The Wall Street Journal: Иран предложи на САЩ да възобновят преговорите по ядрения въпрос

2 Март, 2026 06:12, обновена 2 Март, 2026 06:16

Предложението е било предадено чрез Оман, който е действал като посредник

The Wall Street Journal: Иран предложи на САЩ да възобновят преговорите по ядрения въпрос - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Върховният секретар на Съвета за национална сигурност на Иран Али Лариджани предложи на Съединените щати да възобновят преговорите по иранския ядрен въпрос, съобщава The Wall Street Journal.

Според вестника предложението е било предадено чрез Оман, който е действал като посредник в преговорите, след началото на американско-израелската военна операция срещу Ислямската република.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че новото ръководство на Иран е инициирало преговори с Вашингтон. Той добави, че самите власти на Ислямската република са инициирали контакт след началото на военната операция.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Швейк

    11 10 Отговор
    Демек, предаваме се

    06:19 02.03.2026

  • 2 Не мога да повярвам!!!😲

    16 3 Отговор
    Ако това е истина, значи предатели са взели властта, или са най големите глупаци! Преговори!!!

    Коментиран от #7

    06:21 02.03.2026

  • 3 дони съчмата

    8 0 Отговор
    абе май аз преложих....

    06:31 02.03.2026

  • 4 Хи хи

    4 3 Отговор
    Късно, бате. Планираният брой ракети и бомби трябва да се изстрелят. После ще преговаряте.

    06:32 02.03.2026

  • 5 Тръмп

    7 9 Отговор
    Чалмари с бради, не разбрахте ли, че с вас никой няма да преговаря вече.

    06:32 02.03.2026

  • 6 Никакви преговори!

    7 6 Отговор
    До ликвидиране на остатъците от режима на аятолаха!!

    06:33 02.03.2026

  • 7 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не мога да повярвам!!!😲":

    Отива ти да се биеш, бе! Ей ти Донбас, ей ти Иран - отивай да се биеш, серсем сеирджия!

    Коментиран от #15

    06:33 02.03.2026

  • 10 Миролюб Мирославов Миролюбов

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Така е! Миролюбците винаги налагат Мира първи. Не като военолюбците да чакат да ги нападнат като Военолюбивата Украйна и вместо да се предадат да се бият.

    Коментиран от #17

    06:36 02.03.2026

  • 11 Посочи ли е Америка за враг свършен си!

    1 3 Отговор
    Пропагандата няма да те спаси.

    06:37 02.03.2026

  • 12 Комон Сенс

    3 2 Отговор
    Както казах вчера още, Иранците са сами. Единственият им шанс е да приемат условията на превъзхождащата страна и да преговарят.

    06:37 02.03.2026

  • 13 Хахахахаха

    2 3 Отговор
    Хахахаха, хизбула удари Тел Авив, май израелците втория им живот почна в подземията, да свикват, купола май за нищо не става, пълно е с клипчета как горят сгради в Израел, американците и израелците смятай 3 дена са мачкани и унижава и от Иран и хизбула

    06:42 02.03.2026

  • 15 Олелее, колко си груб!

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хи хи":

    Повече няма да ти давам да ми правиш фелацио!☹️

    06:43 02.03.2026

  • 16 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К.😺":

    Има за цел глупака.

    06:45 02.03.2026

  • 17 не си съвсем точен

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Миролюб Мирославов Миролюбов":

    Украйна е държава която към 2000-а годна е силно обвързана с Русия по много начини - исторически, културно, езиково и етнически. При наличието на милиони хора с руско самосъзнание там и вековно битуване в една държава - СССР, нещата стават доста по-сложни. Войната е вътрешна за СССР. както беше ситуацията в Югославия.
    И югославския конфликт беше свързан с тежки престъпления срещу човечеството и мрното население. Тези междуособици са ужасни по принцип и е малко трудно да определиш кой какъв е.

    У нас вече натрупахме опит с украинското население. Че те повече от половината са руски националисти, човек. Държавата ги третира като жертви на руска агресия. Хубав парадокс..
    Не са толкова прости нещата, колкото се опитвате да ги изкарате.

    06:47 02.03.2026

  • 18 И да се знае!

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К.😺":

    Украинци са се били на Шипка.Не кадировци,иранци, татаромонголи и севернокорейци!Украинци!

    Коментиран от #19

    06:47 02.03.2026

  • 19 били са се

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "И да се знае!":

    Основно българи.
    Пунктът е бил лупаво подценен от командването.
    В плевенската епопея загуват купища чужденци. Всичките от източните предели на руската империя - украинци, руснаци, финалндци... И там касапницата е от тъпотия в командването.

    06:49 02.03.2026

