Канцлерът Мерц в Китай: Предизвикателствата в отношенията остават

Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че разговорите с китайския президент Си Дзинпин и министър-председателя Ли Цян са били успешни, но предизвикателства като свръхкапацитетът на Китай остават нерешени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Над всичко стоят въпроси, свързани с конкуренцията – Китай има голям производствен капацитет, който от части представлява проблем за Европа, защото значително надскача търсенето на пазара", заяви той в Ханчжоу в края на първата си визита в Китай.
"Ще трябва да обсъдим това подробно след посещението ми", каза Мерц, като допълни, че ще предложи на министъра на икономиката Катерина Райхе също да посети Китай.
Коментиран от #9
12:13 26.02.2026
2 Руски колхозник
12:14 26.02.2026
3 смешко шМърц
за повече внос на повече некачествени стоки в германия
12:15 26.02.2026
4 ФАКТ
След като Урсулата направи договори с Б-то, и И-то на БРИКС-а, вчера замина и К-то. Всички искат договори с Европа и никой не иска с Русия.
Сбогом БРИКС... останаха само РС. Да видим до кога.
Коментиран от #11, #12
12:16 26.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Си Дзинпин чаншии
12:18 26.02.2026
7 ха ха ха
Това джудже прав ще му лапа на Мерц ако застане до него.
Коментиран от #13
12:18 26.02.2026
8 Фриц шмърц
12:18 26.02.2026
9 не може да бъде
До коментар #1 от "Вашето мнение":Според германските медии Мерц е водил със себе си делегация от 28 високопоставени ръководители в най-големите фирми!?Постигнали са потресаващ успех -нищо но от сърце!?
12:21 26.02.2026
10 Питам:
Коментиран от #24
12:22 26.02.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "ФАКТ":Може ли да обясните логиката, как закупуаането на 120 Аирбуса вреди на Русия? Ако ви се получи, ви признавам за гений.
И има един руски лаф:"Восток дело тонкое".
Не гледай че там ти се усмихват, може да се радует, че те гърбят.
Коментиран от #14
12:22 26.02.2026
12 Друже
До коментар #4 от "ФАКТ":Много бързаш, изчакай да свърши СВО. Ако заблудените граждани на ЕС не махнат урсулите и да изберат читави хора, всичките ще са на килимчето,наведени пред Путин...тогава...Путин ще определя условията.
Коментиран от #15
12:22 26.02.2026
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "ха ха ха":Като къпан полицай си...
12:23 26.02.2026
14 ФАКТ
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Казал съм че вреди? НЕ. ЕС не вреди на никой. Но печели в случай от страните който уж подкрепят ка Путин. А мечтите му ги спират - както с БРИКС банката и валутата вече 9та година. Така и с намаляването на покупките на газ и петрол от тях както от Китай така и от Индия. Или не е така?
Коментиран от #22
12:25 26.02.2026
15 ФАКТ
До коментар #12 от "Друже":ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ... аре сме се наслушали на вашите мераци.
Не минаха ли 3те дена от това СВО вече... аре 4 години не минаха. Със супер дупер безаналогва техника, с супер армия подпомагана от Иран, С. Корея, Кадировци и частни войници на Пригожин... и то срещу страхливите бягащи от фронта украинци ... аре бе... вЕрно ли?
Или победите са им тормозенето на жени и деца като ги оставяш на студено и тъмно вечер, че да кажат на войниците си да не се бият... това ли е веУиката руска армия?
Коментиран от #25, #28
12:28 26.02.2026
16 000
12:30 26.02.2026
17 Анонимен
Коментиран от #20
12:32 26.02.2026
18 Европеец
Ами то и Германия имаше голям производствен капацитет преди войната - къде изчезна - да не би едни мал.оум.ни санкции да го занулиха. Г7 навремето държаха над 50% от световното производство а сега останалите 6 без САЩ нямат производство колкото Китай. Даже и със САЩ седемте държави от Г7 имат по-малко производство отколкото петте държави от БРИКС.
Да не говорим че Г7 вече трябва да ги прекръстим на Големите длъжници 7 (ГД7).
Коментиран от #19, #23
12:32 26.02.2026
19 ...
До коментар #18 от "Европеец":Изнесаха го в Китай. Или си спал 30 години.
Коментиран от #21, #27
12:34 26.02.2026
20 Зевзек
До коментар #17 от "Анонимен":"китайците поне са намерили време да го приемат"
Е те китайците са възпитани и учтиви ама не казват дали са го пратили да минава през чека и проверки както Урсула - като туристка.
Коментиран от #26
12:35 26.02.2026
21 Ами като са
До коментар #19 от "...":глупави, сега да се молят на килимчето.
12:38 26.02.2026
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "ФАКТ":А кой е казал и къде, че Като подкрепяш Владимир Владимирович Путин и Русия, не можеш да търгуваш с ЕС? Не сте гений, не сте. А за Брикс са си твои фантазии. А за нефта Индия още нищо не е казала, да не говорим за Китай.
Коментиран от #30
12:39 26.02.2026
23 Не бе
До коментар #18 от "Европеец":Как ще са санкциите... ако беше заради тях, Мерц щеше да се моли на Си да ходатайства пред Путин за Германия, след като германците си скапаха отношенията с Русия, подкрепяйки Украйна.... а, я чакай малко...
12:39 26.02.2026
24 Коуега
До коментар #10 от "Питам:":Чакай да ги видиш пред Путин,какви физиономии ще са там🤣🤣
12:39 26.02.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "ФАКТ":Ходи на лекар бе бандеровец. Грам понятие нямаш, от нищо. Аман от такива, занулихте България
12:41 26.02.2026
26 Анонимен
До коментар #20 от "Зевзек":Преди няколко месеца китайците много възпитано и учтиво отказаха среща на Мерц в последния момент, така че за Мерц може би си е успех, че сега въобще се е стигнало до преговори.
12:41 26.02.2026
27 Европеец
До коментар #19 от "...":"Изнесаха го в Китай"
И защо го изнесоха в Китай - защото Европа няма евтина енергия и суровини ли пък ма.лоу.ни.ците се отказаха от руските заради краварите.
Значи високо-технологично производство с роботи е по-евтино от китайското ама за да е такова ти трябва евтина електроенергия и евтини суровини. Собствениците на завод в Германия знаеш ли колко ги интересуват украинците - като си изнасят производството в Китай те пък попадат под мита и ДДС но въпреки това са преценили че там ще им е по изгодно.
Коментиран от #29
12:42 26.02.2026
28 Друже
До коментар #15 от "ФАКТ":Контранаступа как е....парада в Москва? Не видяхме да пишеш коментари, когато укрите запалиха българи и културният дом в Украйна.Качвай се на Фламингото на наркомана и беж за Укрия
12:44 26.02.2026
29 ...
До коментар #27 от "Европеец":Питаш глупави въпроси и развиваш още по-глупави тези. С трол. Не ми се говори. На всичките си въпроси можеш да намериш отговор в интернет - но не за това ди тука, нал! Знаем те.
12:45 26.02.2026
30 ФАКТ
До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Явно си спал зимен сън последните 2 месеца
12:47 26.02.2026