Арагчи: САЩ и Израел безнаказано извършват световен тероризъм в пряка атака срещу международното право

Убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей представлява пряка атака от страна на Израел и Съединените щати срещу основните принципи на международното право, според писмо на иранския външен министър Абас Арагчи, адресирано до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и членове на Съвета за сигурност на ООН.

„Съединените щати и израелският режим умишлено са атакували най-висшия служител на суверенен член на ООН, върховния лидер Али Хаменей. Този страхлив терористичен акт е пряка атака срещу основните принципи на международното право“, се казва в писмото, предоставено на ТАСС от иранската мисия в ООН.

Арагчи също така заяви, че умишленото убийство на висшето ръководство на Иран е грубо нарушение на международното право и отваря „кутията на Пандора“. „Умишленото насочване на оръжие към най-висшия служител на Ислямска република Иран представлява крещящо и безпрецедентно нарушение на най-фундаменталните норми, регулиращи отношенията между държавите. Подобно поведение безразсъдно отваря опасна кутия на Пандора, подкопавайки основите на суверенното равенство и стабилността на международната система“, подчерта иранският външен министър.

„Иран призовава генералния секретар на ООН и Съвета за сигурност да поемат отговорностите си за поддържане на международния мир и сигурност и да предприемат незабавни, конкретни и ефективни мерки, за да подведат Съединените щати и Израел под пълна отговорност за този гнусен терористичен акт“, се казва в писмото.

Действията на Съединените щати и Израел за убийството на висшето ръководство на Иран представляват акт на международен тероризъм и престъпление срещу човечеството, добави Арагчи. Според него „гореспоменатият акт е извършен в крещящо пренебрежение на обвързващите принципи на международното право“ и „води до индивидуална наказателна отговорност на президента на Съединените щати, така наречения министър-председател на израелския режим и всички, участвали в планирането и нареждането му“.

Арагчи добави, че американско-израелската операция е съпроводена от „продължаващи военни престъпления и актове на агресия“.