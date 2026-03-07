Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иран удари израелския град Хайфа и щаба на американските военни в ОАЕ

Иран удари израелския град Хайфа и щаба на американските военни в ОАЕ

7 Март, 2026 22:07, обновена 7 Март, 2026 22:16 3 976 110

  • иран-
  • израел-
  • арагчи-
  • саудитска арабия-
  • хайфа-
  • война

Арагчи увери, че Саудитска Арабия няма да предостави територията си за атаки срещу Иран. Техеран поиска Баку да изтегли израелските войски от Азербайджан

Иран удари израелския град Хайфа и щаба на американските военни в ОАЕ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на 27-ата фаза на операция „Истинско обещание 4“ Иран удари израелския град Хайфа и щаба на американските военни в ОАЕ, използвайки ракети с твърдо гориво „Хайбершекан“.

Четири ракети бяха изстреляни по района на иракската столица, където се намира посолството на САЩ.

Израел и САЩ нанесоха въздушни удари по южен Техеран, съобщи информационната агенция Фарс.

Саудитска Арабия няма да предостави територията си за атаки срещу Иран, обяви иранският външен министър Абас Арагчи.

Саудитската страна увери Ислямската република, че „е решена да не позволи използването на нейната територия, въздушно пространство или териториални води срещу Иран“, заяви външният министър, според Independent Arabic.

Арагчи отбеляза, че е „в постоянен контакт“ със саудитския външен министър Файсал бин Фархан Ал Сауд и тези контакти продължават.

Иранският министър подчерта, че Техеран „не смята съседите си за врагове“. Според Арагчи „присъствието на американски бази в региона само е донесло нестабилност“ и „агресията на САЩ и Израел е поставила целия регион под риск“.

Иранските въоръжени сили поискаха Баку да изтегли израелските войски от Азербайджан, според говорител на Централния щаб на въоръжените сили на Ислямската република Хатам ал-Анбия.

„Заявяваме на съседната ни държава Азербайджан, като мюсюлманска страна, че за да се предотврати разпространението на нестабилност в региона, е необходимо да се изтеглят ционистите от нейната територия и да не се заплашва сигурността на собствения народ и Иран“, цитира го държавната телевизия на Иран.

На 5 март азербайджанското външно министерство съобщи за катастрофата на два дрона, изстреляни от Иран близо до летище Нахчиван. Сградата на летището бе повредена, а двама души бяха ранени. Азербайджанското външно министерство отбеляза, че Баку си запазва правото да отмъсти. Генералният щаб на Иран от своя страна отрече съобщенията за изстрелване на безпилотни летателни апарати на азербайджанска територия, обвинявайки Израел за инцидента.

В отговор на удара по петролни съоръжения в Техеран, Иран удари петролна рафинерия в Хайфа, Израел.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    53 13 Отговор
    Господ да ги благослови!

    Коментиран от #6

    22:17 07.03.2026

  • 2 ооо мед мед

    14 9 Отговор
    но мисля, че трябва да сложите от термобар пълнежа

    22:17 07.03.2026

  • 3 Хохо Бохо

    65 12 Отговор
    Ама как ве? Рижия куку каза, че всичко е унищожено. Да не са лопати от руските?

    Коментиран от #10, #16

    22:19 07.03.2026

  • 4 хаха

    4 16 Отговор
    16 ракети и 12 дрона??? Тц Тц Тц.

    Коментиран от #23

    22:19 07.03.2026

  • 5 Паша Ефенди

    31 9 Отговор
    Ашколсън. Чак гюзел!

    22:19 07.03.2026

  • 6 Европеец

    68 8 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Абе бай Дончо събуди ли се..... Нали щеше да на казва Иран, ама гледам Иран започнал да наказва кравата.....

    22:20 07.03.2026

  • 7 хаха

    8 53 Отговор
    16 ракети и 12 дрона? Това ли беше ве путлерските пислямистчета ???
    Ае пали джапанките и отивайте да им изстрелвате ракетите!
    Те нали имали ХИЛЯДИ...

