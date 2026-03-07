Новини
България »
Бургас »
Борисов от Бургас: За една година управление на кабинета "Желязков" извадихме държавата от блатото

Борисов от Бургас: За една година управление на кабинета "Желязков" извадихме държавата от блатото

7 Март, 2026 13:08 1 332 119

  • бойко борисов-
  • една година-
  • кабинет желязков-
  • държава-
  • блато

"От Демерджиев разбрахме, че Радев е ракета носител. Ние знаехме, че е пилот. Сега вече е космонавт. Да сме живи и здрави да си строим болници", каза още лидерът на ГЕРБ 

Борисов от Бургас: За една година управление на кабинета "Желязков" извадихме държавата от блатото - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За една година управление на кабинета 'Желязков" извадихме държавата от блатото. Това заяви пред журналисти в Бургас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg."Всички кметове са категорични - когато дойде ГЕРБ, започва да се строи. Когато ни няма - населените места са на пауза."
"В най-тежката международна ситуация заставаме с името на министъра на отбраната Запрянов. В другите сектори обаче виждаме как ПП-ДБ безчинстват."

"За отбраната - в най-тежката международна ситуация, ние казахме, че заставаме с името с министър Запрянов. В същото време не можем да не виждаме как буквално безчинстват. Горкото МВР обаче. Уволняват се по 30-40 полицейски началници. Реваншизмът е страшен там."
"От Демерджиев разбрахме, че Радев е ракета носител. Ние знаехме, че е пилот. Сега вече е космонавт. Да сме живи и здрави да си строим болници", каза Борисов.
"Не съм чул. В този парламент съм чул такива обиди. Майка ми беше много добра педагожка. И едно от нещата, които са запомнил от нея, е, че при 10 добри деца, сложиш едно лошо, всички стават лоши. Ние от ГЕРБ успяхме да запазим добрия тон - да иронизираме и да се шегуваме".

Когато ГЕРБ управлява, трафикът на бежанци спада рязко, всички в Европа го знаят, допълни лидерът на ГЕРБ.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 67 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой ти вярва

    132 10 Отговор
    Тоя е за Карлуково

    Коментиран от #34, #53

    13:15 07.03.2026

  • 2 Този

    120 8 Отговор
    накрая няма ли да ни отърве от присъствието си!

    13:15 07.03.2026

  • 3 Българин

    8 112 Отговор
    Голям си Бате!
    Народа е с тебе!

    Коментиран от #61, #74

    13:15 07.03.2026

  • 4 Така или

    102 8 Отговор
    иначе никой не му вярва , но той не спира !

    Коментиран от #12, #18

    13:16 07.03.2026

  • 5 Хихи

    29 29 Отговор
    На на 8-ми септември 1944г България беше на ръба на пропастта, 9-ти направи крачка напред.

    13:16 07.03.2026

  • 6 Факти

    32 24 Отговор
    Борисов от Бургас: За една година управление на кабинета "Желязков" извадихме държавата от блатото и ви натресохме леврото да си живеете живота

    13:16 07.03.2026

  • 7 Красимир Петров

    81 7 Отговор
    Наглец

    Коментиран от #105

    13:16 07.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Просто човек

    92 6 Отговор
    Яко е изкуфял дядката…

    13:17 07.03.2026

  • 10 Скрийте го вече тоя нагъл бандит!

    89 5 Отговор
    За една година сглобката с участието на ОТГ ГЕРБ окончателно загроби остатъците от България.

    13:17 07.03.2026

  • 11 Бендида

    77 4 Отговор
    Хаххх, всички министри са вредни, само гербаджийският Запрянов е топ. Смешник.

    Коментиран от #62

    13:18 07.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Доообре

    48 4 Отговор
    от блатото изкахате, но вкарахте в плаващите пясъци

    13:20 07.03.2026

  • 14 Маджо

    55 5 Отговор
    Преди: Боко, Боко, тикво зелена!
    Сега: Боко, Боко, тикво изкуфяла!

