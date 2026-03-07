Техеран: Ударихме с ракета от брега самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"; Вашингтон: Няма доказателства за щети по кораба

Иранският флот е ударил с ракета USS Abraham Lincoln, съобщи късно снощи пресслужбата на Ислямската република.
Иранският военноморски флот обяви в петък, че е изстрелял ракета от брега по самолетоносача USS Abraham Lincoln в Персийския залив, според изявление на уебсайта на иранската армия.
Това съобщение последва твърденията на Иран в четвъртък, че е атакувал самолетоносача с безпилотни летателни апарати, което, бързо бе отречено от американски служители, които заявиха, че няма доказателства за щети по кораба.
Съединените щати се готвят да разположат трета ударна група от самолетоносачи, водена от самолетоносача USS George H.W. Bush, в Близкия изток, съобщава Fox News.
„Третата ударна група от самолетоносачи се готви да прекоси Атлантика и да се включи във войната с Иран. Очаква се разполагането на самолетоносача USS George H.W. Bush да се случи скоро“, каза в ефир журналистът на Fox News Лукас Томлинсън.
Освен самолетоносачът на ВМС на САЩ USS Abraham Lincoln, който е в района на американско-израелската военна операция срещу Иран, втори самолетоносач, USS Gerald R. Ford, в момента е в Червено море.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не, няма доказателства
Коментиран от #8, #11
07:39 07.03.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Не обявяват, че НЯМА попадение в кораба😉
07:39 07.03.2026
3 Вашингтон
Коментиран от #13
07:39 07.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ХИПЕРЗВУК
07:40 07.03.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Чудо вожде чудо, единият го ФЕКАЛИраха, на другия му счупиха пистата и избяга....
сега идва трети."
Коментиран от #21, #31
07:41 07.03.2026
7 ПАРКИРАЙТЕ ГИ ПОД ЖЕЛЕЗНИЯ ГЕВГИР
07:41 07.03.2026
8 Мурка
До коментар #1 от "Не, няма доказателства":не Е избягала -това е КРУИЗ - ОПОЗНАИ СВЕТА ЗА ДА ГО ОБИКНЕШ
Коментиран от #15
07:42 07.03.2026
9 Някой
07:43 07.03.2026
10 Евала
Щом са си подкарали резервния самолетоносач на смяна, явно добре сте го пернали!
Давайте с по повечко ракети и хиперзвукови за да ги потопите.
07:43 07.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Вашингтон":Това дето пистата му е станала като АМ "Хемус"
не се брои, нали е самолети носач -
само носи самолети❗
07:44 07.03.2026
14 Пич
Коментиран от #45, #58
07:44 07.03.2026
15 Дааа
До коментар #8 от "Мурка":И екипажа пoceркoвци събира печати в книжки "100те световни туристически обекта".
07:45 07.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мишел
Коментиран от #25
07:49 07.03.2026
18 гдфгфдг
07:52 07.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Краварите ще отнесат доста бой и чували
07:53 07.03.2026
21 Обърка се
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За този самолетоносач ставаше въпрос и първия път. Тогава отрекоха да са го ударили.
07:53 07.03.2026
22 Вече всяка нощ
Коментиран от #27, #34
07:54 07.03.2026
23 Набезите
Коментиран от #37
07:55 07.03.2026
24 име
07:56 07.03.2026
25 Пич
До коментар #17 от "Мишел":Абе не баш... !!! Не е точно подсмърчане, а нещо, което им задръства канализацията...
Ако им свърши и тоалетната хартия...
07:57 07.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дони
До коментар #22 от "Вече всяка нощ":Кои сега е НОМЕР 1 ?
07:59 07.03.2026
28 ВВП
08:00 07.03.2026
29 ВВП
08:01 07.03.2026
30 ПсихоЛог
08:01 07.03.2026
31 Българин
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Идат като тигри,бягат като овци.
08:03 07.03.2026
32 Да,бе
08:03 07.03.2026
33 ВВП
08:04 07.03.2026
34 хаха🤣
До коментар #22 от "Вече всяка нощ":Ами и самолетоносача е като .....натта ти,непотопяем 😂😂😂
08:05 07.03.2026
35 ВВП
08:06 07.03.2026
36 ВВП
08:10 07.03.2026
37 Eвгени
До коментар #23 от "Набезите":Могат. Просто трябва вместо да уд.ят военни цели да изравнят със земята 10-те ирански рафинерии, и 20-те по-голями складове за гориво, както и да из.авнят със земята всички пристанища и терминали за товарене на нефт и нефто продукти. След това да бомбардират тръбопроводите в нефтените полета на Иран. И готово.След 3 месеца бялото знаме
Коментиран от #44
08:11 07.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Нико
Иранците удрят канализационните системи на самолетоносачите , пускат 30-40 касетъчни бомби в Тел Авив и Хайфа, и ще гледаме пряко по Ал Джазира, как Тръмп и Биби тичат към Техеран да молят Пазешкиан и Арагчи за прошка....
08:15 07.03.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ленин
08:17 07.03.2026
43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #46, #48
08:19 07.03.2026
44 Димитър Георгиев
До коментар #37 от "Eвгени":Ееех Евгени ,Евгени ,голям майтапчия си бил,що не ходиш ти да го направиш ?
Коментиран от #49
08:19 07.03.2026
45 бай Митко
До коментар #14 от "Пич":Те са майстори на фаташопа и като нищо ще ни покажат чисто нова писта! На нас как ни пробутаха Ф16 осемнадесета ръка, но напарфюмирани!
08:19 07.03.2026
46 А ГДЕ
До коментар #43 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":СаттаНяхууу ?
08:19 07.03.2026
47 Нико
Коментиран от #53
08:24 07.03.2026
48 Роко
До коментар #43 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Приятел не е хубаво да се славят ционистски престъпници !
08:25 07.03.2026
49 Евгени
До коментар #44 от "Димитър Георгиев":Не приятелю, искам да кажа, че такива цели са много по-беззащитни и лесни за удари отколкото военните цели на Иран( който все пак мисля са добре защитени. Рафинериите са много лесна мишена, видяхме от войната в Украйна, как малки дронове успяват да нанесат щети, а какво остава за група от ракети?
08:25 07.03.2026
50 Хи хи хи
Афганистан всего за дватцать лет
08:25 07.03.2026
51 Миналата седмица
Питам го- сигурен ли си, копей, дай откъде черпиш информация и ние да прочетем!
Новината е целия Ютюб, вика горкият клетник, има сума видео, виж САМ! Аз да не съм ти длъжен да ти чета лекции, вика тулупът!
Мухахахаха!
Жена ми чете с мен майтапите , хили се и вика- пиши му, че си намерил видео, че само антената на Франклин Рузвелт е ударена и то само долната антена. Горната работи!
Мухахахах!
Коментиран от #57, #59
08:25 07.03.2026
52 Дик диверсанта
08:25 07.03.2026
53 Васил
До коментар #47 от "Нико":Смотрич ще смотри казана в ада от близо .
08:26 07.03.2026
54 руззззНаци
08:26 07.03.2026
55 Реалноста, Китай и Русия ще
08:26 07.03.2026
56 Дзак
08:26 07.03.2026
57 хаха🤣
До коментар #51 от "Миналата седмица":Не лъжи ,жена нямаш ,а мускулест надарен мачо партньор !
08:27 07.03.2026
58 Ха ха ха ха
До коментар #14 от "Пич":Ти твърдиш, че самолетоносачът е ударен. Ти дай снимки.
08:27 07.03.2026
59 Тая седмица
До коментар #51 от "Миналата седмица":жвна ти на околовръсното ли рабти, че е толкоз весела ???!
08:28 07.03.2026