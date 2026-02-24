Ще скочат ли цените на смартфоните?

Заради изкуствения интелект търсенето на чипове нараства. А това ги прави все по-дефицитна стока и вдига цените. Очаква се и смартфоните да поскъпнат.

Изкуственият интелект (ИИ) може да излезе скъпо на потребителите: прекомерното търсене на запаметяващи устройства оскъпява все повече смартфоните и компютрите.

"Бумът на ИИ и свързаните с него инвестиции в инфраструктурата и в изследователските центрове дават осезаемо отражение на пазара на запаметяващи чипове", казва пред ДВ Волфганг Вебер от Съюза на елктронната и дигиталната индустрия в Германия.

"Анализите от последната година показват ръст от 50 процента в цените на тези чипове", отбелязва Вебер. Поради голямото търсене доставките може да отнемат повече време, но и цените на електронните и дигиталните уреди вероятно ще растат.

Бум на пазара за полупроводници

Данните на организацията WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), която изследва пазара на полупроводници, сочат, че за първата половина на 2025 година той е достигнал стойност от 346 милиарда долара (293 милиарда евро), което означава ръст с 18,9 процента спрямо предходната година.

Прогнозите за 2025 предвиждат общ ръст от 22 процента до 772 милиарда долара (665 милиарда евро), а за 2026 година - увеличение от над 25 процента до 975 милиарда долара (827 милиарда евро).

Същевременно проучване на маркетинговата компания IDC (International Data Corporation) за промените в цените на смартфоните отбелязва: "По-умереният сценарий предвижда ръст в цените с три до пет процента. А по-песимистичният - осем на сто".

Изводът на експертите гласи: "Ерата на евтините и достъпни запаметяващи устройства приключва. 2026 вероятно ще бъде годината, в която технологията ще поскъпне заради проблеми с доставките, а не заради нараснало търсене".

Samsung: смартфоните ще поскъпнат

Президентът на Samsung Вон-Джин Ли още в края на януари заяви пред агенция "Блумбърг", че "в момента цените растат ежедневно". "Ние естествено не бихме искали да прехвърлим този ръст към потребителите, но ще достигнем точка, в която действително ще трябва да отразим по-високите разходи в нашите продукти."

От Apple досега не са се произнесли по въпроса. Икономическите анализатори предполагат, че при базовите модели концернът ще запази цените стабилни, но при тези с по-голям запаметяващ капацитет може да има поскъпване.

Търсенето на рециклирани телефони расте

През последните пет години разходите за запаметяващи чипове при производството на смартфони са нараснали много. Данните от бранша показват, че ако през 2020 година делът на разходите за запаметяващото устройство за iPhone 12 Pro Max е бил осем процента от общите разходи по компонентите на телефона, през септември 2025 при iPhone 17 Pro Max вече е десет процента. Заради постоянното поскъпване на запаметяващите чипове този дял може да стигне и 20 на сто, смятат експерти от бранша.

В момента пазарът на нови уреди стагнира. Причината: цените не спират да растат. Но затова пък уреди втора употреба се търсят все повече, показват анализите на консултантските компании: през юли 2025 година рециклираните устройства са постигнали пазарен дял от девет процента в сравнение с пет на сто през януари. "Рециклираните устройства вече се превръщат от нишов продукт в истинска величина на пазара. На места те дори заемат дял от над 40 процента в онлайн оборота на моделите под 600 евро", констатират анализите.