    13:20 07.03.2026

  • 15 файчо

    35 4 Отговор
    Съмнявам се ,че още сме в дълбокото. На калта. Като виждам високите цени на стоките и ниските нива на заплатите и пенсиите,просто страх да те хване.

    13:22 07.03.2026

  • 16 Тома

    38 5 Отговор
    Понеже тиквата страда от раздвоение на личността да каже кой Бойко го казва това за блатото

    13:22 07.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хмм

    42 5 Отговор

    До коментар #4 от "Така или":

    не може да разбере защо, обграден с ласкатели вече 17 години загубил е всякаква връзка с реалността

    13:22 07.03.2026

  • 19 1488

    32 3 Отговор
    и ни вкара у блатото от водопадите на хотела дето спря водата на половин бг за да ги напълни

    13:22 07.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Азът

    39 3 Отговор
    Така я извадихте, че сега отново сме изправени пред поредните безсмислени предсрочни избори!

    13:23 07.03.2026

  • 22 Уста Боко Фичето-Носорога

    9 26 Отговор
    "Всички кметове са категорични - когато дойде ГЕРБ, започва да се строи"

    Коментиран от #25

    13:23 07.03.2026

  • 23 бай Иван

    34 4 Отговор
    За една година управление на кабинета Желязков" извадихме държавата от блатото.

    Верно ли ? След като през година две я бутате отново в него и все по надолу

    13:25 07.03.2026

  • 24 Констатация

    38 3 Отговор
    Тикватъ наистина го вярва...!!!! Казват, че когато човек силно и искренно повярваа в Лъжата, тя се превръща в истина, еднолична, но за него е истина! Друг е въпроса, че това състояние може да се определи и като психо патология.

    13:25 07.03.2026

  • 25 бай Иван

    32 4 Отговор

    До коментар #22 от "Уста Боко Фичето-Носорога":

    И най вече да се краде като за последно !

    13:25 07.03.2026

  • 26 Бай Ставри

    27 2 Отговор
    Купи си противозачатъчни момче, че днешната младеш не пазят!

    13:26 07.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бойка

    25 3 Отговор
    Леже като, българин юнак чикиииджия.

    13:27 07.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Апостол Апостолов

    35 5 Отговор
    Ти лично некадърник вкара България в блатото и там стоим вече 15 години. Свърши се вашата некомпетентност. Идват нови и кадърни професионалисти, независими от МАФИЯТА. КРАЙ.

    13:28 07.03.2026

  • 33 Дедо Мраз

    37 3 Отговор
    Мафията от краденето на коли се преориентира да краде от строителството.

    13:29 07.03.2026

  • 34 Така е

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кой ти вярва":

    Обсебен е от простотията си Тиквата Борисов.

    13:30 07.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кабакрадев

    22 3 Отговор
    Верно....и сметките на кме...товете от ГЕПИ и Ново..то Начало са пълни с много милио..ни......да продължава все така..........

    13:32 07.03.2026

  • 37 пенсионер

    33 4 Отговор
    За една година ти и желязков набутахте България не в едно, а в много блата. Но Бог бави, но никога не забравя. Идва и вашият ред да изпитате "любовта на народа" с която толкова много "се хвалите".

    Коментиран от #119

    13:32 07.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Плд

    31 3 Отговор
    Ти ни уби бе!

    13:33 07.03.2026

  • 40 Едно си знае

    31 3 Отговор
    едно си бае. Просто, тъпо, тъпо, просто

    13:34 07.03.2026

  • 41 Кабамилионеров

    16 3 Отговор
    Хубаво,ама как да си харчим парата,като не можем да докажем произход.....всъщност това не е проблем...Дел..та Гард и Частната ПРоку....ратура ни пази...

    13:34 07.03.2026

  • 42 Сийка

    17 3 Отговор
    Ко рече? Ко?

    13:34 07.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Самолет

    16 3 Отговор
    За тази цел ли самолетите кацнаха в София и отводняваха държавата?!

    13:35 07.03.2026

  • 45 Сократ

    19 2 Отговор
    В по-мръсно и дълбоко блато не сме били. Потъването в блатото започна още от "демократа" Костов. Царчето и ти натикахте България в дълбока дупка, от която няма излизане.

