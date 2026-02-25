Япония ще разположи ракети земя-въздух на остров Йонагуни близо до Тайван до 2031 г.

Япония планира да инсталира ракети земя-въздух на остров Йонагуни, разположен на 110 километра от Тайван, до март 2031 г., обяви министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми, предава БиБиСи. Това е първият път, когато страната посочва конкретен график за системата, откакто идеята бе обявена през 2022 г., предава News.bg.

Напрежението в региона нараства, тъй като Китай смята Тайван за своя територия и не изключва употребата на сила за обединение. Японският остров Йонагуни вече играе роля в отбранителната стратегия на Токио, като персоналът му включва около 160 членове на японските сили за самоотбрана и извършва крайбрежно наблюдение.

Министър Коидзуми уточни, че ракетната система ще включва среднообхватни ракети, способни да засичат самолети и ракети на противника. Системата ще може да проследява до 100 цели едновременно и да атакува до 12 от тях, с обхват около 50 км и пълна 360-градусова покривност.

Съобщението идва ден след като Китай наложи ограничения върху износа на 20 японски компании и организации, мотивирайки се с въпроси за националната сигурност. Преди това Пекин реагира остро на посещението на Коидзуми в Йонагуни през ноември, изпращайки дронове близо до острова, което доведе до разполагане на японски самолети в отговор.

Политическите развития в Япония също играят роля: премиерът Санае Такаичи спечели убедително парламентарните избори по-рано този месец, което ѝ дава възможност да засили отбранителните усилия на страната, включително укрепването на позициите на острова.

Коидзуми допълни, че времето за разполагане на ракетната система може да се промени в зависимост от напредъка по модернизацията на инфраструктурата, но в момента планът е да бъде изпълнен до фискалната 2030 година.