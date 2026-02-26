Новини
Канцлерът Мерц в Китай: Предизвикателствата в отношенията остават

26 Февруари, 2026 12:11 722 30

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в края на първото си посещение в Китай, че разговорите с китайския президент Си Дзинпин и министър-председателя Ли Цян са били успешни

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че разговорите с китайския президент Си Дзинпин и министър-председателя Ли Цян са били успешни, но предизвикателства като свръхкапацитетът на Китай остават нерешени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Над всичко стоят въпроси, свързани с конкуренцията – Китай има голям производствен капацитет, който от части представлява проблем за Европа, защото значително надскача търсенето на пазара", заяви той в Ханчжоу в края на първата си визита в Китай.

"Ще трябва да обсъдим това подробно след посещението ми", каза Мерц, като допълни, че ще предложи на министъра на икономиката Катерина Райхе също да посети Китай.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    24 0 Отговор
    Значи швабен е бил наритан и то напълно заслужено от Си.

    Коментиран от #9

    12:13 26.02.2026

  • 2 Руски колхозник

    22 0 Отговор
    Мерц пак е ял Патка по пекински 🤣

    12:14 26.02.2026

  • 3 смешко шМърц

    14 0 Отговор
    били успешни разговорите
    за повече внос на повече некачествени стоки в германия

    12:15 26.02.2026

  • 4 ФАКТ

    13 19 Отговор
    Мерц направи много успешно посещение. И това се вижда по акциите днес на немските и френските концерни. САмо за Аирбус получи поръчка от 120 самолета. С останалите 35 бизнесмена на големи фирми от Германия и ЕС също осъществиха много сделки.
    След като Урсулата направи договори с Б-то, и И-то на БРИКС-а, вчера замина и К-то. Всички искат договори с Европа и никой не иска с Русия.
    Сбогом БРИКС... останаха само РС. Да видим до кога.

    Коментиран от #11, #12

    12:16 26.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Си Дзинпин чаншии

    12 0 Отговор
    Тоа кви ги дрънка бе?

    12:18 26.02.2026

  • 7 ха ха ха

    0 12 Отговор
    Дежавю. Както Си изглежда до Мерц, така лилиПутин изглежда до Си.
    Това джудже прав ще му лапа на Мерц ако застане до него.

    Коментиран от #13

    12:18 26.02.2026

  • 8 Фриц шмърц

    1 9 Отговор
    Като разбием рф идва ред на Китай

    12:18 26.02.2026

  • 9 не може да бъде

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Според германските медии Мерц е водил със себе си делегация от 28 високопоставени ръководители в най-големите фирми!?Постигнали са потресаващ успех -нищо но от сърце!?

    12:21 26.02.2026

  • 10 Питам:

    10 0 Отговор
    Що така бе урсуланци? Всички велики евро "лидери" на килимчето пред председателя СИ ?

    Коментиран от #24

    12:22 26.02.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Може ли да обясните логиката, как закупуаането на 120 Аирбуса вреди на Русия? Ако ви се получи, ви признавам за гений.
    И има един руски лаф:"Восток дело тонкое".
    Не гледай че там ти се усмихват, може да се радует, че те гърбят.

    Коментиран от #14

    12:22 26.02.2026

  • 12 Друже

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Много бързаш, изчакай да свърши СВО. Ако заблудените граждани на ЕС не махнат урсулите и да изберат читави хора, всичките ще са на килимчето,наведени пред Путин...тогава...Путин ще определя условията.

    Коментиран от #15

    12:22 26.02.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "ха ха ха":

    Като къпан полицай си...

    12:23 26.02.2026

  • 14 ФАКТ

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Казал съм че вреди? НЕ. ЕС не вреди на никой. Но печели в случай от страните който уж подкрепят ка Путин. А мечтите му ги спират - както с БРИКС банката и валутата вече 9та година. Така и с намаляването на покупките на газ и петрол от тях както от Китай така и от Индия. Или не е така?

    Коментиран от #22

    12:25 26.02.2026

  • 15 ФАКТ

    0 8 Отговор

    До коментар #12 от "Друже":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ... аре сме се наслушали на вашите мераци.
    Не минаха ли 3те дена от това СВО вече... аре 4 години не минаха. Със супер дупер безаналогва техника, с супер армия подпомагана от Иран, С. Корея, Кадировци и частни войници на Пригожин... и то срещу страхливите бягащи от фронта украинци ... аре бе... вЕрно ли?
    Или победите са им тормозенето на жени и деца като ги оставяш на студено и тъмно вечер, че да кажат на войниците си да не се бият... това ли е веУиката руска армия?

