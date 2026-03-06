Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Микрофон хвана нецензурна реплика на Рая Назарян към депутатите ВИДЕО

6 Март, 2026 19:50 1 650 66

  • рая назарян-
  • нецензурна реплика-
  • нецензурни думи-
  • депутати-
  • парламент

Нейният микрофон в този момент е изключен, но не и този за изказванията на депутатите, който улавя репликите ѝ

Микрофон хвана нецензурна реплика на Рая Назарян към депутатите ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на парламента Рая Назарян бе засечена да обижда народните представители с нецензурна реплика от трибуната на Народното събрание.

При спрян микрофон в петък сутрин, минути след началото на заседанието, Назарян нарече депутатите "че*иджии".

Ситуацията се разигра по време на дебат за промени в работната програма на парламента. Поради различни искания за включвания на точки в програмата в залата настъпи хаос, а Назарян обяви процедура по гласуване.

Първо тя се обръща към колегите си: "Нека да приключим с това. Едно по едно, не може едно върху друго. Айде малко ред да има!"

След това и към колегата си от ГЕРБ и зам.-председател на парламента Костадин Ангелов, който стои до нея и видимо изнервена заявява: "Ааа, ще ви таковам и че*иджиите всички!".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бендида

    54 5 Отговор
    Нищо чудно, то шефът ѝ оправяше всички с 200 и им набиваше...., Караянчева беше.....ПКП. Не ми се мисли, какви си ги говорят в централата. :)))

    19:51 06.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    36 6 Отговор
    Любопитен съм за мръснишкото й "Аз".

    Коментиран от #17

    19:52 06.03.2026

  • 4 Нормално

    37 9 Отговор
    за подобна гeрбaвa пpocт...aчкa

    19:52 06.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    21 16 Отговор
    Райка Зайка ми се издигна в очите. Така трябва с тази сган.

    19:53 06.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 бою циганина

    32 5 Отговор
    с 200 я возя надупян ако ми стане

    19:53 06.03.2026

  • 8 Абсурдистан

    11 5 Отговор
    Те са примати чеиджии!

    19:53 06.03.2026

  • 9 Гост

    31 7 Отговор
    С таз уста ли целува Вожда?

    Коментиран от #14

    19:53 06.03.2026

  • 10 Ами

    23 8 Отговор
    Вече не хваща окото, и хората предпочитат да се самообслужат.

    19:54 06.03.2026

  • 11 Мухахаха

    13 13 Отговор
    Ами от възражданв са такива

    19:54 06.03.2026

  • 12 КиКи

    30 7 Отговор
    "Възпитана" е от пожарникарската школа на Боко-Тиквата - недостижимия простак,със стотици подобни "бисери"!

    19:54 06.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    22 8 Отговор
    Точната дума е "педофилите".

    19:54 06.03.2026

  • 14 Жълта гостенка

    20 5 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Не, с тая уста му селува само дъртия шланг.

    19:55 06.03.2026

  • 15 787

    23 5 Отговор
    Това са кадрите на тиквата...срам!Рая защо не отиде но околовръстното там използва тоя език!

    19:55 06.03.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    8 11 Отговор
    Че копейките са си такива. Евала на Райка.

    19:56 06.03.2026

  • 17 Мара

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Потай Бою?!!!

    19:56 06.03.2026

  • 18 Петър

    18 1 Отговор
    Опитът от най-древната професия и дава самочувствие!

    19:56 06.03.2026

  • 19 Назарян нарече депутатите "чеиджии"

    15 1 Отговор
    явно микрофоните им засичат
    от тона й

    а когато вежди ги нарече к..ви го махнаха от хранилката
    а тя щото е женица нищо не и правят

    Коментиран от #47

    19:56 06.03.2026

  • 20 ООрана държава

    16 1 Отговор
    И тва ли било най високата позицуя в държавата, един путур изгоря заради реплики на включен микрофон, време е и тая м@нг@сарян да отлита. Пак да гласувате за шикижиите от герб

    19:56 06.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 е какво очаквате

    8 0 Отговор
    от свине тикви мунчовци зулуси копейки локали мутри бюреци царчета от али експрес бизнесмени от помощното талпи тараби манекенки моделки фолк певици и други подобни индивиди поставени на власт???

    19:57 06.03.2026

  • 23 ГЕРБ ПОБЕДА

    4 7 Отговор
    Абсолютно е така,онанисти са!

    Коментиран от #36

    19:57 06.03.2026

  • 24 ГРАД ВРАЦА

    13 1 Отговор
    До кога ще ни управляват такива утайки и долни хора безскруполни подмолни същества нито избори нищо не ни спасява всичко е прогнило дори и напред в поколенията ❗️❗️❗️

    Коментиран от #58

    19:57 06.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Лост

    5 1 Отговор
    Бойко Борисов преди 2-3 каза,че нямало мъже в ГЕРБ.Сигурно това е имала предвид Назарян .

    19:58 06.03.2026

  • 27 Да наритаме главата

    6 0 Отговор
    На Тошко Маймунов!!!

    19:58 06.03.2026

  • 28 МиХаил М

    5 0 Отговор
    Това показва нивото в развитието на всички които са в НС.

    19:58 06.03.2026

  • 29 ТоТо

    4 2 Отговор
    Ами не излъга с нищо. Те са си такива

    19:59 06.03.2026

  • 30 Конспиратор

    2 2 Отговор
    Че точно е определила политиците, тия "безделници", разбира се, не в пряк смисъл, а в преносен смисъл: "чеиджии".

    19:59 06.03.2026

  • 31 нннн

    5 0 Отговор
    Недоволна е. Ще й се нещо.

