"Румъния вдигна четири изтребителя по тревога"

Румъния вдигна четири изтребителя днес, след като Министерството на националната отбрана установи присъствието на два дрона в близост до границата с Украйна, като единият от тях навлезе закратко в националното въздушно пространство, съобщава Аджерпрес, предаде БТА.
"Радарите на Министерството на националната отбрана установиха днес присъствието на дрон в близост до държавната граница с Украйна след нова атака на Руската федерация срещу украинските пристанища на Дунав. Така около 16:25 часа два самолета F-16, разположени в авиобазата Фетещ, бяха вдигнати от земята съгласно процедурите за охрана на въздушното пространство", заяви в съобщение министерството, като уточни, че населението в окръг Тулча е получило предупреждение чрез системата RO-Alert чрез Инспектората за извънредни ситуации.
Според министерството безпилотният летателен апарат не е навлязъл във въздушното пространство на Румъния, а мерките за тревога са били прекратени около 17:30 часа.
По-късно, около 18:00 часа, са били вдигнати два самолета "Юрофайтър Тайфун" - единият на германските военновъздушни сили, а другият - на испанските - от 57-а военновъздушна база "Михаил Когълничану" в окръг Констанца след засичането на друг безпилотен летателен апарат, който се насочвал към националното въздушно пространство. Населението в Тулча отново е било уведомено чрез системата RO-Alert, посочва ведомството.
"Летателният апарат навлезе закратко в националното въздушно пространство, напускайки го около 18:30 часа северно от Сулина", отбелязва министерството.
Снощи два изтребителя F-16 бяха вдигнати от военна база Фетещ в Румъния заради дрон, който за кратко е навлязъл във въздушното пространство на страната, съобщиха от Министерство на националната отбрана на Румъния. Летателният апарат е бил засечен в района на местността Сфънту Георге в окръг Тулча и бързо се е изнесъл северно от град Сулина, уточниха от ведомството.
1 ха-ха
Коментиран от #16
21:48 26.02.2026
2 Ние
Коментиран от #5
21:48 26.02.2026
3 руската мечка
Коментиран от #7, #14, #18
21:48 26.02.2026
4 оня
Коментиран от #6
21:51 26.02.2026
5 Последният Марсянец
До коментар #2 от "Ние":Как беше, Европа ни храни НАТО ни пази...
Коментиран от #8
21:52 26.02.2026
6 оня
До коментар #4 от "оня":Коментарът ми е към № 3 !
21:53 26.02.2026
7 Ми то...
До коментар #3 от "руската мечка":Ние какво правим? Дори нямаме да вдигнем два самолета! А на летището в София има 15 американски, с които ще помнят Иран. А иранците ясно заявиха, че който помага на САЩ са тяхна мишена.
Коментиран от #10, #27
21:53 26.02.2026
8 И накрая
До коментар #5 от "Последният Марсянец":Бити и гладни.......в близко бъдеще!
21:53 26.02.2026
9 Анонимен
Това са заглавията само от днес. Усещате ли накъде отиват нещата и защо е най-добре за България да стои настрана от войни и конфликти?
Коментиран от #22, #23
21:58 26.02.2026
10 Така е,
До коментар #7 от "Ми то...":но какво може да направи народът? Тия отгоре си взимат решенията, подписват и не питат никого.
22:00 26.02.2026
12 Един дрон се доближи, а друг навлезе
дали някой укр е си прави майтап с тях
да подскачат като подплашени мишоци
22:01 26.02.2026
13 Радев
22:03 26.02.2026
14 руската мечка ще играе казачок
До коментар #3 от "руската мечка":докато ти гризеш голямото дръвце.
22:04 26.02.2026
15 Бай Тъню Кочаня
22:05 26.02.2026
16 варна
До коментар #1 от "ха-ха":не е страх, искат да думкат по ватенките нямат търпение...
Коментиран от #20
22:06 26.02.2026
17 Я пък тоя
22:11 26.02.2026
18 ганев
До коментар #3 от "руската мечка":..АБЕ...ВАЖНОТО Е...ЧЕ ТИ ГРИЗНА..ОНУЙ..
22:12 26.02.2026
19 Добруджанец
22:12 26.02.2026
20 ганев
До коментар #16 от "варна":АЛООУ..КАМЕНАРСКИ..ТУК ВСИЧКИ ..ТИ СЕ ...ХИЛИМ
Коментиран от #29
22:14 26.02.2026
21 Заека
22:14 26.02.2026
23 ганев
До коментар #9 от "Анонимен":...АБСОЛЮТНО...
22:18 26.02.2026
24 Ако не бяха им извъртели гадорийката
"Румъния вдигна четири изтребителя по тревога"
22:20 26.02.2026
25 Мишел
22:26 26.02.2026
26 Чоне
22:29 26.02.2026
27 пиночет
До коментар #7 от "Ми то...":Тези самолети на летището в София,ще товарят копейките към Москалия
Коментиран от #28
22:35 26.02.2026
28 касата
До коментар #27 от "пиночет":Не бе. Урсула и укр.ТКЦ дошли за вас да ходите да помагате на наркоса, че му свършило месото. 1000/35.
22:44 26.02.2026
29 АМИ
До коментар #20 от "ганев":МНОГО ТИ ОТИВА ИМЕТО.ТОЧНО ЗА ТЕБ.
22:45 26.02.2026