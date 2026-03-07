Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп: Иран ще бъде много силно ударен на 7 март

Тръмп: Иран ще бъде много силно ударен на 7 март

7 Март, 2026 14:00 1 780 49

Американските сили ще атакуват райони, които досега не са били засегнати от нападенията

Тръмп: Иран ще бъде много силно ударен на 7 март - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни очакват да атакуват райони на Иран, които досега не са били обект на нападения.

Иран ще бъде ударен много силно днес. Поради лошото поведение на Иран, сериозно се обмисля възможността за пълно унищожаване на райони и неизбежно убиване на население, което досега не е било смятано за цел“, написа той в Truth Social.

В същото време Корпусът на гвардейците на ислямската революция (елитното подразделение на иранските въоръжени сили, КСИР) обяви началото на нова вълна от ракетни атаки. Операцията се провежда срещу американски и израелски военни центрове с помощта на прецизно насочвани ракети, уточнява агенция Fars.


САЩ
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сталин

    37 12 Отговор
    Генерал Каани от КСИР който се оказа агент на Мосад му разрешиха публично да си пръсне главата.
    Генерала който предаде върховния лидер на Иран Хомейни на кошерните терористи като е разкрил точното му местонахождение се разкая и си пръсна главата с пистолет директно в ефира.

    14:02 07.03.2026

  • 3 Вашето мнение

    53 13 Отговор
    Тоя път ще убием 200 деца, нали така тръмпи. Великите сащ явно могат да воюват само срещу жени и деца, докато прайдажии от цял свят кудкудякат във възторг.

    Коментиран от #25, #34

    14:02 07.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ха ха

    40 8 Отговор
    покажи им какво представлява демокрацията в същност , смърт и грабеж

    14:02 07.03.2026

  • 6 Сталин

    36 5 Отговор
    Бай Дъмбо е най добрият президент който Израел някога са имали

    14:03 07.03.2026

  • 7 Спешно

    35 5 Отговор
    Спешно, търси се психиатър. Пациентът е в криза.

    14:03 07.03.2026

  • 8 Лопата Орешник

    26 7 Отговор
    Има още много девически училища! Мъжага ,пени се все едно той ходи да ги удря! Дон Кавалиевро!

    14:04 07.03.2026

  • 9 Плаши гаргите в пустинята

    33 6 Отговор
    Превъртелия дядка не знае ли коя дата е днес?

    Коментиран от #30

    14:04 07.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Луд, побъркан, изкуфял дъртак

    32 6 Отговор
    Рижата ти кратуна ще бъде много силно ударена от един Орешник!!!

    14:06 07.03.2026

  • 12 Вашето мнение

    39 7 Отговор
    Убийството на деца в Палестина и Иран не трогва никого от т.нар. цивилизован запад. Това говори много за тотално увредените общества, които живеят там. Както показа конгресмен от сащ, най много педофили са се навъдили в сащ, западна европа и слугите им.

    Коментиран от #48

    14:06 07.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пазешкян

    3 7 Отговор
    Ша ма обидиш

    14:06 07.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 5 Отговор
    Нищо ново не са научили и
    нищо старо не са забравили❗

    14:07 07.03.2026

  • 17 Как какво

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Мими Кучева🐕":

    Мълчи. Като наеееебън ввроджендър.

    14:07 07.03.2026

  • 18 Истината

    38 4 Отговор
    САЩ постепенно ще навлизат в много дълбока икономическа криза, този път много сбъркаха като се подведоха по командите на евреите, за което ще си плати американския народ.
    Подцениха много Иран и го осъзнават, но е късно, сега нито могат спечелят тази война, нито да си тръгнат, защото ще останат без авторитет. Нагазиха в много дълбоко блато, което ми се струва, че ще бъде краят на хегемонията им. Израел разбраха, че без помощта на САЩ няма да успеят и ги притиснаха в ъгъла без право на избор. Американците не искат тази война, но за никого не е тайна, че САЩ биват управлявани от висшестоящи еврейски общества и лобита. Колкото и голяма и силна държава да си, ако върхът на тази пирамида е под чуждо влияние файда няма.

    14:08 07.03.2026

  • 19 Вашето мнение

    24 7 Отговор

    До коментар #10 от "руззззНаци":

    Ми ходи да убиваш руснаци бе отворко. Какво си седнал на вибратора и само го ускоряваш за да ти се отпуска напрежението.

    14:09 07.03.2026

  • 20 Джихади Йово

    23 4 Отговор
    Физиката казва, че на всяко действие има равно по сила противодействие. Като в някои случаи противодействието може да е и по-голямо по сила :))

    14:09 07.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    До сега Тръмпи е убил едва около две хиляди иранци да кажем че са пет До тук около двадесет милярда разходи плюс загуби за над трилион Егати далаверата Егати бизнесмена

    14:15 07.03.2026

  • 26 Мухахаха

    18 5 Отговор
    Този път евреите и краварите си намериха майстора

    14:16 07.03.2026

  • 27 гост

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Мими Кучева🐕":

    ...каза,,, на алкохолици да не вярваш...

    14:16 07.03.2026

  • 28 Георгиев

    17 3 Отговор
    Тръмп обърна палачинката. Нали беше борец за мир? А заявява, че ще атакуват и населението. Този ще задмине Байдън, Буш, Клинтън. Но ще има големи бъдещи проблеми.
    Такава вълна ще отприщи Русия в Окраина. Там вече отчитат, че Киев иска да става световен фактор да им дава дронове. Очаквам да се натисне в Донбас и най после в Киев.
    Китай още се ослушват но им е време да си обединят териториите.
    Става много динамично и интересно!

    Коментиран от #41

    14:16 07.03.2026

  • 29 Тръмпи

    3 12 Отговор
    Дадох нареждане днес на венно-въздушните сили, да изпратят на братята мюсулмани много килими, само че бомбени ха ха, така че кратки молитви, моля и дупе да ви яко след това ха ха ха.

    14:16 07.03.2026

  • 30 Има

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Плаши гаргите в пустинята":

    още десетина часа, до следващия ден, през които може всичко да се случи.

    Коментиран от #35

    14:17 07.03.2026

  • 31 Путин,си. И ким

    6 3 Отговор
    Долу ръцете от Иран ,бандити иначе ще ви зан6лию завинаги

    14:18 07.03.2026

  • 32 Наблюдение

    10 2 Отговор
    САЩ щял да удари,,тежко,,Иран,до сега галихте ли се.

    14:18 07.03.2026

  • 33 Българин .

    8 2 Отговор
    Теа ПеЕАрРаАси избиха всичките жени и деца!

    14:19 07.03.2026

  • 34 За деца

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    да видим кремълското жуже. Чисти ги безпогрешно вече пета година.

    Коментиран от #37

    14:19 07.03.2026

  • 35 Могат да изберат

    1 8 Отговор

    До коментар #30 от "Има":

    нов аятолах, готов за гръмване.

    14:21 07.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #34 от "За деца":

    Виж снимки от Унгария ❗
    "Инкасото на Зеленски и Урсула е закопчано в Унгария. Вижте си парите!"

    14:23 07.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бай амед сиганина

    6 0 Отговор
    Училище ли ще бомбардира пак кандидата за нобел рижавия педофил

    14:27 07.03.2026

  • 40 Милена Богданова

    1 0 Отговор
    Милен иска да ме еб в гъ.💋😰💋

    14:27 07.03.2026

  • 41 Истината

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Георгиев":

    Далеч си от прозрачността на геополитиката.
    САЩ никога не са имали интелигентен лидер, всъщност мнозина от тях са глупави пионки, като челното място от тях оглавява Труман със абсолютно нелогичните и нехуманни действия спрямо Япония през ВСВ. На повърхността изглежда така все едно Тръмп и компания са някакъв фактор, който има думата, обаче това изобщо не е така. САЩ са "малкото" послушно кученце на евреите, което безпрецедентно изпълнява всякакви поръчки. От 45 година насам, САЩ всяка година инвестират милиарди в защитата на Израел. Всички знаем, че Израел не е държава, която по принцип се нуждае от финансова подкрепа, но въпреки това те са кърлеж, който е влязъл под "кожата" на САЩ и ги смучат и контролират във всякакъв аспект. Евреите не са случайни хора, Хитлер например много добре е знаел на какво са способни, още през онези години те вече ръководели най-важните сфери в Германия, а в последствие и в САЩ.

    14:27 07.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ЗАЩО БЕ ПОБЪРКАН КРАВАР, ЗАЩО.. ЗАЩОТО СТЕ НАЙ ЛОШОТО НЕЩО НА СВЕТА!И НАШИТЕ ОМРАЗНИ И КОРУМПИРАНИ ПОЛИТИЦИ ВИ СЕ КЛАНЯТ!

    14:29 07.03.2026

  • 44 „И така, какъв е техният /на САЩ – ДР/ п

    4 1 Отговор
    „И така, какъв е техният /на САЩ – ДР/ план – все още трябва да окупират 7 арабски държави, да победят Сирия и да унищожат Иран с мощен удар. Както се казва, ето го натиска срещу Иран. Арабските държави, сякаш са в силова демократизация – всъщност поемат контрола над всички енергийни ресурси, защото бъдещата криза вече е в ход. Америка трябва да отслаби Китай. В случай на удар срещу Иран, цените на петрола ще скочат до $200 долара за барел. Китайската икономика няма да издържи, а и Европейският съюз няма да издържи. Тоест, като нанася удар по Иран, Америка отслабва Европейския съюз и Китай, но Русия остава. И как да я отслаби? Бежанците от Иран могат да се движат само на север. На юг – Сирия – вече ще се установи проамерикански режим, на юг – Ирак, те воюваха дълги години, те са в конфликт. Само на север. Особено азербайджанският коридор. Тук ударът ще бъде към Закавказието, не директно. Бежанци, милиони.“ Владимир Жириновски

    14:29 07.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ХиХи

    1 0 Отговор
    Абе като кажеш кога ще атакувал нищо няма да атакувал, нали ще скрият важните цели и ще ти останат рисунките

    14:31 07.03.2026

  • 48 Тцтцтц

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Щедрото държавно финансиране на Революционната гвардия остана незасегнато, 62 а имаше големи увеличения за религиозните фондации , които не са задължени да декларират как харчат средствата си и са „тясно свързани с влиятелни духовници и често служат като машини за покровителство и пропаганда, за да изградят подкрепа за тяхната власт“. 58 Освен това протестиращите поискаха обяснение защо правителството е похарчило много пари другаде в Близкия изток

    14:32 07.03.2026

  • 49 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 1 Отговор
    "неизбежно убиване на население" - Браво на Тръмп "миротвореца"...

    14:36 07.03.2026