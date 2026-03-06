Микрофон хвана нецензурна реплика на Рая Назарян към депутатите ВИДЕО

Председателят на парламента Рая Назарян бе засечена да обижда народните представители с нецензурна реплика от трибуната на Народното събрание.

При спрян микрофон в петък сутрин, минути след началото на заседанието, Назарян нарече депутатите "че*иджии".

Ситуацията се разигра по време на дебат за промени в работната програма на парламента. Поради различни искания за включвания на точки в програмата в залата настъпи хаос, а Назарян обяви процедура по гласуване.

Нейният микрофон в този момент е изключен, но не и този за изказванията на депутатите, който улавя репликите ѝ.

Първо тя се обръща към колегите си: "Нека да приключим с това. Едно по едно, не може едно върху друго. Айде малко ред да има!"

След това и към колегата си от ГЕРБ и зам.-председател на парламента Костадин Ангелов, който стои до нея и видимо изнервена заявява: "Ааа, ще ви таковам и че*иджиите всички!".