Иран изпраща първото ключово послание за деескалация

Въпреки че иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в очевидно предварително записано изявление, че Техеран ще спре атаките срещу съседите си от Персийския залив, бяха съобщени няколко нови удара.

Атаките бяха едни от най-силните от началото на войната и съвпаднаха с едноседмичната годишнина от убийството на върховния лидер Али Хаменей при удари на Съединените щати и Израел.

В коментарите на най-високо ниво за деескалация досега от Иран, Пезешкиан се извини на съседите си за дните на удари, които предизвикаха паника в райони, някога смятани за безопасни, коментира анализаторът Мостафа Салем, цитиран от CNN.

Откакто встъпи в длъжност, реформаторският лидер се самоопредели с почти постоянно съжаление, отправяйки множество публични извинения по време на мандата си за рязкото влошаване на националната икономика, убийството на хиляди протестиращи по време на демонстрации и постоянната неефективност на собственото си правителство.

Сега той се извинява от името на въоръжените сили на Иран, заявявайки, че са „действали по собствена инициатива и са направили необходимото, за да защитят родината ни с достойнство и сила“ – повтарящо се послание от някои ирански лидери, оправдаващо масираните нападения срещу градове в арабските държави от Персийския залив.

Не е ясно дали изявленията на Съвета на лидерите, на който Пезешкиан сега е член, след като американско-израелските удари убиха други ключови лидери, са в съответствие с целите на въоръжените сили или на мощната Корпус на гвардейците на ислямската революция, който самостоятелно е активирал свои собствени мерки в отговор на атаките на САЩ и Израел.

Коментарите му предизвикаха въздишка на облекчение в арабските държави от Персийския залив. И все пак снарядите, които прелетяха над главите им малко след речта му, показват, че е твърде рано да се каже дали иранските атаки са спрели.

И коментарите му дойдоха с условието териториите на арабските държави от Персийския залив, където се намират няколко големи американски военни бази, да не се използват за извършване на атаки срещу Иран. Докато регионът се бори с неизвестно бъдеще, остава неясно какви действия въоръжените сили на Иран и неговите пълномощници биха сметнали за враждебни към Ислямската република.