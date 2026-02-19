Италия отпуска над 5 млрд. евро за облекчаване на енергийните сметки

Италианското правителство прие указ в подкрепа на домакинствата и бизнеса за справяне с високите разходи за енергия. Премиерката Джорджа Мелони заяви, че мярката ще донесе икономии и преки ползи на стойност над 5 милиарда евро, предаде АНСА, цитирана от БТА.
„Правителството одобри много важна мярка, която засяга един от приоритетите ни - да направим всичко възможно, за да намалим бремето на енергийните сметки“, заяви Мелони във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи.
Повече средства за уязвимите семейства
Първата част от указа предвижда разширяване на подкрепата за домакинствата, които изпитват най-големи затруднения при плащането на сметките. Увеличава се размерът на т.нар. социален бонус – годишна отстъпка от енергийните разходи за най-уязвимите семейства.
По думите на Мелони през годините както размерът на бонуса, така и броят на правоимащите домакинства са били увеличавани. В момента 2,7 милиона семейства ще получават социалния бонус. За тях е предвидена допълнителна годишна отстъпка от 115 евро към вече планираните 200 евро, с което общата подкрепа достига 315 евро годишно.
Нови мерки за бизнеса и по-висок данък за енергийните компании
Втората част от указа е насочена към производствения сектор. Правителството предвижда намаляване на общите системни такси - значим компонент в цената на комуналните услуги. Сред ключовите мерки са съкращаване на сроковете за плащане на тези такси и увеличение с 2% на италианския данък върху производствените дейности за компаниите, които произвеждат, разпределят и доставят енергия.
Събраните средства от по-високия данък ще бъдат използвани за намаляване на системните такси, които тежат върху сметките на над 4 милиона предприятия. Допълнителна подкрепа е предвидена за фирмите, използващи газ в производството си - например в керамичната и стъкларската индустрия - чрез намаляване на транспортните разходи и други тарифни компоненти.
Промени в енергийното ценообразуване
Мелони обяви още, че указът предвижда отделяне на разходите по европейската Схема за търговия с емисии на ЕС от ценообразуването на възобновяемата енергия, включително хидро- и слънчевата енергия.
Според премиера това е „смел структурен избор“, който ще изисква одобрение от Европейски съюз и е част от усилията на Италия, заедно с други държави членки, да повиши конкурентоспособността на местните предприятия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ
Коментиран от #8, #25
08:55 19.02.2026
2 az СВО Победа 80
Коментиран от #9, #10, #18
08:56 19.02.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #17
08:58 19.02.2026
4 Някой
09:02 19.02.2026
5 Миндич
Коментиран от #7
09:03 19.02.2026
6 Българин 🇧🇬
09:06 19.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Народе!
До коментар #1 от "У КЛУБА НА БОГАТИТЕ":Отговорът е кратък: никога. При двойни и тройни сметки за ток и газ, мълчание. Горкия Васил Левски, не е познавал българите. Не сме народ, а мърша - прав е бил Ботев, прав е бил!
09:08 19.02.2026
9 Омазана ватенка
До коментар #2 от "az СВО Победа 80":Минимална работна заплата в Германия 2 500 €
Минимална работна заплата в русия 25О €
Не,санкциите не работят.😁
Коментиран от #11, #24
09:08 19.02.2026
10 Колективен руски крепостен
До коментар #2 от "az СВО Победа 80":Като имаме ресурси защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
09:10 19.02.2026
11 az СВО Победа 80
До коментар #9 от "Омазана ватенка":През 1990г. БВП на Европа от световния БВП беше 25%.
Сега е само 14% и продължава да намалява.
А РФ в това време стана 4-та икономика в света след КНР, САЩ и Индия..
Вот такие дела.... 🤣🤣🤣
Коментиран от #14, #15, #23
09:12 19.02.2026
12 Омазана ватенка
Коментиран от #28
09:13 19.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Омазана ватенка
До коментар #11 от "az СВО Победа 80":Абе нали щяхте да умиргате за лева?Още ли мърдате?
09:15 19.02.2026
16 az СВО Победа 80
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Даже и циганите почнаха да бягат от големите европейските държави...
🤣🤣🤣
Коментиран от #26
09:16 19.02.2026
17 Евродебил
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Нито вода имаш,нито електроенергията ти е евтина.Някой се е е погрижил да вземе и водата и вецовете, а цените на електроенергията да пусне на свободния пазар чрез поставени дружества от свои фирми.Ти,аз и останалите гои може само да мръзнем,гласуваме,жадуваме и потопени в наводнения, тъжно да си спомняме кадри на документални филми от бригадирското движение.Движение което създаде с доброволен труд тези вецове и язовири.Заринати в дългове,налагащи санкции и с Украйна като воденичен камък на шията ние маршируваме напред към гибелта.Евроинтеграция му се казва на това самоубийство.
Коментиран от #19
09:16 19.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ами
До коментар #17 от "Евродебил":Намери си работа.
09:18 19.02.2026
20 Ха Ха
09:19 19.02.2026
21 Добър ден!
09:20 19.02.2026
22 ами
09:20 19.02.2026
23 Да де
До коментар #11 от "az СВО Победа 80":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
Къде ви е лева?
Къде ви в МОЧАТА?
Къде ви е Киев за два, три деня?
09:21 19.02.2026
24 Старец
До коментар #9 от "Омазана ватенка":Ти живял ли си в Германия? Защото аз съм живял, и не съм мил чинии, а работех като инженер. От 2500 евро, вземаш 1450. Наем 950 и до тук. А като говориш за минимална заплата в Русия, виж и цените им. Не е важно, колко взимаш, а колко са ти разходите. Това е елементарна математика, но вие евро.едалите не сте учили достатъчно. Писна ми от хора, не напускали двора на село да коментират живота .
09:22 19.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 аре бе
До коментар #12 от "Омазана ватенка":А знаеш ли колко хора не могат да си платят сметките за ток и парно и седят на студено в европейска България, слез 20 години членство - стотици хиляди! Знаеш ли колко хора в БГ буквално гладуват или пестят от храна?!
09:23 19.02.2026
29 Зеленски
09:25 19.02.2026
30 Мисиристан
09:27 19.02.2026
31 Да Бе
До коментар #26 от "ЪХЪ":Ти иди в Люлин виж контейнерите за разделно събиране и тогава с Русия не се сравнявай. Да не говорим за уличните котки и кучета дето изскачат на всеки БГ кадър. Иди виж Болшой Театр, Пушкин Музей, Ермитажа и тогава се сравнявай с Русия
Коментиран от #32, #34
09:29 19.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Май ти ще одиш Русия
До коментар #18 от "Оди у Русиа":Скоро за теб: Мобилизатори, кютек, микробус, фронта, азовци зад гърба ти ..и да превземаш Кремъл
За чемодан дори забрави!
/Рюте/
09:39 19.02.2026
34 абе
До коментар #31 от "Да Бе":не не рекламирай тия пропаднали рушляци, те са утайката на света
09:40 19.02.2026
35 любопитен
10:26 19.02.2026
36 ЕСССР
10:33 19.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.