    22:21 07.03.2026

  • 8 Хахахахаха

    52 9 Отговор
    Какво стана тя, американците и израелците така се наиграха, най слабата американска армия в историята една седмица няма никакъв успех в битката срещу Иран, дори напротив взеха рано рано американците да си бият главите в стените, така беше и с Нато в битката срещу Русия, 5 години си бият главите в стените и от срам не искат да се отказват. Откакто почна войната с Иран, натовските мишки много замлъкнаха и не говорят нищо за Русия

    Коментиран от #30

    22:22 07.03.2026

  • 9 А50

    37 8 Отговор
    Те уверяват че няма да дават въздушно пространство на сащ за удари по Иран, но ми се струва че в един момент ще дадът за един масиран последен удар с надежда да прекършат Иран. Ако не се получи обаче... Време е Иран да обърне повече внимание на израл и самолетоносачите

    22:22 07.03.2026

  • 10 Пилотът Гошу

    25 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохо":

    Тц, перални от Израел са явно...

    22:22 07.03.2026

  • 11 Гледам

    36 6 Отговор
    На живо израелска телевизия , там казаха че целия север са ударили и показаха карта на която имаше 12 селища по които бият иранците .страхотна цензура пишат в чата , не се казва истината .

    22:22 07.03.2026

  • 13 хаха

    9 36 Отговор
    "„Заявяваме на съседната ни държава Азербайджан"

    Само тихичко като говорите с Азербайджан...че да не останете без провинция Азербайджан...
    Една компактна армия с подкрепата на авиацията (на сащ и писраел) ще ви омачка за нула време.
    Особено ако и кюрдите се включат ПАК.

    22:24 07.03.2026

  • 14 Тимур

    25 5 Отговор
    След като чобаните във Факти не спечелиха зелена карта, ще играят за чалма,инак си остават чобани

    Коментиран от #18, #20

    22:25 07.03.2026

  • 15 хъхъ

    46 6 Отговор
    В Израел ако някой снимка щетите от удар на Иран и качи снимка/видео в интернет, го чака глоба между 5 и 20 хиляди долара и до 5 години затвор.

    Коментиран от #62

    22:25 07.03.2026

  • 16 не са

    40 12 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохо":

    Ползвали са "Фатах", свръхзвукова ракета, която може да достигне България в рамките на 7-8 минути и ПВО не успяват да я прихванат. Може би затова американското посолство у нас поетапно се евакуира въпреки наличието на бункер под сградата. Въпросът е какво правим с летище София, и на този въпрос отговор дължи Запрянов и ГЕРБ.

    22:26 07.03.2026

  • 17 Бог да пази Иран и Аятолаха

    42 9 Отговор
    Режимът на епщайн ще бъде свален от освободителната армия на Иран.

    Коментиран от #27

    22:26 07.03.2026

  • 19 реалистъ

    42 9 Отговор
    Тръмп затъва в иранското блато. Иран няма да се предаде и може да води дълга война, докато ФАЩ ще свършат ракетите до другата събота. Оранжевият клоун накрая може да заплаши и с ядрени удари от безсилие.

    22:27 07.03.2026

  • 20 Хахахахаха

    2 20 Отговор

    До коментар #14 от "Тимур":

    Ко става тимурчо, вчера не ми каза коя от двете ти ръце е приятелката без силикон,днеска ще ми отговориш ли

    22:28 07.03.2026

  • 21 Иран е сила!

    38 7 Отговор
    Педофилите го взимат голям и нещо не им харесва, а още по голям им предстои.

    22:29 07.03.2026

  • 22 зззззз

    42 11 Отговор
    Коалицията Епстийн удари на камък. Иран е огромна страна, а да удряш по столицата, която и без това страда от безводие през последните години и смятаха да я местят, и да убиеш 2000 от 90-милионното население не ти върши никаква работа.

    22:29 07.03.2026

  • 23 хъхъ

    38 8 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    16 ракети и 12 дрона, ама Нетаняху още се крие в Кипър, а отвратителното си семейство е изпратил чак в Сан Франциско.

