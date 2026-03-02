Новини
Арагчи: САЩ и Израел безнаказано извършват световен тероризъм в пряка атака срещу международното право

2 Март, 2026 04:23, обновена 2 Март, 2026 04:28 697 28

Иран призовава генералния секретар на ООН и Съвета за сигурност да поемат отговорностите си за поддържане на международния мир и сигурност

Арагчи: САЩ и Израел безнаказано извършват световен тероризъм в пряка атака срещу международното право - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей представлява пряка атака от страна на Израел и Съединените щати срещу основните принципи на международното право, според писмо на иранския външен министър Абас Арагчи, адресирано до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и членове на Съвета за сигурност на ООН.

„Съединените щати и израелският режим умишлено са атакували най-висшия служител на суверенен член на ООН, върховния лидер Али Хаменей. Този страхлив терористичен акт е пряка атака срещу основните принципи на международното право“, се казва в писмото, предоставено на ТАСС от иранската мисия в ООН.

Арагчи също така заяви, че умишленото убийство на висшето ръководство на Иран е грубо нарушение на международното право и отваря „кутията на Пандора“. „Умишленото насочване на оръжие към най-висшия служител на Ислямска република Иран представлява крещящо и безпрецедентно нарушение на най-фундаменталните норми, регулиращи отношенията между държавите. Подобно поведение безразсъдно отваря опасна кутия на Пандора, подкопавайки основите на суверенното равенство и стабилността на международната система“, подчерта иранският външен министър.

„Иран призовава генералния секретар на ООН и Съвета за сигурност да поемат отговорностите си за поддържане на международния мир и сигурност и да предприемат незабавни, конкретни и ефективни мерки, за да подведат Съединените щати и Израел под пълна отговорност за този гнусен терористичен акт“, се казва в писмото.

Действията на Съединените щати и Израел за убийството на висшето ръководство на Иран представляват акт на международен тероризъм и престъпление срещу човечеството, добави Арагчи. Според него „гореспоменатият акт е извършен в крещящо пренебрежение на обвързващите принципи на международното право“ и „води до индивидуална наказателна отговорност на президента на Съединените щати, така наречения министър-председател на израелския режим и всички, участвали в планирането и нареждането му“.

Арагчи добави, че американско-израелската операция е съпроводена от „продължаващи военни престъпления и актове на агресия“.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 те това е краварска демокрация

    5 9 Отговор
    че кои ще скочи на америка бе серсеминно?

    тия са най силните ако не знаеш

    могат да бият когото си решат

    окопирали са целия свят като са го демократизирали със бази, техни бази и ха мръднеш и започва боя

    и ние тук сме окопирани от 4 краварски бази и пак чакаме руснаците да ни освободят като едно време

    Коментиран от #4

    04:32 02.03.2026

  • 2 Тоя

    7 9 Отговор
    хитрец се подсмихваше докато протакаха преговорите, мислейки си че въртят Тръмп на малкия си пръст Сега го е ударил на плач :) Колко бързо само се обръща палачинката

    Коментиран от #5

    04:32 02.03.2026

  • 3 гутериш пияндето ли търсите?

    11 1 Отговор
    алоуу гутериш ли търсите? ами той сега е пиян , почакайте да изтрезнеее

    макар да не е изтрезнявал от както е на тоя пост , все пиян е

    04:33 02.03.2026

  • 4 САЩ

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "те това е краварска демокрация":

    ни пази именно от желанието на Русия пак да ни "асвабади". А местните копейки не са проблем, малко сте, възрастни сте, нищо не може да промените

    Коментиран от #6, #7, #8, #11, #20, #24

    04:33 02.03.2026

  • 5 америка

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя":

    една държава изградена от пияници, английски затворници простиитутки и пирати, може ли да е държава?

    04:35 02.03.2026

  • 6 оня с коня

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "САЩ":

    моля спрете да ядете краварскиГУВНА смешен сте

    04:35 02.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 тъпанаp демо кратичен

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "САЩ":

    "И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
    От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
    Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!

    Коментиран от #9, #23

    04:38 02.03.2026

  • 9 град КОЗЛОДУЙ

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "тъпанаp демо кратичен":

    много сте точен приятел

    04:38 02.03.2026

  • 10 мдаааа дааа

    10 2 Отговор
    Нормално би било сега ние и ЕС да пращаме оръжие и помощи на Иран да се бори срещу агресора ФАЩ и евреи....
    Нали имаме желание и навик да се борим с всички агресори и да помагаме на пострадалите...
    Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
    САЩ, ЕС и Израел за чужди земи и блага... Но са "Миротворци"???
    О Времена, о Нрави!!!

    Коментиран от #22, #25

    04:38 02.03.2026

  • 11 оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "САЩ":

    ало басстун, може ли да ядеж на коня миpизливияХУЙ?

    Коментиран от #13

    04:39 02.03.2026

  • 12 Гориил

    8 2 Отговор
    През 2003 г. Колин Пауъл размаха ампула с бял прах пред Съвета за сигурност на ООН, за да оправдае нахлуването в Ирак. Разликата от 2003 г. е, че този път лъжите бяха още по-груби и нагли, дипломатическият развод още по-крещящ, а яростта на САЩ и Израел още по-изразена. През 2003 г. коалицията все още съществуваше, макар и крехка. През 2026 г. тя беше два алфа мъжкаря (САЩ и Израел) срещу останалия свят, който наблюдаваше с удивление и недоверие как преговорите бяха смачкани, стъпкани и дерайлирани за по-малко от двадесет и четири часа.

