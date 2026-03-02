Новини
The New York Times: Тръмп има три "подходящи" кандидатури за следващ лидер на Иран, пази ги в тайна

2 Март, 2026 04:13, обновена 2 Март, 2026 04:21

Белият дом все още няма ясна визия за това как ще се развие ситуацията на бойното поле и в политическия пейзаж на Иран през следващите седмици, пише изданието

The New York Times: Тръмп има три "подходящи" кандидатури за следващ лидер на Иран, пази ги в тайна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

В интервю за The New York Times, президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи, че има трима кандидати, които смята за подходящи за поста следващ лидер на Иран.

Изданието съобщава, че по време на интервюто американският лидер е заявил, че има „три много добри избора“ за това кой би могъл да ръководи Ислямската република. Когато е бил помолен да посочи конкретни имена, ръководителят на Белия дом е отказал да отговори.

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани заяви, че съветът за лидерство ще поеме задълженията на върховния лидер, докато не бъде избран наследник на убития Али Хаменей.

Тръмп повдигна въпроса за възможността за отмяна на санкциите срещу Иран, ако новото ръководство на страната демонстрира прагматизъм.

Той обаче отказа да уточни дали САЩ по някакъв начин ще подкрепят онези, които се опитват да свалят настоящото иранско правителство. „Не поемам никакви ангажименти по един или друг начин. Твърде рано е“, цитира вестникът думите на Тръмп. „Имаме работа за вършене и я вършим много добре. Бих казал, че сме доста изпреварили графика“, добави шефът на Белия дом.

Белият дом все още няма ясна визия за това как ще се развие ситуацията на бойното поле и в политическия пейзаж на Иран през следващите седмици, пише The New York Times, като подчерта високата степен на несигурност в отговорите на американския президент Доналд Тръмп на въпроси по време на интервюто му.

Вестникът предаде, че американският президент е представил няколко противоречиви сценария за формиране на ново иранско правителство. Тръмп многократно е цитирал опита си във Венецуела, където нареди на Делта Форс да залови Николас Мадуро, като модел за преход на властта. Въпреки тези паралели обаче, американският лидер не успя да даде конкретен отговор на въпроса кой точно трябва да заеме ръководни позиции в Иран.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Щерю

    12 2 Отговор
    По голяма наглост не съм чувал. Убиха им лидера с цялото семейство и убийците му търсят заместник. Това са лидерите на свободният свят.

    04:31 02.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    0 8 Отговор
    Персите ще бъдат управлявани от израитляни. Така както хазарските племена векове наред са управлявани от евреи.

    04:36 02.03.2026

  • 3 Бай Дончо няма да

    6 0 Отговор
    Е необходим твоя заместник в Иран. Търси си заместник на себе си и Биби. Май ви разказват играта, трябва да свиквате вече не сте хегемон.

    04:48 02.03.2026

  • 4 Уса

    0 0 Отговор
    Пълни глупости Иран не е превзет и там Русия и Китай казват,какво да става,как да се случи и какви ще са последствията.Ако Иран се задържи повече от седмица мисията на педофилите е приключена

    05:19 02.03.2026