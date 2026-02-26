Новини
Тайван приветства съвместната позиция на Канада и Южна Корея за стабилност в Тайванския проток
  Тема: Тайван

Тайван приветства съвместната позиция на Канада и Южна Корея за стабилност в Тайванския проток

26 Февруари, 2026 23:11 477 2

Министри от Канада и Южна Корея се обявиха срещу едностранни промени на статуквото

Тайван приветства съвместната позиция на Канада и Южна Корея за стабилност в Тайванския проток - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Тайван приветства в четвъртък съвместното изявление на външните министри и министрите на отбраната на Канада и Южна Корея, в което се подчертава значението на стабилността в Тайванския проток.

Министърът на външните работи на Канада Анита Ананд и министърът на националната отбрана Дейвид Макгинти се срещнаха в сряда в Отава със своите южнокорейски колеги — външния министър Чо Хюн и министъра на отбраната Ан Гюбак. В съвместното изявление след срещата бе споменат и Тайван, съобщиха от тайванското външно министерство.

Двете страни заявиха, че силно подкрепят мира и стабилността в Тайванския проток и се противопоставят на „всякакви едностранни действия, които целят промяна на статуквото“. Освен това Канада и Южна Корея подчертаха, че в Южнокитайско море трябва да се поддържат мирът, сигурността, стабилността и свободата на корабоплаване и прелитане.

Външният министър Лин Чиа-лунг изрази одобрението си към решимостта на Канада и Южна Корея да подкрепят сигурността и стабилността в Тайванския проток.

Срещата в сряда бе втората във формат „2+2“ между двете държави. През октомври те обявиха Партньорство за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната и съобщиха, че подготвят преговори за споразумение за отбранително сътрудничество.

Тайван заяви, че ще продължи да си сътрудничи с държави, които споделят сходни ценности.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Госあ

    0 0 Отговор
    Стабилност ще има само когато сепаратистите от острова бъдат затворени в зандана ! Както направиха испанците в Каталуния

    23:29 26.02.2026

  • 2 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    1 0 Отговор
    Там командва другаря Си.

    23:30 26.02.2026