    13:36 07.03.2026

  • 46 ма ДУРО

    22 2 Отговор
    Комуниста Борисов, започна да стъпва в стъпките на ментора си - хитреца от Правец...
    За да не се самозабравят /както и зайчара/ - задължително МАНДАТНОСТ за всички, не повече от ДВА.
    Още малко Боко ще си повярва, че е забил знамето над Райхстага, или, че той е произвел изстрела на крайцера Аврора. А може би ще почне да ни убеждава, че ТОЙ е първият стъпил на луната ...

    13:37 07.03.2026

  • 47 КАК И ТИ

    15 1 Отговор
    НЕ БЕШЕ НА ПЕТРОХАН..

    13:37 07.03.2026

  • 48 От кое блато мутро ?

    26 2 Отговор
    От кое блато сте ни извадили вие не мутро крадлива българоубиец? От вашето блато в което ни натикахте 12 г и в което още повече ни вкарахте и забатачихте ..От кое блато...от това че ни въведохте чужда валута без да ни питате и повишихте инфлацията със 60% и ни обезценихте доходите ли ? От това че имаме хипер инфлация покрай приемане на еврото и спекулантите вилнеят и ни окрадаха всичко и че парите ни се обезцениха че 10 евро сега нямат стойност на 20 лв а на 10 лева....на това че ни суспендирахте демокрацията и че ни забранихте референдума за еврото ..на това че външния ви министър туриста чи.фут ционист предаде България на терористичния еврейски режим ? На това че кабинета Желязков участваше в хиляди корупционни скандали и досъсипахте България?? От кое блато мутро

    Коментиран от #55

    13:38 07.03.2026

  • 49 СПРИ СЕ БЕ,

    23 1 Отговор
    ПРОСТАК.

    13:39 07.03.2026

  • 50 Райа НаДелян

    12 1 Отговор
    Всички сте чек.джии

    13:39 07.03.2026

  • 51 малиииий...

    22 2 Отговор
    "Борисов от Бургас: За една година управление на кабинета "Желязков" извадихме държавата от блатото"

    А ко я вкара там? Преди него цели три мандата беше Бориаов, а от тогава дао днес няма правителство без участие на ГРЕБ и явно или задкулисно участие на Борисов в колаборация с Пеевски.

    13:40 07.03.2026

  • 52 ха ха

    16 2 Отговор
    секта герб пак се изхвърля като петел на бунище , а за идиотиите им има отплата

    13:41 07.03.2026

  • 53 Тити на Кака

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Кой ти вярва":

    Оооооо, съвсем сигурно хората от клуба на ППедофилите не му вярват. Особено когато Буци говори за подновено строителство и едни 14 млрд завишени приходи в бюджета.
    Клубът на педофила вярва на Асена Василева, която обяви едни осем милиарда годишно, с които се заканваше да построи няколко Хемуса, дунавмостове и планински тунели. И още й вярват, макар че от 2021 / когато мис Асена извади милиардите и строителните си планове/ компанията на ППетроханърите нито милиардите намери, нито нещо построи.
    Обаче розовата вяра си остава, нали така?
    Кой не скача е строен като Асена 😂😂😂

    13:41 07.03.2026

  • 54 очевидец

    23 2 Отговор
    „Това, което Борисов нарича стабилност, всъщност е застиване и бетониране на корупционни схеми. Под повърхността на магистралите, за които той постоянно говори, се крие източване на държавния ресурс и унищожаване на малкия и средния бизнес!"

    Коментиран от #111

    13:41 07.03.2026

  • 55 Затова

    11 1 Отговор

    До коментар #48 от "От кое блато мутро ?":

    му се казва левро !

    13:41 07.03.2026

  • 56 Този

    18 1 Отговор
    Този човек няма да оздравее, не го плаши стачка , сваляне на кабинета. За два месеца забрави всичко и как се нарича такава диагноза. Какво става, да не би някой все още да му налива в главата някакви лъжи. Той става все по-зле.