    22:30 07.03.2026

  • 24 До Ха ха

    35 9 Отговор
    Спри да пишеш фантазии , азерите са такава смешна армия и много малка , че ако не бяха турчелята им помогнали , арменците щяха да им видят сметката .

    22:30 07.03.2026

  • 25 Абе

    9 28 Отговор
    Те толкова атакуват на думи, че вече нищо не трява да е останало от тези бази дето са толкова малки като площ в страни които са с нещожни размери в сравнение с Иран. Но реалноста е малко по-друга Иран имат единични попадения в общия случай с оганичени поражания, а за сметка на това в Иран всичко военно или на силите за сигурност бива ситемно елеменирано въпреки размера на страната.

    22:33 07.03.2026

  • 27 Летящата чалма

    7 22 Отговор

    До коментар #17 от "Бог да пази Иран и Аятолаха":

    Особено Аятолаха много го опази😅

    Коментиран от #33

    22:34 07.03.2026

  • 28 Сатаняхуй

    21 4 Отговор
    Пич къде ми са ушите?

    Коментиран от #39

    22:36 07.03.2026

  • 29 Е то е ясно

    7 16 Отговор

    До коментар #26 от "Русодебил":

    Как за 20 път певземат село на 70 км от международно презатата граница на Русия

    22:37 07.03.2026

  • 30 Европеец

    34 6 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахахаха":

    Ще излезеш прав..... Днеска гледах клипчета на бай Дончо.....Много унило го дава напоследък, ходи като мъртвец и всеки момент може да си шибне главата в стената, е продължава да ръси простотии, Ама това му е природата..... Много психиатри ще напишат книги и ще станат професори с "умния" бай Дончо..... Спомням си какво говореше за байчо Байдън, спомням си какво обещаваше предизборната кампания и в началото на втория мандат, ама явно бай Дончо не си спомня..... Какво да кажа за него, освен световен рекетьор, изнудвач, ядрен терорист и убиец на 165 момичета от начално училище в Иран, няма смисъл повече да изреждам..... От как го огърмяха и оцеле се взе за Господ Бог, затова казвам много психиатри като го анализират ще станат професори....

    Коментиран от #37

    22:37 07.03.2026

  • 34 Кухоглава копейка

    10 18 Отговор

    До коментар #26 от "Русодебил":

    След 2 месеца ще ни карат да викаме за Куба!

    Коментиран от #56

    22:38 07.03.2026

  • 39 уффф

    7 5 Отговор

    До коментар #28 от "Сатаняхуй":

    то пък ушите на Румбата щото са по-малки. Като елф е😂

    22:41 07.03.2026

  • 40 Пич

    23 3 Отговор
    Хахаха...... точно както ви казах одеве !!! След поредната фукня на кравите и Израел - докато отново не ги задумкат ракетите!!! Всъщност иранските радари и спътници не са важни толкова, защото ударите ги насочват Русия и Китай!!!

    22:43 07.03.2026

  • 52 до долния

    1 2 Отговор
    Казах ли да се разкараш бе тъ п

    22:51 07.03.2026

  • 53 Аве

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахахаха":

    Няма лошо щом му доставя удоволствие

    22:51 07.03.2026

  • 54 Джуиш Ийгъл

    5 10 Отговор

    До коментар #51 от "Руснаци":

    Бегай в камчатка бе та пак. Изгонихме ви от Варна следва да почнем да ви палим апартаментите

    Коментиран от #58, #59, #60

    22:51 07.03.2026

  • 55 Ама

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Наритай Бг копейка":

    То не се рита като си подлагаш зад Ника гол, както ти правиш!

    22:53 07.03.2026

  • 56 Големоглав копей

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Кухоглава копейка":

    А тебе те карам да викаш заради големоглавия!

