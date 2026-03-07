"Борисов от Бургас: За една година управление на кабинета "Желязков" извадихме държавата от блатото"

За една година управление на кабинета 'Желязков" извадихме държавата от блатото. Това заяви пред журналисти в Бургас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg."Всички кметове са категорични - когато дойде ГЕРБ, започва да се строи. Когато ни няма - населените места са на пауза."
"В най-тежката международна ситуация заставаме с името на министъра на отбраната Запрянов. В другите сектори обаче виждаме как ПП-ДБ безчинстват."
"За отбраната - в най-тежката международна ситуация, ние казахме, че заставаме с името с министър Запрянов. В същото време не можем да не виждаме как буквално безчинстват. Горкото МВР обаче. Уволняват се по 30-40 полицейски началници. Реваншизмът е страшен там."
"От Демерджиев разбрахме, че Радев е ракета носител. Ние знаехме, че е пилот. Сега вече е космонавт. Да сме живи и здрави да си строим болници", каза Борисов.
"Не съм чул. В този парламент съм чул такива обиди. Майка ми беше много добра педагожка. И едно от нещата, които са запомнил от нея, е, че при 10 добри деца, сложиш едно лошо, всички стават лоши. Ние от ГЕРБ успяхме да запазим добрия тон - да иронизираме и да се шегуваме".
Когато ГЕРБ управлява, трафикът на бежанци спада рязко, всички в Европа го знаят, допълни лидерът на ГЕРБ.
1 Кой ти вярва
Коментиран от #34, #53
13:15 07.03.2026
2 Този
13:15 07.03.2026
3 Българин
Народа е с тебе!
Коментиран от #61, #74
13:15 07.03.2026
4 Така или
Коментиран от #12, #18
13:16 07.03.2026
5 Хихи
13:16 07.03.2026
6 Факти
13:16 07.03.2026
7 Красимир Петров
Коментиран от #105
13:16 07.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Просто човек
13:17 07.03.2026
10 Скрийте го вече тоя нагъл бандит!
13:17 07.03.2026
11 Бендида
Коментиран от #62
13:18 07.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Доообре
13:20 07.03.2026
14 Маджо
Сега: Боко, Боко, тикво изкуфяла!
13:20 07.03.2026
15 файчо
13:22 07.03.2026
16 Тома
13:22 07.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хмм
До коментар #4 от "Така или":не може да разбере защо, обграден с ласкатели вече 17 години загубил е всякаква връзка с реалността
13:22 07.03.2026
19 1488
13:22 07.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Азът
13:23 07.03.2026
22 Уста Боко Фичето-Носорога
Коментиран от #25
13:23 07.03.2026
23 бай Иван
Верно ли ? След като през година две я бутате отново в него и все по надолу
13:25 07.03.2026
24 Констатация
13:25 07.03.2026
25 бай Иван
До коментар #22 от "Уста Боко Фичето-Носорога":И най вече да се краде като за последно !
13:25 07.03.2026
26 Бай Ставри
13:26 07.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бойка
13:27 07.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Апостол Апостолов
13:28 07.03.2026
33 Дедо Мраз
13:29 07.03.2026
34 Така е
До коментар #1 от "Кой ти вярва":Обсебен е от простотията си Тиквата Борисов.
13:30 07.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Кабакрадев
13:32 07.03.2026
37 пенсионер
Коментиран от #119
13:32 07.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Плд
13:33 07.03.2026
40 Едно си знае
13:34 07.03.2026
41 Кабамилионеров
13:34 07.03.2026
42 Сийка
13:34 07.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Самолет
13:35 07.03.2026
45 Сократ
13:36 07.03.2026
46 ма ДУРО
За да не се самозабравят /както и зайчара/ - задължително МАНДАТНОСТ за всички, не повече от ДВА.
