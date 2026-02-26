Задава ли се нова голяма война: Страхът в Ливан расте

Напрежението между САЩ и Иран ескалира и голям военен конфликт в региона изглежда все по-възможен. В този контекст Ливан се намира в особено притеснителна ситуация. Премиерът на страната Науаф Салам многократно заяви, че държавата му няма да се меси в чужди проблеми. По-рано тази седмица той призова терористичната групировка Хизбула да не намесват Ливан в “още едно приключение”. Наим Касем, новият лидер на подкрепяната от Иран групировка, вече заяви през януари, че нападение на САЩ срещу Иран ще се приема като нападение и срещу Хизбула в Ливан. “Когато дойде време да заемем позиция, няма да се поколебаем”, каза Касем.

Основният партньор на САЩ в Близкия изток - Израел, от своя страна предупреди Бейрут, че ще удари Ливан, ако Хизбула се намеси в потенциална война между САЩ и Иран. “Иран ще очаква Хизбула да се намеси, ако този сценарий стане реалност - най-вече, за да окаже натиск над Израел”, коментира Бурджу Йозчелик, изследователка от лондонския Royal United Services Institute. “Натискът за интеграция, който оказва президентът на Ливан Жозеф Аун, и ролята на Хизбула в политическия живот на страната създават предпоставки за голяма война”, смята експертката.

Фрагментацията на Хизбула

Хизбула, чието военно крило е обявено за терористична организация от САЩ, Германия и редица други държави, започна да нанася удари по Израел в подкрепа на Хамас, след като терористичната групировка от Газа нападна Израел на 7 октомври 2023 г. През ноември 2024 г. беше обявено примирие между Хизбула и Израел, след като в продължение на два месеца те водеха война, а повечето от лидерите на терористичната групировка бяха убити. Инфраструктурата и военният арсенал на Хизбула също пострадаха. Около 4000 души бяха убити.

Примирието изискваше от Хизбула да се разоръжи, но групировката засега е сложила оръжие само в района южно от река Литани. Пълното разоръжаване беше отказано от Хизбула с мотива, че трябва да защитава Ливан от продължаващите израелски нападения и военната окупация в Южен Ливан. Израел пък многократно заявяваше, че няма да спре да напада Хизбула, докато групировката продължава да е заплаха за страната. Хизбула е част от т.нар. “Ос на съпротивата” на Иран - заедно с Хамас в Газа и хутите в Йемен, както и редица паравоенни групировки в Ирак. За тях САЩ и Израел са екзистенциални врагове.

По отношение на т.нар. Втора фаза от примирието между Израел и Хизбула, която включва и пълното разоръжаване на групировката, премиерът на Ливан Салам се изказва предпазливо. По думите му изпълнението на това условие “зависи от няколко фактора, включително от предстоящата конференция в подкрепа на ливанската държавна армия”. Тази среща на високо ниво е планирана за 5 март и на нея ще присъстват представители на САЩ, Саудитска Арабия, Катар, Египет и Франция.

Ще има ли разоръжаване?

Според американския Институт за изследване на войната забавеното разоръжаване на Хизбула може да усложни този процес, тъй като организацията в това време събира нови сили. Въпреки това Хизбула продължава да е значително по-слаба, отколкото беше преди сраженията, отбелязва експертът за Близкия изток Моханад Хаге Али. “Групировката е отслабена и фрагментирана, което прави и вземането на решения по-сложно”, казва той.

Изследователката Йозчелик смята, че ако напрежението между Иран и САЩ доведе до военни действия, някакво символично участие на Хизбула е напълно възможно. “Може би ще има ограничени и добре премислени нападения срещу израелски цели, които ще целят да демонстрират солидарност и ще задоволят Техеран. В същото време обаче те навярно ще са по-малко, отколкото биха били нужни, за да провокират мащабен отговор от Израел”, смята експертката. Според нея променящата се динамика на потенциалния конфликт ще е решаваща за това как ще отговори Израел и какво участие ще вземе.

“Чувствам се безпомощен”

Самите ливанци са обезкуражени от случващото се - населението на страната страда от икономическата и политическа криза, в която Ливан се намира от 2019 г. насам. Хората все още се възстановяват и от смъртоносния инцидент на пристанището в Бейрут през 2020 г., както и от тежките сражения между Израел и Хизбула през 2023 и 2024.

“Чувствам се безпомощен”, казва 35-годишният Надим Ел Риз, който живее в Южен Ливан. “Очаквам голяма и смъртоносна война да започне между Иран и прокситата му - от една страна, и САЩ и Израел - от друга”. Раймонд Хури от Бейрут също е притеснен. “Страхувам се, че страната ми ще бъде въвлечена във война заради пряката връзка на Хизбула с Иран и ще бъдем намесени, ако нещо стане”.

27-годишната Фатима Наим от Бейрут казва, че засега се опитва да живее и да не мисли за това, което може да стане. “Опитвам се да не разсъждавам върху потенциалната ескалация, защото това е нещо, което не мога да контролирам”, казва тя пред ДВ.

Автор: Дженифър Холайс