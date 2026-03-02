ВСУ атакуваха Новоросийск, поразени са жилищни сгради

Тази нощ ВСУ предприеха продължителна атака срещу руския град Новоросийск в Краснодарския край.

"Атаката продължава, като са повредени още две жилищни сгради и пет частни дома. Пожари са избухнали на два адреса, но по предварителна информация няма жертви, съобщи кметът Андрий Кравченко в своя Telegram канал.

Още новини от Украйна

Кравченко отбеляза, че е създаден още един временен център за настаняване на жителите на вътрешноградския квартал „Восточный“ в училище № 32. Там са изпратени жители на частни домове.

По-рано кметът съобщи, че след като четири жилищни сгради са повредени, е създаден временен център за настаняване в училище № 29.