САЩ се готвят да нанесат удари в Иран, мащабът на американските сили в региона е безпрецедентен

19 Февруари, 2026 09:21 5 436 105

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • самолетоносач-
  • близък изток-
  • израел

С втори самолетоносач, който се насочва към региона, и стотици самолети, вече разположени наблизо, самият мащаб на силите в района е изключително необичаен и безпрецедентен

САЩ се готвят да нанесат удари в Иран, мащабът на американските сили в региона е безпрецедентен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп вероятно се готви да нанесе удар срещу Иран много скоро, съобщават тази сутрин западни и израелски издания, пише БТА.

Масираното струпване на американска военна сила в Близкия изток предполага, че Вашингтон е готов да започне „продължителна“ кампания на бомбардировки срещу Иран до седмици или дори до дни, ако Техеран продължи да отказва да изпълни исканията на Тръмп в продължаващите преговори, пише американският в. „Ню Йорк пост“.

С втори самолетоносач, който се насочва към региона, и стотици бойни, поддържащи и друг тип самолети, вече разположени наблизо, самият мащаб на силите в района е изключително необичаен и безпрецедентен зa последните десетилетия, каза пред изданието бившият служител на Пентагона и сътрудник на Атлантическия съвет Алекс Плицас.

„Това, което ни учудва, е безпрецедентната по размер комбинация от щурмови самолети, командни, контролни и морски платформи“, каза той. „Не сме виждали такова струпване в този регион от десетилетия“, добавя той пред "Ню Йорк пост".

Израелският в. „Аарец“ цитира американски високопоставен военен, според когото американският президент е готов да нанесе удари срещу Иран още този уикенд. По-вероятно е обаче да се премине към действие в началото на следващата седмица, посочва изданието.

Според него Тръмп все още не е взел окончателно решение. "Аарец" обаче добавя, че пред следващите три дни Пентагонът ще прехвърли част от персонала си от региона на Близкия изток към Европа или обратно в САЩ преди потенциални действия или контраатаки от страна на Иран.

САЩ струпаха най-голямата въздушна мощ в Близкия Изток след инвазията в Ирак през 2003 г., отбелязва „Уолстрийт джърнъл“.

Въпреки това все още не е ясно дали американският президент ще нареди удари срещу Иран и ако го направи, дали целта му ще бъде да спре вече засегнатата ядрена програма на Техеран, да унищожи ракетната му програма или да се опита да свали режима му, пише американският вестник.

Тръмп получи няколко доклада за военните възможности, ако реши да бъдат нанесени удари, всички с цел да се причинят максимални щети на режима в Иран и на регионалните му марионетни групировки, заявиха пред „Уолстрийт Джърнъл“ американски представители.

Възможностите включват кампания за ликвидиране на редица ирански политически и военни лидери с цел да бъде свалено правителството, добавиха американски и чуждестранни представители. Възможни са и въздушни атаки, които ще бъдат ограничени до обектите на ядрената и ракетната програма на страната, допълва американският вестник. И двете операции вероятно биха продължили седмици.

Изданието добавя, че Тръмп е дал да се разбере, че предпочита дипломатическо решение, ако САЩ получат всичко, което искат – закриване на иранската ядрена програма, разоръжаване на регионалните марионетни движения и спиране на програмата за балистични ракети. Техеран изглежда не е склонен да се съгласи с последното искане, тъй като няма големи военновъздушни сили и разчита на ракетите си като основен възпиращ фактор.

Вестник „Ню Йорк таймс“ посочва, че през последните седмици САЩ са струпали големи сили край Иран, които Тръмп нарича „армада“. Тя включва самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ и три военни кораба, оборудвани с ракети „Томахоук“, използвани за ударите срещу две от иранските ядрени съоръжения през юни миналата година. На военните кораби са разположени и системи за противовъздушна отбрана.

Стелт изтребителите Ф-35 и щурмовите самолети Ф/А-18 на самолетоносача имат са в състояние да нанесат удари по десетки цели в Иран, ако Тръмп нареди те да бъдат вдигнати във въздуха.