    13:43 07.03.2026

  • 57 Точно на теб

    21 1 Отговор
    едва ли някой ще ти пожелае да си жив и здрав.
    Денят,в който разберем,че си в затвора,ще бъде обявен за Национален празник.

    13:43 07.03.2026

  • 58 Гост

    14 1 Отговор
    Хаха хубав виц каза !!

    13:43 07.03.2026

  • 59 Българин681

    18 1 Отговор
    Цитат:"За една година управление на кабинета Желязков" извадихме държавата от блатото."
    Значи след 15 години "успешно" "управление" на БИБИТКО България е в била в блатото.
    Няма нужда от коментар.......

    13:44 07.03.2026

  • 60 Политически некоректен

    16 1 Отговор
    Ти си блатото

    13:45 07.03.2026

  • 61 Да голяма е

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    тъпотията с която заблати родината . За сравнение : Боко и Орбан са на власт едновременно . Унгарците бяха ШЕСТ милиона СЕГА са ОСЕМ и половина . Ние за това време от ОСЕМ станахме ШЕСТ . Орбан дава за трето дете ТРИДЕСЕТ и ТРИ хиляди ЕВРО безвъзмездно , у нас ТРИСТА евро . ЕТО за това ти се вижда голям. Радвай му се .

    13:45 07.03.2026

  • 62 Смех

    16 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бендида":

    Неговите всичките са топ смешници :D

    13:46 07.03.2026

  • 63 Нерегистриран

    17 1 Отговор
    А за сумати години последователно управление постигна пълен упадък!

    13:46 07.03.2026

  • 64 си пън

    16 1 Отговор
    тиквао гнила,как я извади,кат я набута в фалиралия клуб на длъжниците покривйки загубите не ецб,кат ще плащаме милиард на тръмповия личен блицкриг,на папунгер приятеля ти заводче за боклучав барут дет никой не ще освен нас щот сте продажни и милионите дет изсипваме на осрайна та как я вади кретен

    13:46 07.03.2026

  • 65 царя

    13 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    13:46 07.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 И я закопахте с това Нато

    14 3 Отговор
    То бива-бива послушание, но има и национални интереси, вижте Орбан, а и съседите ни, които не си дадоха летищата за военни цели

    13:48 07.03.2026

  • 68 Игнорирайте

    15 1 Отговор
    Го тоя галфон. Кво му цитирате 8диотщините

    13:50 07.03.2026

  • 69 Тартарен Банкянски

    15 1 Отговор
    Лъжльооо! Безсрамен лъжльо!

    13:50 07.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Чукча писател

    12 1 Отговор
    Морският въздух действа много добре на тиквата от Банкя. Я какви ластуни има само. Още малко и ще е готова за тиквеник. Някъде около 20 април.

    13:53 07.03.2026

  • 72 Старецът и морето

    11 2 Отговор
    Ехоооо Борисов (Пашата ) стари сте вече ,спокойно се измитайте от политическия живот още до като е време да стане без арести !

    13:53 07.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Значението на

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Думата българин за съжаление е доста разклатено и олекотено понятие и се плаща висока цена за това всеки ден освен ако рекета над българи от френари не е виша форма на мазохизам

    13:55 07.03.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ежко

    11 1 Отговор
    От кое блато бе Боко?От това дето я натъпкахте ли?Де да се намери някой дето ще ви навре всичките в пандиза и да не излезете от там!

    13:56 07.03.2026

  • 77 Не плюйте мошеника

    9 1 Отговор
    Пратете го при Бай Ставри. Тогава ще има някаква полза. А така той ще ломоти нагло до живот.

    13:56 07.03.2026

  • 78 Гост

    12 1 Отговор
    Ейй, банкянски цървул, да ти кажа ли за една година какво стана? За една година, личната ти слуга желязков, отвори хотел в центъра на София, в Борисова градина!!!! Е тва стана за една година, мутро....

    13:56 07.03.2026

  • 79 МАЙКО МИЛА

    8 1 Отговор
    🤣🤣🤬🤬🤬🤬 ИЗВАДИХМЕ държавата от БЛАТОТО 👎🚯🤬🤬⚖⚖⚖⚓

    Коментиран от #93

    13:57 07.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Чорбара

    13 1 Отговор
    Кой,ще ни отърве от този идеоттт??????

