МВнР на България изрази тревога от действията на Иран

МВнР на България изрази тревога от действията на Иран

1 Март, 2026 07:12, обновена 1 Март, 2026 06:17

От ведомството призоваха за прекратяване на ескалацията

Снимка: МВнР
БТА БТА

Министерството на външните работи на Република България изрази нарастваща тревога от действията на режима в Иран, включително атаките срещу цивилни обекти на територията на партньорски държави в региона на Залива.

В позиция на ведомството се посочва, че са били положени „всички усилия, за да бъде убеден Иран, че международната общност не може да допусне развитието на ядрената му програма, както и обезпокоителното му ракетно производство“.

От министерството отбелязват, че вместо да прояви въздържаност, Техеран „разширява обхвата на опасната военна ескалация, за която носи отговорност“.

Българската страна настоява Иран незабавно да прекрати действията си и да създаде условия за възобновяване на диалога.

„Настояваме Иран да прекрати тези действия, като изпълни условията, които биха отворили възможност за възобновяване на диалога и за постигане на решение в съответствие с очакванията на международната общност и с демократичните стремежи на иранския народ“, се казва още в позицията.

Във вчерашния ден ведомството съобщи, че във връзка със започналата военна ескалация между Израел и Иран следи ситуацията в 24-часов режим. По указание на министър Нейнски е формиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници, се посочва в съобщението.

Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани, посочиха в позиция на МВнР за ситуацията в региона на Близкия изток, разпространена също вчера от ведомството.

По-рано в събота служебният премиер Андрей Гюров свика заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната.

Приблизително 11 400 български граждани и стотици наши туристи са блокирани в Близкия изток, каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски след края на заседанието на Съвета по сигурността.

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.


България
  • 1 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    46 5 Отговор
    Ура! В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро!

    06:18 01.03.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    74 3 Отговор
    НЯМАТЕ СРАМ❗❗❗

    06:18 01.03.2026

  • 3 хехе

    95 4 Отговор
    нашите слуги обвиняват жертвата, а не агресора.

    Коментиран от #7, #39

    06:19 01.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    84 3 Отговор
    Никакво съчувствия за над 50 убити от иSSраелските войски деца , но са възмутени от отговора на нападната страна❗

    06:21 01.03.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    69 3 Отговор
    Ударът на САШт и иSSраел
    НЕ Е ЗАРАДИ ОБОГАТЕНИЯ УРАН❗
    Това трябва да се знае‼️

    06:23 01.03.2026

  • 6 Баязид

    70 3 Отговор
    Като нямате какво да кажете поне не се подигравайте с трагедията на Иран, че да не ви се върне и на вас след време.

    06:25 01.03.2026

  • 7 Мурка

    52 3 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    НАЛИ ЗНАЕШ КОИ Е ВЪНШЕН МИНИСТЪР-РАЗКРАЧЕНИ КРАКА В ГАРАЖ НА ПРЕДЕН КАПАК

    06:26 01.03.2026

  • 8 Сесесере

    5 52 Отговор
    Неински, острието на българската демокрация ! Копеите пак навряни!

    Коментиран от #13, #37

    06:28 01.03.2026

  • 9 Край

    57 3 Отговор
    Грозната Надка май ще трябва да я извлечем за косата от Външно. Иран у бил виновен за нещо.

    06:29 01.03.2026

  • 10 таквизи ми работи

    29 4 Отговор
    Ще нападнат и България,просто е въпрос на време. Прицелват се в амерските самолети на летището,а после и в сградите на града. Ще има огън и пламъци.

    Коментиран от #25

    06:32 01.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 забележително

    53 6 Отговор
    Надежда Нейнски е умна, колкото пуйка. Не и се сърдете!

    06:36 01.03.2026

  • 13 Мурка

    22 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сесесере":

    Само да ни ОБЯСНИЩ ако можеш -НЕВРОАТЛАНТИК ,ЕВРОАТЛАНТИК , АТЛАНТИК или само ЕВРО Е

    06:37 01.03.2026

  • 14 Бжбж

    10 6 Отговор
    По цял ден с Иран ни занимават. Статия след статия за Иран. Стига вече!

    06:38 01.03.2026

  • 15 Е,това

    43 1 Отговор
    надминава всякаква наглост! Тая вещерица с природната си тъпня цепи мрака! А народа си трае.....Дали ще е така като завалят ракетите?

    06:39 01.03.2026

  • 16 Гошо

    27 1 Отговор
    Хе хе пудели подстригани ,а от действията на САЩ не изразили тревога

    06:39 01.03.2026

  • 17 МВнРИзразило "Тревога" за Действиятя, на

    43 2 Отговор
    Иран???? Агресорае Израел и САЩ, Нейнски, Иран са Потърпевшите, Скумрия Нейнски, те са жертвата, не Агресора!

    06:39 01.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Иран затвори

    22 1 Отговор
    Ормузкия проток през който се доставя 30%от световния петрол. Имате ли представа с колко ще скочи от днес цената на петрола ?

