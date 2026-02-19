Новини
Италия отпуска над 5 млрд. евро за облекчаване на енергийните сметки

19 Февруари, 2026

Правителството на Джорджа Мелони увеличава социалния бонус и повишава данъка за енергийните компании

Италианското правителство прие указ в подкрепа на домакинствата и бизнеса за справяне с високите разходи за енергия. Премиерката Джорджа Мелони заяви, че мярката ще донесе икономии и преки ползи на стойност над 5 милиарда евро, предаде АНСА, цитирана от БТА.

„Правителството одобри много важна мярка, която засяга един от приоритетите ни - да направим всичко възможно, за да намалим бремето на енергийните сметки“, заяви Мелони във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи.

Повече средства за уязвимите семейства

Първата част от указа предвижда разширяване на подкрепата за домакинствата, които изпитват най-големи затруднения при плащането на сметките. Увеличава се размерът на т.нар. социален бонус – годишна отстъпка от енергийните разходи за най-уязвимите семейства.

По думите на Мелони през годините както размерът на бонуса, така и броят на правоимащите домакинства са били увеличавани. В момента 2,7 милиона семейства ще получават социалния бонус. За тях е предвидена допълнителна годишна отстъпка от 115 евро към вече планираните 200 евро, с което общата подкрепа достига 315 евро годишно.

Нови мерки за бизнеса и по-висок данък за енергийните компании

Втората част от указа е насочена към производствения сектор. Правителството предвижда намаляване на общите системни такси - значим компонент в цената на комуналните услуги. Сред ключовите мерки са съкращаване на сроковете за плащане на тези такси и увеличение с 2% на италианския данък върху производствените дейности за компаниите, които произвеждат, разпределят и доставят енергия.

Събраните средства от по-високия данък ще бъдат използвани за намаляване на системните такси, които тежат върху сметките на над 4 милиона предприятия. Допълнителна подкрепа е предвидена за фирмите, използващи газ в производството си - например в керамичната и стъкларската индустрия - чрез намаляване на транспортните разходи и други тарифни компоненти.

Промени в енергийното ценообразуване

Мелони обяви още, че указът предвижда отделяне на разходите по европейската Схема за търговия с емисии на ЕС от ценообразуването на възобновяемата енергия, включително хидро- и слънчевата енергия.

Според премиера това е „смел структурен избор“, който ще изисква одобрение от Европейски съюз и е част от усилията на Италия, заедно с други държави членки, да повиши конкурентоспособността на местните предприятия.


Италия
  • 1 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    27 1 Отговор
    А на нас кога??

    Коментиран от #8, #25

    08:55 19.02.2026

  • 2 az СВО Победа 80

    35 1 Отговор
    Като не искат евтини енергоресурси от Русия така ще е...., че и по-зле ще става! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #9, #10, #18

    08:56 19.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    3 25 Отговор
    В България в момента енергията е много евтина Почти без пари. Има много вода. Язовирите преливат.

    Коментиран от #17

    08:58 19.02.2026

  • 4 Някой

    29 1 Отговор
    Без руски газ, а на американски е така!

    09:02 19.02.2026

  • 5 Миндич

    35 1 Отговор
    Санкциите работят.Време е за 21ия пакет и да се възцари масовия глад в Европа.И да не забравите,че урсула иска 800милярда за Украйна без значение изхода от войната.Пък и като помисли човек,тази измислена държава-Италия,както и по голямата част от ЕСССР са така потънали в дългове,че реално са в състояние на банкрут.Напред,към светлото бъдеще на неолиберализма.

    Коментиран от #7

    09:03 19.02.2026

  • 6 Българин 🇧🇬

    28 3 Отговор
    То и в България така отпущат средства на " уязвимите " от мургавия електорат , за да получат гласовете им по време на избори . Контролиран вот . Италия можеше просто да не се забърква в мръсните номера на ЕС срещу Русия . Имаше избор . Но си нямаше Орбан .

    09:06 19.02.2026

  • 8 Народе!

    31 0 Отговор

    До коментар #1 от "У КЛУБА НА БОГАТИТЕ":

    Отговорът е кратък: никога. При двойни и тройни сметки за ток и газ, мълчание. Горкия Васил Левски, не е познавал българите. Не сме народ, а мърша - прав е бил Ботев, прав е бил!

    09:08 19.02.2026

  • 9 Омазана ватенка

    2 32 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 80":

    Минимална работна заплата в Германия 2 500 €
    Минимална работна заплата в русия 25О €
    Не,санкциите не работят.😁

    Коментиран от #11, #24

    09:08 19.02.2026

  • 10 Колективен руски крепостен

    2 22 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 80":

    Като имаме ресурси защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    09:10 19.02.2026

  • 11 az СВО Победа 80

    27 1 Отговор

    До коментар #9 от "Омазана ватенка":

    През 1990г. БВП на Европа от световния БВП беше 25%.

    Сега е само 14% и продължава да намалява.

    А РФ в това време стана 4-та икономика в света след КНР, САЩ и Индия..

    Вот такие дела.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #14, #15, #23

    09:12 19.02.2026

  • 12 Омазана ватенка

    0 25 Отговор
    70% от руснаците нямат течаща вода и тоалетни в къщите си.Затова продължават да се бият и умират четири години в окопите на Донбас.Чувстват се като у дома си.

    Коментиран от #28

    09:13 19.02.2026

  • 15 Омазана ватенка

    0 19 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 80":

    Абе нали щяхте да умиргате за лева?Още ли мърдате?

    09:15 19.02.2026

  • 16 az СВО Победа 80

    19 0 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Даже и циганите почнаха да бягат от големите европейските държави...
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #26

    09:16 19.02.2026

  • 17 Евродебил

    23 2 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Нито вода имаш,нито електроенергията ти е евтина.Някой се е е погрижил да вземе и водата и вецовете, а цените на електроенергията да пусне на свободния пазар чрез поставени дружества от свои фирми.Ти,аз и останалите гои може само да мръзнем,гласуваме,жадуваме и потопени в наводнения, тъжно да си спомняме кадри на документални филми от бригадирското движение.Движение което създаде с доброволен труд тези вецове и язовири.Заринати в дългове,налагащи санкции и с Украйна като воденичен камък на шията ние маршируваме напред към гибелта.Евроинтеграция му се казва на това самоубийство.

    Коментиран от #19

    09:16 19.02.2026

  • 19 Ами

    3 11 Отговор

    До коментар #17 от "Евродебил":

    Намери си работа.

    09:18 19.02.2026

  • 20 Ха Ха

    12 0 Отговор
    Къде е евтиният руски газ? - на Изток. Винаги ще има купувачи на руския газ, които ще намерят начини да си го доставят

    09:19 19.02.2026

  • 21 Добър ден!

    1 12 Отговор
    Другари комунисти,Артилерист, Механици и други подобни где лева?

    09:20 19.02.2026

  • 22 ами

    11 0 Отговор
    ха ха ха - е защо така нали сме на далавера откакто минахме на демократична американска газ

    09:20 19.02.2026

  • 23 Да де

    2 12 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 80":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е лева?
    Къде ви в МОЧАТА?
    Къде ви е Киев за два, три деня?

    09:21 19.02.2026

  • 24 Старец

    23 2 Отговор

    До коментар #9 от "Омазана ватенка":

    Ти живял ли си в Германия? Защото аз съм живял, и не съм мил чинии, а работех като инженер. От 2500 евро, вземаш 1450. Наем 950 и до тук. А като говориш за минимална заплата в Русия, виж и цените им. Не е важно, колко взимаш, а колко са ти разходите. Това е елементарна математика, но вие евро.едалите не сте учили достатъчно. Писна ми от хора, не напускали двора на село да коментират живота .

    09:22 19.02.2026

  • 28 аре бе

    23 1 Отговор

    До коментар #12 от "Омазана ватенка":

    А знаеш ли колко хора не могат да си платят сметките за ток и парно и седят на студено в европейска България, слез 20 години членство - стотици хиляди! Знаеш ли колко хора в БГ буквално гладуват или пестят от храна?!

    09:23 19.02.2026

  • 29 Зеленски

    8 0 Отговор
    А защо не на мен???

    09:25 19.02.2026

  • 30 Мисиристан

    6 0 Отговор
    Икономии за 5 милиарда не са отпускане на 5 милиарда бе Ели...

    09:27 19.02.2026

  • 31 Да Бе

    19 2 Отговор

    До коментар #26 от "ЪХЪ":

    Ти иди в Люлин виж контейнерите за разделно събиране и тогава с Русия не се сравнявай. Да не говорим за уличните котки и кучета дето изскачат на всеки БГ кадър. Иди виж Болшой Театр, Пушкин Музей, Ермитажа и тогава се сравнявай с Русия

    Коментиран от #32, #34

    09:29 19.02.2026

  • 33 Май ти ще одиш Русия

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "Оди у Русиа":

    Скоро за теб: Мобилизатори, кютек, микробус, фронта, азовци зад гърба ти ..и да превземаш Кремъл
    За чемодан дори забрави!

    /Рюте/

    09:39 19.02.2026

  • 34 абе

    1 16 Отговор

    До коментар #31 от "Да Бе":

    не не рекламирай тия пропаднали рушляци, те са утайката на света

    09:40 19.02.2026

  • 35 любопитен

    7 0 Отговор
    Ама що така бе, нали вече не зависите от лошите руски енергийни ресурси?

    10:26 19.02.2026

  • 36 ЕСССР

    7 0 Отговор
    Зелени сделки /глупости/ доведоха до скъп ток !!! С перки и панелки плащайте скъп ток !!!

    10:33 19.02.2026

