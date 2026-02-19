Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер разтърси гръцкия полуостров Пелопонес

19 Февруари, 2026 09:49 632 4

Епицентърът е бил на 9 км западно от селището Гаргалиани, на дълбочина 11,4 км, тревожейки местните жители

Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер разтърси гръцкия полуостров Пелопонес - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин на полуостров Пелопонес, Южна Гърция, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, предава БТА.

Трусът е станал в 6:53 ч. сутринта и е предизвикал безпокойство сред местните жители.

Според гръцкия Институт по геодинамика епицентърът е разположен на 9 км западно от селището Гаргалиани в област Месиния, а дълбочината на огнището е оценена на 11,4 км.

Няма информация за пострадали или материални щети.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цървул

    1 0 Отговор
    Да му мислят италианците .

    Коментиран от #2

    09:54 19.02.2026

  • 2 5115

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цървул":

    Може и на север да тръгне.

    Коментиран от #3

    11:29 19.02.2026

  • 3 Цървул

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "5115":

    Ако не премахнат тавана на пенсиите ще тръгне .

    Коментиран от #4

    12:03 19.02.2026

  • 4 5115

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цървул":

    Гръцките ли?

    18:46 19.02.2026