    19:59 06.03.2026

  • 32 име ней

    5 0 Отговор
    Защо, цветът на лицето и е по тъмен отколкото на шията(врътът)?

    19:59 06.03.2026

  • 33 Ха,хаха

    3 2 Отговор
    Ми не са ли?

    19:59 06.03.2026

  • 34 ВинеТу туууу

    5 1 Отговор
    Проcтачка, като вожда си!

    19:59 06.03.2026

  • 35 Свилката Свилен4ооо

    10 0 Отговор
    Какво очаквате...и тая женичка искаше да е министър-председател на България....трагедия !

    19:59 06.03.2026

  • 36 И още -

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "ГЕРБ ПОБЕДА":

    Воа йори !

    19:59 06.03.2026

  • 37 Милен

    3 3 Отговор
    Рая, ОБИЧАМ ТЕ 🥰🥰🥰

    19:59 06.03.2026

  • 38 СВИКНАЛА Е НА МЪЖЕ БОКО И ШИШИ

    8 0 Отговор
    Другите и се виждат чекджии.

    20:00 06.03.2026

  • 39 Зона 51

    9 1 Отговор
    Ако това е народно събрание аз съм извънземен

    20:00 06.03.2026

  • 40 Фен

    3 0 Отговор
    Къде да се наредим и аз искам да ме такова 🍆

    20:00 06.03.2026

  • 41 Ироничен

    4 1 Отговор
    Мен да можехте да чуете......

    20:00 06.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Драган Симеонов

    6 0 Отговор
    Колко ли ша ми земи Райчето да си я викна на хотел за една нощ

    Коментиран от #66

    20:02 06.03.2026

  • 44 Мата Хари

    10 0 Отговор
    Ходи с Бойко навсякъде и мълчи, веднъж се обади и всички видяха нивото й.

    20:02 06.03.2026

  • 45 Отвратен

    10 1 Отговор
    РОДЕНИЯТ ДА БЪДЕ П.Р.О.С.Т.А.К НЯМА КАК ДА СТАНЕ АРИСТОКРАТ!

    20:03 06.03.2026

  • 46 Мата Космата

    7 6 Отговор
    Винаги съм я харесвал тази жена . Красива , умна , и успяла . От мен респект .

    20:03 06.03.2026

  • 47 Ала ,

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Назарян нарече депутатите "чеиджии"":

    нима вярваш , че не са чеиджии? т.е.Нарцистични политици, занимаващи се предимно със собствените си персони!
    Дълго полит коректно определение , вместо по-краткото, звучно народно: чеиджии.

    20:03 06.03.2026

  • 48 Мирослав

    2 3 Отговор
    Не я харесвам ама е права😃

    20:04 06.03.2026

  • 49 Просто човек

    4 0 Отговор
    О.С.Т.А.В.К.А!

    20:04 06.03.2026

  • 50 Тъжната истина

    1 2 Отговор
    Как може едновременно да е толкова права и толкова да бърка?

    20:04 06.03.2026

  • 51 АГАТ а Кристи

    1 2 Отговор
    Това не се отнася за нас от ПП...
    НИЕ СМЕ ОТ ДРУГИЯ БРЯГ И НЕ МОЖЕМ.... 😭

    20:05 06.03.2026

  • 52 Така е

    1 1 Отговор
    Права е ! Такива са !

    20:06 06.03.2026

  • 53 Киро с микрофона

    0 1 Отговор
    Нито лъже нито нещо лошо е казала момата.

    20:06 06.03.2026

  • 54 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Баце пори с 200 Рая на Зарян на задна прашка.

    20:07 06.03.2026

  • 55 Гост

    1 0 Отговор
    Тошко се натиска за хижа вика нещо явно от ИТН са шикаджиите.

    20:07 06.03.2026

  • 56 9999

    0 0 Отговор
    Еми когато е права , права е момата .

    20:08 06.03.2026

  • 57 Спиро

    1 0 Отговор
    До 43. Оди от София на село си копай кукуруза със рейса и си вари компота от джанки, тия размишления се--ки въобще не са за тебе.

    Коментиран от #64

    20:08 06.03.2026

  • 58 решението е

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ГРАД ВРАЦА":

    да вържем едно магаре или катър в парламентя вместо всичките партии и управляващи утайки и резултатите ще са подобни но разходите ще са по ниски и ще дръпне икономиката!

    20:08 06.03.2026

  • 59 Капитан Крийч

    4 0 Отговор
    Малката разпорена развратница ръси мръсотийки свикнала да я опъват насело в сеното селските пияници.

    20:09 06.03.2026

  • 60 за президент

    0 2 Отговор
    Бих гласувал за нея, ако бъде кандидат за президент.

    20:09 06.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ХЪ ХЪ ЪЪ

    3 0 Отговор
    Разбира ги работите тая....как е станала депутат мислите.

    20:09 06.03.2026

  • 63 Всички са

    2 0 Отговор
    Долни  "чеиджии" и педофили

    20:10 06.03.2026

  • 64 Мунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Спиро":

    Кув рейс бе това да не е соца днеска селяците си карат картофите в джипове мерзедес последен модел.

    20:10 06.03.2026

  • 65 Иванов

    0 0 Отговор
    Явно целува и спи с когото трябва, а тези които се изявяват тука основно от мъжкото съсловие, спят с космясали задници и целуват подобия на хипопотами.

    20:11 06.03.2026

  • 66 Капитан Крийч

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Драган Симеонов":

    Питай Бойко той лично интервюира всички гербаджийски селски пръчки.

    20:12 06.03.2026

