Помощта на Япония за Украйна от началото на руската инвазия е достигнала 20 милиарда долара

Размерът на финансовата помощ от Япония за Украйна от началото на руската инвазия в съседната държава преди близо четири години - на 24 февруари 2022 г., е достигнал около 20 милиарда долара, обяви днес японският външен министър Тошимицу Мотеги, цитиран от новинарската агенция Киодо, предаде БТА.

"Япония е осигурила помощ на обща стойност около 20 милиарда долара в областта на хуманитарните доставки, финансирането и реконструкцията, като те са постъпвали систематично", каза Мотеги на пресконференция.

Още новини от Украйна

Той остана на поста на министър на външните работи, когато министър-председателката Санае Такаичи сформира втория си кабинет след разгромната победа на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) в предсрочните парламентарни избори на 8 февруари.

Мотеги заяви, че той се отнася към украинския въпрос с усещане за глобална криза, посочвайки, че "това, което се случва днес в Украйна, може да стане утре в Източна Азия".

Според японското правителство настоящата среда на сигурност в Източна Азия е възможно най-наситената с напрежение от Втората световна война насам на фона на заплахата, която представляват страни като Китай и Северна Корея, посочва Киодо.