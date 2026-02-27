"Приятелски огън": Американските военни свалиха с лазер дрон на Митническа и гранична служба в Тексас

Американските военни свалиха дрон на Митническа и гранична служба в Тексас, използвайки лазер, съобщи Асошиейтед прес (AP).

Според агенцията инцидентът е станал на 26 февруари близо до Ел Пасо и е привлякъл вниманието на членове на Конгреса на САЩ.

„Главите ни се замаяха от предполагаемото сваляне от Пентагона на дрон на Митническа и гранична служба, използващ високорискова система против дронове“, цитира Асошиейтед прес членове на Комисията по транспорт и инфраструктура на Камарата на представителите.

Федералната авиационна администрация (FAA) затвори въздушното пространство в района на инцидента.

Подобен инцидент се случи в Тексас преди няколко седмици. На 11 февруари министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи обяви, че Пентагонът и FAA са неутрализирали дрон, нарушил въздушното пространство на САЩ, за който се твърди, че принадлежи на мексикански наркокартел.

Според редица американски медии обаче лазерна технология всъщност е била използвана срещу балони, които граничните служители са сбъркали с дронове.