Вторият самолетоносач, който пътува към района, за да подсили огневата мощ, е най-мощният американски самолетоносач – „Джералд Р. Форд“, който е придружаван от три разрушителя.

Вчера те бяха на път към Гибралтарския проток. На 3 януари самолетите на самолетоносача „Форд“ бяха използвани за атаката срещу Венецуела, при която беше заловен и принудително отведен в САЩ президентът Николас Мадуро, припомня „Ню Йорк таймс“.

Военната конфронтация между САЩ и Иран може да е неизбежна, пише „Таймс ъв Израел“. Изглежда тя ще започне в близките дни, ще бъде интензивна и ще продължи със седмици, посочва и това издание.

„Миналата седмица си позволих да летя за Мюнхенската конференция по сигурността. Ще си помисля два пъти за пътуване (в чужбина) този уикенд“, каза пред израелския Канал 12, цитиран от изданието, бившият началник на военното разузнаване на ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) Амос Ядлин.

„Много по-близо сме, отколкото преди, но ви напомням – суперсила не влиза във война за няколко дни. Има дипломатически път, който трябва да бъде изчерпан," каза Ядлин, който в момента оглавява консултантска фирма за национална сигурност.

Според изданието „Аксиос“ вероятността от удари в близките седмици е 90 процента.

Вероятно отново ще бъде извършена съвместна американско-израелска операция, каза пред изданието източник от Белия дом, като тя ще бъде по-голяма от 12-дневната въздушна кампания на Израел през юни миналата година.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп „започва да се ядосва“, каза негов съветник пред „Аксиос“. „Някои хора около него го предупреждават да не започва война с Иран, но мисля, че има 90% шанс да видим действия през следващите няколко седмици“, добави той.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гларус

    105 14 Отговор
    Много демократично

    Коментиран от #5, #23

    09:24 19.02.2026

  • 2 ще мрът евреи

    90 25 Отговор
    в отговор

    Коментиран от #89

    09:24 19.02.2026

  • 3 аz СВО Победа 80

    44 78 Отговор
    Сергей Лавров предупредил,че ще пази Аятолаха 😂. Колкото опази Мадуро 🤣🤣

    09:25 19.02.2026

  • 4 Урсула от ЕС-то

    83 12 Отговор
    Готови сме! Написахме декларация в 6 варианта в зависимост от развитието на ситуацията!

    Коментиран от #57

    09:26 19.02.2026

  • 5 Пак аз

    35 79 Отговор

    До коментар #1 от "Гларус":

    Никой не брои чалмите и руснаците за 2 копейки.

    Коментиран от #7, #80

    09:26 19.02.2026

  • 6 Сталин

    103 31 Отговор
    Иран затварят ормузкия пролив и Европа остава без нефт и на втората седмица няма вече бензин и хляб и започват бунтове които ще изхвърлят кошерните терористи които са окупирали всяко правителство в Европа

    Коментиран от #8, #83

    09:27 19.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    81 15 Отговор
    Ех, какво ли не прави човек, когато е хваната за камбаните от евреите. Дори и война ще започне, макар и да не е в интерес на държавата му.
    Абе, гълъба на мира е голяма работа!

    09:33 19.02.2026

  • 10 Така де

    23 62 Отговор
    Путин май изостави иранските си приятели?

    09:33 19.02.2026

  • 11 Хм Хм

    23 30 Отговор
    Не виждам все още някой да е написал как аятолахът ще потопи някой самолетоносач и американците ще избягат.

    Коментиран от #48

    09:36 19.02.2026

  • 12 Мишел

    64 16 Отговор
    Вече много време само празни заплахи. САЩ не смеят да предприемат дългосрочни военни действия срещу Иран. САЩ нямат ресурси за победа във война с държава като Иран, зад която са Китай и Русия. Идват избори в САЩ, поредна загуба на война ще се отрази на резултатите на управляващите.

    Коментиран от #21

    09:36 19.02.2026

  • 13 Е, чак пък безпрецедентен!!!

