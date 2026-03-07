По време на 27-ата фаза на операция „Истинско обещание 4“ Иран удари израелския град Хайфа и щаба на американските военни в ОАЕ, използвайки ракети с твърдо гориво „Хайбершекан“.
Четири ракети бяха изстреляни по района на иракската столица, където се намира посолството на САЩ.
Израел и САЩ нанесоха въздушни удари по южен Техеран, съобщи информационната агенция Фарс.
Саудитска Арабия няма да предостави територията си за атаки срещу Иран, обяви иранският външен министър Абас Арагчи.
Саудитската страна увери Ислямската република, че „е решена да не позволи използването на нейната територия, въздушно пространство или териториални води срещу Иран“, заяви външният министър, според Independent Arabic.
Арагчи отбеляза, че е „в постоянен контакт“ със саудитския външен министър Файсал бин Фархан Ал Сауд и тези контакти продължават.
Иранският министър подчерта, че Техеран „не смята съседите си за врагове“. Според Арагчи „присъствието на американски бази в региона само е донесло нестабилност“ и „агресията на САЩ и Израел е поставила целия регион под риск“.
Иранските въоръжени сили поискаха Баку да изтегли израелските войски от Азербайджан, според говорител на Централния щаб на въоръжените сили на Ислямската република Хатам ал-Анбия.
„Заявяваме на съседната ни държава Азербайджан, като мюсюлманска страна, че за да се предотврати разпространението на нестабилност в региона, е необходимо да се изтеглят ционистите от нейната територия и да не се заплашва сигурността на собствения народ и Иран“, цитира го държавната телевизия на Иран.
На 5 март азербайджанското външно министерство съобщи за катастрофата на два дрона, изстреляни от Иран близо до летище Нахчиван. Сградата на летището бе повредена, а двама души бяха ранени. Азербайджанското външно министерство отбеляза, че Баку си запазва правото да отмъсти. Генералният щаб на Иран от своя страна отрече съобщенията за изстрелване на безпилотни летателни апарати на азербайджанска територия, обвинявайки Израел за инцидента.
В отговор на удара по петролни съоръжения в Техеран, Иран удари петролна рафинерия в Хайфа, Израел.
1 Отец Дионисий
Коментиран от #6
22:17 07.03.2026
2 ооо мед мед
22:17 07.03.2026
3 Хохо Бохо
Коментиран от #10, #16
22:19 07.03.2026
4 хаха
Коментиран от #23
22:19 07.03.2026
5 Паша Ефенди
22:19 07.03.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Абе бай Дончо събуди ли се..... Нали щеше да на казва Иран, ама гледам Иран започнал да наказва кравата.....
22:20 07.03.2026
7 хаха
Ае пали джапанките и отивайте да им изстрелвате ракетите!
Те нали имали ХИЛЯДИ...
22:21 07.03.2026
8 Хахахахаха
Коментиран от #30
22:22 07.03.2026
9 А50
22:22 07.03.2026
10 Пилотът Гошу
До коментар #3 от "Хохо Бохо":Тц, перални от Израел са явно...
22:22 07.03.2026
11 Гледам
22:22 07.03.2026
13 хаха
Само тихичко като говорите с Азербайджан...че да не останете без провинция Азербайджан...
Една компактна армия с подкрепата на авиацията (на сащ и писраел) ще ви омачка за нула време.
Особено ако и кюрдите се включат ПАК.
22:24 07.03.2026
14 Тимур
Коментиран от #18, #20
22:25 07.03.2026
15 хъхъ
Коментиран от #62
22:25 07.03.2026
16 не са
До коментар #3 от "Хохо Бохо":Ползвали са "Фатах", свръхзвукова ракета, която може да достигне България в рамките на 7-8 минути и ПВО не успяват да я прихванат. Може би затова американското посолство у нас поетапно се евакуира въпреки наличието на бункер под сградата. Въпросът е какво правим с летище София, и на този въпрос отговор дължи Запрянов и ГЕРБ.