    Коментиран от #105

    22:54 07.03.2026

  • 57 Готов за бой

    1 5 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война! Истинските мъже само това чакат 👊

    22:54 07.03.2026

  • 58 Руснаци

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Джуиш Ийгъл":

    Аааа??? Нищо не ти разбрах, май леко се обърка, няма да те издадем какви ги вършите с приятелката ти, не съм човек който ще те съди, обичаш да се заиграват с теб, според мен ако беше жена ще си да отива много повече. Имам въпрос - обичаш ли да си обичаш женските дрехи и да се гримирваш, приятелката ти сигурно обича да властва над теб

    Коментиран от #69

    22:55 07.03.2026

  • 59 Аве

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Джуиш Ийгъл":

    Бих блудствал с теб и надявам се да ти хареса, знаеш ли какво парче вадя😀

    22:55 07.03.2026

  • 60 Охх...

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "Джуиш Ийгъл":

    Вярвам ти! След като лично ми запали саксофона от свирене...... направо си първи солист!

    22:57 07.03.2026

  • 61 Владо Американеца

    7 1 Отговор
    Значи Саудитка Арабия ще бъде пометена и без това миришат

    22:58 07.03.2026

  • 62 Да бе да

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "хъхъ":

    Затова реалите кадри са по всички международни информацини агенци

    22:58 07.03.2026

  • 64 Питам

    6 1 Отговор
    Бе хора, къде е ушатия ?

    Коментиран от #68

    22:59 07.03.2026

  • 68 Отговарям

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Питам":

    Гледа ни отгоре

    Коментиран от #74

    23:03 07.03.2026

  • 69 Джуиш Ийгъл

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Руснаци":

    Първо приятелката ми въобще не властва над мен, защото аз и заповядвам да ме ръмби с пенис колана! И второ, много съм влиятелен, и веднъж заповядах на 48 мъже да направят същото без пенис колан! Едвам оживех после, защото са наложило да ме удрят и масажират в гърдите, та да изплюя течността и да си взема въздух...

    Коментиран от #75

    23:04 07.03.2026

  • 71 Хеми значи бензин

    3 4 Отговор
    Саудитските ма н гали ще го закъсат и те скоро

    23:05 07.03.2026

  • 72 Джуиш Ийгъл

    4 2 Отговор
    Но пък беше сладка болка.

    23:06 07.03.2026

  • 74 Нц.....

    5 1 Отговор

    До коментар #68 от "Отговарям":

    Врещи отдолу, особено като турят някое криво кютуче под казана...

    23:06 07.03.2026

  • 75 Ееееее

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "Джуиш Ийгъл":

    Приятел, те са та изсипали ве.

    Коментиран от #76

    23:07 07.03.2026

  • 76 Тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ееееее":

    Държи печено бе, магаре като го качи - назад бута!

    Коментиран от #81

    23:10 07.03.2026

  • 77 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Наритай Бг копейка":

    Абе това го пишеш много пъти ами да те питам.... Да не си правен от неко демократична крава и да те е ритнала по главата, А пък може и при самото вадене нещо да е се е объркало ....

    23:11 07.03.2026

  • 78 УдоМача

    2 0 Отговор
    Много добре! Много добре! Идния петък ще има много по-интересен удар, пак в тази околия ;) Купете си йод! ;)

    23:11 07.03.2026

  • 79 Удри нихното мами юдейско

    8 0 Отговор
    Свърт на юдейте на всички жени деца старци млади

    23:14 07.03.2026

  • 81 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Тоа":

    Е мъж затова😀👍

    23:15 07.03.2026

  • 87 Имах

    5 0 Отговор

    До коментар #82 от "Владо Американеца":

    Едно въртоглаво магаре къде се казваше Владо Американеца! Ама изеде украинското знаме на кметството и тия от яд не ми дадоа дърва, а Я от яд са го кръстих Зеленски!

    23:21 07.03.2026

  • 88 Не може да бъде

    7 0 Отговор
    Оранжевият педоφил каза че Иран е унищожен, аз вярвам само на него и на Борисов .