Още малко Боко ще си повярва, че е забил знамето над Райхстага, или, че той е произвел изстрела на крайцера Аврора. А може би ще почне да ни убеждава, че ТОЙ е първият стъпил на луната ...
13:37 07.03.2026
47 КАК И ТИ
13:37 07.03.2026
48 От кое блато мутро ?
Коментиран от #55
13:38 07.03.2026
49 СПРИ СЕ БЕ,
13:39 07.03.2026
50 Райа НаДелян
13:39 07.03.2026
51 малиииий...
А ко я вкара там? Преди него цели три мандата беше Бориаов, а от тогава дао днес няма правителство без участие на ГРЕБ и явно или задкулисно участие на Борисов в колаборация с Пеевски.
13:40 07.03.2026
52 ха ха
13:41 07.03.2026
53 Тити на Кака
До коментар #1 от "Кой ти вярва":Оооооо, съвсем сигурно хората от клуба на ППедофилите не му вярват. Особено когато Буци говори за подновено строителство и едни 14 млрд завишени приходи в бюджета.
Клубът на педофила вярва на Асена Василева, която обяви едни осем милиарда годишно, с които се заканваше да построи няколко Хемуса, дунавмостове и планински тунели. И още й вярват, макар че от 2021 / когато мис Асена извади милиардите и строителните си планове/ компанията на ППетроханърите нито милиардите намери, нито нещо построи.
Обаче розовата вяра си остава, нали така?
Кой не скача е строен като Асена 😂😂😂
13:41 07.03.2026
54 очевидец
Коментиран от #111
13:41 07.03.2026
55 Затова
До коментар #48 от "От кое блато мутро ?":му се казва левро !
13:41 07.03.2026
56 Този
13:43 07.03.2026
57 Точно на теб
Денят,в който разберем,че си в затвора,ще бъде обявен за Национален празник.
13:43 07.03.2026
58 Гост
13:43 07.03.2026
59 Българин681
Значи след 15 години "успешно" "управление" на БИБИТКО България е в била в блатото.
Няма нужда от коментар.......
13:44 07.03.2026
60 Политически некоректен
13:45 07.03.2026
61 Да голяма е
До коментар #3 от "Българин":тъпотията с която заблати родината . За сравнение : Боко и Орбан са на власт едновременно . Унгарците бяха ШЕСТ милиона СЕГА са ОСЕМ и половина . Ние за това време от ОСЕМ станахме ШЕСТ . Орбан дава за трето дете ТРИДЕСЕТ и ТРИ хиляди ЕВРО безвъзмездно , у нас ТРИСТА евро . ЕТО за това ти се вижда голям. Радвай му се .
13:45 07.03.2026
62 Смех
До коментар #11 от "Бендида":Неговите всичките са топ смешници :D
13:46 07.03.2026
63 Нерегистриран
13:46 07.03.2026
64 си пън
13:46 07.03.2026
65 царя
13:46 07.03.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 И я закопахте с това Нато
13:48 07.03.2026
68 Игнорирайте
13:50 07.03.2026
69 Тартарен Банкянски
13:50 07.03.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Чукча писател
13:53 07.03.2026
72 Старецът и морето
13:53 07.03.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Значението на
До коментар #3 от "Българин":Думата българин за съжаление е доста разклатено и олекотено понятие и се плаща висока цена за това всеки ден освен ако рекета над българи от френари не е виша форма на мазохизам
13:55 07.03.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ежко
13:56 07.03.2026
77 Не плюйте мошеника
13:56 07.03.2026
78 Гост
13:56 07.03.2026
79 МАЙКО МИЛА
Коментиран от #93
13:57 07.03.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Чорбара
Коментиран от #86
13:57 07.03.2026
82 ИВАН
13:58 07.03.2026
83 Емигрант
Коментиран от #89, #117
13:59 07.03.2026
84 Питар
Вярно си е.Това правителство за една година постигна повече от служебните правителства на Мунчо за четири години.