    49 12 Отговор
    За в пъти по малкият Ирак, бяха събрали четири самолетоносача и 300хил. армия! Командващият (не му помня името) мрънкаше, че му е необходим и пети авионосец!

    Коментиран от #17

    09:38 19.02.2026

  • 14 Ивелин Михайлов

    50 17 Отговор
    Ирамските и китайските противокорабни балистични ракети ще им потопят самолетоносачите 😉 😏

    Коментиран от #20, #25

    09:38 19.02.2026

  • 15 Здрасти

    15 43 Отговор
    Руските приятели на Айатоласите и този път ли ще останат безучастни? Имат договор за стратегическо сътрудничество с Иран. Имаха го и миналата година де. Русийката ще помогне на Иран, колкото помогна на Армения преди това.

    09:40 19.02.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    55 14 Отговор
    Отново ни набутват в чужди конфликти,
    С КАЦНАЛИТЕ НА ЛЕТИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" САМОЛЕТИ ЦИСТЕРНИ❗

    09:41 19.02.2026

  • 17 кой е малък бе

    25 23 Отговор

    До коментар #13 от "Е, чак пък безпрецедентен!!!":

    Иракската армия бе над 1 милион души, въоръжена с модерно съветско оръжие.

    Коментиран от #77

    09:41 19.02.2026

  • 18 матю хари

    17 41 Отговор
    А къде са силите на матушка Рус? Или пак русофилите ще обясняват, че Путин е предал Иран, за да вземе Украйна? Вятър.

    Коментиран от #24, #35

    09:41 19.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Рон Джереми

    15 39 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    САЩ не смятат да водят дългосрочна война. Ще им унищожат ядрените и ракетните съоръжения и край. Това е желанието на Нетаняху. Т.е. най-много 5-6 нощни бомбардировки и готово.

    Коментиран от #96

    09:42 19.02.2026

  • 22 Омбре

    60 12 Отговор
    Егати демокрацията, със сила да накараш друга държава да остане без защита, особено с враждебни съседи като ционистите.

    09:43 19.02.2026

  • 23 Ястреб

    15 40 Отговор

    До коментар #1 от "Гларус":

    Добре че са САЩ да следят за спазването на Договора за неразпространение на ядрените оръжия".

    Коментиран от #29

    09:43 19.02.2026

  • 24 аz СВО Победа 80

    16 26 Отговор

    До коментар #18 от "матю хари":

    Нали трябва все с нещо трябва да оправдаваме руската некадърност.

    09:43 19.02.2026

  • 25 Наркомане,

    14 8 Отговор

    До коментар #14 от "Ивелин Михайлов":

    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ!

    09:44 19.02.2026

  • 26 Кочо простия чизмар

    61 10 Отговор
    Световният империалист лудия трамп се е подчинил изцяло на сатанинските изчадия Натаняу и ционисткия център във файкянистан. Американците нямат никакви грижи за живота на хората и политиката на Иран особено на 10 000 км. от тях. Откъде накъде тая армада ще плаши Иран. Играят по свирката на рогатите опуляци, ще плащат с десетки милиарди техния дерт. Ако започнат война, ще объркат целия свят. Този път Иран ще разруши Израел, всички бази около Персийския залив, ще затвори Ормузкия пролив с обстрел и миниране, ще спре движението на 20 % от петрола на света. Може и да потопи самолетоносачите или някой друг кораб на файкяните. Тоя път Иран има помощта на Китай и Русия.

    09:45 19.02.2026

  • 27 ф@к дъ ю@е$@ей

    40 11 Отговор
    Чудя се колко ли от тези на снимката ще отидат на дъното?

    Коментиран от #30

    09:45 19.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гларус

    47 8 Отговор

    До коментар #23 от "Ястреб":

    И защо краварите да имат ЯО а други не.
    Ако са толкова курнас да наредят на Северна Корея да нямат ЯО.

