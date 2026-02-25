Новини
Япония ще разположи ракети земя-въздух на остров Йонагуни близо до Тайван до 2031 г.

25 Февруари, 2026 11:20

Министърът на отбраната обяви първия конкретен график за разполагането на ракетната система на отдалечения японски остров, на фона на засилено напрежение с Китай.

Япония ще разположи ракети земя-въздух на остров Йонагуни близо до Тайван до 2031 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Япония планира да инсталира ракети земя-въздух на остров Йонагуни, разположен на 110 километра от Тайван, до март 2031 г., обяви министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми, предава БиБиСи. Това е първият път, когато страната посочва конкретен график за системата, откакто идеята бе обявена през 2022 г., предава News.bg.

Напрежението в региона нараства, тъй като Китай смята Тайван за своя територия и не изключва употребата на сила за обединение. Японският остров Йонагуни вече играе роля в отбранителната стратегия на Токио, като персоналът му включва около 160 членове на японските сили за самоотбрана и извършва крайбрежно наблюдение.

Министър Коидзуми уточни, че ракетната система ще включва среднообхватни ракети, способни да засичат самолети и ракети на противника. Системата ще може да проследява до 100 цели едновременно и да атакува до 12 от тях, с обхват около 50 км и пълна 360-градусова покривност.

Съобщението идва ден след като Китай наложи ограничения върху износа на 20 японски компании и организации, мотивирайки се с въпроси за националната сигурност. Преди това Пекин реагира остро на посещението на Коидзуми в Йонагуни през ноември, изпращайки дронове близо до острова, което доведе до разполагане на японски самолети в отговор.

Политическите развития в Япония също играят роля: премиерът Санае Такаичи спечели убедително парламентарните избори по-рано този месец, което ѝ дава възможност да засили отбранителните усилия на страната, включително укрепването на позициите на острова.

Коидзуми допълни, че времето за разполагане на ракетната система може да се промени в зависимост от напредъка по модернизацията на инфраструктурата, но в момента планът е да бъде изпълнен до фискалната 2030 година.


  • 1 Така де

    7 2 Отговор
    Япония да не се бави, ами да си взема Курилските острови, незаконно окупирани от терористична Русия. Крайно време е!

    Коментиран от #4, #9

    11:26 25.02.2026

  • 2 Когато япония убива китайци

    2 2 Отговор
    Процесът е механизиран и продуктивен

    11:28 25.02.2026

  • 3 Пич

    3 0 Отговор
    Йонагуни кайтей кодзобуц - Това е японската Атлантида ! Точно там !

    11:28 25.02.2026

  • 4 Така е

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Така де":

    Ето, Китай малко по малко навлиза в неговите исторически земи в Източен Сибир. Скоро тези 41% от сегашната руска територия ще бъдат китайски.

    Коментиран от #8

    11:30 25.02.2026

  • 5 Госあ

    2 2 Отговор
    Китай да анихилират цялото островче със все ракетите. Най добре ! Направиха МОАБ (майката на всички бомби) и водородна неядрени бомби с които спокойно могат да го думнат ! Да си седнат на з….те

    11:39 25.02.2026

  • 6 Трето гърне за вода

    3 0 Отговор
    Пак ще се счупи, че може барабар с водоносеца. Камъка е същия но вече неизмерно голям. То май и японците страдат от къса памет.

    11:49 25.02.2026

  • 7 евреин

    0 1 Отговор
    маркс,енгелс,ленин.все мои сънародници,и къде намери почва теорията им?: в най-инфантилната част на света! ха сега отгатнете коя е тя!

    11:53 25.02.2026

  • 8 Търновец

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    На мен познати Северно Корейци ми казаха че в миналото Владивосток е бил Корейска земя. А коренното население на Тайван да Полинезийци и са един етнос с коренното население на Южна Япония и Хаваите. А Японската ПВО има не само маневрени ракети водени от наземен радар но и радиоелектронна система за преодоляване на защитата на Китайските самолети J 16 u J 20 - на техните дисплеи се появяват десетки фалшиви въздушни цели и Китайския пилот не знае коя е истинската цел. Японската ПВО е много качествена и бивш Китайски генерал предупреди Сци да не почва.

    12:06 25.02.2026

  • 9 Папуц

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така де":

    И как драги , според теб да стане това?
    Ти явно си капацитет във военното дело, и знаеш начин за успешна японска инвазия на Курилите?
    А истоия ,учил ли си?

    12:56 25.02.2026

