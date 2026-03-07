Новини
Нощни експлозии в Тел Авив и Йерусалим след нови ракетни атаки на Иран срещу Израел

Нощни експлозии в Тел Авив и Йерусалим след нови ракетни атаки на Иран срещу Израел

7 Март, 2026 04:24, обновена 7 Март, 2026 06:32

Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви началото на 24-ата фаза на операция „Истински обещание 4“, атакува от брега самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"

Нощни експлозии в Тел Авив и Йерусалим след нови ракетни атаки на Иран срещу Израел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Иран е изпратил три ракетни залпа към Израел, съобщи телевизия Al Hadath. По рано бе съобщено, че в централен Израел отново е обявена въздушна тревога поради заплаха от ракетна атака.

AFP съобщи за експлозия в района на Йерусалим.

Отбелязва се, че тя е станала след като е била подадена тревога за въздушна тревога.

По-рано израелската армия съобщи, че е засякла ракетен огън от Иран за трети път в рамките на един час и е започнала да прихваща ракетите.

Според медията, три групи ракети са били изстреляни по северна, централна и южна израелска територия. Съобщава се, че при атаките са използвани и дронове. Не е предоставена информация за броя на изстреляните боеприпаси или безпилотни летателни апарати.

Това се случва, след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви началото на 24-ата фаза на операция „Истински обещание 4“ срещу Израел.

След това в Тел Авив беше чута серия от експлозии, които очевидно бяха причинени от прехващането на ракетите от израелската противоракетна отбрана.

Израелските служби за спешна помощ заявиха, че нямат информация за жертви. По-късно армията обяви, че опасността е отминала и жителите могат да напуснат убежищата, предаде БТА.

Израелските военни обявиха, че са засекли ракетни атаки от Иран за трети път в рамките на един час и са започнали да прехващат ракетите.

„Израелските отбранителни сили (IDF) засякоха изстрелване на ракети от Иран към израелска територия“, се казва в изявление на пресслужбата на IDF.

IDF повтори, че „работи за прехващане на заплахите“.

Иранският флот е ударил с ракета USS ​​Abraham Lincoln, съобщи късно снощи пресслужбата на Ислямската република.

Иранският военноморски флот обяви в петък, че е изстрелял ракета от брега по самолетоносача USS Abraham Lincoln в Персийския залив, според изявление на уебсайта на иранската армия.

Това съобщение последва твърденията на Иран в четвъртък, че е атакувал самолетоносача с безпилотни летателни апарати, което, бързо бе отречено от американски служители, които заявиха, че няма доказателства за щети по кораба.

Съединените щати се готвят да разположат трета ударна група от самолетоносачи, водена от самолетоносача USS George H.W. Bush, в Близкия изток, съобщава Fox News.

„Третата ударна група от самолетоносачи се готви да прекоси Атлантика и да се включи във войната с Иран. Очаква се разполагането на самолетоносача USS George H.W. Bush да се случи скоро“, каза в ефир журналистът на Fox News Лукас Томлинсън.

Освен самолетоносачът на ВМС на САЩ USS Abraham Lincoln, който е в района на американско-израелската военна операция срещу Иран, втори самолетоносач, USS Gerald R. Ford, в момента е в Червено море.

Нови експлозии са станали в Техеран, съобщи ISNA, след като израелските военновъздушни сили са започнали нова серия от мащабни удари срещу цели в столицата на ислямската държава.

Израелската армия съобщи, че е започнала нова "мащабна серия от удари" срещу инфраструктурата в иранската столица, предадоха Франс прес и ДПА, цитирани от БТА.

Американски и израелски сили нанасят удари по Иран опасно близо до гражданска инфраструктура, като я повреждат, съобщава CNN въз основа на анализ на сателитни изображения.

Според CNN ударът по иранската държавна телевизия IRIB в Техеран е извършен с 900-килограмова бомба, чиито фрагменти представляват смъртоносна заплаха на разстояние над 300 метра. Кратерът от експлозията се намира само на 30 метра от болница „Ганди“.

Освен това каналът отбелязва, че американските и израелските удари са унищожили напълно комплекс на полицейски участък.

Съединените щати са използвали оръжейни резерви, складирани „за Трета световна война“, срещу Иран, заяви генерал Аболфазл Шекарчи, говорител на Генералния щаб на въоръжените сили на Ислямската република.

„Американците тестваха всичките си оръжия и дори изтеглиха оръжия, складирани за Трета световна война, и сега ги използват срещу нас“, цитира думите му информационната агенция Fars.

Според Шекарчи това прави Съединените щати уязвими в потенциален конфликт с друга държава.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия унищожиха четири дрона, изстреляни от Иран към едно от най-големите нефтени находища в света, Шейба, в пустинята Руб ал-Хали, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Саудитска Арабия унищожи балистична ракета, изстреляна от Иран към военновъздушната база „Принц Султан“, където са разположени американски войски, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Според изявлението на министерството, „системите за противовъздушна отбрана на страната са прехванали и унищожили балистична ракета, изстреляна от военновъздушната база „Принц Султан“ близо до град Ал-Хардж“.

Четирима моряци са били убити, а други трима са ранени при нападение срещу плавателен съд в Ормузкия проток на 6 март, според изявление на Арсенио Домингес, генерален секретар на Международната морска организация на ООН.

Пожар е избухнал в химически склад, собственост на американската компания Halliburton, след атака с дрон в южната иракска провинция Басра, съобщи телевизионният канал As-Sumaria.

Системите за противовъздушна отбрана на Кувейт унищожиха 12 въоръжени дрона и 14 ракети, изстреляни по емирството от Иран през последните 24 часа, според изявление на Министерството на отбраната на Кувейт.

Катар предлага 10 газови танкера, наети за транспортиране на енергийни продукти на Катар, под наем, след спирането на производството на втечнен природен газ в завода Ras Laffan и затварянето на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи Bloomberg.

Иракските власти ще засилят мерките за сигурност в провинция Ниневия, откъдето според тях се извършва обстрел на кюрдските провинции, съобщи порталът Shafaq News.

Според The ​​Wall Street Journal, Съединените щати бързат да подменят повредената радарна система за противоракетна отбрана THAAD в Йордания.

Според изданието, инсталацията е „критичен компонент на наземната ракетна система“. Не е предоставена информация за евентуалния срок за подмяна на оборудването.

По-рано CNN, позовавайки се на сателитни изображения, които е прегледала, съобщи, че радарът вероятно е бил унищожен в първите дни на въоръжения конфликт с Иран.


Иран (Ислямска Република)