    Коментиран от #36

    09:46 19.02.2026

  • 30 1945

    17 11 Отговор

    До коментар #27 от "ф@к дъ ю@е$@ей":

    колкото и миналата година, при американската операция в Иран - 0

    09:47 19.02.2026

  • 31 стоян георгиев

    47 9 Отговор
    Ционистите държат куку Тръмп, то е ясно! Ако на тоя свят нямаше евреи и англосаксони щеше да е мир!

    09:48 19.02.2026

  • 32 Нов мощен удар

    10 26 Отговор
    В зурлата на путин!

    09:49 19.02.2026

  • 33 Анонимен

    29 8 Отговор
    Предвидливо са приготвили 2на брой Орехотрошачи за чупене на твърди глави.Решителният отговор е подготвен,предупредени са дори и рибите за предстоящите събития.Това не е шофьорът от градският транспорт на Каракас.

    09:49 19.02.2026

  • 34 Стойко

    15 11 Отговор
    Натуфските и еврейските плъхове обичат песнов ирански сос явно 😂

    09:49 19.02.2026

  • 35 рейнджАр

    9 26 Отговор

    До коментар #18 от "матю хари":

    Всички всевъзможни съюзници си предаде гнома. И пак няма да получи няколкото смръдливи села, които не може да вземе 4 години където ще го мразят поне за 1 век напред.

    Коментиран от #41, #50

    09:49 19.02.2026

  • 36 Ястреб

    4 21 Отговор

    До коментар #29 от "Гларус":

    Само тези 9 ядрени държави могат да имат- САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Израел, Северна Корея, Индия и Пакистан. Никой друг.

    09:52 19.02.2026

  • 37 ясно видец

    13 34 Отговор
    Първо Асад избяга в Москва.

    После САЩ арестуваха Мадуро.

    Остана само Аятолаха, а след него е Путин.

    Това е толкоз просто и логично.

    Коментиран от #39

    09:53 19.02.2026

  • 38 Нов стар световен ред 🤑🤑🤑

    9 26 Отговор
    За к00пейките новата година не започна добре.. натресоха им лошото евро и сега още един съюзник на путлр си отиде

    09:53 19.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дали не го предсказа

    28 9 Отговор
    Сещам се за Жириновски, който каза, че 3-тата световна война ще я подпалят американците в Иран, ще избягат с подвити опашки, но тя ще продължи.

    Коментиран от #49

    09:56 19.02.2026

  • 41 Путлеристан 🤮🤮

    11 28 Отговор

    До коментар #35 от "рейнджАр":

    Путлерчо сам си го докара той и рашките да са едни от най мразените. Решението негово съгласието тяхно! Никой не може да ме убеди че не е имало по-добро решение от специалната боклуджийска операция която се опитва да гаси пожар с бензин вече 4г

    09:57 19.02.2026

  • 42 хаха

    33 10 Отговор
    Ще имаме уникалния случай да наблюдаваме за първи път потопяването на хамерикански самолетоносач заедно с терористите на борда, затова се пригответе за шоуто.

    Коментиран от #43, #44

    09:57 19.02.2026

  • 43 да бе да

    10 13 Отговор

    До коментар #42 от "хаха":

    крепостни мечти

    Коментиран от #52

    10:02 19.02.2026

  • 44 КуZю Пушилката от депото за скрап

    12 12 Отговор

    До коментар #42 от "хаха":

    Сънувах че съм ядрен самолетоносач последно поколение

    10:04 19.02.2026

  • 45 Първанов

    10 17 Отговор
    Ще падне още един преден зъб от захапката на Путин. Венецуела,Сирия,Куба заминаха

    Коментиран от #60

    10:04 19.02.2026

  • 46 кернел

    7 7 Отговор
    ОКУПАТОРА се разпорежда да посредничим, без ООН или НАТО мандат.

    Коментиран от #55

    10:05 19.02.2026

  • 47 Миротворецът

    18 2 Отговор
    Отива да си търси наградата за мир.

    10:06 19.02.2026

  • 48 Ако

    23 5 Отговор

    До коментар #11 от "Хм Хм":

    Това стане , САЩ ще загубят целия си авторитет и вече никой няма да се съобразява с тях.

