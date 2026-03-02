The New York Times: Тръмп има три "подходящи" кандидатури за следващ лидер на Иран, пази ги в тайна

В интервю за The New York Times, президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи, че има трима кандидати, които смята за подходящи за поста следващ лидер на Иран.

Изданието съобщава, че по време на интервюто американският лидер е заявил, че има „три много добри избора“ за това кой би могъл да ръководи Ислямската република. Когато е бил помолен да посочи конкретни имена, ръководителят на Белия дом е отказал да отговори.

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани заяви, че съветът за лидерство ще поеме задълженията на върховния лидер, докато не бъде избран наследник на убития Али Хаменей.

Тръмп повдигна въпроса за възможността за отмяна на санкциите срещу Иран, ако новото ръководство на страната демонстрира прагматизъм.

Той обаче отказа да уточни дали САЩ по някакъв начин ще подкрепят онези, които се опитват да свалят настоящото иранско правителство. „Не поемам никакви ангажименти по един или друг начин. Твърде рано е“, цитира вестникът думите на Тръмп. „Имаме работа за вършене и я вършим много добре. Бих казал, че сме доста изпреварили графика“, добави шефът на Белия дом.

Белият дом все още няма ясна визия за това как ще се развие ситуацията на бойното поле и в политическия пейзаж на Иран през следващите седмици, пише The New York Times, като подчерта високата степен на несигурност в отговорите на американския президент Доналд Тръмп на въпроси по време на интервюто му.

Вестникът предаде, че американският президент е представил няколко противоречиви сценария за формиране на ново иранско правителство. Тръмп многократно е цитирал опита си във Венецуела, където нареди на Делта Форс да залови Николас Мадуро, като модел за преход на властта. Въпреки тези паралели обаче, американският лидер не успя да даде конкретен отговор на въпроса кой точно трябва да заеме ръководни позиции в Иран.