Поредният кръг преговори между Иран и САЩ в Женева приключи след ден на значим напредък, съобщи министърът на външните работи на Оман Бадър Албусайди, чиято страна е посредник в преговорите, Бадър Албусайди, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Той добави, че преговорите ще бъдат възобновени скоро, след консултации със съответните столици.
Оманският външен министър добави, че дискусии на техническо ниво ще бъдат проведени следващата седмица във Виена, където е централата на Международната агенция за атомна енергия.
Американският президент Доналд Тръмп иска споразумение за ограничаване на иранската ядрена програма и вижда възможност за това, докато Техеран се бори с нарастващо недоволство след националните протести, отбеляза Асошиейтед прес.
Иран от своя страна също се опитва да предотврати война, но настоява за правото си да обогатява уран и не желае да обсъжда други въпроси, като програмата си за ракети с голям обсег или подкрепата си за въоръжени групировки като „Хамас“ и „Хизбула“.
Али Ваез – ирански експерт в Международната кризисна група – заяви, че това, че американците не са си тръгнали веднага, след като Техеран представи последното си предложение днес, е добър знак.
„Може все още да няма пробив в края на деня, но самият факт, че американският екип се завръща, показва, че има достатъчно обща основа между двете страни“, добави той.
Двете страни проведоха множество кръгове преговори миналата година, които се провалиха, след като Израел започна 12-дневната си война срещу Иран през юни, а САЩ нанесоха масирани въздушни удари срещу ядрени обекти, като оставиха голяма част от иранската ядрена програма в руини, въпреки че пълния мащаб на разрушения все още не е известен.
Преговорите в Женева бяха водени между иранския външен министър Абас Арагчи и пратениците на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър с посредничеството на Оман. Днешният кръг продължи около три часа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пълно унищожаване на терористите
22:52 26.02.2026
2 То е ясно
Унищожът Русия
22:52 26.02.2026
3 Поне ясно е написано кои са
22:56 26.02.2026
4 "зетят на Тръмп"
22:59 26.02.2026
5 зетят на Радев
Коментиран от #10
23:01 26.02.2026
6 Жоро
23:01 26.02.2026
7 Шопо
23:01 26.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бай Дън
23:05 26.02.2026
10 ВинеТуТу
До коментар #5 от "зетят на Радев":Като зетя на Бойко!
23:06 26.02.2026
11 Тракиец
Коментиран от #15
23:06 26.02.2026
12 Аууууу
23:15 26.02.2026
13 Смешна копейка
До коментар #8 от "клхгбубхй":това е поредната лъжа от устата на един възрожденец.
23:18 26.02.2026
14 Паразита САЩ
Коментиран от #16
23:18 26.02.2026
15 хахах
До коментар #11 от "Тракиец":и аз викам слава на фюрера, ама тоя ако се върне първо ще прочисти европата за да си осигури индустриалната и база и после русийката си заминава, щото трябва лебенсраум. ама по-добре трети (четвърти) райх отколкото да живуркаме под ярема на някаква азиатска кочина, която си мисли че е империя
23:22 26.02.2026
16 Паразита Русия
До коментар #14 от "Паразита САЩ":Е много деструктивен и вреден за света. Жалко че Ковида не ги изби. Но Путин ще постигне тази цел, защото затова е на власт
23:23 26.02.2026
17 Линда
Коментиран от #20
23:24 26.02.2026
18 Барбалей
23:37 26.02.2026
19 Путин и ким чен да им дадат атома
00:28 27.02.2026
20 Жоро
До коментар #17 от "Линда":Зет му преговаря години с арабите.Има милярди инвестиции там и думата му е много тежка там.Ма такива "интелектуалци",като тебе не ги разбират нещата.
00:30 27.02.2026