    10:06 19.02.2026

  • 49 Първанов

    9 19 Отговор

    До коментар #40 от "Дали не го предсказа":

    Сещам се как твоят приятел Жириновски плещеше лъжи

    10:07 19.02.2026

  • 50 Я разясни

    31 5 Отговор

    До коментар #35 от "рейнджАр":

    На запад кои са съюзници които не са готови да се предадат?! Америка иска да вземе със сила Гренландия , едностранно налага 15% мита на ЕС като изисква тя да плаща 0% , настоява ЕС да закупи енергия А 600 млрд и да инвестира 700 млрд в Америка!!! А как само цака Канада не е истина.....съюзници ,а??! А нещо да кажеш за ЕС на две скорости?!

    Коментиран от #61

    10:07 19.02.2026

  • 51 Дали израел ще се включи

    10 25 Отговор
    в атаката, за да удари пак ядрените инсталации на Иран?

    По всяка вероятност- да, това е рядка възможност.
    Първо щурмовите Ф 18 и ракетите на разрушителите ще неутрализират ПВО на Иран.
    После ф 35 н САЩ и Израел ще ударят военни капацитети.
    Накрая ще дойде ред на СТЕЛТ бомбардировачите с големите проникващи под земята умни бомби.

    Ако всичко върви добре, този път може да видим и отряди десантчици, които да довършат работата на терен.

    Коментиран от #90

    10:07 19.02.2026

  • 52 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "да бе да":

    Що? Закрепостил си си а ника за църен командос, който да го шлайфа и сега ме услужваш.

    10:07 19.02.2026

  • 53 Полудяхте ли хора

    22 9 Отговор
    Не ми преписвайте чужди статии. Факти, пишете дали има самолети цистерни на софийското, че офисът ви е близо. Иранските ракети стигат до нас и вие ще сте първите близо до летището ако избухне война - логистична база = легитимна цел. Кой е дал разрешение да ни ползват. Това не са сърбите християни.

    Коментиран от #56

    10:08 19.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 А сега пробвай да напишеш това

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "кернел":

    единствено изречение без грешки!

    Дали ще успееш?

    10:10 19.02.2026

  • 56 я па тоя

    6 11 Отговор

    До коментар #53 от "Полудяхте ли хора":

    Викаш някой ще хаби балистични ракети да удари цистерна? Брей, жива да не бях!

    Коментиран от #67

    10:13 19.02.2026

  • 57 Захарова

    10 9 Отговор

    До коментар #4 от "Урсула от ЕС-то":

    И ние сме готови , с упорки за това как сме загубили още един съюзник . Даже сме му приготвили койка по съседство с Янукович и Асад .

    10:13 19.02.2026

  • 58 Перфектна буря

    22 8 Отговор
    Значи Америка напада Иран...докато трае операцията няколко седмици Китай започва действия да си в,емр Тайван, руснаците и те започват да натискат по фронта и Америка остава разкрачена 3 стола....след 2 седмици война с Иран как ли ще са запасите от ракети на Америка?!

    10:13 19.02.2026

  • 59 Бихлюл

    19 7 Отговор
    А ако нанесат ще има ли санкции за САЩ от ЕС? Урсула нещо тва онва?

    Коментиран от #65

    10:15 19.02.2026

  • 60 Вацев

    8 17 Отговор

    До коментар #45 от "Първанов":

    Тя русия замина...

    10:19 19.02.2026

  • 61 рейнджАр

    6 2 Отговор

    До коментар #50 от "Я разясни":

    Това питай феновете на оранжевия. Иначе може да допълниш списъка с "дарителите" с Ю.Корея, Япония, С.Арабия,Катар,ОАЕ като от последните 3 - средно по трилион "инвестиции".

    10:20 19.02.2026

  • 62 Персиец

    19 8 Отговор
    Ако беше толкова лесно Трумп до сега да беше свършил Иран.
    Персите са древен народ които не се подчиняват никому имат достатъчни ракети с всички обсеги да унищожат US военни съоръжения.
    Трумп може да победи Иран но с МНОГО ЗАГУБИ затова иска със заплаха да подчини Иран което никога няма са стане.

