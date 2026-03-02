Лондон съобщи за „предполагаем удар с дрон“ по базата си в Кипър

Британската армия съобщи за „предполагаем удар с дрон“, извършен тази нощ срещу британската военновъздушна база в Кипър, съобщи Министерството на отбраната след израелско-американските удари по Иран.

„Нашите въоръжени сили реагират на предполагаем удар с дрон по базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири в Кипър, извършен в полунощ“ местно време (и българско - бел. ред.) заяви говорител на Министерството на отбраната, цитиран от АФП. „Нашата система за защита в региона е на най-високо ниво“, добави той.

Няма съобщения за жертви.

Базата в Акротири – британска отвъдморска територия от независимостта на Кипър през 1960 г. – е най-голямата военна база на Великобритания в региона.

Лондон наскоро разположи там допълнителни средства, включително системи за противовъздушна и противодронова отбрана, радари и самолети Еф-35.

Великобритания се съгласи Съединените щати да използват британски военни бази, за да нанасят удари по ирански ракетни обекти, обяви вчера премиерът Киър Стармър. Той допълни, че Лондон няма да участва „в настъпателни действия в Иран“.

„Всички помним грешките, допуснати в Ирак, и си извадихме поуките“, подчерта британският премиер.

Но „Иран посяга на британски интереси и поставя в сериозна опасност британски граждани“ и съюзниците на страната в региона, добави Стармър. „Единственият начин да се сложи край на заплахата е да се унищожат ракетите на източника – в складовете за съхранение или пусковите установки, от които се изстрелват.“