Тръмп: Иран ще бъде много силно ударен на 7 март

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни очакват да атакуват райони на Иран, които досега не са били обект на нападения.

„Иран ще бъде ударен много силно днес. Поради лошото поведение на Иран, сериозно се обмисля възможността за пълно унищожаване на райони и неизбежно убиване на население, което досега не е било смятано за цел“, написа той в Truth Social.

В същото време Корпусът на гвардейците на ислямската революция (елитното подразделение на иранските въоръжени сили, КСИР) обяви началото на нова вълна от ракетни атаки. Операцията се провежда срещу американски и израелски военни центрове с помощта на прецизно насочвани ракети, уточнява агенция Fars.