    Коментиран от #64

    10:22 19.02.2026

  • 63 българина

    14 6 Отговор
    тоя път ще има потънали самолетоносачи!!! и това ще края на хегемона. за протокола Русия е агресор инима санкции, а сащ божието благо ли са????? БОГ ЩЕ ГИ ОПРАВИ ТИЯ ИЗРОДИ

    Коментиран от #68

    10:22 19.02.2026

  • 64 персите имат чушки

    7 20 Отговор

    До коментар #62 от "Персиец":

    Ако персите имаха, евреите нямаше да ги направят смешни за една седмица.

    Коментиран от #72

    10:24 19.02.2026

  • 65 Не, защо да

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Бихлюл":

    има санкции ?

    10:34 19.02.2026

  • 66 737337373277272

    13 4 Отговор
    Ще се лепват. Дончо да не преиграе , всичките беди на света идват от Сащ , Лондон ,Брюксел.Тапанари.

    10:36 19.02.2026

  • 67 Он че ми казва тоя

    9 2 Отговор

    До коментар #56 от "я па тоя":

    Не, няма да бят цистерната Айнщайн-ова, ще бие летището откъдето излитат, рафинерията откъдето зареждат и комнандният център, а цистерната ще си ходи на топло по живо по здраво в рамщайн. Познайте защо - филми не сте ли гледала госпожо.

    10:37 19.02.2026

  • 68 да бе да

    3 7 Отговор

    До коментар #63 от "българина":

    мечтата на всеки крепостен.

    10:37 19.02.2026

  • 69 България окупирана държава

    19 6 Отговор
    България замесена в напрежението с Иран !
    Вчера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
    7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
    Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !

    Коментиран от #71

    10:37 19.02.2026

  • 70 Ердоган

    8 5 Отговор
    Митрофанова: Никой няма да нападат, това са само учения. Ако нападнат значи има нацисти и наркомани в Иран

    Коментиран от #75

    10:37 19.02.2026

  • 71 И какво лошо

    5 8 Отговор

    До коментар #69 от "България окупирана държава":

    виждаш в това. Напълно нормално е.

    10:41 19.02.2026

  • 72 Казва ли ти някой

    15 3 Отговор

    До коментар #64 от "персите имат чушки":

    До колкото си спомням железният купол на Израел свърши ракетите и почна да пропуска ирански удари та трябваше да се намесват американците да ги спасяват, че и те изядоха ракети по базите си в Катар ли беше...Сега се говори, че са ги заредили с прясна новичка рукса и китайска продукция та не зная. Дано да се размине и да се разберат на преговорите - ще има жертви от всички страни 100%. Като за начало иранците ще затворят суецкият канал и ще ги усетите в София пряко едни 30% отгоре на сегашните цени на всичко от днес за утре. Да не дава Господ. Дано да се разберат.

    Коментиран от #73, #99

    10:46 19.02.2026

  • 73 Няма нищо за разбиране,

    2 17 Отговор

    До коментар #72 от "Казва ли ти някой":

    просто Иран трябва да спазва Договора за неразпространение на ядрените оръжия. Това е.

    Коментиран от #93, #98

    10:50 19.02.2026

  • 74 Кривоверен алкаш

    5 13 Отговор
    И тези като руснаците разбират само от санкции и сила,за това по добре Рижият Клоун да не губи време...явно няма да вземе Нобеловата...

    Коментиран от #79

    10:55 19.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 българина

    12 2 Отговор
    колко хиперзвукови ракети са нужни за един самоюетоносач? ще го глесаме как пуши и потъва! останлаите ще се ознесат моментално оттам

    Коментиран от #85

    11:01 19.02.2026

  • 77 Ахъ

    14 0 Отговор

    До коментар #17 от "кой е малък бе":

    Иракската армия беше с най-изостаналата техника за тогавашното време от всички свои съседи! Имаше ембарго от по-вече от 10 години, а Русия с Елцин беше разграден двор...Ирак имаше танкове като онези които подарихме на македонците (Т55)-унищожени от разстояние, без близък бой, така и машините им за пехотата (като тези подарени на Украйна)-разстреляни от над километър...Ирак нямаше защита от въздуха-оттеглящите се колони, щурмовите А10 ги направиха на кайма и тогава, през тогавашната война избиха безсмислено стотици хиляди иракчани с бомбардировки. По принцип, допускам че е възможно дори ядрен удар да направят. На озве релите ц иони сти-кой ще им се противопостави-има ли някой? Единствената надежда са извънземните!

