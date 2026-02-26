Новини
Румъния вдигна четири изтребителя по тревога
  Тема: Украйна

Румъния вдигна четири изтребителя по тревога

26 Февруари, 2026 21:45 1 060 29

Един дрон се доближи, а друг навлезе във въздушното пространство на Румъния

Румъния вдигна четири изтребителя по тревога - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния вдигна четири изтребителя днес, след като Министерството на националната отбрана установи присъствието на два дрона в близост до границата с Украйна, като единият от тях навлезе закратко в националното въздушно пространство, съобщава Аджерпрес, предаде БТА.

"Радарите на Министерството на националната отбрана установиха днес присъствието на дрон в близост до държавната граница с Украйна след нова атака на Руската федерация срещу украинските пристанища на Дунав. Така около 16:25 часа два самолета F-16, разположени в авиобазата Фетещ, бяха вдигнати от земята съгласно процедурите за охрана на въздушното пространство", заяви в съобщение министерството, като уточни, че населението в окръг Тулча е получило предупреждение чрез системата RO-Alert чрез Инспектората за извънредни ситуации.

Според министерството безпилотният летателен апарат не е навлязъл във въздушното пространство на Румъния, а мерките за тревога са били прекратени около 17:30 часа.

По-късно, около 18:00 часа, са били вдигнати два самолета "Юрофайтър Тайфун" - единият на германските военновъздушни сили, а другият - на испанските - от 57-а военновъздушна база "Михаил Когълничану" в окръг Констанца след засичането на друг безпилотен летателен апарат, който се насочвал към националното въздушно пространство. Населението в Тулча отново е било уведомено чрез системата RO-Alert, посочва ведомството.

"Летателният апарат навлезе закратко в националното въздушно пространство, напускайки го около 18:30 часа северно от Сулина", отбелязва министерството.

Снощи два изтребителя F-16 бяха вдигнати от военна база Фетещ в Румъния заради дрон, който за кратко е навлязъл във въздушното пространство на страната, съобщиха от Министерство на националната отбрана на Румъния. Летателният апарат е бил засечен в района на местността Сфънту Георге в окръг Тулча и бързо се е изнесъл северно от град Сулина, уточниха от ведомството.