    23:23 07.03.2026

  • 89 Оня с коня

    0 6 Отговор
    Отчитащ че Русия и Китай мощно подкрепят Иран,но премълчаваш най-важното- че Подкрепата е само МОРАЛНА!Колкото до съжденията ти дали има или няма Израел Полезен ход - Имаш ли поне Фалшива диплома за Специалист по "полезните ходове"?Колкото до напъна ти да се правиш на Нострадамус и да качваш "кравари" молещи за Мир по Колесниците...просто няма те коментирам:)

    Коментиран от #92

    23:23 07.03.2026

  • 92 Много

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Оня с коня":

    Си дълбок, явно коня си е свършил работата!

    23:25 07.03.2026

  • 93 Докторе

    4 0 Отговор

    До коментар #91 от "Хирурга":

    А сега ще може ли да пърди?

    Коментиран от #99

    23:27 07.03.2026

  • 94 az СВО Победа 80

    7 1 Отговор
    Иран обяви, че държи пленени американски войници!

    Скоро ще има много неприятни новини за Вашингтон....

    Коментиран от #103, #110

    23:29 07.03.2026

  • 95 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #80 от "Кукуруку":

    Значи,ако хамериканците владеят небето над Иран ,тогава Иран изстрелва ракетите си от хамериканските самолетоносачи ..:) друг вариант има ли?

    23:29 07.03.2026

  • 98 Мирослав

    1 1 Отговор
    Да са живи и здрави!

    23:31 07.03.2026

  • 99 Хирурга

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Докторе":

    Не !!! Не успяхме да стесним отвора чак толкова! Но ще може да си духа свещите за рождения ден и оттам!

    23:32 07.03.2026

    1 6 Отговор

    До коментар #94 от "az СВО Победа 80":

    Те иранците са като нас .Много лъжат.Нали ние сме ги учили.

    23:36 07.03.2026

  • 104 Ти да видиш

    3 1 Отговор
    В Иран създадоха няколко нови неправителствени организации със следните имена:
    Едноетажен Дубай;
    Едноетажен Бахрейн;
    Едноетажен Абу даби
    Познайте какви са основните цели и идеологии на организациите!?

    23:38 07.03.2026

  • 105 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Големоглав копей":

    Т.поглаво тролейче, моли се да не ви обявят публично всички вас троловите ферми!
    Че тогава ще настане един вой, чак и вашият прикрит началник "Епщайн" няма да ви спаси!

    23:38 07.03.2026

  • 106 След седмица

    2 0 Отговор
    Ще видим бай Дончо с чалма, да се извинява на иранския народ...

    23:41 07.03.2026

  • 107 Саймън каза

    0 3 Отговор
    Иран приключи

    23:42 07.03.2026

  • 108 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 1 Отговор
    БРАВО НА ИРАН СЛАВА НА АДОЛФ ХИТЛЕР СЛАВА НА БОГ СЛАВА НА ГЕРОИТЕ СРЕЩУ ЦИОНИСТКОТО ТЕРОРИСТИЧНО ЗВЕНО ...СМЪРТ НА ТРЪМП НЕТАНЯХУ ИЗРАЕЛ И САЩ...ДА ЖИВЕЕ ИРАН ..БРАВО ...ГОСПОДИ ИЗБИЙ ВРАГОВЕТЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО САЩ И ИЗРАЕЛ..МОЛЯ ТЕ УБИЙ И ЛИКВИДИРАЙ ГИ...АМИН

    23:43 07.03.2026

  • 109 Тракиец

    1 0 Отговор
    БРАВО БРАВО БРАВО,,,,,ДАВАЙ ИРАН 🇮🇷 ДАВАЙ ПЕРСИЯ ..МАПКАЙ ЧИ.ФУТИТЕ ..СМАЗВАЙ ТЕРОРИЗМА НАВСЯКЪДЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ БАНДИТИ УБИЙЦИ ТРЪМП И НЕТАНЯХУ

    23:48 07.03.2026

  • 110 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "az СВО Победа 80":

    Бега бе😂.Само без-скоро и без -ще Пази си силите и сопполите, че другият месец трябва да спасяваш кубинците 🤣

    23:49 07.03.2026