    Коментиран от #103

    11:03 19.02.2026

  • 78 Дано не съм прав!

    15 2 Отговор
    НО!
    Докато тая нарцистична рижа тиква,не запали света-няма да се спре...!

    11:04 19.02.2026

  • 79 Че той вече взе Нобела ,ве...?!

    8 0 Отговор

    До коментар #74 от "Кривоверен алкаш":

    Нали оная Нобелисткста,му се натегна и му я преотстъпи...😝!

    11:07 19.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 коронар

    4 1 Отговор
    Що нямаме реципрочни визи с тех ?

    11:14 19.02.2026

  • 82 Ъъъъъ

    12 0 Отговор
    ".....ако Техеран продължи да отказва да изпълни исканията на Тръмп в продължаващите преговори...."

    Хахахаха....🤣
    Хайде да не слагаме в едно изречение "САЩ" и "преговори".... 🤣

    11:18 19.02.2026

  • 83 За жалост на Сталин

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Вече са се сетили. Около 10% от целия петрол на ЕС идва от залива. Реално почти целия минава по тръба към Червено море, която специално за този случай е правена.
    Виж, протока е много важен за цяла Азия, най-вече за Китай, Корея и т.н. Няма да го затворят, за да не разсърдят спонсора:)

    11:24 19.02.2026

  • 84 Ауууу

    9 1 Отговор
    Чий У Й търсят американците в този регион.Демокрация не се налага това е тероризъм и кощунство .

    11:27 19.02.2026

  • 85 Ъъъъъ

    8 3 Отговор

    До коментар #76 от "българина":

    "....колко хиперзвукови ракети са нужни за един самоюетоносач?"

    Можел да се оправи с до 300 дрона при нормални обстоятелства.... Само че Иран има много "мъченици" и ще е интересно да видим какво ще стаме, ако ги засипят с 1000 дрона примерно..... Без ракети ... Щото и ракети и дронове, вече ще дойдат в повече.... Да не говорим, че са и близо - на някакви 700км..... Не знам, но ще е забавно.... 🤣

    Чувам, че Си е подарил на аятолаха поне един изтребителJ20.... Ама дали е само един? 🤔

    11:28 19.02.2026

  • 86 Ще се радвам

    10 3 Отговор
    на потънал самолетоносач,а ако са два,направо ще се напия от кеф!

    11:28 19.02.2026

  • 87 Смърфиета

    5 2 Отговор
    А има и възможност да им приседне.

    11:34 19.02.2026

  • 88 Артилерист

    15 3 Отговор
    САЩ засилиха Европа да ангажират Русия с войната в Украйна, за да могат те свободно да си разиграват коня със съюзниците й. Надявам се иранците да могат да използват пълния потенциал на руските и китайски ПВО комплекси, както и своите дронове и ракети и да дадат подходящ урок на наглите американци...

    11:40 19.02.2026

  • 89 Точно така

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "ще мрът евреи":

    Тоя път и кравите ще го отнесат яко, не само евреите! Русия и Китай здраво са напомпали иранците с модерни оръжия и ще помагат колкото е нужно, както и миналата година. Особено китайците в никакъв случай няма да позволят Иран да бъде пречупен, този път обаче нещата няма да приключат на 12-ия ден защото е дошло времето за окончателно разрешаване на ситуацията в близкия Изток. Войната няма да спре докато Израел не бъде ликвидиран като държава, а кравите не бъдат изритани завинаги от региона!

    11:41 19.02.2026

  • 90 Смърфиета

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "Дали израел ще се включи":

    Значи ще умрат много евреи.

