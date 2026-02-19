САЩ се готвят да нанесат удари в Иран, мащабът на американските сили в региона е безпрецедентен

Американският президент Доналд Тръмп вероятно се готви да нанесе удар срещу Иран много скоро, съобщават тази сутрин западни и израелски издания, пише БТА.
Масираното струпване на американска военна сила в Близкия изток предполага, че Вашингтон е готов да започне „продължителна“ кампания на бомбардировки срещу Иран до седмици или дори до дни, ако Техеран продължи да отказва да изпълни исканията на Тръмп в продължаващите преговори, пише американският в. „Ню Йорк пост“.
С втори самолетоносач, който се насочва към региона, и стотици бойни, поддържащи и друг тип самолети, вече разположени наблизо, самият мащаб на силите в района е изключително необичаен и безпрецедентен зa последните десетилетия, каза пред изданието бившият служител на Пентагона и сътрудник на Атлантическия съвет Алекс Плицас.
„Това, което ни учудва, е безпрецедентната по размер комбинация от щурмови самолети, командни, контролни и морски платформи“, каза той. „Не сме виждали такова струпване в този регион от десетилетия“, добавя той пред "Ню Йорк пост".
Израелският в. „Аарец“ цитира американски високопоставен военен, според когото американският президент е готов да нанесе удари срещу Иран още този уикенд. По-вероятно е обаче да се премине към действие в началото на следващата седмица, посочва изданието.
Според него Тръмп все още не е взел окончателно решение. "Аарец" обаче добавя, че пред следващите три дни Пентагонът ще прехвърли част от персонала си от региона на Близкия изток към Европа или обратно в САЩ преди потенциални действия или контраатаки от страна на Иран.
САЩ струпаха най-голямата въздушна мощ в Близкия Изток след инвазията в Ирак през 2003 г., отбелязва „Уолстрийт джърнъл“.
Въпреки това все още не е ясно дали американският президент ще нареди удари срещу Иран и ако го направи, дали целта му ще бъде да спре вече засегнатата ядрена програма на Техеран, да унищожи ракетната му програма или да се опита да свали режима му, пише американският вестник.
Тръмп получи няколко доклада за военните възможности, ако реши да бъдат нанесени удари, всички с цел да се причинят максимални щети на режима в Иран и на регионалните му марионетни групировки, заявиха пред „Уолстрийт Джърнъл“ американски представители.
Възможностите включват кампания за ликвидиране на редица ирански политически и военни лидери с цел да бъде свалено правителството, добавиха американски и чуждестранни представители. Възможни са и въздушни атаки, които ще бъдат ограничени до обектите на ядрената и ракетната програма на страната, допълва американският вестник. И двете операции вероятно биха продължили седмици.
Изданието добавя, че Тръмп е дал да се разбере, че предпочита дипломатическо решение, ако САЩ получат всичко, което искат – закриване на иранската ядрена програма, разоръжаване на регионалните марионетни движения и спиране на програмата за балистични ракети. Техеран изглежда не е склонен да се съгласи с последното искане, тъй като няма големи военновъздушни сили и разчита на ракетите си като основен възпиращ фактор.
Вестник „Ню Йорк таймс“ посочва, че през последните седмици САЩ са струпали големи сили край Иран, които Тръмп нарича „армада“. Тя включва самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ и три военни кораба, оборудвани с ракети „Томахоук“, използвани за ударите срещу две от иранските ядрени съоръжения през юни миналата година. На военните кораби са разположени и системи за противовъздушна отбрана.
Стелт изтребителите Ф-35 и щурмовите самолети Ф/А-18 на самолетоносача имат са в състояние да нанесат удари по десетки цели в Иран, ако Тръмп нареди те да бъдат вдигнати във въздуха.
Вторият самолетоносач, който пътува към района, за да подсили огневата мощ, е най-мощният американски самолетоносач – „Джералд Р. Форд“, който е придружаван от три разрушителя.
Вчера те бяха на път към Гибралтарския проток. На 3 януари самолетите на самолетоносача „Форд“ бяха използвани за атаката срещу Венецуела, при която беше заловен и принудително отведен в САЩ президентът Николас Мадуро, припомня „Ню Йорк таймс“.
Военната конфронтация между САЩ и Иран може да е неизбежна, пише „Таймс ъв Израел“. Изглежда тя ще започне в близките дни, ще бъде интензивна и ще продължи със седмици, посочва и това издание.
„Миналата седмица си позволих да летя за Мюнхенската конференция по сигурността. Ще си помисля два пъти за пътуване (в чужбина) този уикенд“, каза пред израелския Канал 12, цитиран от изданието, бившият началник на военното разузнаване на ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) Амос Ядлин.
„Много по-близо сме, отколкото преди, но ви напомням – суперсила не влиза във война за няколко дни. Има дипломатически път, който трябва да бъде изчерпан," каза Ядлин, който в момента оглавява консултантска фирма за национална сигурност.
Според изданието „Аксиос“ вероятността от удари в близките седмици е 90 процента.
Вероятно отново ще бъде извършена съвместна американско-израелска операция, каза пред изданието източник от Белия дом, като тя ще бъде по-голяма от 12-дневната въздушна кампания на Израел през юни миналата година.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп „започва да се ядосва“, каза негов съветник пред „Аксиос“. „Някои хора около него го предупреждават да не започва война с Иран, но мисля, че има 90% шанс да видим действия през следващите няколко седмици“, добави той.
Гларус


