Хората в Иран: приклещени между бомбите и режима

11 Март, 2026 09:04

Иран не защитава собственото си население - няма нито защитни бункери, нито системи за известяване на опасност. Хората страдат от военните удари и няма къде да се скрият.

Хората в Иран: приклещени между бомбите и режима
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В резултат на американско-израелските удари по Иран много райони в страната са откъснати от света – не работят нито телефоните, нито интернет. От края на февруари функционира само около един процент от съществувалите комуникации, сочат данни на Организацията NetBlocks. Ограничен брой контакти все още могат да се осъществяват през някои приложения и платформи като Imo, Телеграм, Уотсап и по-рядко Инстаграм.

„Напуснах града, след като една сграда на нашата улица беше бомбардирана“, разказва 42-годишна самотна майка, пожелала анонимност. В началото на войната тя не предполагала, че ще ѝ се наложи да бяга – смятала, че ще може да си остане вкъщи, докато ударите по функционери на Ислямската република не свалят режима. На третия ден от войната обаче се наложило да напусне града с детето си и да потърси по-сигурно убежище при роднини в предградията. „Видяхме няколко ракети да падат“, казва жената, доволна, че вече не е в Техеран.

Страх от отровен дъжд

В града расте и страхът от отровни киселинни дъждове. След като Израел атакува няколко нефтени депа около столицата, гъст черен дим затъмни небето над столицата. Иранската агенция за околна среда призова населението да остане по домовете си, а Червеният полумесец предупреди, че химикалите, съдържащи се в дъждовната вода, могат да увредят кожата и белите дробове.

Не само нефтените депа, но и много други цели на бомбардировките се намират в гъсто населения Техеран. При всяка атака загиват и цивилни, които няма как да се предпазят, защото няма нито сирени, нито укрития. Според правозащитната организация „Активисти за човешки права в Иран“ (HRANA), базирана в САЩ, от началото на войната до 8 март в Иран са убити общо 1 205 цивилни, сред които най-малко 194 деца. Броят на жертвите сред военните е 187, но има и още 316 случая, които са неизяснени, казват още от HRANA.

Сред цивилните жертви има най-малко 110 ученици на възраст между седем и дванадесет години, които са били убити в първия ден от войната при атака срещу училище в Минаб, в южната част на страната. Независими проучвания на екипи от „Ню Йорк Таймс“ и платформата „Белингкат“ са установили, че училището най-вероятно е било улучено от американската армия, които би било военно престъпление.

Иран не защитава собствените си граждани

„Никоя от воюващите страни не спазва правилата“, казва Моин Хазаели, ирански експерт в областта на човешките права, който живее в Швеция. Той добавя, че инфраструктурни обекти, сред които са например нефтопреработвателните заводи в Иран, не са военни цели сами по себе си. Същото се отнася и до гражданските инфраструктурни обекти и жилищните райони, които пък Иран атакува в съседните страни.

„Ислямската република не защитава собственото си население – в страната няма защитни бункери и системи за известяване на опасност, а информация за това как трябва да се държат хората в такава ситуация липсва“, посочва той. Иранският правозащитник, политолог и криминолог обръща внимание на това, че Ислямската република носи отговорност за това, което се случва в момента: „Международните организации трябва да настояват властта в Иран да бъде предадена по мирен път, а хората би трябвало да могат сами да решават как искат да живеят“.

В разговорите с хора в Иран, преживели бруталното потискане на протестите в страната през януари, се долавяше отчетливо желанието за смяна на режима чрез отстраняването на отговорните лица в Ислямската република. С всеки изминал ден, през който войната в Иран продължава, надеждата за бърза смяна на режима обаче чезне.

Много хора все още са в Техеран, защото трябва да работят и да изкарват прехраната си. Мнозина се опасяват, че след назначаването на новия ирански лидер Моджтаба Хаменей ситуацията ще се влоши още повече.

Автор: Шабнам фон Хайн


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отровния дъжд

    13 0 Отговор
    идва от ционистите .
    Дойчовото да каже истината.

    Коментиран от #4, #6, #7, #14

    09:07 11.03.2026

  • 2 Дойче веле

    5 3 Отговор
    В Израел всичко е тихо и спокойно, хората се разхождат по улиците до късно и се наслаждават на приятните пролетни нощи! 😂

    Коментиран от #9

    09:09 11.03.2026

  • 3 Руски крепостен

    1 8 Отговор
    И и нас е така.