    Коментиран от #25, #28

    12:28 26.02.2026

  • 16 000

    7 0 Отговор
    Предполагам, че мерц се е молил на колене слкитай да те спира износа на чипове за фолксваген груп. Ес е в задънена улица, зависим от сащ, китай и русия.

    12:30 26.02.2026

  • 17 Анонимен

    7 0 Отговор
    И как преговорите са били успешни, като проблемите не са били разрешени? Или има пре двид, че този път китайците поне са намерили време да го приемат?

    Коментиран от #20

    12:32 26.02.2026

  • 18 Европеец

    6 0 Отговор
    "Китай има голям производствен капацитет, който от части представлява проблем за Европа, защото значително надскача търсенето на пазара"

    Ами то и Германия имаше голям производствен капацитет преди войната - къде изчезна - да не би едни мал.оум.ни санкции да го занулиха. Г7 навремето държаха над 50% от световното производство а сега останалите 6 без САЩ нямат производство колкото Китай. Даже и със САЩ седемте държави от Г7 имат по-малко производство отколкото петте държави от БРИКС.

    Да не говорим че Г7 вече трябва да ги прекръстим на Големите длъжници 7 (ГД7).

    Коментиран от #19, #23

    12:32 26.02.2026

  • 19 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Изнесаха го в Китай. Или си спал 30 години.

    Коментиран от #21, #27

    12:34 26.02.2026

  • 20 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    "китайците поне са намерили време да го приемат"

    Е те китайците са възпитани и учтиви ама не казват дали са го пратили да минава през чека и проверки както Урсула - като туристка.

    Коментиран от #26

    12:35 26.02.2026

  • 21 Ами като са

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "...":

    глупави, сега да се молят на килимчето.

    12:38 26.02.2026

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТ":

    А кой е казал и къде, че Като подкрепяш Владимир Владимирович Путин и Русия, не можеш да търгуваш с ЕС? Не сте гений, не сте. А за Брикс са си твои фантазии. А за нефта Индия още нищо не е казала, да не говорим за Китай.

    Коментиран от #30

    12:39 26.02.2026

  • 23 Не бе

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Как ще са санкциите... ако беше заради тях, Мерц щеше да се моли на Си да ходатайства пред Путин за Германия, след като германците си скапаха отношенията с Русия, подкрепяйки Украйна.... а, я чакай малко...

    12:39 26.02.2026

  • 24 Коуега

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Питам:":

    Чакай да ги видиш пред Путин,какви физиономии ще са там🤣🤣

    12:39 26.02.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "ФАКТ":

    Ходи на лекар бе бандеровец. Грам понятие нямаш, от нищо. Аман от такива, занулихте България

    12:41 26.02.2026

  • 26 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Зевзек":

    Преди няколко месеца китайците много възпитано и учтиво отказаха среща на Мерц в последния момент, така че за Мерц може би си е успех, че сега въобще се е стигнало до преговори.

    12:41 26.02.2026

  • 27 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "...":

    "Изнесаха го в Китай"

    И защо го изнесоха в Китай - защото Европа няма евтина енергия и суровини ли пък ма.лоу.ни.ците се отказаха от руските заради краварите.

    Значи високо-технологично производство с роботи е по-евтино от китайското ама за да е такова ти трябва евтина електроенергия и евтини суровини. Собствениците на завод в Германия знаеш ли колко ги интересуват украинците - като си изнасят производството в Китай те пък попадат под мита и ДДС но въпреки това са преценили че там ще им е по изгодно.

    Коментиран от #29

    12:42 26.02.2026

  • 28 Друже

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ФАКТ":

    Контранаступа как е....парада в Москва? Не видяхме да пишеш коментари, когато укрите запалиха българи и културният дом в Украйна.Качвай се на Фламингото на наркомана и беж за Укрия

    12:44 26.02.2026

  • 29 ...

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Питаш глупави въпроси и развиваш още по-глупави тези. С трол. Не ми се говори. На всичките си въпроси можеш да намериш отговор в интернет - но не за това ди тука, нал! Знаем те.

    12:45 26.02.2026

  • 30 ФАКТ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Явно си спал зимен сън последните 2 месеца

    12:47 26.02.2026

Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания