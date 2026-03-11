Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран призова мюсюлманите да посочат "скривалищата на САЩ и ционистите"

Иран призова мюсюлманите да посочат "скривалищата на САЩ и ционистите"

11 Март, 2026 09:36 2 017 37

  • иран-
  • израел-
  • сащ

Иран обеща да отговори на ударите по жилищни райони, говорител на иранските въоръжени сили заплаши Вашингтон

Иран призова мюсюлманите да посочат "скривалищата на САЩ и ционистите" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран ще отвърне на неотдавнашните удари по жилищни райони, нанесени от САЩ и Израел, предаде Ройтерс, пише БТА.

Изявлението, направено от Аболфазл Шекарчи, говорител на иранските въоръжени сили, беше цитирано от агенция "Дефапрес".

Освен това той призова страните от региона и мюсюлманите да посочат "скривалищата на САЩ и ционистите", за да може иранските удари да бъдат максимално точни и с минимални щети за мирните граждани, които според него се "използват за човешки щитове".

Началникът на иранската полиция Ахмадреза Радан изрази опасения, че антиправителствените демонстрации може да се възобновят, и предупреди, че всеки участник в подобни прояви ще бъде третиран като "враг", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Всеки, който излезе на улицата по внушение на врага, ще бъде третиран не като протестиращ, а като враг", посочи Радан по държавната телевизия. "Всички наши сили за сигурност държат пръста си на спусъка."

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху се обърна към иранската общественост чрез публикация в Екс, в която обеща да засили натиска върху управляващите в Техеран, предаде ДПА.

В посланието си израелският лидер посочи, че САЩ и Израел ще действат "с още по-голяма сила срещу техеранските тирани", и добави, че Израел ще създаде необходимите условия за народа, за да може да вземе "съдбата си в свои ръце".

"Това е възможност, която идва веднъж в живота да отстраните режима на аятоласите и да се освободите", каза Нетаняху. "Аятоласите и техните хора бягат – но тези страхливци няма къде да се скрият."

Израел и САЩ водят "историческа освободителна война", каза той и призова иранците да бъдат готови и да се възползват, когато часът за това удари.

Израел многократно е определял смяната на политическия строй в Техеран като една от целите си и е призовавал народа да въстане и свали правителството си.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дайте нещо за украинските ,, герой ,,

    38 2 Отговор
    и в каква посока се движи контра наступа..........

    Коментиран от #5

    09:36 11.03.2026

  • 2 гост

    44 2 Отговор
    Искам да видя срещата на Натаняху с американските представители на живо, че ми стана много мъчна за него! ХА ДАНО, АМА НАДАЛИ?

    Коментиран от #7, #15

    09:38 11.03.2026

  • 3 САЩисаните си създадоха

    46 7 Отговор
    още един вековен враг. Децата на загиналите ще помнят и предават на своите. Кули пак ще хвърчат в САЩ. 11. 09. ще им се види като цветя и рози.

    09:39 11.03.2026

  • 4 конфликта ескалира

    34 1 Отговор
    Кога "по рано" ги е говорил тези глупости Биби ?

    09:39 11.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    44 3 Отговор
    Беля се взеха рижавия и Нетаняхо! Сега ще жънат бури!

    09:41 11.03.2026

  • 10 Май

    36 3 Отговор
    на Таръмп ще му се тъжни !

    09:42 11.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хмхмхмхмх

    7 33 Отговор
    Брей, каква станА тя- великия шериатски ирански режим изисква от иранците съдействие, защото НЕ МОЖЕ да се справи сам- хахахахахахах.... Така е с всяка мракобесна форма на държавно управление, основана на религията и на /свещената/ й книга....

    09:43 11.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    42 4 Отговор
    Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткяи тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    09:43 11.03.2026

  • 14 ТРЪМПИ

    35 1 Отговор
    Призовавам народа на исраел да свали терориста нетаняху

    09:44 11.03.2026

  • 15 Мосад

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Какво искаш да видиш?Я пак?

    09:45 11.03.2026

  • 16 Стига вече Иран Иран

    5 29 Отговор
    Цяла Русия Гори
    Украйна напредва по всички фронтове
    Скоро ще изгубим и Русия братя!!

    Стига с Иран вече!!

    Коментиран от #24

    09:45 11.03.2026

  • 17 Фъргай атома бай Дончо!

    1 21 Отговор
    Атома!

    09:46 11.03.2026

  • 18 Трол

    12 2 Отговор
    Едното скривалище е в центъра на София, но не го стреляйте, защото няма алтернатива.

    Коментиран от #23

    09:47 11.03.2026

  • 19 Ще страдате

    7 7 Отговор
    Тези, които водят войни за власт и влияние, винаги ползват религията като магическа пръчка, защото хората са ѝ подвластни, а те са ѝ подвластни, защото ги е страх да погледнат сами в кладенеца на собствената си душа и да видят какво има в него. Много е по-лесно друг да ти каже или течението да те понесе.

    09:49 11.03.2026

  • 20 Факти

    3 22 Отговор
    И децата знаят къде е Вашингтон - само ислямистите не знаят. "Великият" Алах не може да хвърли ракета на повече от 2 000 км и остави да убият върховния лидер за един ден. Ислямистите са обречени на вечна слабост. Могат да мачкат само беззащитния си народ. Жалкари.

    09:49 11.03.2026

  • 21 ЕЙСИ от "КРАВАЙ"

    17 0 Отговор
    Ще повторя отново какво Иран трябва да направи ,за да срази еврейството. На територията на Иран живеят без всякакво основание милиони еврейски престъпници ,които са в основата на протестите срещу властта. Ако Иранското правителство арестува тия градове и ги привърже за всички стратегически обекти евреите ще бомбандират себе си. Могат да окачат вързани и върху военните кораби тия ционисти.

