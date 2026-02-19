Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Марко Рубио ще посети Израел за среща с Бенямин Нетаняху

19 Февруари, 2026 08:31, обновена 19 Февруари, 2026 08:33

Визитата идва на фона на продължаващите преговори между САЩ и Иран

Марко Рубио ще посети Израел за среща с Бенямин Нетаняху - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети Израел идната седмица, където ще проведе разговори с министър-председателя Бенямин Нетаняху, предаде ДПА, позовавайки се на информация от Държавния департамент на САЩ, цитирана от БТА.

По данни на ведомството Рубио ще отпътува за Израел на 28 февруари. Към момента не се съобщават подробности за дневния ред на срещата.

Посещението се осъществява на фона на продължаващите преговори между Съединените щати и Иран относно иранската ядрена програма, които засега не са довели до съществен напредък.

Миналата седмица Нетаняху беше приет в Белия дом от президента Доналд Тръмп. След срещата Тръмп заяви, че разговорите с Иран трябва да продължат, за да се установи дали е възможно постигането на споразумение.

Израел нееднократно е предупреждавал, че не бива да се сключва сделка с Иран, която да обхваща единствено ядрената програма на Ислямската република.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пореден Руски Партньор ше бъде заличен

    5 5 Отговор
    Иран ще се изпари от земята

    Коментиран от #5

    08:35 19.02.2026

  • 2 Путин ще защити Иран

    5 5 Отговор
    Путин е многоходов и има най добрата армия от 18 век

    Коментиран от #6

    08:36 19.02.2026

  • 3 Банан

    6 3 Отговор
    Изроди

    08:36 19.02.2026

  • 4 Скоро иран ще бъде свободен

    4 10 Отговор
    Слава САЩ

    Коментиран от #12

    08:37 19.02.2026

  • 5 аz СВО Победа 80

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пореден Руски Партньор ше бъде заличен":

    Лавров заявил,че ще пази Аятолаха😂.
    Колкото опази Мадуро 🤣🤣🤣

    Коментиран от #10

    08:37 19.02.2026

  • 6 Дайджест

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Путин ще защити Иран":

    Никой не брои чалмите и руснаците.

    08:38 19.02.2026

  • 7 Да видим за колко време ще падне Иран

    3 5 Отговор
    40 минути?
    90?
    Или 3 часа??

    Коментиран от #14, #18

    08:39 19.02.2026

  • 8 ВЪЗМЕЗДИЕ

    7 3 Отговор
    Този ЕВРЕИН Нетаняху трябва да се изправи пред международният съд за престъпление против ЧОВЕЧЕСТВОТО.

    Коментиран от #20

    08:39 19.02.2026

  • 9 Сега ше видим дали Путин-цето е мъжкар

    3 1 Отговор
    Или ще се прави на разсеяна Блондинка и този път

    Коментиран от #15

    08:40 19.02.2026

  • 10 Дайджест

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "аz СВО Победа 80":

    Ватенките не могат да си опазят генералите насред Москва.

    08:41 19.02.2026

  • 11 Някой

    9 0 Отговор
    Рубио отива, за да му бъде набито канчето! Как така още не са нападнали Иран? Нали господарите му са наредили това? С той е гой за тях и трябва да изпълнява безпрекословно!

    08:42 19.02.2026

  • 12 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Скоро иран ще бъде свободен":

    Дано и теб така те освободят.

    08:43 19.02.2026

  • 13 ПЕРСИЕЦ

    6 0 Отговор
    Иран може да падне но US армията ще има ПАГУБНИ загуби.
    Затова ТУМП все още не може да даде заповед за атака.
    Иска чрез ЗАПЛАХА да подчини ПЕРЦИЙЦИТЕ които никога няма да се кланят на ТРУМП.

    08:43 19.02.2026

  • 14 Ден два

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да видим за колко време ще падне Иран":

    И са свободни

    08:44 19.02.2026

  • 15 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сега ше видим дали Путин-цето е мъжкар":

    За Путин - не знам. Но китайчето може да покаже железни топки. Все пак, получава от Иран много други евтин петрол. Нападение срещу Иран е нападение срещу Китай. Косвено.

    Коментиран от #22

    08:44 19.02.2026

  • 16 Сега ще видим за Пореден Път

    2 0 Отговор
    Руско оръжие срещо американско

    08:45 19.02.2026

  • 17 Капейко Капейков

    0 0 Отговор
    Аз казах

    Ако Агент Краснов

    Поднесе Украйна на Тепсия на ПУСЯ ШАЛОМОВИЧ

    Изобщо не ме интересува

    Защо помага на Нетаняху..

    Такива Дребни подробности
    Изобщо не ни вълнуват

    Заклетите Русораби.

    08:52 19.02.2026

  • 18 Киев за 3 дни

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да видим за колко време ще падне Иран":

    Щом киев падна за 3 дни
    Венецуела за 40 минути
    Иран ще е за 2 часа

    Коментиран от #21

    08:52 19.02.2026

  • 19 Евреина КАБЗОН

    0 0 Отговор
    АРМИЯ КАБЗОНА

    Ето

    ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.

    Аятолаха по добре да чака

    Аз да му помогна .

    Руския Пияндурник е твърде
    Зает да се търкаля в Украйна.

    08:55 19.02.2026

  • 20 симха

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ВЪЗМЕЗДИЕ":

    Този знае как да защитава народа си за разлика от нашите красавци.

    08:56 19.02.2026

  • 21 КаЗтро

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Киев за 3 дни":

    А Куба
    За колко време
    Ще падне ?

    Питам за Една Русофилка?

    08:57 19.02.2026

  • 22 Другарят Си

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Аз се гледам Сибир .

    Китайската Територия има всичко
    От което имаме нужда .

    08:59 19.02.2026

  • 23 България окупирана държава

    1 0 Отговор
    България замесена в напрежението с Иран !
    Вчера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
    7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
    Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !

    10:39 19.02.2026

  • 24 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    .... КУБИНОС- КР ТЕ НОС И -СЕМИТОС ЦИОНИСТОС ---ДАЛАВЕРОС КОМБИНОС- ВЕНСЕРАА !?!?!?!?

    17:18 19.02.2026