най важното че усвоиха 80% ПВУ
13:59 07.03.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 няма отърване
До коментар #81 от "Чорбара":тия нямат наяждане!!!
14:00 07.03.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Крадец !
14:00 07.03.2026
89 Питар
До коментар #83 от "Емигрант":В това блато вкараха България служебните правителства на Мунчо и шарлатаните.
Добре че е Бойко та 2025г донякъде оправи нещата
14:02 07.03.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Браво Боци
14:05 07.03.2026
92 Дичо
14:07 07.03.2026
93 За да Я !
До коментар #79 от "МАЙКО МИЛА":Наврем !
Още По-Надолу !
14:08 07.03.2026
94 виктория
14:09 07.03.2026
95 Хижа ППетроханнн
ППагали, какво да ги правиш, врякат само онова, което ламите ППетроханъри са заредили в главиците им, а то не е много, щото няма място 😂😂😂
14:09 07.03.2026
96 хаха
14:09 07.03.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Марис
14:11 07.03.2026
99 Софийски селянин,
14:13 07.03.2026
100 Голям
14:13 07.03.2026
101 Мнение
Коментиран от #113
14:14 07.03.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Борисов
Радев ти бръкна в тунела, без смазка!
Ако не ти пукаше от Радев, нямаше да ти е в устата ден и нощ!
МВР отдавна трябваше да се прочисти. Това ще се случи и със съдебната система! Режеш до здраво!
А ти, драги, гледай си децата и внуците, че не ти остава много време!
14:16 07.03.2026
104 Избирател
Коментиран от #109
14:19 07.03.2026
105 Левски 1914
До коментар #7 от "Красимир Петров":Нали ви направи две цска да си ги гледате едното в събота другото в неделя, какво искаш още!
14:20 07.03.2026
106 Минувач
Коментиран от #110, #112
14:22 07.03.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Промяна
До коментар #106 от "Минувач":РАЗБОРА СЕ ВЪН НА ШАРЛАТАНСКИТЕ КОРУПЦИОНЕРИ ПРЕВРАТАДЖИИИ БЕЗНАКАЗАНИ СЪД ЗАТВОР ЗА САБОТАЖНИЦИТЕ
14:30 07.03.2026
111 Промяна
До коментар #54 от "очевидец":54 ПЛАТЕН САБОТАЖНИК ЛЪЖЕЦ БЕЗКРУПУЛЕН СИ ЛЪЖЕШ ТУК БЕЗОЧЛИВО З
14:31 07.03.2026
112 Промяна
До коментар #106 от "Минувач":106 ЛЪЖЕЦ ПЛАТЕН СИ МАФИОТ СИ ТУК ФАКТИТЕЕЕЕЕ КОРУПЦИОНЕРИТЕЕЕЕЕ КАТО ТРИЕТЕ КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ПАРИЧКИ ХАХАХАХА
14:32 07.03.2026
113 Промяна
До коментар #101 от "Мнение":101 ТИ НЕ СИ ХОРАТА А ЗНАЕШ ЛИ ХОРАТА КАКВО МИСЛЯТ ЗА ТЕБ И ГАДОРИИГЕ ТИ ДРАСКАНИ ХАХАХАХА
14:34 07.03.2026
114 Ддд
14:34 07.03.2026
115 Ох,горкия
14:34 07.03.2026
116 Перо
14:35 07.03.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 СЕГА ФАКТУРНИЦИ
14:36 07.03.2026
119 Промяна
До коментар #37 от "пенсионер":ПЕНСИОНЕРЕЕЕЕ ТИЧАЙ ПРИ РАДЕВ ТВОЯТ МЕСИЯ МИЛИОНИТЕ С ТЕБ ДА СИ СПОДЕЛИ ТИЧАЙЙЙЙЙЙЙ НЕВЕЖИ АМА НЕВЕЖИ ИМАЛО ОЩЕ ТУК
14:37 07.03.2026