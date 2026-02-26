Чехия със сигурност няма да увеличава разходите за отбрана, каза премиерът

Чехия със сигурност няма да увеличава разходите за отбрана въпреки увеличаващите се изисквания в НАТО, заяви днес чешкият премиер Андрей Бабиш, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Движението "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО) на Бабиш се върна на власт след парламентарните избори в Чехия миналата година и прокарва в парламента преработен бюджет за тази година. АНО се натъква на критика заради намаляването на разходите за отбрана.
Бабиш заяви преди изборите миналата година, че споразумението в НАТО за постепенно увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП е нереалистично.
В днешно онлайн интервю за новинарския портал Denik.cz Бабиш беше категоричен, че правителството му няма да увеличава разходите за отбрана.
"Нашият приоритет е здравето на гражданите ни - да живеят дълго", изтъкна той.
Бабиш спечели миналогодишните избори с обещания за подобряване на жизнения стандарт посредством увеличаване на заплатите, намаляване на данъците и гарантирана на нови социални придобивки.