ще мрът евреи


аz СВО Победа 80

Урсула от ЕС-то


Пак аз
До коментар #1 от "Гларус":Никой не брои чалмите и руснаците за 2 копейки.


Сталин


9 Някой


Така де

Хм Хм


Мишел


Е, чак пък безпрецедентен!!!


Ивелин Михайлов


Здрасти

🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
С КАЦНАЛИТЕ НА ЛЕТИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" САМОЛЕТИ ЦИСТЕРНИ❗

кой е малък бе
До коментар #13 от "Е, чак пък безпрецедентен!!!":Иракската армия бе над 1 милион души, въоръжена с модерно съветско оръжие.


матю хари


21 Рон Джереми



Омбре

23 Ястреб



24 аz СВО Победа 80


25 Наркомане,


Кочо простия чизмар

ф@к дъ ю@е$@ей


29 Гларус




30 1945


стоян георгиев

Нов мощен удар

Анонимен

Стойко

35 рейнджАр



36 Ястреб


37 ясно видец





Нов стар световен ред 🤑🤑🤑

39 Този коментар е премахнат от модератор.
Дали не го предсказа


41 Путлеристан 🤮🤮


хаха


43 да бе да



44 КуZю Пушилката от депото за скрап


Първанов


кернел


Миротворецът

48 Ако


49 Първанов


50 Я разясни



51 Дали израел ще се включи







52 хаха


Полудяхте ли хора


55 А сега пробвай да напишеш това



56 я па тоя



57 Захарова


Перфектна буря

Бихлюл


60 Вацев


61 рейнджАр


62 Персиец
Персите са древен народ които не се подчиняват никому имат достатъчни ракети с всички обсеги да унищожат US военни съоръжения.
Трумп може да победи Иран но с МНОГО ЗАГУБИ затова иска със заплаха да подчини Иран което никога няма са стане.
Коментиран от #64
10:22 19.02.2026
63 българина
Коментиран от #68
10:22 19.02.2026
64 персите имат чушки
До коментар #62 от "Персиец":Ако персите имаха, евреите нямаше да ги направят смешни за една седмица.
Коментиран от #72
10:24 19.02.2026
65 Не, защо да
До коментар #59 от "Бихлюл":има санкции ?
10:34 19.02.2026
66 737337373277272
10:36 19.02.2026
67 Он че ми казва тоя
До коментар #56 от "я па тоя":Не, няма да бят цистерната Айнщайн-ова, ще бие летището откъдето излитат, рафинерията откъдето зареждат и комнандният център, а цистерната ще си ходи на топло по живо по здраво в рамщайн. Познайте защо - филми не сте ли гледала госпожо.
10:37 19.02.2026
68 да бе да
До коментар #63 от "българина":мечтата на всеки крепостен.
10:37 19.02.2026
69 България окупирана държава
Вчера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !
Коментиран от #71
10:37 19.02.2026
70 Ердоган
Коментиран от #75
10:37 19.02.2026
71 И какво лошо
До коментар #69 от "България окупирана държава":виждаш в това. Напълно нормално е.
10:41 19.02.2026
72 Казва ли ти някой
До коментар #64 от "персите имат чушки":До колкото си спомням железният купол на Израел свърши ракетите и почна да пропуска ирански удари та трябваше да се намесват американците да ги спасяват, че и те изядоха ракети по базите си в Катар ли беше...Сега се говори, че са ги заредили с прясна новичка рукса и китайска продукция та не зная. Дано да се размине и да се разберат на преговорите - ще има жертви от всички страни 100%. Като за начало иранците ще затворят суецкият канал и ще ги усетите в София пряко едни 30% отгоре на сегашните цени на всичко от днес за утре. Да не дава Господ. Дано да се разберат.
