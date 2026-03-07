Техеран: Ударихме с ракета от брега самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"; Вашингтон: Няма доказателства за щети по кораба

Иранският флот е ударил с ракета USS ​​Abraham Lincoln, съобщи късно снощи пресслужбата на Ислямската република.

Иранският военноморски флот обяви в петък, че е изстрелял ракета от брега по самолетоносача USS Abraham Lincoln в Персийския залив, според изявление на уебсайта на иранската армия.

Това съобщение последва твърденията на Иран в четвъртък, че е атакувал самолетоносача с безпилотни летателни апарати, което, бързо бе отречено от американски служители, които заявиха, че няма доказателства за щети по кораба.

Съединените щати се готвят да разположат трета ударна група от самолетоносачи, водена от самолетоносача USS George H.W. Bush, в Близкия изток, съобщава Fox News.

„Третата ударна група от самолетоносачи се готви да прекоси Атлантика и да се включи във войната с Иран. Очаква се разполагането на самолетоносача USS George H.W. Bush да се случи скоро“, каза в ефир журналистът на Fox News Лукас Томлинсън.

Освен самолетоносачът на ВМС на САЩ USS Abraham Lincoln, който е в района на американско-израелската военна операция срещу Иран, втори самолетоносач, USS Gerald R. Ford, в момента е в Червено море.