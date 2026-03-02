The Wall Street Journal: Иран предложи на САЩ да възобновят преговорите по ядрения въпрос

Върховният секретар на Съвета за национална сигурност на Иран Али Лариджани предложи на Съединените щати да възобновят преговорите по иранския ядрен въпрос, съобщава The Wall Street Journal.

Според вестника предложението е било предадено чрез Оман, който е действал като посредник в преговорите, след началото на американско-израелската военна операция срещу Ислямската република.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че новото ръководство на Иран е инициирало преговори с Вашингтон. Той добави, че самите власти на Ислямската република са инициирали контакт след началото на военната операция.