Коментиран от #73, #99
10:46 19.02.2026
73 Няма нищо за разбиране,
До коментар #72 от "Казва ли ти някой":просто Иран трябва да спазва Договора за неразпространение на ядрените оръжия. Това е.
Коментиран от #93, #98
10:50 19.02.2026
74 Кривоверен алкаш
Коментиран от #79
10:55 19.02.2026
76 българина
Коментиран от #85
11:01 19.02.2026
77 Ахъ
До коментар #17 от "кой е малък бе":Иракската армия беше с най-изостаналата техника за тогавашното време от всички свои съседи! Имаше ембарго от по-вече от 10 години, а Русия с Елцин беше разграден двор...Ирак имаше танкове като онези които подарихме на македонците (Т55)-унищожени от разстояние, без близък бой, така и машините им за пехотата (като тези подарени на Украйна)-разстреляни от над километър...Ирак нямаше защита от въздуха-оттеглящите се колони, щурмовите А10 ги направиха на кайма и тогава, през тогавашната война избиха безсмислено стотици хиляди иракчани с бомбардировки. По принцип, допускам че е възможно дори ядрен удар да направят. На озве релите ц иони сти-кой ще им се противопостави-има ли някой? Единствената надежда са извънземните!
Коментиран от #103
11:03 19.02.2026
78 Дано не съм прав!
Докато тая нарцистична рижа тиква,не запали света-няма да се спре...!
11:04 19.02.2026
79 Че той вече взе Нобела ,ве...?!
До коментар #74 от "Кривоверен алкаш":Нали оная Нобелисткста,му се натегна и му я преотстъпи...😝!
11:07 19.02.2026
81 коронар
11:14 19.02.2026
82 Ъъъъъ
Хахахаха....🤣
Хайде да не слагаме в едно изречение "САЩ" и "преговори".... 🤣
11:18 19.02.2026
83 За жалост на Сталин
До коментар #6 от "Сталин":Вече са се сетили. Около 10% от целия петрол на ЕС идва от залива. Реално почти целия минава по тръба към Червено море, която специално за този случай е правена.
Виж, протока е много важен за цяла Азия, най-вече за Китай, Корея и т.н. Няма да го затворят, за да не разсърдят спонсора:)
11:24 19.02.2026
84 Ауууу
11:27 19.02.2026
85 Ъъъъъ
До коментар #76 от "българина":"....колко хиперзвукови ракети са нужни за един самоюетоносач?"
Можел да се оправи с до 300 дрона при нормални обстоятелства.... Само че Иран има много "мъченици" и ще е интересно да видим какво ще стаме, ако ги засипят с 1000 дрона примерно..... Без ракети ... Щото и ракети и дронове, вече ще дойдат в повече.... Да не говорим, че са и близо - на някакви 700км..... Не знам, но ще е забавно.... 🤣
Чувам, че Си е подарил на аятолаха поне един изтребителJ20.... Ама дали е само един? 🤔
11:28 19.02.2026
86 Ще се радвам
11:28 19.02.2026
87 Смърфиета
11:34 19.02.2026
88 Артилерист
11:40 19.02.2026
89 Точно така