    Коментиран от #86

    13:57 07.03.2026

  • 82 ИВАН

    9 1 Отговор
    Блатото сте самите вие, и се молете народа да не се усети скоро, че ще стане страшно за вас.

    13:58 07.03.2026

  • 83 Емигрант

    10 2 Отговор
    Типично за мутра - наглост ! А кой вкара България в това блато бе бок(к)лук ? И не е извадена от блатото България, а е вкарана в друго по-дълбоко блато, това на тоталната корупция с ръководител Пеевски - човекът от списъкът "Магнитски" ! Нагъл е този бок(к)лук защото пред него се строява един много пр(р)ост и неразумен народ !

    Коментиран от #89, #117

    13:59 07.03.2026

  • 84 Питар

    4 5 Отговор
    Което е вярно,
    Вярно си е.Това правителство за една година постигна повече от служебните правителства на Мунчо за четири години.
    най важното че усвоиха 80% ПВУ

    13:59 07.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 няма отърване

    10 1 Отговор

    До коментар #81 от "Чорбара":

    тия нямат наяждане!!!

    14:00 07.03.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Крадец !

    11 1 Отговор
    И Мошеник !

    14:00 07.03.2026

  • 89 Питар

    4 12 Отговор

    До коментар #83 от "Емигрант":

    В това блато вкараха България служебните правителства на Мунчо и шарлатаните.
    Добре че е Бойко та 2025г донякъде оправи нещата

    14:02 07.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Браво Боци

    7 1 Отговор
    Нови 23 милиарда лева дълг и 4 милиарда лева неплатени сметки.

    14:05 07.03.2026

  • 92 Дичо

    4 0 Отговор
    Вицове да искаш в БГ.

    14:07 07.03.2026

  • 93 За да Я !

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "МАЙКО МИЛА":

    Наврем !

    Още По-Надолу !

    14:08 07.03.2026

  • 94 виктория

    5 0 Отговор
    сгрешили сте заглвието!! с тъпунгера от Бургас!!!

    14:09 07.03.2026

  • 95 Хижа ППетроханнн

    0 3 Отговор
    В качеството си на хижа от типа ППетрохан нека отбележа нещо очевидно: всички изявили се до момента пправоверни ппетроханъри прилежно обливат Буци с телесни течности и викове "Лъжеееец!", ама никой от теляците не е посочил и една лъжа в изявата на любимеца им...
    ППагали, какво да ги правиш, врякат само онова, което ламите ППетроханъри са заредили в главиците им, а то не е много, щото няма място 😂😂😂

    14:09 07.03.2026

  • 96 хаха

    5 0 Отговор
    Какво си извадил бе Тикво проста? То си е Блато, държава няма.

    14:09 07.03.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Марис

    7 1 Отговор
    Нещо за дЕдо си да кажеш, скоро не си го споменавал ! Този е ненормален и проблема му се задълбочава !!!

    14:11 07.03.2026

  • 99 Софийски селянин,

    7 1 Отговор
    По скоро затънахме в общото и загиващо европейско блато,с вашата продажност и еврото....

    14:13 07.03.2026

  • 100 Голям

    6 0 Отговор
    хвалипръцковист.

    14:13 07.03.2026

  • 101 Мнение

    7 1 Отговор
    Да излезе на улицата да чуе какво мислят хората в Бургас за него

    Коментиран от #113

    14:14 07.03.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Борисов

    5 0 Отговор
    Жалък си!
    Радев ти бръкна в тунела, без смазка!
    Ако не ти пукаше от Радев, нямаше да ти е в устата ден и нощ!
    МВР отдавна трябваше да се прочисти. Това ще се случи и със съдебната система! Режеш до здраво!
    А ти, драги, гледай си децата и внуците, че не ти остава много време!

