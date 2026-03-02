Новини
ВСУ атакуваха Новоросийск, поразени са жилищни сгради
ВСУ атакуваха Новоросийск, поразени са жилищни сгради

2 Март, 2026 04:34

Няма информация за пострадали

ВСУ атакуваха Новоросийск, поразени са жилищни сгради - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Тази нощ ВСУ предприеха продължителна атака срещу руския град Новоросийск в Краснодарския край.

"Атаката продължава, като са повредени още две жилищни сгради и пет частни дома. Пожари са избухнали на два адреса, но по предварителна информация няма жертви, съобщи кметът Андрий Кравченко в своя Telegram канал.

Кравченко отбеляза, че е създаден още един временен център за настаняване на жителите на вътрешноградския квартал „Восточный“ в училище № 32. Там са изпратени жители на частни домове.

По-рано кметът съобщи, че след като четири жилищни сгради са повредени, е създаден временен център за настаняване в училище № 29.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    8 0 Отговор
    Това са конвулсиите и спазмите на умиращ Бандера.

    04:44 02.03.2026

  • 2 Шофьор

    7 0 Отговор
    А така ви искам! С по 5-6 изречения за зильонъй. Постепенно, докато станат по 1-2. Като сводките за ПТП-тата. И максимум 1 статия за деня за хохольчиките.

    04:47 02.03.2026

  • 3 зеленски как във бункера ?

    6 0 Отговор
    проости окранчеета, стрелят като на сватба каквото доде

    ама със тероризъм война не се печели!

    04:48 02.03.2026

  • 4 Това бяха последните ракети на клоуна

    5 0 Отговор
    ....колкото да се пише нещо за оср.айна.

    04:52 02.03.2026

  • 5 Абе Путине

    5 0 Отговор
    Защо още ги галиш тези с перце? Виж сащ и Израел как военно си защитават интересите? А Русия години се мота и мота... Докато тези им убиват генералите и стрелят по цивилното население... Унищожават им петролни заводи и военни предприятия.... Глупава военна тактика имате. Давай, вадете големите кюнци и всичките фашисти при техният религиозен вожд - Бандера.

    04:59 02.03.2026