До коментар #2 от "ще мрът евреи":Тоя път и кравите ще го отнесат яко, не само евреите! Русия и Китай здраво са напомпали иранците с модерни оръжия и ще помагат колкото е нужно, както и миналата година. Особено китайците в никакъв случай няма да позволят Иран да бъде пречупен, този път обаче нещата няма да приключат на 12-ия ден защото е дошло времето за окончателно разрешаване на ситуацията в близкия Изток. Войната няма да спре докато Израел не бъде ликвидиран като държава, а кравите не бъдат изритани завинаги от региона!
11:41 19.02.2026
90 Смърфиета
До коментар #51 от "Дали израел ще се включи":Значи ще умрат много евреи.
11:44 19.02.2026
91 Съм
11:45 19.02.2026
92 Пламен
Нали знаете как завършват тези неща винаги .
11:46 19.02.2026
93 Смърфиета
До коментар #73 от "Няма нищо за разбиране,":Що, чфутите спазват ли резолюциите на ООН?
11:51 19.02.2026
94 какви са тия радости
11:53 19.02.2026
95 да питам
12:06 19.02.2026
96 Мишел
До коментар #21 от "Рон Джереми":Нападението на САЩ срещу ядрените обекти на Иран бе абсолютно безрезултатно . Обогатеният оръжеен уран е в Иран, в количество, което е достатъчно за над 20 бомби Хирошима и е непокътнат. Инсталациите за обогатяване работят. Екипите ядрени специалисти, които са в състояние да създадат ЯО, са непокътнати. Иран има налични балистични ракети носители с обсег до 12-15000км., както и хиперзвукови ракети. В обсега на иранските ракети са над350 бази на САЩ.
Коментиран от #97
12:07 19.02.2026
97 Точно затова
До коментар #96 от "Мишел":се провеждат тези преговори. Или Иран трябва сам да унищожи тези запаси или САЩ трябва да ги унищожи. Няма друго решение.
12:10 19.02.2026
98 Не съм го чел договора
До коментар #73 от "Няма нищо за разбиране,":Дали са го подписвали този договор Иранците? Май е само между САЩ и Русия споразумението и май срокът изтече наскоро. Те нали затова преговарят сега с Иранците, да го подпишат и те доброволно. Ако няма подпис, нямат задължения. Китайците и индийците не са в договора до колкото зная.
Коментиран от #100
12:31 19.02.2026
99 И какво общо има Суецкия канал
До коментар #72 от "Казва ли ти някой":с Иран . Я ни разкажи
Коментиран от #101
12:38 19.02.2026
100 Не може сега да
До коментар #98 от "Не съм го чел договора":се подписва. Ядрените държави са при заварено положение. Това са: САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Израел, Северна Корея, Индия и Пакистан. Нови не може да има.
12:55 19.02.2026
101 Ех отворкооо
До коментар #99 от "И какво общо има Суецкия канал":20 човека разбраха за какво говоря и съм направил грешка с Ормузкия проток, но само ТИ да си начешеш крастата фактчекърска. Едно ереме в училище ги имаше такива загащени до ушите и седнали пред учителката - Госпожо, госпожо, Пешо сбърка. Госпожо, госпожо, Пешо не внимава в час. Госпожо, госпожо, изпитайте първо мен...Натегната работа пффф.
14:58 19.02.2026
102 ПЕНКО
17:02 19.02.2026
103 Другарю
До коментар #77 от "Ахъ":Я провери януари 1991-ва кой водеше Съветския съюз, понеже тогава все още беше Съветски съюз. Елцин ли беше? И провери пак каква и колко техника имаха.
20:35 19.02.2026
104 Ххх
Коментиран от #105
22:17 19.02.2026
105 Тошо
До коментар #104 от "Ххх":Първо в Израел.
22:18 19.02.2026