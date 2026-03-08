Новини
Свят »
Ливан »
Четирима загинали при удар срещу хотел в центъра на Бейрут ВИДЕО

8 Март, 2026 04:54, обновена 8 Март, 2026 05:32 564 2

  • взрив-
  • хотел-
  • загинали-
  • бейрут

Пострадали са други 10 човека

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко четирима души са убити и 10 са ранени при удар по хотел в центъра на ливанската столица Бейрут, Ливан, съобщи Ал Джазира, позовавайки се на ливанското Министерство на здравеопазването.

„Четирима души са убити и 10 са ранени при израелски удар по хотелска стая в Бейрут“, се казва в материала.

По-рано Ройтерс, позовавайки се на източници от службите за сигурност, съобщи, че двама души са убити при удара.

Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха, че са започнали нова серия от удари срещу цели на шиитското движение Хизбула в квартал Дахия в Бейрут.

Мишени са и ключови командири на силите „Кудс“ на Ливанския корпус на гвардейците на ислямската революция в Бейрут.

Израелските военни предадоха, че са поразили ракетна установка на Хизбула в Ливан, която преди това е стреляла по израелска територия.

Шиитски милиционерски части на Хизбула откриха огън по израелска механизирана колона близо до село Марун ал-Рас в Южен Ливан, според комюнике, публикувано в Telegram канала на групата.

Групировката е извършила над 30 атаки срещу израелски войници и цели на израелската армия през последните 24 часа.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война! Истинските мъже само това чакат 👊

    05:22 08.03.2026

  • 2 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Американски офицери -гръмнали са ги през прозореца

    05:26 08.03.2026