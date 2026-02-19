Новини
Съд в Сеул призна бившия президент Юн Сук-йол за виновен в организиране на бунт

19 Февруари, 2026 09:24 728 2

Обвиненията са свързани с краткотрайното военно положение през декември 2024 г.

Съд в Сеул призна бившия президент Юн Сук-йол за виновен в организиране на бунт - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Централният окръжен съд в Сеул осъди бившия южнокорейски президент Юн Сук-йол на доживотен затвор. Решението идва след обвинения в организиране на бунт, свързан с краткотрайното военно положение, въведено от него през декември 2024 г., предаде агенция Йонхап, цитирана от БТА.

Съдът потвърди първоначалното си решение за виновност, като посочи, че Юн е имал намерение да разформирова парламента, като е изпратил войски в сградата му.

Специалната прокуратура бе предложила смъртно наказание, но съдът е постановил доживотен затвор, отбелязва Йонхап.


Южна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГЕРБ завинаги

    1 0 Отговор
    Нашият превратаджия?

    09:44 19.02.2026

  • 2 Кой както може

    0 2 Отговор
    Той и нашият беше размахал юмруче, но успя само да предизвика протести, които не постигнаха друго, освен да блокират възлови кръстовища в столицата в края на работното време, та хората, които се връщат от работа, да не могат да се приберат и да си починат.

    10:51 19.02.2026

