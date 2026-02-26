Тайван засече 30 китайски самолета и 6 военни кораба край територията си за последното денонощие

Министерството на националната отбрана на Тайван съобщи, че е засекло 30 китайски военни самолета и 6 военноморски кораба около Тайван в периода между 6:00 ч. в сряда и 6:00 ч. в днес.

Според ведомството 22 от 30-те самолета на Народоосвободителната армия са преминали срединната линия на Тайванския проток и са навлезли в северната, централната и югозападната зона за идентификация на противовъздушната отбрана на страната. Министерството е проследило и два китайски балона над северната част на Тайван.

В отговор Тайван е изпратил самолети и военноморски кораби и е разположил ракетни системи за наблюдение на активността на НОАК.

От началото на месеца досега Тайван е отчел 182 навлизания на китайски военни самолети и 167 на военни кораби. От септември 2020 г. Китай засилва използването на тактиката на сивата зона, като постепенно увеличава броя на военните самолети и кораби, опериращи около Тайван.