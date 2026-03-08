Тръмп "засега" няма да праща сухопътни сили в Иран, обвини Техеран за удара по девическото училище

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще запомнят решението на Обединеното кралство да изпрати самолетоносачи в Близкия изток, след като американските военни вече са победили Иран.

Той изрази мнение, че Съединените щати трябва да участват в процеса на избор на ново иранско ръководство, за да се избегне необходимостта от започване на нова военна кампания след пет години.

Тръмп каза, че в края на военната кампания в Иран може да не остане никой от висшето ръководство на страната, който да може да обяви капитулация.

Той допълни, че администрацията му в момента не планира да изпраща сухопътни сили в Иран, но посочи, че това може да се случи в бъдеще.

Президентът на САЩ твърди, че Иран е отговорен за нападението срещу начално училище за момичета в южната част на страната и заяви, че Иран иска мирно разрешаване на конфликта, но САЩ вече не се нуждаят от него.