Поредният кръг преговори между Иран и САЩ в Женева приключи след ден на значим напредък, съобщи министърът на външните работи на Оман Бадър Албусайди, чиято страна е посредник в преговорите, Бадър Албусайди, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той добави, че преговорите ще бъдат възобновени скоро, след консултации със съответните столици.

Оманският външен министър добави, че дискусии на техническо ниво ще бъдат проведени следващата седмица във Виена, където е централата на Международната агенция за атомна енергия.

Американският президент Доналд Тръмп иска споразумение за ограничаване на иранската ядрена програма и вижда възможност за това, докато Техеран се бори с нарастващо недоволство след националните протести, отбеляза Асошиейтед прес.

Иран от своя страна също се опитва да предотврати война, но настоява за правото си да обогатява уран и не желае да обсъжда други въпроси, като програмата си за ракети с голям обсег или подкрепата си за въоръжени групировки като „Хамас“ и „Хизбула“.

Али Ваез – ирански експерт в Международната кризисна група – заяви, че това, че американците не са си тръгнали веднага, след като Техеран представи последното си предложение днес, е добър знак.

„Може все още да няма пробив в края на деня, но самият факт, че американският екип се завръща, показва, че има достатъчно обща основа между двете страни“, добави той.

Двете страни проведоха множество кръгове преговори миналата година, които се провалиха, след като Израел започна 12-дневната си война срещу Иран през юни, а САЩ нанесоха масирани въздушни удари срещу ядрени обекти, като оставиха голяма част от иранската ядрена програма в руини, въпреки че пълния мащаб на разрушения все още не е известен.

Преговорите в Женева бяха водени между иранския външен министър Абас Арагчи и пратениците на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър с посредничеството на Оман. Днешният кръг продължи около три часа.