    Коментиран от #16

    04:40 02.03.2026

  • 13 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    може ас съм сигурен щото е еврогейсиПЕДАЛ те ядат всякакквиХУЙЩА

    04:40 02.03.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    3 6 Отговор
    Иранският държавен, военен и политически елит ще бъде унищожен. Този скоро ще го ударят по главата или с Томахавка, или с израелски бомби.

    Коментиран от #18

    04:40 02.03.2026

  • 15 Те така

    6 3 Отговор
    си действат, с години ви се обяснява по мирен начин какво трябва да правите и какво да не правите вие не изпълнявате... а русия и китай си траят, щото и те имат интерес иран да няма ядрено оръжие, кой иска в тея ръце такова нещо... там моралната полиция уби момиче за неправилно носене на хиджаб и тея ще имат такива оръжия, айде моля ти се

    04:40 02.03.2026

  • 16 къде се крият унияКУРВИ еврогейските

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    урсулаМАРСУЛА къде се е покрила сега да каже това сега може ли да е демократично?

    а няма я нито кая нито боклукаУРСУЛА

    Коментиран от #17

    04:42 02.03.2026

  • 17 град КОЗЛОДУЙ

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "къде се крият унияКУРВИ еврогейските":

    много сте точен приятел

    04:42 02.03.2026

  • 18 град КОЗЛОДУЙ

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    господине, ас пък ще си го преместя в другия крачол

    04:43 02.03.2026

  • 19 Ха-ха-ха

    7 0 Отговор
    Кво ООН бе? Негов главен секретар е онази германка, 360 градуса.. И оня пенсионер, дето никой не го има за нещо. ООН отдавна не върши нищо. Сащ и британците воюваха в Югославия, в Ирак и на много места, без да се съобразяват с ООН. И тези нямат силата да ги спрат.
    Те са отживелица от един стар свят. Днес действа законът на джунглата!!! Сащ оповестиха това с действията си в последно време. Умните имат армии и оръжия, а глупавите народи сега са много зле.

    04:43 02.03.2026

  • 20 Тиготуринаголо

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "САЩ":

    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    Коментиран от #21

    04:44 02.03.2026

  • 21 ти па ся?

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тиготуринаголо":

    ааа, сложете му го както е по чорапи, що на голо? ще го поеме до гърлоото сигурен съм

    04:45 02.03.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "мдаааа дааа":

    Голяма част от стрелковото оръжие на Иран е българско. Сега не можем да им продадем нищо, защото всичко което успеем да произведем, го продаваме на Украйна. Преди войната им продавахме, включително и бойна техника от складовете на българската армия.

    04:45 02.03.2026

  • 23 Ооооо

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "тъпанаp демо кратичен":

    те па Левски, Ботев и Раковски колко много са обичали таз русия... дано не си си сложил профилна снимка на Ботев във фейса и не си си татуирал Левски на прасеца и да обичаш русия щото тогава си за тепане

    Коментиран от #27

    04:46 02.03.2026

  • 24 Тоа па

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "САЩ":

    Ти още ли мислиш в категорията "копейки"?
    Ако някой е против лъжедемокрацшята, то не значи автоматично, че иска да е васал на други. Много сте примитивни с вашето "бяло " и "черно"! Каквато и да е окупация и подчинение не са приемливи. Дали от ЕС или.от сащ, също. А "старите", които са живяли и в други системи имат повече опит от вас. Вие вярвате на многото лъжи и пропаганда. След време ще разберете и вие, че постоянно сте били лъгани.

    04:48 02.03.2026

  • 25 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "мдаааа дааа":

    Кинтекс продаде доста оръжие на Иран на времето. Продаваше им и МТЛБта, които произвеждаме в комбинат "9ти май" в Червен бряг. Сега всичкото това оръжие си е при персите. След месец, два бай Дончо ще го продаде на Украйна, за да си покрие поне част от разходите за войната. Другата част ще покрие с продажби на ирански петрол и газ. Европа има нужда и от петрол, и от природен газ.

    05:02 02.03.2026

  • 26 Отстрани

    2 0 Отговор
    Пълна подкрепа за братята от Иран!!!!!

    05:04 02.03.2026

  • 27 Тръмпакис

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ооооо":

    Какво им отговаряш, не виждаш ли,че коментиращите тук не са прочели и една книга през живота си! Може би най-дългото нещо което са чели е менюто в селските им кръчми от които излизат на четири крака след обилно количество фалшива водка.

    05:08 02.03.2026

  • 28 Мирослав

    0 0 Отговор
    Коалицията на Епщайн не може да победи братски Иран нито по военен път нито по какъвто и да било друг.
    Коалицията на Епщайн са световни терористи извратеняци за които чуждият живот не струва нищо.
    За тях моралните и етични норми не важат.
    За коалицията на Епщайн международното право също не важи!

    05:12 02.03.2026

