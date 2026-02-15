Предполагаеми саботажи заради олимпиадата предизвикаха закъснения на влаковете в Италия

Влаковете в Италия закъсняха днес с повече от час след пореден предполагаем саботаж по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, предава Roma Today.

Засегнат е железопътният транспорт между Неапол и столицата Рим. Закъснения имаше и по линията Северна Италия и Флоренция.

Италианският министър на транспорта Матео Салвини осъди извършителите, след като подобни проблеми бяха съобщени миналата събота и тази сряда.

"Това са престъпления, изпълнени с омраза, срещу работниците и срещу Италия“, коментира Салвини.

"Бдителността е повишена и засилихме проверките, за да изкореним тези престъпници, надявайки се никой да не омаловажава или толерира престъпни действия, които излагат на риск живота на хората'', добави вицепремиерът и лидер на партията Лига.

Властите започнаха разследване след намирането на изгорени кабели на участък от високоскоростната линия между Рим и Неапол. Разследват се също други два случая на вандалски прояви, възникнали между Рим и Флоренция.

Анархистка групировка пое отговорност за атаката срещу железопътната мрежа миналата събота -- първият официален ден от Зимните олимпийски игри, когато жп инфраструктура беше повредена близо до Болоня, като причини по този начин закъснения от два до два и половина часа на високоскоростните, междуградските и регионалните влакове.