22:26 07.03.2026
17 Бог да пази Иран и Аятолаха
Коментиран от #27
22:26 07.03.2026
19 реалистъ
22:27 07.03.2026
20 Хахахахаха
До коментар #14 от "Тимур":Ко става тимурчо, вчера не ми каза коя от двете ти ръце е приятелката без силикон,днеска ще ми отговориш ли
22:28 07.03.2026
21 Иран е сила!
22:29 07.03.2026
22 зззззз
22:29 07.03.2026
23 хъхъ
До коментар #4 от "хаха":16 ракети и 12 дрона, ама Нетаняху още се крие в Кипър, а отвратителното си семейство е изпратил чак в Сан Франциско.
22:30 07.03.2026
24 До Ха ха
22:30 07.03.2026
25 Абе
22:33 07.03.2026
27 Летящата чалма
До коментар #17 от "Бог да пази Иран и Аятолаха":Особено Аятолаха много го опази😅
Коментиран от #33
22:34 07.03.2026
28 Сатаняхуй
Коментиран от #39
22:36 07.03.2026
29 Е то е ясно
До коментар #26 от "Русодебил":Как за 20 път певземат село на 70 км от международно презатата граница на Русия
22:37 07.03.2026
30 Европеец
До коментар #8 от "Хахахахаха":Ще излезеш прав..... Днеска гледах клипчета на бай Дончо.....Много унило го дава напоследък, ходи като мъртвец и всеки момент може да си шибне главата в стената, е продължава да ръси простотии, Ама това му е природата..... Много психиатри ще напишат книги и ще станат професори с "умния" бай Дончо..... Спомням си какво говореше за байчо Байдън, спомням си какво обещаваше предизборната кампания и в началото на втория мандат, ама явно бай Дончо не си спомня..... Какво да кажа за него, освен световен рекетьор, изнудвач, ядрен терорист и убиец на 165 момичета от начално училище в Иран, няма смисъл повече да изреждам..... От как го огърмяха и оцеле се взе за Господ Бог, затова казвам много психиатри като го анализират ще станат професори....
Коментиран от #37
22:37 07.03.2026
34 Кухоглава копейка
До коментар #26 от "Русодебил":След 2 месеца ще ни карат да викаме за Куба!
Коментиран от #56
22:38 07.03.2026
39 уффф
До коментар #28 от "Сатаняхуй":то пък ушите на Румбата щото са по-малки. Като елф е😂
22:41 07.03.2026
40 Пич
22:43 07.03.2026
52 до долния
22:51 07.03.2026
53 Аве
До коментар #46 от "Хахахахаха":Няма лошо щом му доставя удоволствие
22:51 07.03.2026
54 Джуиш Ийгъл
До коментар #51 от "Руснаци":Бегай в камчатка бе та пак. Изгонихме ви от Варна следва да почнем да ви палим апартаментите
Коментиран от #58, #59, #60
22:51 07.03.2026
55 Ама
До коментар #41 от "Наритай Бг копейка":То не се рита като си подлагаш зад Ника гол, както ти правиш!
22:53 07.03.2026
56 Големоглав копей
До коментар #34 от "Кухоглава копейка":А тебе те карам да викаш заради големоглавия!
Коментиран от #105
22:54 07.03.2026
57 Готов за бой
22:54 07.03.2026
58 Руснаци
До коментар #54 от "Джуиш Ийгъл":Аааа??? Нищо не ти разбрах, май леко се обърка, няма да те издадем какви ги вършите с приятелката ти, не съм човек който ще те съди, обичаш да се заиграват с теб, според мен ако беше жена ще си да отива много повече. Имам въпрос - обичаш ли да си обичаш женските дрехи и да се гримирваш, приятелката ти сигурно обича да властва над теб
Коментиран от #69
22:55 07.03.2026
59 Аве
До коментар #54 от "Джуиш Ийгъл":Бих блудствал с теб и надявам се да ти хареса, знаеш ли какво парче вадя😀
22:55 07.03.2026
60 Охх...
До коментар #54 от "Джуиш Ийгъл":Вярвам ти! След като лично ми запали саксофона от свирене...... направо си първи солист!