    Коментиран от #24

    06:50 01.03.2026

  • 20 Пропускате нещо

    25 1 Отговор
    А към действията на САЩ и Израел

    06:53 01.03.2026

  • 21 Уса

    15 1 Отговор
    Мвнр на РБ са пдрс и и пропадляци

    06:59 01.03.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    15 1 Отговор
    Вместо да изразява загриженост, министър "Михайлова" да яхне метлата и да кацне в Техеран. Така ще ги изпоплаши, че в миши дупка ще се заврът и никога повече няма да помислят да обогатяват уран. Братските народи на Иран и Юдея ще се гушнат и ще заживяват щастливо, защото такова е пожеланието и на баба Яга, и на червенокосата руса руска фея, но най-вече на сиганчето от Маскуда, което денонощно е пред пасоля с чашка в ръка, просейки копейчици.

    07:00 01.03.2026

  • 23 колю надървения

    17 2 Отговор
    лудото наде ,пак говори глупости

    07:00 01.03.2026

  • 24 илия

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Иран затвори":

    Най малко с две левчета .

    Коментиран от #29

    07:03 01.03.2026

  • 25 илия

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "таквизи ми работи":

    Дай Боже .

    07:04 01.03.2026

  • 26 Гуньо Простиа

    13 0 Отговор
    Много ме кефи как някакви институции издават някакви прокламации, които никой не ги чете, но за сметка на това всички медии ги отразяват

    07:05 01.03.2026

  • 27 оня с питон.я

    7 2 Отговор
    Пак гласувайте за геноцидните фашисти педофили от ппдб и ментора им Радев.

    07:06 01.03.2026

  • 28 Ролан

    16 1 Отговор
    Ние сме една малка, смешна и жалка държава

    07:06 01.03.2026

  • 29 оня с питон.я

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "илия":

    А дали ще има бензин и дизел?

    07:07 01.03.2026

  • 30 а защо

    15 0 Отговор
    изразяват тревога от действията на Иран , че те кого нападнаха

    07:10 01.03.2026

  • 31 Ай стига бе!

    19 2 Отговор
    "Българската страна настоява Иран незабавно да прекрати действията си и да създаде условия за възобновяване на диалога." Четейки подобни изявления, човек ще остане с впечатление, че Иран е нападнал САЩ и Израел, а не обратното... А и с подобно отношение едва ли управниците ни ще станат по-мили на големия брат във Вашингтон, там отдавна е известно що за стока са... Говоря за управниците, не за народа!

    07:11 01.03.2026

  • 32 Иванич

    8 1 Отговор
    МВнР кога ще изрази съболезнования за загиналите ученички от девическото училище?
    Надка е толкоз елементарна и дваж по-вече одъртяла....

    07:16 01.03.2026

  • 33 Новак

    10 1 Отговор
    Струва ми се, че за това нападение се е знаело и затова за външен министър на България е сложена тази в€щица

    Коментиран от #41

    07:19 01.03.2026

  • 34 Позитано 20

    2 5 Отговор
    Ние, Изпълнителното бюро на ЦК на БКП изразявам възмущението си от факта, че вчера цял ден ни занимавате с някаква си фойна в Иран, вместо да отразите все народния празник - именния ден на другарят Янко. А днес като се закичвате с мартеници, /както си знаете/ червеният конец олицетворява кръвта на геройски загиналите другари в неравни те битки с фашистите. Нищо, че този празник е възникнал значително преди БКП.

    07:21 01.03.2026

  • 35 Очаквана реакция

    4 1 Отговор
    от българското външно министерство. По-интересна като съдържание е реакцията на държави извън НАТО и неангажирани в конфликта. Няма ли такива реакции или не се публикуват?

    07:25 01.03.2026

  • 36 Тревога от действията на Иран.

    6 1 Отговор
    А от действията на САЩ и Израел.

    07:26 01.03.2026

  • 37 123

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сесесере":

    Колко много тъпанари има в България.

    07:27 01.03.2026

  • 38 1020

    5 0 Отговор
    МВнР се обезпокоило от Иран? От Иран? Тая Надка избръмчала дето я турнаха за външен министър точно сега (в съчетание с военния сурикат) са меко казано опасни за България. Само Господ може да ни опази.

    07:31 01.03.2026

  • 39 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Сега вече ще има атака по летището в София

    07:32 01.03.2026

  • 40 Марио

    3 0 Отговор
    Уродска работа!

    07:34 01.03.2026

  • 41 Тъмен субект

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Новак":

    Както и затова оставиха същия военен министър - да не им се развали уйдурмата.

    07:36 01.03.2026

  • 42 Велев

    2 0 Отговор
    Ок, от действията на Иран, но от действията на Израел и САЩ??? ТЕЗИ КЪДЕ УПРАВЛЯВАТ СЕГА ЩЕ НИ ВКАРАТ В БЕЛЯ!

    07:39 01.03.2026

  • 43 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Либералната бабишкера много се е закъхарила.

    07:45 01.03.2026

  • 44 Бякой

    3 0 Отговор
    Хм, а първата ни баба не изрази ли загриженост от действията на САЩ и Израел? Щото Иран се защитава, нападайки бази и военни обекти на агресорите. Бабката що мълчи за това? Двулична бяла патица е тя!

    07:48 01.03.2026

  • 45 Антиперчем

    1 0 Отговор
    Нашите олигофрени се загрижили от действията на Иран. А какви действия са очаквали ми е интересно...

    07:49 01.03.2026

  • 46 България няма външно министерство

    3 0 Отговор
    Българите имат външни тоалетни защото нямат канализация по селца и градчета. Но за сметка на това имат евровизия евровизация и цифровизация самотаксуване и усилено самопоробване. Мината е всяка граница на нормалността и на издевателствата над хората.

    07:53 01.03.2026

