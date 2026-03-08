Иран твърди, че е ударил с три ракети база с американски войници в Кувейт

Главен редактор във Fakti.bg

Кувейтската армия съобщи, че системите за противовъздушна отбрана на страната са унищожили три ирански ракети, изстреляни към емирството.

„Противовъздушната отбрана на страната е прехванала и унищожила три вражески балистични ракети, които са проникнали във въздушното пространство на Кувейт“, съобщиха кувейтските въоръжени сили.

По-рано Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи за ракетна атака срещу концентрация на американски войски в базата Арифджан в Кувейт, съобщи информационната агенция INA.

Според иранската страна „няколко прецизно насочващи се ракети са поразили американския контингент в базата Арифджан“.

Не е предоставена информация за евентуални материални щети или жертви в резултат на атаката.