    14:16 07.03.2026

  • 104 Избирател

    2 1 Отговор
    Блатото в което ТИ и твоята клика натика държавата за 15 години управление може единствено да ни извади от тинята и спаси от твоето мафиотско управление само ПП и ДБ и те заслужават да получат пълната подкрепа на честните и почтени избиратели за да ви изметат завинаги от политиката и да бъдете разследвани за всички далавери по време на вашето царуване

    Коментиран от #109

    14:19 07.03.2026

  • 105 Левски 1914

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Красимир Петров":

    Нали ви направи две цска да си ги гледате едното в събота другото в неделя, какво искаш още!

    14:20 07.03.2026

  • 106 Минувач

    4 1 Отговор
    Лъжец , крадец. , манипулатор и много алчен индивид с тежко забавен интелект и каруцарски изказ ! Мислете и гласувайте българи !

    Коментиран от #110, #112

    14:22 07.03.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Минувач":

    РАЗБОРА СЕ ВЪН НА ШАРЛАТАНСКИТЕ КОРУПЦИОНЕРИ ПРЕВРАТАДЖИИИ БЕЗНАКАЗАНИ СЪД ЗАТВОР ЗА САБОТАЖНИЦИТЕ

    14:30 07.03.2026

  • 111 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "очевидец":

    54 ПЛАТЕН САБОТАЖНИК ЛЪЖЕЦ БЕЗКРУПУЛЕН СИ ЛЪЖЕШ ТУК БЕЗОЧЛИВО З

    14:31 07.03.2026

  • 112 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Минувач":

    106 ЛЪЖЕЦ ПЛАТЕН СИ МАФИОТ СИ ТУК ФАКТИТЕЕЕЕЕ КОРУПЦИОНЕРИТЕЕЕЕЕ КАТО ТРИЕТЕ КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ПАРИЧКИ ХАХАХАХА

    14:32 07.03.2026

  • 113 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Мнение":

    101 ТИ НЕ СИ ХОРАТА А ЗНАЕШ ЛИ ХОРАТА КАКВО МИСЛЯТ ЗА ТЕБ И ГАДОРИИГЕ ТИ ДРАСКАНИ ХАХАХАХА

    14:34 07.03.2026

  • 114 Ддд

    0 0 Отговор
    Назарян вчера иронизираше ли, шегуваше ли се или просто показа истинското си лице. За строителството и колко сте по по най си знаем. Хвалете ме уста....

    14:34 07.03.2026

  • 115 Ох,горкия

    0 0 Отговор
    Още му се краде,но май няма да може както преди. На хората им писна само неговата мутра да гледат и слушат колко е велик.

    14:34 07.03.2026

  • 116 Перо

    1 0 Отговор
    Корупцията по издаване на разрешителни от общините и тоталното презастрояване с крадени пари от обществени поръчки и цени се смята от тиквата за успех! От такъв “успех” даже от Варна и Бургас ходят по други морета, а в градовете се прескачаме вече!

    14:35 07.03.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 СЕГА ФАКТУРНИЦИ

    0 0 Отговор
    ПАК ТРИЕТЕ. ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ ЩЕ КАЖА.. ТОВА КОЕТО ПИСАХ ТУК ПРИ ВАС ПИСАХ И НА ДРУГИ МЕСТА. СМРъдЛЬ-ОФЦИ САМО ВИЕ МЕ ИЗТРИХТЕ. А НИЩО ЛОШО НЕ СЪМ ПИСАЛ ИСТИНАТА. И ПРЕДИ Е БИЛО ТАКА И СЛЕД КАТО НАПИША СЪЩОТО ВТОРИ ПЪТ ГО ПУСКАТЕ НО НЯМА ДА СЕ ХАБЯ. ПОРОЧНО ЗАЧЕНАТИ СТЕ.

    14:36 07.03.2026

  • 119 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "пенсионер":

    ПЕНСИОНЕРЕЕЕЕ ТИЧАЙ ПРИ РАДЕВ ТВОЯТ МЕСИЯ МИЛИОНИТЕ С ТЕБ ДА СИ СПОДЕЛИ ТИЧАЙЙЙЙЙЙЙ НЕВЕЖИ АМА НЕВЕЖИ ИМАЛО ОЩЕ ТУК

    14:37 07.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове