Техеран: Ударихме с ракета от брега самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"; Вашингтон: Няма доказателства за щети по кораба

Техеран: Ударихме с ракета от брега самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"; Вашингтон: Няма доказателства за щети по кораба

7 Март, 2026 07:26, обновена 7 Март, 2026 07:36

САЩ праща в Близкия изток трета ударна група от самолетоносачи, водена от "Джордж Буш"

Техеран: Ударихме с ракета от брега самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"; Вашингтон: Няма доказателства за щети по кораба - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският флот е ударил с ракета USS ​​Abraham Lincoln, съобщи късно снощи пресслужбата на Ислямската република.

Иранският военноморски флот обяви в петък, че е изстрелял ракета от брега по самолетоносача USS Abraham Lincoln в Персийския залив, според изявление на уебсайта на иранската армия.

Това съобщение последва твърденията на Иран в четвъртък, че е атакувал самолетоносача с безпилотни летателни апарати, което, бързо бе отречено от американски служители, които заявиха, че няма доказателства за щети по кораба.

Съединените щати се готвят да разположат трета ударна група от самолетоносачи, водена от самолетоносача USS George H.W. Bush, в Близкия изток, съобщава Fox News.

„Третата ударна група от самолетоносачи се готви да прекоси Атлантика и да се включи във войната с Иран. Очаква се разполагането на самолетоносача USS George H.W. Bush да се случи скоро“, каза в ефир журналистът на Fox News Лукас Томлинсън.

Освен самолетоносачът на ВМС на САЩ USS Abraham Lincoln, който е в района на американско-израелската военна операция срещу Иран, втори самолетоносач, USS Gerald R. Ford, в момента е в Червено море.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 3.6 от 18 гласа.
Оценка 3.6 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не, няма доказателства

    72 4 Отговор
    Само дето плаващата писта избяга чак до Индия.

    Коментиран от #8, #11

    07:39 07.03.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    56 3 Отговор
    Вашингтон: Няма доказателства за щети по кораба.
    Не обявяват, че НЯМА попадение в кораба😉

    07:39 07.03.2026

  • 3 Вашингтон

    46 4 Отговор
    Той самолетоносача може да е ударен, но е много як и за сега заявяваме, че щети няма!

    Коментиран от #13

    07:39 07.03.2026

  • 5 ХИПЕРЗВУК

    56 4 Отговор
    Обичам големи и бавни цели.

    07:40 07.03.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    44 3 Отговор
    Като в оня стар виц :
    "Чудо вожде чудо, единият го ФЕКАЛИраха, на другия му счупиха пистата и избяга....
    сега идва трети."

    Коментиран от #21, #31

    07:41 07.03.2026

  • 7 ПАРКИРАЙТЕ ГИ ПОД ЖЕЛЕЗНИЯ ГЕВГИР

    41 0 Отговор
    Там няма страшно.

    07:41 07.03.2026

  • 8 Мурка

    35 2 Отговор

    До коментар #1 от "Не, няма доказателства":

    не Е избягала -това е КРУИЗ - ОПОЗНАИ СВЕТА ЗА ДА ГО ОБИКНЕШ

    Коментиран от #15

    07:42 07.03.2026

  • 9 Някой

    32 2 Отговор
    ВСВ всички големи кораби заминават. Те са естествена цел и се търси решение как да бъдат потопени. От преди да почне атаката на терористите от Израел и САЩ, казах иранците да начертаят окръжност около тях във водите и да кажат на американците, че мине ли американски кораб тази линия, ще бъде потопен.

    07:43 07.03.2026

  • 10 Евала

    45 3 Отговор
    Браво момчета, давайте в същия дух!
    Щом са си подкарали резервния самолетоносач на смяна, явно добре сте го пернали!
    Давайте с по повечко ракети и хиперзвукови за да ги потопите.

    07:43 07.03.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    36 3 Отговор

    До коментар #3 от "Вашингтон":

    Това дето пистата му е станала като АМ "Хемус"
    не се брои, нали е самолети носач -
    само носи самолети❗

    07:44 07.03.2026

  • 14 Пич

    43 3 Отговор
    Ал оу..... говед арите, приложете снимки от самолетоносача !!! Да видим, как "нищо му нема"!!!

    Коментиран от #45, #58

    07:44 07.03.2026

  • 15 Дааа

    36 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мурка":

    И екипажа пoceркoвци събира печати в книжки "100те световни туристически обекта".

    07:45 07.03.2026

  • 17 Мишел

    36 4 Отговор
    Невижданата сила- двата самолетоносача и техните ударни групи, с които Тръмп плашеше да унищожи Иран, сега не смеят да припарят до Ормузкия проток и до Персийския залив. Седят навътре в океана и подсмърчат.

    Коментиран от #25

    07:49 07.03.2026

  • 18 гдфгфдг

    16 3 Отговор
    вчера пресрещнах в гората група еврейски и американски туристи!Ще ги водят безследно изчезнали

    07:52 07.03.2026

  • 20 Краварите ще отнесат доста бой и чували

    29 2 Отговор
    Ненормални сте кравари

    07:53 07.03.2026

  • 21 Обърка се

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За този самолетоносач ставаше въпрос и първия път. Тогава отрекоха да са го ударили.

    07:53 07.03.2026

  • 22 Вече всяка нощ

    3 28 Отговор
    май го потопяват този самолетоносач иранците, и всяка сутрин изплува на повърхността да ги напада със самолетите си

    Коментиран от #27, #34

    07:54 07.03.2026

  • 23 Набезите

    24 0 Отговор
    от въздуха не могат да променят нищо в Иран. Самолетоносачи също. Най-много да ги потопят. Наземна инвазия е истината, но за това трябва поне 5 милионна армия. Как ще ги карат от САЩ? На самолети ли ?

    Коментиран от #37

    07:55 07.03.2026

  • 24 име

    23 3 Отговор
    Браво на иранците, да удрят по онзи в Червено море, и без това там е тясно и няма на къде да бяга.

    07:56 07.03.2026

  • 25 Пич

    15 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Абе не баш... !!! Не е точно подсмърчане, а нещо, което им задръства канализацията...
    Ако им свърши и тоалетната хартия...

    07:57 07.03.2026

  • 27 Дони

    11 1 Отговор

    До коментар #22 от "Вече всяка нощ":

    Кои сега е НОМЕР 1 ?

    07:59 07.03.2026

  • 28 ВВП

    21 3 Отговор
    РФ потрябва да потопи флотата на САЩ ,както потопи на Окропистан...Да не си развяват байрака в Азия .Янкии ,Гоо фек..!!

    08:00 07.03.2026

  • 29 ВВП

    20 1 Отговор
    Къде е ушатия нацист??

    08:01 07.03.2026

  • 30 ПсихоЛог

    16 1 Отговор
    Абе биттт и е....ан доброволно никога не си признават ,от мен да го знаете .

    08:01 07.03.2026

  • 31 Българин

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Идат като тигри,бягат като овци.

    08:03 07.03.2026

  • 32 Да,бе

    23 2 Отговор
    Просто Ормузкият проток рязко е загубил стратегическо значение за американските самолетоносачи...Украински му работи в Индийският океан.

    08:03 07.03.2026

  • 33 ВВП

    20 1 Отговор
    Голямото корито Линколн ..го влачат в открито море ,да го потопят ..Вече не става за набези ..т.е.за операции.

    08:04 07.03.2026

  • 34 хаха🤣

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Вече всяка нощ":

    Ами и самолетоносача е като .....натта ти,непотопяем 😂😂😂

    08:05 07.03.2026

  • 35 ВВП

    16 2 Отговор
    И френската фрегата ще хапне една хубава ракетка..Но още е на старта ..може и да не дойде ..Макрон е бавен като охлюв...

    08:06 07.03.2026

  • 36 ВВП

    13 3 Отговор
    Сега е момента ,руските да си пробват торпедото .Шквал..бичът на Посейдон..Гледах по ,,Спутник,,преди години..Наредени са в подводницата ,вертикално..10 метра , дължина .за потопяване на ударна група от самолетоносачи...и антуража..Янките уважават само силата ..Пък ,слабите ги мачкат ..и грабят

    08:10 07.03.2026

  • 37 Eвгени

    2 16 Отговор

    До коментар #23 от "Набезите":

    Могат. Просто трябва вместо да уд.ят военни цели да изравнят със земята 10-те ирански рафинерии, и 20-те по-голями складове за гориво, както и да из.авнят със земята всички пристанища и терминали за товарене на нефт и нефто продукти. След това да бомбардират тръбопроводите в нефтените полета на Иран. И готово.След 3 месеца бялото знаме

    Коментиран от #44

    08:11 07.03.2026

  • 39 Нико

    8 1 Отговор
    Рецепта за бързо приключване на войната:

    Иранците удрят канализационните системи на самолетоносачите , пускат 30-40 касетъчни бомби в Тел Авив и Хайфа, и ще гледаме пряко по Ал Джазира, как Тръмп и Биби тичат към Техеран да молят Пазешкиан и Арагчи за прошка....

    08:15 07.03.2026

  • 42 Ленин

    3 3 Отговор
    Крайцера Москва е вечен!

    08:17 07.03.2026

  • 43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 3 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?

    Коментиран от #46, #48

    08:19 07.03.2026

  • 44 Димитър Георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Eвгени":

    Ееех Евгени ,Евгени ,голям майтапчия си бил,що не ходиш ти да го направиш ?

    Коментиран от #49

    08:19 07.03.2026

  • 45 бай Митко

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Те са майстори на фаташопа и като нищо ще ни покажат чисто нова писта! На нас как ни пробутаха Ф16 осемнадесета ръка, но напарфюмирани!

    08:19 07.03.2026

  • 46 А ГДЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    СаттаНяхууу ?

    08:19 07.03.2026

  • 47 Нико

    0 1 Отговор
    Прокрадват се информации ,че Смотрич е ранен

    Коментиран от #53

    08:24 07.03.2026

  • 48 Роко

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Приятел не е хубаво да се славят ционистски престъпници !

    08:25 07.03.2026

  • 49 Евгени

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Димитър Георгиев":

    Не приятелю, искам да кажа, че такива цели са много по-беззащитни и лесни за удари отколкото военните цели на Иран( който все пак мисля са добре защитени. Рафинериите са много лесна мишена, видяхме от войната в Украйна, как малки дронове успяват да нанесат щети, а какво остава за група от ракети?

    08:25 07.03.2026

  • 50 Хи хи хи

    1 1 Отговор
    Иран всево за неделю......

    Афганистан всего за дватцать лет

    08:25 07.03.2026

  • 51 Миналата седмица

    2 1 Отговор
    една заблудена копейка не спря да твърди тук във форума, че самолетоначът Франклин Рузвелт бил ударен от иранска ракета!

    Питам го- сигурен ли си, копей, дай откъде черпиш информация и ние да прочетем!

    Новината е целия Ютюб, вика горкият клетник, има сума видео, виж САМ! Аз да не съм ти длъжен да ти чета лекции, вика тулупът!

    Мухахахаха!

    Жена ми чете с мен майтапите , хили се и вика- пиши му, че си намерил видео, че само антената на Франклин Рузвелт е ударена и то само долната антена. Горната работи!

    Мухахахах!

    Коментиран от #57, #59

    08:25 07.03.2026

  • 52 Дик диверсанта

    1 0 Отговор
    Четиво за рос дебили.

    08:25 07.03.2026

  • 53 Васил

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Нико":

    Смотрич ще смотри казана в ада от близо .

    08:26 07.03.2026

  • 54 руззззНаци

    1 0 Отговор
    Тази новина я има САМО у форум на Фактор и в някои ираноруззки "агенции". :))) за да се радват и подскачат чалмолюбците. Иначе суровите факти са: 3 свалени Ф15 от френдли файър на катарците и 6 жертви до момента, рещу тотално сринато ПВО, унищожен на 95% флот и 90% унищожени пускови установки на ракетите на чаршафите .:))))) С минуси и плюсове в затънтен български форум не можете да го промените дрОгари. Бегом да помагате на правоверните си камаради!

    08:26 07.03.2026

  • 55 Реалноста, Китай и Русия ще

    1 1 Отговор
    свирят по ноти в регионалната война в Близкият Изток, Иран не трябва да побеждава единствено да устои на Израело Американската Специална Военна О., Китайци и Руснаци са на Оградата и наблюдават с интерес бившият хегемон.

    08:26 07.03.2026

  • 56 Дзак

    0 0 Отговор
    Сайта на Провокатора!

    08:26 07.03.2026

  • 57 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Миналата седмица":

    Не лъжи ,жена нямаш ,а мускулест надарен мачо партньор !

    08:27 07.03.2026

  • 58 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Ти твърдиш, че самолетоносачът е ударен. Ти дай снимки.

    08:27 07.03.2026

  • 59 Тая седмица

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Миналата седмица":

    жвна ти на околовръсното ли рабти, че е толкоз весела ???!

    08:28 07.03.2026

