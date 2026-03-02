The Wall Street Journal: Иран предложи на САЩ да възобновят преговорите по ядрения въпрос

Върховният секретар на Съвета за национална сигурност на Иран Али Лариджани предложи на Съединените щати да възобновят преговорите по иранския ядрен въпрос, съобщава The Wall Street Journal.
Според вестника предложението е било предадено чрез Оман, който е действал като посредник в преговорите, след началото на американско-израелската военна операция срещу Ислямската република.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че новото ръководство на Иран е инициирало преговори с Вашингтон. Той добави, че самите власти на Ислямската република са инициирали контакт след началото на военната операция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Швейк
06:19 02.03.2026
2 Не мога да повярвам!!!😲
Коментиран от #7
06:21 02.03.2026
3 дони съчмата
06:31 02.03.2026
4 Хи хи
06:32 02.03.2026
5 Тръмп
06:32 02.03.2026
6 Никакви преговори!
06:33 02.03.2026
7 Хи хи
До коментар #2 от "Не мога да повярвам!!!😲":Отива ти да се биеш, бе! Ей ти Донбас, ей ти Иран - отивай да се биеш, серсем сеирджия!
Коментиран от #15
06:33 02.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Миролюб Мирославов Миролюбов
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Така е! Миролюбците винаги налагат Мира първи. Не като военолюбците да чакат да ги нападнат като Военолюбивата Украйна и вместо да се предадат да се бият.
Коментиран от #17
06:36 02.03.2026
11 Посочи ли е Америка за враг свършен си!
06:37 02.03.2026
12 Комон Сенс
06:37 02.03.2026
13 Хахахахаха
06:42 02.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Олелее, колко си груб!
До коментар #7 от "Хи хи":Повече няма да ти давам да ми правиш фелацио!☹️
06:43 02.03.2026
16 Руската пропаганда
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К.😺":Има за цел глупака.
06:45 02.03.2026
17 не си съвсем точен
До коментар #10 от "Миролюб Мирославов Миролюбов":Украйна е държава която към 2000-а годна е силно обвързана с Русия по много начини - исторически, културно, езиково и етнически. При наличието на милиони хора с руско самосъзнание там и вековно битуване в една държава - СССР, нещата стават доста по-сложни. Войната е вътрешна за СССР. както беше ситуацията в Югославия.
И югославския конфликт беше свързан с тежки престъпления срещу човечеството и мрното население. Тези междуособици са ужасни по принцип и е малко трудно да определиш кой какъв е.
У нас вече натрупахме опит с украинското население. Че те повече от половината са руски националисти, човек. Държавата ги третира като жертви на руска агресия. Хубав парадокс..
Не са толкова прости нещата, колкото се опитвате да ги изкарате.
06:47 02.03.2026
18 И да се знае!
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К.😺":Украинци са се били на Шипка.Не кадировци,иранци, татаромонголи и севернокорейци!Украинци!
Коментиран от #19
06:47 02.03.2026
19 били са се
До коментар #18 от "И да се знае!":Основно българи.
Пунктът е бил лупаво подценен от командването.
В плевенската епопея загуват купища чужденци. Всичките от източните предели на руската империя - украинци, руснаци, финалндци... И там касапницата е от тъпотия в командването.
06:49 02.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.