Чехия със сигурност няма да увеличава разходите за отбрана, каза премиерът

Чехия със сигурност няма да увеличава разходите за отбрана, каза премиерът

26 Февруари, 2026 19:46 708 9

Бабиш заяви преди изборите миналата година, че споразумението в НАТО за постепенно увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП е нереалистично

Чехия със сигурност няма да увеличава разходите за отбрана въпреки увеличаващите се изисквания в НАТО, заяви днес чешкият премиер Андрей Бабиш, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Движението "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО) на Бабиш се върна на власт след парламентарните избори в Чехия миналата година и прокарва в парламента преработен бюджет за тази година. АНО се натъква на критика заради намаляването на разходите за отбрана.

Бабиш заяви преди изборите миналата година, че споразумението в НАТО за постепенно увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП е нереалистично.

В днешно онлайн интервю за новинарския портал Denik.cz Бабиш беше категоричен, че правителството му няма да увеличава разходите за отбрана.

"Нашият приоритет е здравето на гражданите ни - да живеят дълго", изтъкна той.

Бабиш спечели миналогодишните избори с обещания за подобряване на жизнения стандарт посредством увеличаване на заплатите, намаляване на данъците и гарантирана на нови социални придобивки.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мисля

    12 2 Отговор
    И правилно. Животът и благоденствието на гражданите на Чехия, преди всичко.

    19:49 26.02.2026

  • 3 Само питам

    12 1 Отговор
    Извинявам се, но под «разходите за отбрана" не се ли разбира РЕКЕТА ЗА ТРЪМП??!!

    19:53 26.02.2026

  • 4 ЧЕХ А И СЛОВАК

    4 3 Отговор
    РУСКИТЕ ТУРИСТИ В ЧЕХИЯ А И В СЛОВАКИЯ СА ДОБРЕ ДОШЛИ
    ЩЕ ГИ НАУЧИМ ДА ПИЯТ ХУБАВА БИРА
    А МОЖЕ И ДА ГИ НАУЧИМ И ДА Я ПРАВЯТ ОТ КЕДРОВИ ШИШАРКИ
    НЯМАМ ПРЕДСТАВА КВО ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ

    19:57 26.02.2026

  • 5 Евродебил

    14 3 Отговор
    Няма страшно,ние и румънците ще покрием изискванията,че може и да ги надскочим тези 5%.Нищо,че реално военно-въздушните ни сили се състоят от два пребоядисани Ф16,(дето не летят),като най вероятно единственния ни летящ Миг 29 е подарен на Украйна.Военноморските ни сили са добре екипирани, с гумени лодки.Имаме и цяла сурия от подводничари на щат,с една подводница в музея.Останалото го виждаме на парада.Но врътката не е какво имаме,а колко милярда заеми сме реализирали в областа на отбраната.

    Коментиран от #8

    19:59 26.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 лама Щирлиц

    7 1 Отговор
    Москва26 февВести.РФ передала Украине тела 1 тысячи военных, взамен получила 35, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

    20:04 26.02.2026

  • 8 Така е бе грамотен Петушар

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Евродебил":

    Хахахахаха
    42% дават Узкоглазите пи--- ДОРИ москалья!
    А с ...3 %,.. ЕВРОПА се готвела за. ..Война, ?
    Хахахахаха
    Пе...ДАЛ си нали?

    20:04 26.02.2026

  • 9 Хм...

    0 8 Отговор
    Че защо му е да увеличава разходи? Приятелите им в Европа няма да ги нападнат, а путин им е началник. Заплаха няма. Мишкуваш в центъра на Европа и се оравиш на тарикат.

    20:13 26.02.2026

