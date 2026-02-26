Новини
Поредният кръг преговори между Иран и САЩ в Женева приключи

Поредният кръг преговори между Иран и САЩ в Женева приключи

26 Февруари, 2026 22:50 1 078 20

Американският президент Доналд Тръмп иска споразумение за ограничаване на иранската ядрена програма

Поредният кръг преговори между Иран и САЩ в Женева приключи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Поредният кръг преговори между Иран и САЩ в Женева приключи след ден на значим напредък, съобщи министърът на външните работи на Оман Бадър Албусайди, чиято страна е посредник в преговорите, Бадър Албусайди, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той добави, че преговорите ще бъдат възобновени скоро, след консултации със съответните столици.

Оманският външен министър добави, че дискусии на техническо ниво ще бъдат проведени следващата седмица във Виена, където е централата на Международната агенция за атомна енергия.

Американският президент Доналд Тръмп иска споразумение за ограничаване на иранската ядрена програма и вижда възможност за това, докато Техеран се бори с нарастващо недоволство след националните протести, отбеляза Асошиейтед прес.

Иран от своя страна също се опитва да предотврати война, но настоява за правото си да обогатява уран и не желае да обсъжда други въпроси, като програмата си за ракети с голям обсег или подкрепата си за въоръжени групировки като „Хамас“ и „Хизбула“.

Али Ваез – ирански експерт в Международната кризисна група – заяви, че това, че американците не са си тръгнали веднага, след като Техеран представи последното си предложение днес, е добър знак.

„Може все още да няма пробив в края на деня, но самият факт, че американският екип се завръща, показва, че има достатъчно обща основа между двете страни“, добави той.

Двете страни проведоха множество кръгове преговори миналата година, които се провалиха, след като Израел започна 12-дневната си война срещу Иран през юни, а САЩ нанесоха масирани въздушни удари срещу ядрени обекти, като оставиха голяма част от иранската ядрена програма в руини, въпреки че пълния мащаб на разрушения все още не е известен.

Преговорите в Женева бяха водени между иранския външен министър Абас Арагчи и пратениците на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър с посредничеството на Оман. Днешният кръг продължи около три часа.


Швейцария
  • 1 Пълно унищожаване на терористите

    5 10 Отговор
    На чело със Путин

    22:52 26.02.2026

  • 2 То е ясно

    5 8 Отговор
    Сащ ще
    Унищожът Русия

    22:52 26.02.2026

  • 3 Поне ясно е написано кои са

    8 4 Отговор
    Агресорите и военнопрестъпниците.... (Израел започна 12-дневната си война срещу Иран през юни, а САЩ нанесоха масирани въздушни удари срещу ядрени обекти)

    22:56 26.02.2026

  • 4 "зетят на Тръмп"

    4 1 Отговор
    Да бъде вписан в конституцията на САЩ като длъжност "зетят" .... Демокрацията така казва. Щом си зет, значи си зет

    22:59 26.02.2026

  • 5 зетят на Радев

    6 0 Отговор
    Къв пост ще заема? А?

    Коментиран от #10

    23:01 26.02.2026

  • 6 Жоро

    2 5 Отговор
    Събота или Неделя очаквайте фойеверки!

    23:01 26.02.2026

  • 7 Шопо

    2 4 Отговор
    С помощ от Иран Зеленски може да обеди Русия.

    23:01 26.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай Дън

    4 2 Отговор
    Джаред Къшнър, на това му викат шуро- баджанащина, Тръмп си сложи родата! Па този не го бива и затова ходи и Стив Уиткоф с него!

    23:05 26.02.2026

  • 10 ВинеТуТу

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "зетят на Радев":

    Като зетя на Бойко!

    23:06 26.02.2026

  • 11 Тракиец

    3 4 Отговор
    ИРАН ТРЯБВА И ЩЕ СЕ СДОБИЕ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ И ИЗРАЕЛ ЦИОНИСТИТЕ ЧИ.ФУТИ ДЕМОНИ ЩЕ БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ А САЩ ПО ДМЕТКИТЕ НА ЕВРЕИТЕ И ОРАНЖЕВИЯ СОДОМИСТ НА ЕПЩАЙН ЧИ.ФУТ БЕЗРОДНИК И ПРЕДАТЕЛ ЩЕ БЪДЕ ОБЕЗГЛАВЕН А МЕЛАНИЯ ЩЕ РОДИ НОВИЯ АДОЛФ ХИТЛЕР.....ДА ЖИВЕЕ НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА СЛАВА НА АДОЛФ ХИТЛЕР И НОВИЯТ ТРЕТИ РАЙХ

    Коментиран от #15

    23:06 26.02.2026

  • 12 Аууууу

    3 0 Отговор
    Каква демократична шуробаджанащина

    23:15 26.02.2026

  • 13 Смешна копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "клхгбубхй":

    това е поредната лъжа от устата на един възрожденец.

    23:18 26.02.2026

  • 14 Паразита САЩ

    3 3 Отговор
    Е много деструктивен и вреден за света. Жалко че Ковида не ги изби

    Коментиран от #16

    23:18 26.02.2026

  • 15 хахах

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тракиец":

    и аз викам слава на фюрера, ама тоя ако се върне първо ще прочисти европата за да си осигури индустриалната и база и после русийката си заминава, щото трябва лебенсраум. ама по-добре трети (четвърти) райх отколкото да живуркаме под ярема на някаква азиатска кочина, която си мисли че е империя

    23:22 26.02.2026

  • 16 Паразита Русия

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Паразита САЩ":

    Е много деструктивен и вреден за света. Жалко че Ковида не ги изби. Но Путин ще постигне тази цел, защото затова е на власт

    23:23 26.02.2026

  • 17 Линда

    3 1 Отговор
    Тръмп е пратил зет си да преговаря с чалмите хахаха цирк

    Коментиран от #20

    23:24 26.02.2026

  • 18 Барбалей

    4 1 Отговор
    Нещо много се надъхваха двете държави, но и двете май клекнаха

    23:37 26.02.2026

  • 19 Путин и ким чен да им дадат атома

    1 0 Отговор
    Наготово и иран само да го прати по израйл и отварам отлежалото виски и пускам вероника на макс

    00:28 27.02.2026

  • 20 Жоро

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Линда":

    Зет му преговаря години с арабите.Има милярди инвестиции там и думата му е много тежка там.Ма такива "интелектуалци",като тебе не ги разбират нещата.

    00:30 27.02.2026

