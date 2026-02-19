Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер разтърси гръцкия полуостров Пелопонес

Земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин на полуостров Пелопонес, Южна Гърция, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, предава БТА.

Трусът е станал в 6:53 ч. сутринта и е предизвикал безпокойство сред местните жители.

Според гръцкия Институт по геодинамика епицентърът е разположен на 9 км западно от селището Гаргалиани в област Месиния, а дълбочината на огнището е оценена на 11,4 км.

Няма информация за пострадали или материални щети.