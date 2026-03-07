По време на 27-ата фаза на операция „Истинско обещание 4“ Иран удари израелския град Хайфа и щаба на американските военни в ОАЕ, използвайки ракети с твърдо гориво „Хайбершекан“.

Четири ракети бяха изстреляни по района на иракската столица, където се намира посолството на САЩ.

Израел и САЩ нанесоха въздушни удари по южен Техеран, съобщи информационната агенция Фарс.

Саудитска Арабия няма да предостави територията си за атаки срещу Иран, обяви иранският външен министър Абас Арагчи.

Саудитската страна увери Ислямската република, че „е решена да не позволи използването на нейната територия, въздушно пространство или териториални води срещу Иран“, заяви външният министър, според Independent Arabic.

Арагчи отбеляза, че е „в постоянен контакт“ със саудитския външен министър Файсал бин Фархан Ал Сауд и тези контакти продължават.

Иранският министър подчерта, че Техеран „не смята съседите си за врагове“. Според Арагчи „присъствието на американски бази в региона само е донесло нестабилност“ и „агресията на САЩ и Израел е поставила целия регион под риск“.

Иранските въоръжени сили поискаха Баку да изтегли израелските войски от Азербайджан, според говорител на Централния щаб на въоръжените сили на Ислямската република Хатам ал-Анбия.

„Заявяваме на съседната ни държава Азербайджан, като мюсюлманска страна, че за да се предотврати разпространението на нестабилност в региона, е необходимо да се изтеглят ционистите от нейната територия и да не се заплашва сигурността на собствения народ и Иран“, цитира го държавната телевизия на Иран.

На 5 март азербайджанското външно министерство съобщи за катастрофата на два дрона, изстреляни от Иран близо до летище Нахчиван. Сградата на летището бе повредена, а двама души бяха ранени. Азербайджанското външно министерство отбеляза, че Баку си запазва правото да отмъсти. Генералният щаб на Иран от своя страна отрече съобщенията за изстрелване на безпилотни летателни апарати на азербайджанска територия, обвинявайки Израел за инцидента.

В отговор на удара по петролни съоръжения в Техеран, Иран удари петролна рафинерия в Хайфа, Израел.