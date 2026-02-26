Тайван пред дилема: Строг контрол върху чиповете или запазване на глобалната конкурентоспособност

Министърът на икономиката на Тайван Кунг Минг-син предупреди, че предложен законопроект за затягане на контрола върху разширяването на полупроводниковото производство в чужбина може да отслаби технологичното предимство на Тайван и да навреди на икономиката.

„Economic Daily News“ съобщи, че Гоминданът (KMT) планира да внесе като приоритетен законопроект в новата парламентарна сесия т.нар. „Закон за националната сигурност на чиповете“. Предложението предвижда законодателно одобрение, преди разработена в Тайван усъвършенствана полупроводникова технология да може да бъде използвана в чужбина, както и ограничаване на мащаба на производството зад граница.

Кунг заяви, че Тайван вече разполага със система за преглед на големите изходящи инвестиции. По думите му няколко правителствени ведомства съвместно оценяват рисковете за националната сигурност, въздействието върху индустрията и други фактори, преди даден проект да бъде одобрен.

Той подчерта, че Тайван се е развивал успешно в продължение на десетилетия при действащата система. „Създаването на отделен закон с прекалено строги ограничения може да доведе до отрицателни ефекти и да намали отвореността на Тайван“, каза министърът.

„Ако на компаниите бъде забранено да прилагат разработената в Тайван полупроводникова технология в задгранични фабрики“, заяви Кунг, „те може да преместят научноизследователската и развойната си дейност в чужбина“. Той добави, че фирмите биха предпочели да извършват развойна дейност извън страната, ако технологиите, създадени в Тайван, не могат свободно да се използват на глобалните пазари.

Според него силата на Тайван зависи от това усъвършенстваните технологии, масовият производствен капацитет, печалбите и изследователските центрове да останат в страната. „Ако регулациите принудят научноизследователската и развойната дейност да се изнесе в чужбина, полупроводниковата екосистема, която поддържа индустрията на Тайван, ще отслабне и няма да функционира по предназначение“, заяви той.

Съветникът от Гоминдана Ценг Сиен-ин, бивш инженер в TSMC, заяви, че предложеният закон е необходим, за да се запазят най-напредналите полупроводникови процеси в страната. По думите му той ще предотврати изнасянето на високотехнологични разработки в чужбина под геополитически натиск или вследствие на неправилни политически решения.

„Скорошни предполагаеми изтичания на технологии породиха опасения за националната сигурност“, каза Цен. Той добави, че законът ще засили надзора и ще постави акцент върху превенцията, а не върху разследвания след настъпили инциденти.