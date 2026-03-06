Микрофон хвана нецензурна реплика на Рая Назарян към депутатите ВИДЕО

Председателят на парламента Рая Назарян бе засечена да обижда народните представители с нецензурна реплика от трибуната на Народното събрание.
При спрян микрофон в петък сутрин, минути след началото на заседанието, Назарян нарече депутатите "че*иджии".
Ситуацията се разигра по време на дебат за промени в работната програма на парламента. Поради различни искания за включвания на точки в програмата в залата настъпи хаос, а Назарян обяви процедура по гласуване.
Нейният микрофон в този момент е изключен, но не и този за изказванията на депутатите, който улавя репликите ѝ.
Първо тя се обръща към колегите си: "Нека да приключим с това. Едно по едно, не може едно върху друго. Айде малко ред да има!"
След това и към колегата си от ГЕРБ и зам.-председател на парламента Костадин Ангелов, който стои до нея и видимо изнервена заявява: "Ааа, ще ви таковам и че*иджиите всички!".
19:51 06.03.2026
Коментиран от #17
19:52 06.03.2026
19:52 06.03.2026
19:53 06.03.2026
19:53 06.03.2026
19:53 06.03.2026
Коментиран від #14
19:53 06.03.2026
19:54 06.03.2026
19:54 06.03.2026
19:54 06.03.2026
19:54 06.03.2026
До коментар #9 від "Гост":Не, с тая уста му селува само дъртия шланг.
19:55 06.03.2026
19:55 06.03.2026
19:56 06.03.2026
17 Мара
До коментар #3 від "Гост":Потай Бою?!!!
19:56 06.03.2026
19:56 06.03.2026
Назарян нарече депутатите "чеиджии"
от тона й
а когато вежди ги нарече к..ви го махнаха от хранилката
а тя щото е женица нищо не и правят
Коментиран від #47
19:56 06.03.2026
19:56 06.03.2026
19:57 06.03.2026
Коментиран від #36
19:57 06.03.2026
Коментиран від #58
19:57 06.03.2026
19:58 06.03.2026
19:58 06.03.2026
19:58 06.03.2026
19:59 06.03.2026
19:59 06.03.2026
19:59 06.03.2026
19:59 06.03.2026
19:59 06.03.2026
19:59 06.03.2026
19:59 06.03.2026
36 И още -
До коментар #23 від "ГЕРБ ПОБЕДА":Воа йори !
19:59 06.03.2026
19:59 06.03.2026
20:00 06.03.2026
20:00 06.03.2026
20:00 06.03.2026
20:00 06.03.2026
Коментиран від #66
20:02 06.03.2026
20:02 06.03.2026
20:03 06.03.2026
20:03 06.03.2026
До коментар #19 від "Назарян нарече депутатите "чеиджии"":нима вярваш , че не са чеиджии? т.е.Нарцистични политици, занимаващи се предимно със собствените си персони!
Дълго полит коректно определение , вместо по-краткото, звучно народно: чеиджии.
Дълго полит коректно определение , вместо по-краткото, звучно народно: чеиджии.
20:03 06.03.2026
20:04 06.03.2026
20:04 06.03.2026
20:04 06.03.2026
НИЕ СМЕ ОТ ДРУГИЯ БРЯГ И НЕ МОЖЕМ.... 😭
20:05 06.03.2026
20:06 06.03.2026
20:06 06.03.2026
20:07 06.03.2026
20:07 06.03.2026
20:08 06.03.2026
Коментиран від #64
20:08 06.03.2026
58 решението е
До коментар #24 від "ГРАД ВРАЦА":да вържем едно магаре или катър в парламентя вместо всичките партии и управляващи утайки и резултатите ще са подобни но разходите ще са по ниски и ще дръпне икономиката!
20:08 06.03.2026
20:09 06.03.2026
20:09 06.03.2026
20:09 06.03.2026
20:10 06.03.2026
До коментар #57 від "Спиро":Кув рейс бе това да не е соца днеска селяците си карат картофите в джипове мерзедес последен модел.
20:10 06.03.2026
20:11 06.03.2026
До коментар #43 від "Драган Симеонов":Питай Бойко той лично интервюира всички гербаджийски селски пръчки.
20:12 06.03.2026