"Борисов от Бургас: За една година управление на кабинета "Желязков" извадихме държавата от блатото"

За една година управление на кабинета 'Желязков" извадихме държавата от блатото. Това заяви пред журналисти в Бургас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg."Всички кметове са категорични - когато дойде ГЕРБ, започва да се строи. Когато ни няма - населените места са на пауза."

"В най-тежката международна ситуация заставаме с името на министъра на отбраната Запрянов. В другите сектори обаче виждаме как ПП-ДБ безчинстват."

"За отбраната - в най-тежката международна ситуация, ние казахме, че заставаме с името с министър Запрянов. В същото време не можем да не виждаме как буквално безчинстват. Горкото МВР обаче. Уволняват се по 30-40 полицейски началници. Реваншизмът е страшен там."

"От Демерджиев разбрахме, че Радев е ракета носител. Ние знаехме, че е пилот. Сега вече е космонавт. Да сме живи и здрави да си строим болници", каза Борисов.

"Не съм чул. В този парламент съм чул такива обиди. Майка ми беше много добра педагожка. И едно от нещата, които са запомнил от нея, е, че при 10 добри деца, сложиш едно лошо, всички стават лоши. Ние от ГЕРБ успяхме да запазим добрия тон - да иронизираме и да се шегуваме".

Когато ГЕРБ управлява, трафикът на бежанци спада рязко, всички в Европа го знаят, допълни лидерът на ГЕРБ.