Марко Рубио ще посети Израел за среща с Бенямин Нетаняху

Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети Израел идната седмица, където ще проведе разговори с министър-председателя Бенямин Нетаняху, предаде ДПА, позовавайки се на информация от Държавния департамент на САЩ, цитирана от БТА.

По данни на ведомството Рубио ще отпътува за Израел на 28 февруари. Към момента не се съобщават подробности за дневния ред на срещата.

Посещението се осъществява на фона на продължаващите преговори между Съединените щати и Иран относно иранската ядрена програма, които засега не са довели до съществен напредък.

Миналата седмица Нетаняху беше приет в Белия дом от президента Доналд Тръмп. След срещата Тръмп заяви, че разговорите с Иран трябва да продължат, за да се установи дали е възможно постигането на споразумение.

Израел нееднократно е предупреждавал, че не бива да се сключва сделка с Иран, която да обхваща единствено ядрената програма на Ислямската република.