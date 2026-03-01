МВнР на България изрази тревога от действията на Иран

Министерството на външните работи на Република България изрази нарастваща тревога от действията на режима в Иран, включително атаките срещу цивилни обекти на територията на партньорски държави в региона на Залива.
В позиция на ведомството се посочва, че са били положени „всички усилия, за да бъде убеден Иран, че международната общност не може да допусне развитието на ядрената му програма, както и обезпокоителното му ракетно производство“.
От министерството отбелязват, че вместо да прояви въздържаност, Техеран „разширява обхвата на опасната военна ескалация, за която носи отговорност“.
Българската страна настоява Иран незабавно да прекрати действията си и да създаде условия за възобновяване на диалога.
„Настояваме Иран да прекрати тези действия, като изпълни условията, които биха отворили възможност за възобновяване на диалога и за постигане на решение в съответствие с очакванията на международната общност и с демократичните стремежи на иранския народ“, се казва още в позицията.
Във вчерашния ден ведомството съобщи, че във връзка със започналата военна ескалация между Израел и Иран следи ситуацията в 24-часов режим. По указание на министър Нейнски е формиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници, се посочва в съобщението.
Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани, посочиха в позиция на МВнР за ситуацията в региона на Близкия изток, разпространена също вчера от ведомството.
По-рано в събота служебният премиер Андрей Гюров свика заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната.
Приблизително 11 400 български граждани и стотици наши туристи са блокирани в Близкия изток, каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски след края на заседанието на Съвета по сигурността.
Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
