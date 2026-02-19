Помощта на Япония за Украйна от началото на руската инвазия е достигнала 20 милиарда долара

Размерът на финансовата помощ от Япония за Украйна от началото на руската инвазия в съседната държава преди близо четири години - на 24 февруари 2022 г., е достигнал около 20 милиарда долара, обяви днес японският външен министър Тошимицу Мотеги, цитиран от новинарската агенция Киодо, предаде БТА.
"Япония е осигурила помощ на обща стойност около 20 милиарда долара в областта на хуманитарните доставки, финансирането и реконструкцията, като те са постъпвали систематично", каза Мотеги на пресконференция.
Той остана на поста на министър на външните работи, когато министър-председателката Санае Такаичи сформира втория си кабинет след разгромната победа на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) в предсрочните парламентарни избори на 8 февруари.
Мотеги заяви, че той се отнася към украинския въпрос с усещане за глобална криза, посочвайки, че "това, което се случва днес в Украйна, може да стане утре в Източна Азия".
Според японското правителство настоящата среда на сигурност в Източна Азия е възможно най-наситената с напрежение от Втората световна война насам на фона на заплахата, която представляват страни като Китай и Северна Корея, посочва Киодо.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #9
09:06 19.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мдаа!🤔
09:09 19.02.2026
4 Факт
09:10 19.02.2026
5 Зевс
Коментиран от #14
09:10 19.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Продължавай де
До коментар #2 от "Атина Палада":Защо спря?
09:11 19.02.2026
8 Последния Софиянец
09:11 19.02.2026
9 И като помагат какво
До коментар #1 от "Атина Палада":Украйна стигна до кривата круша на бабината ти нива. Да продължават в същия дух...до пълното и зануляване.
09:11 19.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 123456
09:25 19.02.2026
12 Коментар
Коментиран от #17
09:27 19.02.2026
13 ами
09:29 19.02.2026
14 ами
До коментар #5 от "Зевс":ха ха ха - бълха ги ухапала японците - още да дадат
09:31 19.02.2026
15 Механик
Даже повече, нанатото остана без оръжие и без пари. Онзи ден дори си признаха, че нямат вече ракети за Киев.
Слава России!
09:33 19.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 12345
До коментар #12 от "Коментар":Ако БГ е в същата ситуация и Япония помага на нас, пак ли ще кажеш така?
09:37 19.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Джапанките
09:39 19.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Рон Джереми
До коментар #20 от "Атина Палада и Механик":Т.е. искаш унищожение на славяни за сметка на викинго-азиатските племена. Похвално.
10:01 19.02.2026
22 Факти
10:01 19.02.2026
23 Бай онзи
10:02 19.02.2026
24 глупаци
10:03 19.02.2026
25 ВВП
10:04 19.02.2026
26 ВВП
10:08 19.02.2026
27 ВВП
Коментиран от #31
10:10 19.02.2026
28 Гандалф
10:10 19.02.2026
29 ВВП
10:15 19.02.2026
30 Златна тоалетна 🎺🥳😀
11:16 19.02.2026
31 Ако Путин
До коментар #27 от "ВВП":употреби ЯО срещу натовска столица или американска база на първо време ще изчезне Москва и/или Питер.
11:42 19.02.2026
32 4 МИНУТИ
"Тактическата авиация на НАТО може да порази Русия, до всичките ни граници, а техниката на НАТО ще позволи да контролират въздушното ни пространство до Урал. С балистически ракети могат да поразят цели до 5000 километра. Крилати ракети могат да ударят Москва за 5 минути, а други ракети могат да стигнат дори за 4. Това е като да ти забият нож в гърлото, допълни Путин, цитиран от БГНЕС."
12:08 19.02.2026