Тръмп: Иран ще бъде много силно ударен на 7 март

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни очакват да атакуват райони на Иран, които досега не са били обект на нападения.
„Иран ще бъде ударен много силно днес. Поради лошото поведение на Иран, сериозно се обмисля възможността за пълно унищожаване на райони и неизбежно убиване на население, което досега не е било смятано за цел“, написа той в Truth Social.
В същото време Корпусът на гвардейците на ислямската революция (елитното подразделение на иранските въоръжени сили, КСИР) обяви началото на нова вълна от ракетни атаки. Операцията се провежда срещу американски и израелски военни центрове с помощта на прецизно насочвани ракети, уточнява агенция Fars.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сталин
Генерала който предаде върховния лидер на Иран Хомейни на кошерните терористи като е разкрил точното му местонахождение се разкая и си пръсна главата с пистолет директно в ефира.
14:02 07.03.2026
3 Вашето мнение
Коментиран от #25, #34
14:02 07.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ха ха
14:02 07.03.2026
6 Сталин
14:03 07.03.2026
7 Спешно
14:03 07.03.2026
8 Лопата Орешник
14:04 07.03.2026
9 Плаши гаргите в пустинята
Коментиран от #30
14:04 07.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Луд, побъркан, изкуфял дъртак
14:06 07.03.2026
12 Вашето мнение
Коментиран от #48
14:06 07.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пазешкян
14:06 07.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
нищо старо не са забравили❗
14:07 07.03.2026
17 Как какво
До коментар #13 от "Мими Кучева🐕":Мълчи. Като наеееебън ввроджендър.
14:07 07.03.2026
18 Истината
Подцениха много Иран и го осъзнават, но е късно, сега нито могат спечелят тази война, нито да си тръгнат, защото ще останат без авторитет. Нагазиха в много дълбоко блато, което ми се струва, че ще бъде краят на хегемонията им. Израел разбраха, че без помощта на САЩ няма да успеят и ги притиснаха в ъгъла без право на избор. Американците не искат тази война, но за никого не е тайна, че САЩ биват управлявани от висшестоящи еврейски общества и лобита. Колкото и голяма и силна държава да си, ако върхът на тази пирамида е под чуждо влияние файда няма.
14:08 07.03.2026
19 Вашето мнение
До коментар #10 от "руззззНаци":Ми ходи да убиваш руснаци бе отворко. Какво си седнал на вибратора и само го ускоряваш за да ти се отпуска напрежението.
14:09 07.03.2026
20 Джихади Йово
14:09 07.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "Вашето мнение":До сега Тръмпи е убил едва около две хиляди иранци да кажем че са пет До тук около двадесет милярда разходи плюс загуби за над трилион Егати далаверата Егати бизнесмена
14:15 07.03.2026
26 Мухахаха
14:16 07.03.2026
27 гост
До коментар #13 от "Мими Кучева🐕":...каза,,, на алкохолици да не вярваш...
14:16 07.03.2026
28 Георгиев
Такава вълна ще отприщи Русия в Окраина. Там вече отчитат, че Киев иска да става световен фактор да им дава дронове. Очаквам да се натисне в Донбас и най после в Киев.
Китай още се ослушват но им е време да си обединят териториите.
Става много динамично и интересно!
Коментиран от #41
14:16 07.03.2026
29 Тръмпи
14:16 07.03.2026
30 Има
До коментар #9 от "Плаши гаргите в пустинята":още десетина часа, до следващия ден, през които може всичко да се случи.
Коментиран от #35
14:17 07.03.2026
31 Путин,си. И ким
14:18 07.03.2026
32 Наблюдение
14:18 07.03.2026
33 Българин .
14:19 07.03.2026
34 За деца
До коментар #3 от "Вашето мнение":да видим кремълското жуже. Чисти ги безпогрешно вече пета година.
Коментиран от #37
14:19 07.03.2026
35 Могат да изберат
До коментар #30 от "Има":нов аятолах, готов за гръмване.
14:21 07.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #34 от "За деца":Виж снимки от Унгария ❗
"Инкасото на Зеленски и Урсула е закопчано в Унгария. Вижте си парите!"
14:23 07.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Бай амед сиганина
14:27 07.03.2026
40 Милена Богданова
14:27 07.03.2026
41 Истината
До коментар #28 от "Георгиев":Далеч си от прозрачността на геополитиката.
САЩ никога не са имали интелигентен лидер, всъщност мнозина от тях са глупави пионки, като челното място от тях оглавява Труман със абсолютно нелогичните и нехуманни действия спрямо Япония през ВСВ. На повърхността изглежда така все едно Тръмп и компания са някакъв фактор, който има думата, обаче това изобщо не е така. САЩ са "малкото" послушно кученце на евреите, което безпрецедентно изпълнява всякакви поръчки. От 45 година насам, САЩ всяка година инвестират милиарди в защитата на Израел. Всички знаем, че Израел не е държава, която по принцип се нуждае от финансова подкрепа, но въпреки това те са кърлеж, който е влязъл под "кожата" на САЩ и ги смучат и контролират във всякакъв аспект. Евреите не са случайни хора, Хитлер например много добре е знаел на какво са способни, още през онези години те вече ръководели най-важните сфери в Германия, а в последствие и в САЩ.
14:27 07.03.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Боруна Лом
14:29 07.03.2026
44 „И така, какъв е техният /на САЩ – ДР/ п
14:29 07.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ХиХи
14:31 07.03.2026
48 Тцтцтц
До коментар #12 от "Вашето мнение":Щедрото държавно финансиране на Революционната гвардия остана незасегнато, 62 а имаше големи увеличения за религиозните фондации , които не са задължени да декларират как харчат средствата си и са „тясно свързани с влиятелни духовници и често служат като машини за покровителство и пропаганда, за да изградят подкрепа за тяхната власт“. 58 Освен това протестиращите поискаха обяснение защо правителството е похарчило много пари другаде в Близкия изток
14:32 07.03.2026
49 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:36 07.03.2026