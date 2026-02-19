Новини
Помощта на Япония за Украйна от началото на руската инвазия е достигнала 20 милиарда долара
  Тема: Украйна

19 Февруари, 2026 09:04 1 083 32

  • украйна-
  • япония-
  • тошимицу мотеги

Според японското правителство настоящата среда на сигурност в Източна Азия е възможно най-наситената с напрежение от Втората световна война насам

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Размерът на финансовата помощ от Япония за Украйна от началото на руската инвазия в съседната държава преди близо четири години - на 24 февруари 2022 г., е достигнал около 20 милиарда долара, обяви днес японският външен министър Тошимицу Мотеги, цитиран от новинарската агенция Киодо, предаде БТА.

"Япония е осигурила помощ на обща стойност около 20 милиарда долара в областта на хуманитарните доставки, финансирането и реконструкцията, като те са постъпвали систематично", каза Мотеги на пресконференция.

Той остана на поста на министър на външните работи, когато министър-председателката Санае Такаичи сформира втория си кабинет след разгромната победа на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) в предсрочните парламентарни избори на 8 февруари.

Мотеги заяви, че той се отнася към украинския въпрос с усещане за глобална криза, посочвайки, че "това, което се случва днес в Украйна, може да стане утре в Източна Азия".

Според японското правителство настоящата среда на сигурност в Източна Азия е възможно най-наситената с напрежение от Втората световна война насам на фона на заплахата, която представляват страни като Китай и Северна Корея, посочва Киодо.


Япония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    11 36 Отговор
    Всички помагат на Украйна срещу руския агресор .

    Коментиран от #9

    09:06 19.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мдаа!🤔

    33 9 Отговор
    Руският народ няма да забрави този факт, ако някой ден Япония си направи устата за Лириките!

    09:09 19.02.2026

  • 4 Факт

    35 6 Отговор
    Което потвърждава , че американците яко "стискат" Япония за гушата!

    09:10 19.02.2026

  • 5 Зевс

    10 34 Отговор
    Браво на Япония.

    Коментиран от #14

    09:10 19.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Продължавай де

    19 7 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Защо спря?

    09:11 19.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    16 7 Отговор
    Япония не е сключила мир с СССР така че е във война с Русия.

    09:11 19.02.2026

  • 9 И като помагат какво

    30 10 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Украйна стигна до кривата круша на бабината ти нива. Да продължават в същия дух...до пълното и зануляване.

    09:11 19.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 123456

    22 4 Отговор
    Накъдето и да се обърнеш - все Демокрация цари ! Ама и нинжите ги апе яко коня - 20 млрд зелени - доооообре са , ама може и ооооще !

    09:25 19.02.2026

  • 12 Коментар

    25 5 Отговор
    Хвърлени пари на вятъра

    Коментиран от #17

    09:27 19.02.2026

  • 13 ами

    25 5 Отговор
    колко милиарда потънаха в украина

    09:29 19.02.2026

  • 14 ами

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "Зевс":

    ха ха ха - бълха ги ухапала японците - още да дадат

    09:31 19.02.2026

  • 15 Механик

    27 6 Отговор
    Целото нато налива пари, оръжия, наемници, спътници, разузнаване и какво ли не и не могат да се преборят с "бедна, изостанала, алкохолизирана" Русия?!
    Даже повече, нанатото остана без оръжие и без пари. Онзи ден дори си признаха, че нямат вече ракети за Киев.
    Слава России!

    09:33 19.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 12345

    6 13 Отговор

    До коментар #12 от "Коментар":

    Ако БГ е в същата ситуация и Япония помага на нас, пак ли ще кажеш така?

    09:37 19.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Джапанките

    20 4 Отговор
    Още немогат да преживеят загубата на курилските острови през ВСВ

    09:39 19.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Рон Джереми

    3 9 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада и Механик":

    Т.е. искаш унищожение на славяни за сметка на викинго-азиатските племена. Похвално.

    10:01 19.02.2026

  • 22 Факти

    4 16 Отговор
    Всички цивилизовани държави помагат на Украйна. Дори и Китай помагат, въпреки, че те играя двойна игра.

    10:01 19.02.2026

  • 23 Бай онзи

    14 4 Отговор
    Малко им е бил боя на самураите от ВСВ.Сега и ние разбираме какво е да си колония на САЩ,както Япония,Германия и др.страни в Европа!

    10:02 19.02.2026

  • 24 глупаци

    7 2 Отговор
    на квадрат

    10:03 19.02.2026

  • 25 ВВП

    11 2 Отговор
    1 трлн потъна в Окропистан..Браво ..Само така .

    10:04 19.02.2026

  • 26 ВВП

    7 4 Отговор
    С 1 трлн ,в световен мащаб ,можеха да се оправят много хора..проблеми Обаче Фашистите избраха пътя на войната .На конфронтация..на смърт .2 млн ликвидирани окропа.15 млн офейкали..

    10:08 19.02.2026

  • 27 ВВП

    6 4 Отговор
    Хари ликвидира Япония ,за да спаси човешки живот .Не знам защо се бави Путин..Може би защото са роднини с Окропите ..Кой знае ?

    Коментиран от #31

    10:10 19.02.2026

  • 28 Гандалф

    5 3 Отговор
    А колко още милиарди са налети в бездъната каца украйна... нали се сещате, че безплатен обед нема и един ден тези пари по един или други начин трябва да се върнат...украинските природни богатства отдавна са преразпределени...

    10:10 19.02.2026

  • 29 ВВП

    3 4 Отговор
    Хари удари Япония с ядрото ,защото са далече от САЩ ..Окропистан е Рф .В един момент ще живеят заедно..На сащ мечтата е да пали конфликт на 10000 км от Вашингтон..Там са парите

    10:15 19.02.2026

  • 30 Златна тоалетна 🎺🥳😀

    1 3 Отговор
    Само малоумни могат да наливат пари в най-корумпираната страна в света. Зельонски обикаля и търси изкуфели старчоци да им измъкне пари.

    11:16 19.02.2026

  • 31 Ако Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "ВВП":

    употреби ЯО срещу натовска столица или американска база на първо време ще изчезне Москва и/или Питер.

    11:42 19.02.2026

  • 32 4 МИНУТИ

    2 1 Отговор
    Путин каза, че САЩ и НАТО могат да унищожат РУСИЯ за 4 МИНУТИ.

    "Тактическата авиация на НАТО може да порази Русия, до всичките ни граници, а техниката на НАТО ще позволи да контролират въздушното ни пространство до Урал. С балистически ракети могат да поразят цели до 5000 километра. Крилати ракети могат да ударят Москва за 5 минути, а други ракети могат да стигнат дори за 4. Това е като да ти забият нож в гърлото, допълни Путин, цитиран от БГНЕС."

    12:08 19.02.2026

