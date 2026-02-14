Новини
Мелони избра Африка пред Мюнхенската конференция по сигурност

14 Февруари, 2026 16:15 807 18

Италианският премиер се дистанцира от ЕС

Мелони избра Африка пред Мюнхенската конференция по сигурност - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Италианският премиер Джорджа Мелони избра африканската среща на Мюнхенската конференция по сигурност. Според La Repubblica това не е първият път, когато тя пропуска събитието, и този път го е направила, за да избегне сблъсък със Съединените щати на фона на общото охлаждане на трансатлантическите отношения.

„Докато водещите европейски лидери на континента обсъждат Украйна и обтегнатите отношения между САЩ и ЕС, ръководителят на италианското правителство се мести на 7000 километра от баварската среща на върха в Адис Абеба“, пише вестникът. Според вестника италианският премиер е получил покана от организаторите на германската конференция да говори веднага след германския канцлер Фридрих Мерц.

Неучастието в германското събитие позволява на Мелони да се дистанцира от дискомфорта от последните изявления на Мерц по отношение на САЩ, който само предния ден в речта си обяви разрив между двете страни на Атлантика. Мелони, от друга страна, подчертава „единството на Запада“ при всяка възможност“, отбелязват авторите.

Коментирайки изказванията на германския канцлер от Адис Абеба, където Мелони участва в заседание на Асамблеята на Африканския съюз, изданието отбелязва, че „настоящият момент е предизвикателен за международните отношения като цяло и особено предизвикателен за отношенията между САЩ и Европа“. Тя се съгласи с твърдението на Мерц, че Европа се нуждае от повече независимост и автономност по въпросите на сигурността. „Но ние трябва да работим за по-голяма интеграция между Европа и САЩ, основана на това, което ни обединява. Но това не означава, че Европа не трябва да си върне ролята на сериозен геополитически играч“, цитира Мелони La Repubblica.


Етиопия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още от Древен Рим

    2 1 Отговор
    колониалното мислене си е колониално мислене...

    16:16 14.02.2026

  • 2 Евродебил

    6 5 Отговор
    От тази новина единствено ми дойде наум за плъховете и потъващия кораб.Жалко,изпуснала е речта на нашата овца-президент.

    16:19 14.02.2026

  • 3 Ха ха ха

    9 3 Отговор
    Не за да избегне Щатите, а за да не гледа корупция Зелена и Войнлюбци Миролюбови от Урсуландия.

    16:25 14.02.2026

  • 4 Русофил

    5 3 Отговор
    Другари почваме пета година риване, пазете сили за още 5.Венсеремус

    Коментиран от #7

    16:29 14.02.2026

  • 5 Остарялата и спаружена дама

    8 2 Отговор
    Европа е извън интереса на мислещите.
    А някога беше толкова привлекателна..... преди да е налазят черните буболечки и джендъри.

    Коментиран от #9, #15

    16:29 14.02.2026

  • 6 Европеец

    8 2 Отговор
    "Италианският премиер се дистанцира от ЕС"

    И няма да е последната - фашисткия ЕС върви към разпад ако не махнем Урсулиците.

    Коментиран от #10

    16:29 14.02.2026

  • 7 Учуден

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Русофил":

    Аз освен реване на зеления и европуделите друго не виждам - кой план за мир е този подред.

    16:31 14.02.2026

  • 8 Браво на Мелони !!!!!

    6 1 Отговор
    Направила е правилния избор !!!!!

    16:33 14.02.2026

  • 9 Възмутен

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Остарялата и спаружена дама":

    "преди да е налазят черните буболечки и джендъри"

    Ами нали точно джендърите на власт пуснаха черните буболечки - Европа си заминава защото я управляват наведени мал-оум.ници които не гледат собствения си интерес а този на краварите.

    Коментиран от #17

    16:34 14.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Неразбрал

    4 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни каква е тая конференция във мюнхен по сигурност ??? То освен ядене , пиене и Е@....не друго прави ли се ??????

    16:36 14.02.2026

  • 12 Уса

    2 1 Отговор
    Запада не е единен,колкото и да повтарят са гола вода пред Русия,САЩ и Китай

    Коментиран от #16

    16:36 14.02.2026

  • 13 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Омръзна и на жената да служа за зелко и дайте пари дайте пари...

    16:37 14.02.2026

  • 14 Закривай кучкарника

    1 0 Отговор
    ФЕс .......!!!!!!

    16:39 14.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Линда

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Уса":

    Русия я търси някъде в калните окопи в донецка област, отдавна не е е играта.

    16:40 14.02.2026

  • 17 смех

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Възмутен":

    Така е Всички се местят от Европа в Булгаристания то това пътища то модерен транспорт то липса на превтъпност. То чист въздух.

    16:40 14.02.2026

  • 18 Никой

    0 0 Отговор
    Европа трябва да предлага прогрес.

    16:50 14.02.2026