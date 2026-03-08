Новини
Тръмп "засега" няма да праща сухопътни сили в Иран, обвини Техеран за удара по девическото училище

Тръмп "засега" няма да праща сухопътни сили в Иран, обвини Техеран за удара по девическото училище

8 Март, 2026 05:08, обновена 8 Март, 2026 05:24

Иран иска мирно споразумение, но вече не се нуждаем от него. Скоро няма да има кой от тях да обяви капитулация, заяви американският президент

Тръмп "засега" няма да праща сухопътни сили в Иран, обвини Техеран за удара по девическото училище - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще запомнят решението на Обединеното кралство да изпрати самолетоносачи в Близкия изток, след като американските военни вече са победили Иран.

Той изрази мнение, че Съединените щати трябва да участват в процеса на избор на ново иранско ръководство, за да се избегне необходимостта от започване на нова военна кампания след пет години.

Тръмп каза, че в края на военната кампания в Иран може да не остане никой от висшето ръководство на страната, който да може да обяви капитулация.

Той допълни, че администрацията му в момента не планира да изпраща сухопътни сили в Иран, но посочи, че това може да се случи в бъдеще.

Президентът на САЩ твърди, че Иран е отговорен за нападението срещу начално училище за момичета в южната част на страната и заяви, че Иран иска мирно разрешаване на конфликта, но САЩ вече не се нуждаят от него.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Миро

    14 1 Отговор
    Най-лошо е за Пеевски,че няма скоро да лети с частния си самолет до Дубай и да вози фолкпевачки,перачки ,тъкачки и всякакви други квачки .

    05:27 08.03.2026

  • 2 Бай той Толстой

    13 2 Отговор
    Чичо Дончо се е побъркал съвсем 😁

    Коментиран от #9

    05:28 08.03.2026

  • 3 хехе

    16 2 Отговор
    "миротвореца" е и наглец обвинява персите, че краварите и мошетата избиха децата

    Коментиран от #8

    05:28 08.03.2026

  • 4 Ъъъ

    11 1 Отговор
    Вижте това лице....Верно Мелания е гледала само банковите му сметки.🤔

    05:31 08.03.2026

  • 5 Ала Бала

    10 1 Отговор
    Сам си говори и сам си вярва.

    05:31 08.03.2026

  • 6 гост

    7 0 Отговор
    Вижте му физиономията и преценете умственото и психическото състояние на този много възрастен и уплашен човек.

    05:34 08.03.2026

  • 7 Тръмп

    7 0 Отговор
    Персите сами си обявиха война и сами си избиват децата и лидерите. Аз съм бил винаги за мир и диалог, заедно с моят приятел Биби.

    Коментиран от #11

    05:35 08.03.2026

  • 8 Децата

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    руско ПВО. То често дава дефект, както в Новоросийск падна на паркинг и за късмет унищожи няколко автомобила.

    05:37 08.03.2026

  • 9 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 10 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Доброе утро таварищи.
    Кво става с великото руско СВО, Киев два дня и падна ли най-сетне Купянск току до руската граница ? 😁

    05:42 08.03.2026

  • 11 Същата опорка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп":

    Това го повтаряте вече 10 години за Украйна. Как се въртите като палачинки.

    05:45 08.03.2026

