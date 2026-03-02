Иран атакува американска база в Бахрейн. Седем ранени в района на Йерусалим при ракетен обстрел

Иран е атакувал американска военноморска база в Бахрейн с балистични ракети, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Твърди се, че ракетите са поразили целите си. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн все още не е коментирало тази информация.

Седем души бяха ранени снощи на шосе в района на Йерусалим по време на ирански ракетен обстрел, се казва в съобщение на националната спасителна служба, предаде АФП, цитирана от БТА.

„Досега седем ранени с различна степен на тежест бяха евакуирани, за да получат медицинска помощ“, гласи съобщението. Броят беше потвърден и от две болници в града.

Около 20:40 ч. по Гринуич журналисти на АФП видяха няколко експлозии в небето над Йерусалим, звучащи като от прехващане на ракети от израелската противовъздушна отбрана.

Израелски телевизии излъчиха кадри, на които се виждат полицаи и аварийно-спасителни екипи, разположени в райони, където има видими щети. В района на Йерусалим кадрите показват път, осеян с различни отломки, включително камъни.

Военната цензура забранява на медиите да разкриват точното местоположение на засегнатите места, посочи АФП.

„Полицаи от окръг Йерусалим извършват претърсвания в целия окръг след сигнали за паднали снаряди на няколко места“, добави полицията в съобщение.

Израелските военновъздушни сили започнаха нова вълна от атаки срещу цели в иранската столица, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха днес, че възобновяват ударите, насочени срещу иранския режим „в сърцето на Техеран“.

Засега не се дават подробности.

Разстоянието между израелския град Тел Авив и Техеран по права линия е около 1600 километра.

Според Израел операцията на военновъздушните му сили срещу заклетия му враг Иран, започната в събота сутринта в координация със съюзника му – Съединените щати, е най-мащабната в историята на страната досега.

Израелските сили съобщиха още, че са нанесли удари и по обекти на групировката „Хизбула“ в Ливан в отговор на обстрел от страна на шиитското движение по Израел, предаде АФП.

Ирански медии съобщават, че при въздушни удари е била засегната болница в иранската столица Техеран, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Болницата „Ганди“ е била атакувана при въздушните ционистко-американски удари“, пише иранската агенция ИСНА. Иранските медии ФАРС и Мизан публикуват видео, което представят като заснето във вътрешността на болницата. В него се виждат отломки на пода насред инвалидни колички.