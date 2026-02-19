Марко Рубио ще посети Израел за среща с Бенямин Нетаняху

Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети Израел идната седмица, където ще проведе разговори с министър-председателя Бенямин Нетаняху, предаде ДПА, позовавайки се на информация от Държавния департамент на САЩ, цитирана от БТА.
По данни на ведомството Рубио ще отпътува за Израел на 28 февруари. Към момента не се съобщават подробности за дневния ред на срещата.
Посещението се осъществява на фона на продължаващите преговори между Съединените щати и Иран относно иранската ядрена програма, които засега не са довели до съществен напредък.
Миналата седмица Нетаняху беше приет в Белия дом от президента Доналд Тръмп. След срещата Тръмп заяви, че разговорите с Иран трябва да продължат, за да се установи дали е възможно постигането на споразумение.
Израел нееднократно е предупреждавал, че не бива да се сключва сделка с Иран, която да обхваща единствено ядрената програма на Ислямската република.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пореден Руски Партньор ше бъде заличен
Коментиран от #5
08:35 19.02.2026
2 Путин ще защити Иран
Коментиран от #6
08:36 19.02.2026
3 Банан
08:36 19.02.2026
4 Скоро иран ще бъде свободен
Коментиран от #12
08:37 19.02.2026
5 аz СВО Победа 80
До коментар #1 от "Пореден Руски Партньор ше бъде заличен":Лавров заявил,че ще пази Аятолаха😂.
Колкото опази Мадуро 🤣🤣🤣
Коментиран от #10
08:37 19.02.2026
6 Дайджест
До коментар #2 от "Путин ще защити Иран":Никой не брои чалмите и руснаците.
08:38 19.02.2026
7 Да видим за колко време ще падне Иран
90?
Или 3 часа??
Коментиран от #14, #18
08:39 19.02.2026
8 ВЪЗМЕЗДИЕ
Коментиран от #20
08:39 19.02.2026
9 Сега ше видим дали Путин-цето е мъжкар
Коментиран от #15
08:40 19.02.2026
10 Дайджест
До коментар #5 от "аz СВО Победа 80":Ватенките не могат да си опазят генералите насред Москва.
08:41 19.02.2026
11 Някой
08:42 19.02.2026
12 Някой
До коментар #4 от "Скоро иран ще бъде свободен":Дано и теб така те освободят.
08:43 19.02.2026
13 ПЕРСИЕЦ
Затова ТУМП все още не може да даде заповед за атака.
Иска чрез ЗАПЛАХА да подчини ПЕРЦИЙЦИТЕ които никога няма да се кланят на ТРУМП.
08:43 19.02.2026
14 Ден два
До коментар #7 от "Да видим за колко време ще падне Иран":И са свободни
08:44 19.02.2026
15 Някой
До коментар #9 от "Сега ше видим дали Путин-цето е мъжкар":За Путин - не знам. Но китайчето може да покаже железни топки. Все пак, получава от Иран много други евтин петрол. Нападение срещу Иран е нападение срещу Китай. Косвено.
Коментиран от #22
08:44 19.02.2026
16 Сега ще видим за Пореден Път
08:45 19.02.2026
17 Капейко Капейков
Ако Агент Краснов
Поднесе Украйна на Тепсия на ПУСЯ ШАЛОМОВИЧ
Изобщо не ме интересува
Защо помага на Нетаняху..
Такива Дребни подробности
Изобщо не ни вълнуват
Заклетите Русораби.
08:52 19.02.2026
18 Киев за 3 дни
До коментар #7 от "Да видим за колко време ще падне Иран":Щом киев падна за 3 дни
Венецуела за 40 минути
Иран ще е за 2 часа
Коментиран от #21
08:52 19.02.2026
19 Евреина КАБЗОН
Ето
ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.
Аятолаха по добре да чака
Аз да му помогна .
Руския Пияндурник е твърде
Зает да се търкаля в Украйна.
08:55 19.02.2026
20 симха
До коментар #8 от "ВЪЗМЕЗДИЕ":Този знае как да защитава народа си за разлика от нашите красавци.
08:56 19.02.2026
21 КаЗтро
До коментар #18 от "Киев за 3 дни":А Куба
За колко време
Ще падне ?
Питам за Една Русофилка?
08:57 19.02.2026
22 Другарят Си
До коментар #15 от "Някой":Аз се гледам Сибир .
Китайската Територия има всичко
От което имаме нужда .
08:59 19.02.2026
23 България окупирана държава
Вчера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !
10:39 19.02.2026
24 ПЕНКО
17:18 19.02.2026