    09:51 11.03.2026

  • 22 Не знам дали иранците

    1 19 Отговор
    ще се надигнат по призива на съюзниците.
    Но ако САЩ и Израел изпълнят заканата си да ударят инфраструктурата- язовири, електроцентрали, гари, пристанища, мостове и тунели и т.н. и иранците останат без ВОДА , ток, транспорт, услуги и логистика, режимът ще бъде пометен.

    За сега съюзниците се въздържат от такива действия, но могат лесно да върнат Иран 3 века назад. Няма кой да ги спре в небето над Иран! Моллите нямат нито ПВО, нито авиация, нито флот. Някакви нафукани гвардейци, свикнали от десетилетия да колят и бесят, без съпротива.

    09:52 11.03.2026

  • 23 Хмхмхмхмх

    1 19 Отговор

    До коментар #18 от "Трол":

    Ми да се пробват да ни стрелят, а.... В шериатскоруската дружинка наясно ли сте, че ПВО щитът, който е АМЕРИКАНСКИ и който се намира в Румъния, и срещу който някои врещяха като кози на заколение, не беше насочен за отбрана от русия, а точно от ракетите на иран, а.. Той покрива и 100 процента от нашата бг държавна територия. Само руски /защитник/ може да изисква от ШЕРИАТСКА държава като иран, насочила ракетите си срещу България, да бомбардира бг държавна теритпория и това НИКОГА не трябва да ви се прощава, НИКОГА...

    Коментиран от #25, #26, #34

    09:52 11.03.2026

  • 24 мокри

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Стига вече Иран Иран":

    сънища

    09:54 11.03.2026

  • 25 А бе,

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хмхмхмхмх":

    е.ем ти щита !

    Коментиран от #29

    09:55 11.03.2026

  • 26 брау

    9 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хмхмхмхмх":

    бе гуедо, как се сети само. Още 5 шекела към надника.

    09:59 11.03.2026

  • 27 рамбо силек

    12 0 Отговор
    Едно от скривалищата на САЩ и ционистите е българскшят парламент една ракета по него би било чудесно

    09:59 11.03.2026

  • 28 Американските и канадски евреи заявяват

    6 0 Отговор
    Нашият път: Законът на Тората
    Ние следваме Божиите заповеди, живеем в мир със съседите си и отстояваме основните ценности на Тората за доброта и състрадание към всички...Техният път:
    Сила. Ционистите разчитат на военна сила, националистическа идеология и действия, които противоречат на основните принципи на Тората. Когато ционистите действат с насилие - това НЕ е юдаизъм
    Всяко военно действие, всяка репресивна политика, всяко нарушение на човешките права от страна на ционистката държава е нарушение на закона на Тората. Те не представляват евреите. Те не представляват юдаизма. Скрийншот на стартовата страница съм го качил под статията "Войната в Иран: Краят на международното право?" .. Коментар 68.. адреса на източника е torahjews точка org ..Фактите са такива и не бъдете жертва на ционистки наративи, лъжи и атлантическо нацистка пропаганда хора

    10:00 11.03.2026

  • 29 Хмхмхмхмх

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "А бе,":

    Фактите са си факти- американският ПВО щит е за ЗАЩИТА на България и Румуния точно от иранските балистични ракети, ноооо преди време всички руски защитници се пробваха да внушават, че бил насочен за НАПАДЕНИЕ срещу русия. Да ви пи////кам и на пропагандите, и на рублите ви.... ЛЪСНАХА РУСКИТЕ ПРОПАГАНДНИ ЛЪЖИ КОГО ПАЗИ ТОЗИ ЩИТ И СРЕЩУ КОГО Е НАСОЧЕН.

    10:02 11.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хмхмхмхмх

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "Справедлив":

    В русия правете, квото си искате, но в България българите не позволяваме чужденците руснаци да внасят порядките от държавата си на терор в отношенията на българите с чужденците. В България българите казваме чрез нашите закони как трябва да се отнасяме с чужденците.Айде- грабвай самолета и се връщай я в москва, я в техеран- тук не си ни нужен, вредителю....

    10:06 11.03.2026

  • 33 хохохохо

    8 0 Отговор
    Иссраел и ФАЩ водели историческа "освободителна война"...Я,пак,Бенджи? имеет сраел и фащ,имеет проблем, е казал чичкото с големите мустаки.

    10:15 11.03.2026

  • 34 Хи хи хи

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хмхмхмхмх":

    Ахъ верно
    Същото ПФО, американското де,
    "защити" и Тел..Афиф

    10:17 11.03.2026

  • 35 Иран призова мюсюлманите да посочат

    0 0 Отговор
    Иран призова мюсюлманите да посочат "скривалищата на САЩ и ционистите"
    А КАРЛИК ПОЗВАЛИ? ОН ОЧЯ ВЛЮБЛЯННОЕ ПАЦАЛУЯТ КУ $РАН. КАРЛИК Я САМЫЙ ХАРАШОТЫЍ МЮС ЛЮ МЕН ВОТ. ТА ЦИАНИСТАФ И АМЕРИКАНЦАФ ВОБЩЯТО НЕ ПРЯТАТЬСЯ. ОНИ ДЯЛАЯТЬ ПА700-800 БАМБЬОЖА НАД ТЕХЕРАНАМ И НАД ТЕРОРИСТИЧЕСКИЕТЕ БУНКЕРИ ВОТ. МЯТАЯТ ПА АДНАТОННИЕ БОМБИ И ЦЯЛ ИРАН ИГРАЯТ НА "СКОК-ПАДСКОК" ПА ЦЕЛОЕТО ДЕНАНОЩИЕ ВОТ.

    10:18 11.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания