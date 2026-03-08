Новини
Иран твърди, че е ударил с три ракети база с американски войници в Кувейт

Според емирството боеприпасите са прехванати и унищожени преди да достигнат целта си

Иран твърди, че е ударил с три ракети база с американски войници в Кувейт - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кувейтската армия съобщи, че системите за противовъздушна отбрана на страната са унищожили три ирански ракети, изстреляни към емирството.

„Противовъздушната отбрана на страната е прехванала и унищожила три вражески балистични ракети, които са проникнали във въздушното пространство на Кувейт“, съобщиха кувейтските въоръжени сили.

По-рано Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи за ракетна атака срещу концентрация на американски войски в базата Арифджан в Кувейт, съобщи информационната агенция INA.

Според иранската страна „няколко прецизно насочващи се ракети са поразили американския контингент в базата Арифджан“.

Не е предоставена информация за евентуални материални щети или жертви в резултат на атаката.


Кувейт
