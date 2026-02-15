Новини
Свят »
Италия »
Предполагаеми саботажи заради олимпиадата предизвикаха закъснения на влаковете в Италия

15 Февруари, 2026 06:40, обновена 15 Февруари, 2026 05:49 497 2

  • саботажи-
  • влакове-
  • разписание-
  • италия

Засегнат е железопътният транспорт между Неапол и столицата Рим. Закъснения имаше и по линията Северна Италия и Флоренция

Предполагаеми саботажи заради олимпиадата предизвикаха закъснения на влаковете в Италия - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Влаковете в Италия закъсняха днес с повече от час след пореден предполагаем саботаж по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, предава Roma Today.

Засегнат е железопътният транспорт между Неапол и столицата Рим. Закъснения имаше и по линията Северна Италия и Флоренция.

Италианският министър на транспорта Матео Салвини осъди извършителите, след като подобни проблеми бяха съобщени миналата събота и тази сряда.

"Това са престъпления, изпълнени с омраза, срещу работниците и срещу Италия“, коментира Салвини.

"Бдителността е повишена и засилихме проверките, за да изкореним тези престъпници, надявайки се никой да не омаловажава или толерира престъпни действия, които излагат на риск живота на хората'', добави вицепремиерът и лидер на партията Лига.

Властите започнаха разследване след намирането на изгорени кабели на участък от високоскоростната линия между Рим и Неапол. Разследват се също други два случая на вандалски прояви, възникнали между Рим и Флоренция.

Анархистка групировка пое отговорност за атаката срещу железопътната мрежа миналата събота -- първият официален ден от Зимните олимпийски игри, когато жп инфраструктура беше повредена близо до Болоня, като причини по този начин закъснения от два до два и половина часа на високоскоростните, междуградските и регионалните влакове.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
  • 1 прекрасен либерален свят на меркелици

    5 0 Отговор
    а само до преди 10 години тия саботажи ги нямаше никакви

    05:53 15.02.2026

  • 2 хехе

    4 1 Отговор
    Баширов и Петров са забелязани наблизо да набиват пица.

    05:54 15.02.2026

