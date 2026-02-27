Новини
The Daily Telegraph: Разследват ползвал ли е Андрю бази на Кралските военновъздушни сили, за да се среща с Епстийн

27 Февруари, 2026 05:12, обновена 27 Февруари, 2026 05:19 615 0

Търсят се доказателства за връзки между няколко държавни ведомства и скандалния финансист

The Daily Telegraph: Разследват ползвал ли е Андрю бази на Кралските военновъздушни сили, за да се среща с Епстийн - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският министър на отбраната Джон Хийли призова за вътрешно разследване на съобщенията, че Андрю Маунтбатън-Уиндзор, брат на крал Чарлз III, може да е използвал бази на Кралските военновъздушни сили, за да се срещне с осъдения педофил Джефри Епстийн, съобщи The Daily Telegraph.

Според изданието, Хийли е казал на служителите си да „положат всички усилия“, за да намерят записи за полетите на Епстийн във Великобритания през последните 20 години. Вестникът цитира източник в Министерството на отбраната, който обещава, че ведомството „безмилостно ще търси всякаква информация, която би могла да хвърли светлина върху този скандал“.

Миналата седмица бившият премиер на Обединеното кралство (2007-2010) Гордън Браун поиска от полицията да разследва подобна информация. Той предостави на шест полицейски управления в цяла Англия „нова и допълнителна информация“ за връзките на бившия принц Андрю с Епстийн. Според вестника, бившият премиер се опасява, че Маунтбатън-Уиндзор е използвал чартърни полети на Кралските военновъздушни сили, за да го транспортира до частни срещи, включително с финансист, несвързани с работата му като специален търговски представител на Обединеното кралство.

Както отбелязва вестникът, Браун също така настоява полицията да разпита служители на Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Министерството на транспорта и Министерството на финансите, за да установи евентуални връзки между тези ведомства и Епстийн.


