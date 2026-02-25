Япония ще разположи ракети земя-въздух на остров Йонагуни близо до Тайван до 2031 г.

Япония планира да инсталира ракети земя-въздух на остров Йонагуни, разположен на 110 километра от Тайван, до март 2031 г., обяви министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми, предава БиБиСи. Това е първият път, когато страната посочва конкретен график за системата, откакто идеята бе обявена през 2022 г., предава News.bg.
Напрежението в региона нараства, тъй като Китай смята Тайван за своя територия и не изключва употребата на сила за обединение. Японският остров Йонагуни вече играе роля в отбранителната стратегия на Токио, като персоналът му включва около 160 членове на японските сили за самоотбрана и извършва крайбрежно наблюдение.
Министър Коидзуми уточни, че ракетната система ще включва среднообхватни ракети, способни да засичат самолети и ракети на противника. Системата ще може да проследява до 100 цели едновременно и да атакува до 12 от тях, с обхват около 50 км и пълна 360-градусова покривност.
Съобщението идва ден след като Китай наложи ограничения върху износа на 20 японски компании и организации, мотивирайки се с въпроси за националната сигурност. Преди това Пекин реагира остро на посещението на Коидзуми в Йонагуни през ноември, изпращайки дронове близо до острова, което доведе до разполагане на японски самолети в отговор.
Политическите развития в Япония също играят роля: премиерът Санае Такаичи спечели убедително парламентарните избори по-рано този месец, което ѝ дава възможност да засили отбранителните усилия на страната, включително укрепването на позициите на острова.
Коидзуми допълни, че времето за разполагане на ракетната система може да се промени в зависимост от напредъка по модернизацията на инфраструктурата, но в момента планът е да бъде изпълнен до фискалната 2030 година.
11:26 25.02.2026
11:28 25.02.2026
11:28 25.02.2026
До коментар #1 от "Така де":Ето, Китай малко по малко навлиза в неговите исторически земи в Източен Сибир. Скоро тези 41% от сегашната руска територия ще бъдат китайски.
11:30 25.02.2026
11:39 25.02.2026
11:49 25.02.2026
11:53 25.02.2026
До коментар #4 от "Така е":На мен познати Северно Корейци ми казаха че в миналото Владивосток е бил Корейска земя. А коренното население на Тайван да Полинезийци и са един етнос с коренното население на Южна Япония и Хаваите. А Японската ПВО има не само маневрени ракети водени от наземен радар но и радиоелектронна система за преодоляване на защитата на Китайските самолети J 16 u J 20 - на техните дисплеи се появяват десетки фалшиви въздушни цели и Китайския пилот не знае коя е истинската цел. Японската ПВО е много качествена и бивш Китайски генерал предупреди Сци да не почва.
12:06 25.02.2026
До коментар #1 от "Така де":И как драги , според теб да стане това?
Ти явно си капацитет във военното дело, и знаеш начин за успешна японска инвазия на Курилите?
А истоия ,учил ли си?
12:56 25.02.2026