22:57 07.03.2026
61 Владо Американеца
22:58 07.03.2026
62 Да бе да
До коментар #15 от "хъхъ":Затова реалите кадри са по всички международни информацини агенци
22:58 07.03.2026
64 Питам
Коментиран от #68
22:59 07.03.2026
68 Отговарям
До коментар #64 от "Питам":Гледа ни отгоре
Коментиран от #74
23:03 07.03.2026
69 Джуиш Ийгъл
До коментар #58 от "Руснаци":Първо приятелката ми въобще не властва над мен, защото аз и заповядвам да ме ръмби с пенис колана! И второ, много съм влиятелен, и веднъж заповядах на 48 мъже да направят същото без пенис колан! Едвам оживех после, защото са наложило да ме удрят и масажират в гърдите, та да изплюя течността и да си взема въздух...
Коментиран от #75
23:04 07.03.2026
71 Хеми значи бензин
23:05 07.03.2026
72 Джуиш Ийгъл
23:06 07.03.2026
74 Нц.....
До коментар #68 от "Отговарям":Врещи отдолу, особено като турят някое криво кютуче под казана...
23:06 07.03.2026
75 Ееееее
До коментар #69 от "Джуиш Ийгъл":Приятел, те са та изсипали ве.
Коментиран от #76
23:07 07.03.2026
76 Тоа
До коментар #75 от "Ееееее":Държи печено бе, магаре като го качи - назад бута!
Коментиран от #81
23:10 07.03.2026
77 Европеец
До коментар #41 от "Наритай Бг копейка":Абе това го пишеш много пъти ами да те питам.... Да не си правен от неко демократична крава и да те е ритнала по главата, А пък може и при самото вадене нещо да е се е объркало ....
23:11 07.03.2026
78 УдоМача
23:11 07.03.2026
79 Удри нихното мами юдейско
23:14 07.03.2026
81 Защото
До коментар #76 от "Тоа":Е мъж затова😀👍
23:15 07.03.2026
87 Имах
До коментар #82 от "Владо Американеца":Едно въртоглаво магаре къде се казваше Владо Американеца! Ама изеде украинското знаме на кметството и тия от яд не ми дадоа дърва, а Я от яд са го кръстих Зеленски!
23:21 07.03.2026
88 Не може да бъде
23:23 07.03.2026
89 Оня с коня
Коментиран от #92
23:23 07.03.2026
92 Много
До коментар #89 от "Оня с коня":Си дълбок, явно коня си е свършил работата!
23:25 07.03.2026
93 Докторе
До коментар #91 от "Хирурга":А сега ще може ли да пърди?
Коментиран от #99
23:27 07.03.2026
94 az СВО Победа 80
Скоро ще има много неприятни новини за Вашингтон....
Коментиран от #103, #110
23:29 07.03.2026
95 Атина Палада
До коментар #80 от "Кукуруку":Значи,ако хамериканците владеят небето над Иран ,тогава Иран изстрелва ракетите си от хамериканските самолетоносачи ..:) друг вариант има ли?
23:29 07.03.2026
98 Мирослав
23:31 07.03.2026
99 Хирурга
До коментар #93 от "Докторе":Не !!! Не успяхме да стесним отвора чак толкова! Но ще може да си духа свещите за рождения ден и оттам!
23:32 07.03.2026
103 Маша Захарова
До коментар #94 от "az СВО Победа 80":Те иранците са като нас .Много лъжат.Нали ние сме ги учили.
23:36 07.03.2026
104 Ти да видиш
Едноетажен Дубай;
Едноетажен Бахрейн;
Едноетажен Абу даби
Познайте какви са основните цели и идеологии на организациите!?
23:38 07.03.2026
105 Мнение
До коментар #56 от "Големоглав копей":Т.поглаво тролейче, моли се да не ви обявят публично всички вас троловите ферми!
Че тогава ще настане един вой, чак и вашият прикрит началник "Епщайн" няма да ви спаси!
23:38 07.03.2026
106 След седмица
23:41 07.03.2026
107 Саймън каза
23:42 07.03.2026
108 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
23:43 07.03.2026
109 Тракиец
23:48 07.03.2026
110 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #94 от "az СВО Победа 80":Бега бе😂.Само без-скоро и без -ще Пази си силите и сопполите, че другият месец трябва да спасяваш кубинците 🤣
23:49 07.03.2026