    11:44 19.02.2026

  • 91 Съм

    0 0 Отговор
    Какво чака още ?

    11:45 19.02.2026

  • 92 Пламен

    2 9 Отговор
    Копейки , що си губите времето ?!
    Нали знаете как завършват тези неща винаги .

    11:46 19.02.2026

  • 93 Смърфиета

    7 0 Отговор

    До коментар #73 от "Няма нищо за разбиране,":

    Що, чфутите спазват ли резолюциите на ООН?

    11:51 19.02.2026

  • 94 какви са тия радости

    12 1 Отговор
    Винаги се в потвърждавало, че русофоб ите са болни хора. Да речем САЩ разбият Иран, най-малко 40 милиона човека ще тръгнат бежанци и буквално ще ни премажат. Цените на петрола ще скочат двойно.

    11:53 19.02.2026

  • 95 да питам

    2 4 Отговор
    А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    12:06 19.02.2026

  • 96 Мишел

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Рон Джереми":

    Нападението на САЩ срещу ядрените обекти на Иран бе абсолютно безрезултатно . Обогатеният оръжеен уран е в Иран, в количество, което е достатъчно за над 20 бомби Хирошима и е непокътнат. Инсталациите за обогатяване работят. Екипите ядрени специалисти, които са в състояние да създадат ЯО, са непокътнати. Иран има налични балистични ракети носители с обсег до 12-15000км., както и хиперзвукови ракети. В обсега на иранските ракети са над350 бази на САЩ.

    Коментиран от #97

    12:07 19.02.2026

  • 97 Точно затова

    1 7 Отговор

    До коментар #96 от "Мишел":

    се провеждат тези преговори. Или Иран трябва сам да унищожи тези запаси или САЩ трябва да ги унищожи. Няма друго решение.

    12:10 19.02.2026

  • 98 Не съм го чел договора

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "Няма нищо за разбиране,":

    Дали са го подписвали този договор Иранците? Май е само между САЩ и Русия споразумението и май срокът изтече наскоро. Те нали затова преговарят сега с Иранците, да го подпишат и те доброволно. Ако няма подпис, нямат задължения. Китайците и индийците не са в договора до колкото зная.

    Коментиран от #100

    12:31 19.02.2026

  • 99 И какво общо има Суецкия канал

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Казва ли ти някой":

    с Иран . Я ни разкажи

    Коментиран от #101

    12:38 19.02.2026

  • 100 Не може сега да

    2 5 Отговор

    До коментар #98 от "Не съм го чел договора":

    се подписва. Ядрените държави са при заварено положение. Това са: САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Израел, Северна Корея, Индия и Пакистан. Нови не може да има.

    12:55 19.02.2026

  • 101 Ех отворкооо

    3 0 Отговор

    До коментар #99 от "И какво общо има Суецкия канал":

    20 човека разбраха за какво говоря и съм направил грешка с Ормузкия проток, но само ТИ да си начешеш крастата фактчекърска. Едно ереме в училище ги имаше такива загащени до ушите и седнали пред учителката - Госпожо, госпожо, Пешо сбърка. Госпожо, госпожо, Пешо не внимава в час. Госпожо, госпожо, изпитайте първо мен...Натегната работа пффф.

    14:58 19.02.2026

  • 102 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ...... КАКВО МИСЛИТЕ -ЗА РАВНОТО И ПРОТИВОПОЛОЖНО/ ВЪЗ/ ДЕЙСТВИЕ !?!?!?!?!?!!?

    17:02 19.02.2026

  • 103 Другарю

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ахъ":

    Я провери януари 1991-ва кой водеше Съветския съюз, понеже тогава все още беше Съветски съюз. Елцин ли беше? И провери пак каква и колко техника имаха.

    20:35 19.02.2026

  • 104 Ххх

    0 1 Отговор
    Дано иранците да успеят да думнат краварските бази в България.

    Коментиран от #105

    22:17 19.02.2026

  • 105 Тошо

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Ххх":

    Първо в Израел.

    22:18 19.02.2026