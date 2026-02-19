Съд в Сеул призна бившия президент Юн Сук-йол за виновен в организиране на бунт

Централният окръжен съд в Сеул осъди бившия южнокорейски президент Юн Сук-йол на доживотен затвор. Решението идва след обвинения в организиране на бунт, свързан с краткотрайното военно положение, въведено от него през декември 2024 г., предаде агенция Йонхап, цитирана от БТА.

Съдът потвърди първоначалното си решение за виновност, като посочи, че Юн е имал намерение да разформирова парламента, като е изпратил войски в сградата му.

Специалната прокуратура бе предложила смъртно наказание, но съдът е постановил доживотен затвор, отбелязва Йонхап.