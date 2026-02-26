Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Япония ще разположи зенитно-ракетен комплекс Type 03 на остров Йонагуни до 2030 г.
  Тема: Тайван

Япония ще разположи зенитно-ракетен комплекс Type 03 на остров Йонагуни до 2030 г.

26 Февруари, 2026 23:04 542 0

Токио засилва отбраната в югозападната си островна верига на фона на напрежението около Тайванския проток

Япония ще разположи зенитно-ракетен комплекс Type 03 на остров Йонагуни до 2030 г. - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми обяви, че подразделение със зенитно-ракетни комплекси Type 03 ще бъде разположено на остров Йонагуни през фискалната 2030 година.

Йонагуни се намира на около 110 километра от Тайван и е най-близкият японски остров до страната. Разполагането на ракетната система там има за цел да затрудни неутрализирането на югозападната отбранителна линия на Япония с евтини оръжия и да осигури време за координирана реакция на Япония и САЩ в случай на конфликт в Тайванския проток.

След като пое поста миналата година, първото посещение на Коидзуми като министър на отбраната бе на островите Йонагуни, Мияко и Ишигаки. По време на визитата си в Йонагуни той заяви, че плановете за разполагане на зенитно-ракетни комплекси със среден обсег Type 03 „напредват стабилно“.

След посещението Китай го обвини, че „се опитва да създаде регионално напрежение и да провокира военна конфронтация“. Коидзуми настоя, че планът на Япония за разполагане на системите за противовъздушна отбрана на Йонагуни остава непроменен и може да бъде допълнително ускорен.

Във вторник министърът заяви, че графикът за разполагане може да бъде коригиран в зависимост от напредъка по изграждането на необходимата инфраструктура. Настоящият план предвижда това да стане през фискалната 2030 година, която започва на 1 април 2030 г. и завършва на 31 март 2031 г., като това е първото му публично обявяване на конкретен срок.

За укрепване на отбраната в югозападните острови Япония вече е разположила такива ракети на островите Мияко и Ишигаки, както и на основния остров Окинава. Планът за разполагането им на Йонагуни бе предложен за първи път през 2022 г.

Системата Type 03 Chu-SAM има обсег от около 60 километра и е предназначена за прихващане на самолети, дронове и крилати ракети, а не на балистични ракети с голям обсег. Основната ѝ роля е да защитава въздушното пространство непосредствено над островите.

Разполагането на комплекса е сигнал за усилията на Япония да засили защитата си срещу „сивата зона“ и въздушните заплахи и да направи Йонагуни по-устойчив.

Като част от „югозападното пренасочване“ на отбранителната си стратегия, японското Министерство на отбраната откри база на Сухопътните сили за самоотбрана на Йонагуни през март 2016 г. и разположи крайбрежни наблюдателни подразделения.


