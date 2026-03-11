Иран призова мюсюлманите да посочат "скривалищата на САЩ и ционистите"

Иран ще отвърне на неотдавнашните удари по жилищни райони, нанесени от САЩ и Израел, предаде Ройтерс, пише БТА.
Изявлението, направено от Аболфазл Шекарчи, говорител на иранските въоръжени сили, беше цитирано от агенция "Дефапрес".
Освен това той призова страните от региона и мюсюлманите да посочат "скривалищата на САЩ и ционистите", за да може иранските удари да бъдат максимално точни и с минимални щети за мирните граждани, които според него се "използват за човешки щитове".
Началникът на иранската полиция Ахмадреза Радан изрази опасения, че антиправителствените демонстрации може да се възобновят, и предупреди, че всеки участник в подобни прояви ще бъде третиран като "враг", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Всеки, който излезе на улицата по внушение на врага, ще бъде третиран не като протестиращ, а като враг", посочи Радан по държавната телевизия. "Всички наши сили за сигурност държат пръста си на спусъка."
По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху се обърна към иранската общественост чрез публикация в Екс, в която обеща да засили натиска върху управляващите в Техеран, предаде ДПА.
В посланието си израелският лидер посочи, че САЩ и Израел ще действат "с още по-голяма сила срещу техеранските тирани", и добави, че Израел ще създаде необходимите условия за народа, за да може да вземе "съдбата си в свои ръце".
"Това е възможност, която идва веднъж в живота да отстраните режима на аятоласите и да се освободите", каза Нетаняху. "Аятоласите и техните хора бягат – но тези страхливци няма къде да се скрият."
Израел и САЩ водят "историческа освободителна война", каза той и призова иранците да бъдат готови и да се възползват, когато часът за това удари.
Израел многократно е определял смяната на политическия строй в Техеран като една от целите си и е призовавал народа да въстане и свали правителството си.