    Коментиран от #10

    09:09 11.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 10 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?

    Коментиран от #17, #20

    09:09 11.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 0 Отговор
    Веселят живот те първа предстой за Джендъра Жена, иранският режим се вижда и се оглежда себе си като огледало срещу всеки човек затова е обявен някакъв джихад срещу всеки човек и човешки индивид колкото до българския евроатлантически змиярник полицията го пази
    Само Джендъра Жена има моралното право да набива истината в очите на хората че САЩ са единствената британска колония днес 🇬🇧 и осъзнавам че командвам всички мъже и жени и момичета и момчета и че някой ден ще умра от Злополука на Атинска земя

    09:11 11.03.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дойче веле":

    Нощем спят в палатки по мазетата Редовно организират състезания по бегови дисциплини по улиците Тук таме падне някой квартал И те така те

    Коментиран от #21

    09:12 11.03.2026

  • 10 Зелю

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Руски крепостен":

    И при нас е така. Който хванем го БУСофицираме. От дни в Киев по дърветата видят мои кукли. Какво ли ме чака, не ни се мисли.

    09:12 11.03.2026

  • 11 Михайлов

    2 7 Отговор
    Цялата русоидна сган под ножа!

    09:12 11.03.2026

  • 12 Софиянец

    6 1 Отговор
    Задължително ли е да вярваме на тази евро еврейска пропаганда? Урсула регилирала ли го е вече? 🤭😂

    09:13 11.03.2026

  • 13 гост

    3 6 Отговор
    Не се ли вдигнете Вие няма кой да Ви освободи...така че наистина използвайте момента,САЩ ще даде оръжия...иначе сте като патки на гюме..

    09:13 11.03.2026

  • 14 Бял фосфор

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отровния дъжд":

    Използват, казва и критикуват правозащитните организации

    09:14 11.03.2026

  • 15 Рев Купей Силен Рев

    1 6 Отговор
    И хората в Русия са преклещени между ВСУ и Режимът но никой не го интересува

    09:14 11.03.2026

  • 16 Този нататив "режима"

    7 1 Отговор
    Е много по подходящ за хунтата в САЩ ! И това с факти и документи е лесно за доказване. Реалностите го доказват. Но това е друг въпрос. "Нашата голяма отговорност" е... Е ясно да се заявим. НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма ! ... Не на израелско-американският холокост !

    09:14 11.03.2026

  • 17 Хмхм

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Със ушите на САТАняху си правят компания.

    09:15 11.03.2026

  • 18 Колективен руски крепостен

    0 4 Отговор
    Да пожелаем успех на другарката zaхарова,която ще се жалва в ООН за ударите по заводът в Брянск.

    09:16 11.03.2026

  • 19 значи,

    7 0 Отговор
    ако наистина някой се интересува от иранците и тяхната участ, трябва да спре да сее смърт в Иран. Кой започна пръв тази война? А беше ли тя провокирана от Иран? Само наличието на петрол оправдава ли военна агресия? Легитимна ли е отбраната или вече не е? Новите правила определят ли, че всяка нападната от САЩ и Израел държава трябва тутакси да се предаде и да осигури контрол върху ресурсите си на нападащите държави? Кой и кога пренаписа принципите на международното право, или то падна като първа жертва на алчността и желанието да се контролира целия свят от един команден център? Тръмп и Нетаняху дължат отговори на тези въпроси, които между другото им задават дори собствените им граждани. Иначе тръгнали да плачат за иранците, чиито деца избиха без да им мигне окото, а после дори не ги досрамя да заявят, че иранците сами са си ги избили. Няма нормален човек по света, който да не изпитва отвращения от действията на агресивните съюзници.

    09:16 11.03.2026

  • 20 Хи хи хи

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Намериха на нета.няху.....

    09:16 11.03.2026

  • 21 Дойче Веле

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ауууу сакън, кремълска пропаганда!😂😂😂

    09:16 11.03.2026

  • 22 Д-р Ментал

    5 0 Отговор
    Тръмп световен агресор и рекетьор. Най- некадърният президент в историята на сащ

    09:16 11.03.2026

