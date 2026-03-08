Тръмп "засега" няма да праща сухопътни сили в Иран, обвини Техеран за удара по девическото училище

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще запомнят решението на Обединеното кралство да изпрати самолетоносачи в Близкия изток, след като американските военни вече са победили Иран.
Той изрази мнение, че Съединените щати трябва да участват в процеса на избор на ново иранско ръководство, за да се избегне необходимостта от започване на нова военна кампания след пет години.
Тръмп каза, че в края на военната кампания в Иран може да не остане никой от висшето ръководство на страната, който да може да обяви капитулация.
Той допълни, че администрацията му в момента не планира да изпраща сухопътни сили в Иран, но посочи, че това може да се случи в бъдеще.
Президентът на САЩ твърди, че Иран е отговорен за нападението срещу начално училище за момичета в южната част на страната и заяви, че Иран иска мирно разрешаване на конфликта, но САЩ вече не се нуждаят от него.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миро
05:27 08.03.2026
2 Бай той Толстой
Коментиран от #9
05:28 08.03.2026
3 хехе
Коментиран от #8
05:28 08.03.2026
4 Ъъъ
05:31 08.03.2026
5 Ала Бала
05:31 08.03.2026
6 гост
05:34 08.03.2026
7 Тръмп
Коментиран от #11
05:35 08.03.2026
8 Децата
До коментар #3 от "хехе":руско ПВО. То често дава дефект, както в Новоросийск падна на паркинг и за късмет унищожи няколко автомобила.
05:37 08.03.2026
9 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
10 Владимир Путин, президент
Кво става с великото руско СВО, Киев два дня и падна ли най-сетне Купянск току до руската граница ? 😁
05:42 08.03.2026
11 Същата опорка
До коментар #7 от "Тръмп":Това го повтаряте вече 10 години за Украйна. Как се въртите като палачинки.
05:45 08.03.2026