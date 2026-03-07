Иран изпраща първото ключово послание за деескалация

Въпреки че иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в очевидно предварително записано изявление, че Техеран ще спре атаките срещу съседите си от Персийския залив, бяха съобщени няколко нови удара.
Атаките бяха едни от най-силните от началото на войната и съвпаднаха с едноседмичната годишнина от убийството на върховния лидер Али Хаменей при удари на Съединените щати и Израел.
В коментарите на най-високо ниво за деескалация досега от Иран, Пезешкиан се извини на съседите си за дните на удари, които предизвикаха паника в райони, някога смятани за безопасни, коментира анализаторът Мостафа Салем, цитиран от CNN.
Откакто встъпи в длъжност, реформаторският лидер се самоопредели с почти постоянно съжаление, отправяйки множество публични извинения по време на мандата си за рязкото влошаване на националната икономика, убийството на хиляди протестиращи по време на демонстрации и постоянната неефективност на собственото си правителство.
Сега той се извинява от името на въоръжените сили на Иран, заявявайки, че са „действали по собствена инициатива и са направили необходимото, за да защитят родината ни с достойнство и сила“ – повтарящо се послание от някои ирански лидери, оправдаващо масираните нападения срещу градове в арабските държави от Персийския залив.
Не е ясно дали изявленията на Съвета на лидерите, на който Пезешкиан сега е член, след като американско-израелските удари убиха други ключови лидери, са в съответствие с целите на въоръжените сили или на мощната Корпус на гвардейците на ислямската революция, който самостоятелно е активирал свои собствени мерки в отговор на атаките на САЩ и Израел.
Коментарите му предизвикаха въздишка на облекчение в арабските държави от Персийския залив. И все пак снарядите, които прелетяха над главите им малко след речта му, показват, че е твърде рано да се каже дали иранските атаки са спрели.
И коментарите му дойдоха с условието териториите на арабските държави от Персийския залив, където се намират няколко големи американски военни бази, да не се използват за извършване на атаки срещу Иран. Докато регионът се бори с неизвестно бъдеще, остава неясно какви действия въоръжените сили на Иран и неговите пълномощници биха сметнали за враждебни към Ислямската република.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
И за Азербайджан ще има....и за Кюрдистан ще има!
Онези са си еали лайките! Да няма после ред сълзи и ред сополи???
15:03 07.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Белият дом омаловажи в петък
😁
Коментиран от #30
15:05 07.03.2026
4 Сила
Нема недей ...влака тръгна и спирка няма !!!
15:05 07.03.2026
5 Мунчо
Коментиран от #17
15:06 07.03.2026
6 .......
15:06 07.03.2026
7 Начо
15:06 07.03.2026
8 гост
15:07 07.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Коста
Коментиран от #26, #40
15:11 07.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Паника в исраил
Коментиран от #14
15:12 07.03.2026
13 Атома фъргай бай Дончо!
Коментиран от #19, #21
15:13 07.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ццц
15:15 07.03.2026
16 Мисля
15:15 07.03.2026
17 111
До коментар #5 от "Мунчо":Какво е започнал Иран
15:17 07.03.2026
18 Кой сега е
15:19 07.03.2026
19 Да бе
До коментар #13 от "Атома фъргай бай Дончо!":Ша фърга га му фърлиуя
15:19 07.03.2026
20 Лили
Копейките : " Иран е 90 милиона ,страшна военна сила "
Няма такова нещо , за 1 седмица ги смазаха
15:20 07.03.2026
21 бай Дончо
До коментар #13 от "Атома фъргай бай Дончо!":Аятолаха ?
15:20 07.03.2026
22 Хаген Дас
Коментиран от #25
15:21 07.03.2026
23 Не знам ама дори у Филиповци
15:22 07.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 🤣😅😅😅😅
До коментар #22 от "Хаген Дас":Много си се изпотил👍👍
Коментиран от #28, #35, #37
15:25 07.03.2026
26 Ццц
До коментар #10 от "Коста":Цялата им история е разказ за лошата страна на човешкия вид. От роби в Египет бягат в пустинята и се въртят там 40 години като "обрани евреи". 🤣. След това намират сравнително плодородно място и измислят версията, че Господ им го е обещал, защото си ги е нарочил за любимци. Естествено Господ не е изпратил предизвестие на никой от съседите им, че във връзка с решението си трябва да напуснат Ханаан. И от тогава датира и враждата. Най-правилното решение по отношение на това ненавистно племе е взел император Тит през 70 г. сл. Хр. Втори по успех е един австрийски художник. И разбира се англосаксонците правят обратното на всичко правилно след художника и така до последната кретения от миналата седмица.
15:25 07.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хаген Дас
До коментар #25 от "🤣😅😅😅😅":Не изобщо! Кажи коя държава ще позволи оттук нататък военна база на нейна територия като си такъв умник? Или друго не можеше да измислиш! Потен е Тръмп че се захвана точно с това!
Коментиран от #29
15:30 07.03.2026
29 Русофил
До коментар #28 от "Хаген Дас":Ти си Хуген Дас
Коментиран от #33
15:34 07.03.2026
30 Пловдив
До коментар #3 от "Белият дом омаловажи в петък":Ма те им се подиграват вече на тия несретници.
В Украйна излезе на бял свят грижливо пазената тайна колко е неспособна руската армия и колко са им нискокачествени и изостанали оръжията .
15:38 07.03.2026
31 Хирохито
15:42 07.03.2026
32 5656
15:45 07.03.2026
33 Дас Хаген
До коментар #29 от "Русофил":Соломончо ти ли си бе?
15:46 07.03.2026
34 ГанЯ
15:47 07.03.2026
35 Дас Хаген
До коментар #25 от "🤣😅😅😅😅":Монка как си?
15:47 07.03.2026
36 Архимандрисандрит Бибиян
15:48 07.03.2026
37 Бай Дън
До коментар #25 от "🤣😅😅😅😅":„Иран ще бъде ударен много силно днес. Поради лошото поведение на Иран, сериозно се обмисля възможността за пълно унищожаване на райони и неизбежно убиване на население, което досега не е било смятано за цел“, написа той в Truth Social. Само за тези думи трябва да бъде свален и изправен пред съд! Доказателство че не се съобразява какво удря, и косвено доказателство за поразеното училище! За да принуди Иран да се съгласи с неговото извършва геноцид!
Коментиран от #39
15:51 07.03.2026
38 Дедо Дони
16:03 07.03.2026
39 Удареното училище
До коментар #37 от "Бай Дън":граничи с военна база, дори е било в двора ѝ преди да преместят оградата на базата по- навътре. Предупреждението на Тръмп е иранчаните да си евакуират гражданите близо до военните обекти. Те обаче няма да го направят за да пищят още за убити цивилни и деца.
Коментиран от #41
16:03 07.03.2026
40 Териториите нямат
До коментар #10 от "Коста":никаква стойност. Войните се водят за влияние, то е най-важното. Когато имаш влияние в една държава, ти на практика я управляваш.
16:10 07.03.2026
41 Бай Дън
До коментар #39 от "Удареното училище":И ти ходи там и го видя? Военна база до девическо училище! Такава теза може да измисли евреин или последовател на тръмпизма!
16:10 07.03.2026