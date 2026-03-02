Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лондон съобщи за „предполагаем удар с дрон“ по базата си в Кипър

Лондон съобщи за „предполагаем удар с дрон" по базата си в Кипър

2 Март, 2026 05:42, обновена 2 Март, 2026 04:44 534 8

Няма информация за жертви

БТА БТА

Британската армия съобщи за „предполагаем удар с дрон“, извършен тази нощ срещу британската военновъздушна база в Кипър, съобщи Министерството на отбраната след израелско-американските удари по Иран.

„Нашите въоръжени сили реагират на предполагаем удар с дрон по базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири в Кипър, извършен в полунощ“ местно време (и българско - бел. ред.) заяви говорител на Министерството на отбраната, цитиран от АФП. „Нашата система за защита в региона е на най-високо ниво“, добави той.

Няма съобщения за жертви.

Базата в Акротири – британска отвъдморска територия от независимостта на Кипър през 1960 г. – е най-голямата военна база на Великобритания в региона.

Лондон наскоро разположи там допълнителни средства, включително системи за противовъздушна и противодронова отбрана, радари и самолети Еф-35.

Великобритания се съгласи Съединените щати да използват британски военни бази, за да нанасят удари по ирански ракетни обекти, обяви вчера премиерът Киър Стармър. Той допълни, че Лондон няма да участва „в настъпателни действия в Иран“.

„Всички помним грешките, допуснати в Ирак, и си извадихме поуките“, подчерта британският премиер.

Но „Иран посяга на британски интереси и поставя в сериозна опасност британски граждани“ и съюзниците на страната в региона, добави Стармър. „Единственият начин да се сложи край на заплахата е да се унищожат ракетите на източника – в складовете за съхранение или пусковите установки, от които се изстрелват.“


Великобритания
  • 1 отец нафърфорий

    11 4 Отговор
    дано скоро дрон удари летище софия и уния краварски самолети изгорят на летището

    04:47 02.03.2026

  • 2 Лорда

    7 2 Отговор
    Кипър си е близо... Добре, че сме в Клуба на богатите и такива неща за нас са само като досадна муха.

    04:50 02.03.2026

  • 3 демократ

    0 8 Отговор
    По тия форуми само комундери.

    04:52 02.03.2026

  • 4 Отстрани

    5 0 Отговор
    Рижавият клоун воден от любовта си към оргиите на Епщайн и към малките момиченца ще запали целия свят в опита си да оцелее, чиψутите буквално са го хванали здраво за топките.

    05:00 02.03.2026

  • 5 Да би мирно седяло не би чудо видяло

    5 1 Отговор
    А какво търсят англичаните в Кипър!? Явно англичаните не са си взели поука от Ирак!

    Коментиран от #7

    05:07 02.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор
    Скоро иранските ракети и дронове ще бъдат продадени на Украйна. А за ядрено оръжие ще забравят. Чадата израилеви ще попилеят персите.

    Коментиран от #8

    05:07 02.03.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да би мирно седяло не би чудо видяло":

    Кипър до 1960г. беше Британска колония.

    05:08 02.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

