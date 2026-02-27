Новини
"Приятелски огън": Американските военни свалиха с лазер дрон на Митническа и гранична служба в Тексас

27 Февруари, 2026 05:25, обновена 27 Февруари, 2026 05:31 744 5

Инцидентът е станал на 26 февруари близо до Ел Пасо

"Приятелски огън": Американските военни свалиха с лазер дрон на Митническа и гранична служба в Тексас - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни свалиха дрон на Митническа и гранична служба в Тексас, използвайки лазер, съобщи Асошиейтед прес (AP).

Според агенцията инцидентът е станал на 26 февруари близо до Ел Пасо и е привлякъл вниманието на членове на Конгреса на САЩ.

„Главите ни се замаяха от предполагаемото сваляне от Пентагона на дрон на Митническа и гранична служба, използващ високорискова система против дронове“, цитира Асошиейтед прес членове на Комисията по транспорт и инфраструктура на Камарата на представителите.

Федералната авиационна администрация (FAA) затвори въздушното пространство в района на инцидента.

Подобен инцидент се случи в Тексас преди няколко седмици. На 11 февруари министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи обяви, че Пентагонът и FAA са неутрализирали дрон, нарушил въздушното пространство на САЩ, за който се твърди, че принадлежи на мексикански наркокартел.

Според редица американски медии обаче лазерна технология всъщност е била използвана срещу балони, които граничните служители са сбъркали с дронове.


Оценка 4.3 от 3 гласа.
  • 3 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    6 0 Отговор
    Да се самоизбиват говeдарите, не е загуба за света.

    05:45 27.02.2026

  • 4 Шишипейо

    6 0 Отговор
    Абе ПростацитеСа СиПростаци, тая НегърскоАмериканскаСган ще се самоунищожи..

    05:45 27.02.2026

  • 5 Величко

    4 0 Отговор
    Дааа ... , американска им работа ! Много са добри ... Със сигурност са по - добри от наще цигани !

    05:50 27.02.2026