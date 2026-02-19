Италия отпуска над 5 млрд. евро за облекчаване на енергийните сметки

Италианското правителство прие указ в подкрепа на домакинствата и бизнеса за справяне с високите разходи за енергия. Премиерката Джорджа Мелони заяви, че мярката ще донесе икономии и преки ползи на стойност над 5 милиарда евро, предаде АНСА, цитирана от БТА.

„Правителството одобри много важна мярка, която засяга един от приоритетите ни - да направим всичко възможно, за да намалим бремето на енергийните сметки“, заяви Мелони във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи.

Повече средства за уязвимите семейства

Първата част от указа предвижда разширяване на подкрепата за домакинствата, които изпитват най-големи затруднения при плащането на сметките. Увеличава се размерът на т.нар. социален бонус – годишна отстъпка от енергийните разходи за най-уязвимите семейства.

По думите на Мелони през годините както размерът на бонуса, така и броят на правоимащите домакинства са били увеличавани. В момента 2,7 милиона семейства ще получават социалния бонус. За тях е предвидена допълнителна годишна отстъпка от 115 евро към вече планираните 200 евро, с което общата подкрепа достига 315 евро годишно.

Нови мерки за бизнеса и по-висок данък за енергийните компании

Втората част от указа е насочена към производствения сектор. Правителството предвижда намаляване на общите системни такси - значим компонент в цената на комуналните услуги. Сред ключовите мерки са съкращаване на сроковете за плащане на тези такси и увеличение с 2% на италианския данък върху производствените дейности за компаниите, които произвеждат, разпределят и доставят енергия.

Събраните средства от по-високия данък ще бъдат използвани за намаляване на системните такси, които тежат върху сметките на над 4 милиона предприятия. Допълнителна подкрепа е предвидена за фирмите, използващи газ в производството си - например в керамичната и стъкларската индустрия - чрез намаляване на транспортните разходи и други тарифни компоненти.

Промени в енергийното ценообразуване

Мелони обяви още, че указът предвижда отделяне на разходите по европейската Схема за търговия с емисии на ЕС от ценообразуването на възобновяемата енергия, включително хидро- и слънчевата енергия.

Според премиера това е „смел структурен избор“, който ще изисква одобрение от Европейски съюз и е част от усилията на Италия, заедно с други държави членки, да повиши конкурентоспособността на местните предприятия.