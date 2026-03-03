Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
САЩ имат неограничени оръжейни резерви и могат да се бият вечно

САЩ имат неограничени оръжейни резерви и могат да се бият вечно

3 Март, 2026 11:35 2 459 114

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • оръжие-
  • въоръжаване-
  • войни-
  • вечно

Тръмп обвини бившия президент на САЩ Джо Байдън, че е подарил оръжия на Украйна

САЩ имат неограничени оръжейни резерви и могат да се бият вечно - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ притежават практически неограничени оръжейни резерви, с които могат да водят война „вечно“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Запасите от боеприпаси на САЩ никога не са били по-високи или по-добри, отколкото са сега. Както бях информиран днес, ние разполагаме с практически неограничени запаси от оръжия. Войните могат да се водят „вечно“ и изключително успешно, използвайки само тези резерви (които превъзхождат най-добрите оръжия на други страни)“, написа Тръмп в Truth Social.

Той също така отново обвини бившия президент на САЩ Джо Байдън, че е подарил оръжия на Украйна: „За щастие, аз възстанових въоръжените сили по време на първия си мандат и продължавам да го правя. САЩ са добре екипирани и готови да спечелят големи победи.“


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 владѝмир

    82 10 Отговор
    ааабе, тръмпи , още зелено ли ще печаташ !?

    Коментиран от #74

    11:37 03.03.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    81 13 Отговор
    Сороски мантри затова вече нямат оръжия дори за окраинските фашисти. ФАЩ нямат оръжия и тила им е гол. Без тил са загубени!

    Коментиран от #11

    11:37 03.03.2026

  • 3 Удри бай Дончо!

    36 46 Отговор
    Свобода за Иран!!!

    Коментиран от #45

    11:37 03.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    79 7 Отговор
    Имат и неиз...платим дълг 🤠🤠🤠
    38 888 888 888 888 $$$🤠🤠🤠

    Коментиран от #19, #30

    11:38 03.03.2026

  • 5 Зевс

    74 12 Отговор
    Хаха, перчема съвсем изплиска легена

    11:38 03.03.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    46 10 Отговор
    То само с " Покер фейс" Не става.
    Иран е решил да види кой какви карти държи, хахахахах.
    На видела от снощи вече се втжда, се от времени на време" Педри Отите " Постреливать. Ама до кога?

    11:38 03.03.2026

  • 7 Георги

    51 9 Отговор
    да добре! Вечно или поме докато Китай не спре да ви продава редки елементи.

    11:38 03.03.2026

  • 8 Хахаха хахаха

    67 14 Отговор
    Сглобяват по 100 ракети на година това им е,, не ограничения ресурс " на терористите от САЩ

    Коментиран от #102

    11:38 03.03.2026

  • 9 хахахаха

    77 10 Отговор
    тоя изкyкaлия оpанжев тeрорист почна да лъже повече от бaнкянския цигaнин ама дали сам си вярва

    11:38 03.03.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    56 5 Отговор
    Скоро само ЛИХВИТЕ по дълга ще станат съизмерими с ВОЕННИЯ БЮДЖЕТ🤠🤠🤠

    Коментиран от #15

    11:39 03.03.2026

  • 11 демократ

    14 45 Отговор

    До коментар #2 от "Бесен - Язовец":

    Това да не са рускоте кавали дето китайци им оправят жените

    Коментиран от #63, #90

    11:40 03.03.2026

  • 12 Град Козлодуй.

    65 7 Отговор
    Нищо и никой не е вечен! Евреите от сша и исраэел се бият в Иран за петрола! Никой не го интересува кой е мюсюлманин християнин бял черен бимбян. Всичко е да ограбят Иран! Не им мина номера подготовката 40 години да ограбят Русия!

    Коментиран от #23

    11:40 03.03.2026

  • 13 4780

    59 4 Отговор
    Прочетох поста, в който се цитираше американския президент Картър! Само едно изречение: САЩ от своето създаване, винаги са водели войни, винаги! И това е така! Винаги! Миротворците, водят войни!

    11:40 03.03.2026

  • 14 Бесен - Язовец

    57 4 Отговор
    Почнаха с дебелите лъжи сороси значи яко са го закъсали минаха на психологическа война значи проблема е мн сериозен. Сега се почва с облъчването колко са велики ФАЩ и Израел

    11:41 03.03.2026

  • 15 То и сега

    40 5 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    лихвите по външния дълг на говедapникa не са ли по трилион зелени гущера на година?

    Коментиран от #35

    11:41 03.03.2026

  • 16 честен ционист

    19 18 Отговор
    Янките могат и да имат планини от оръжие, но само руската техника е бессмертна.

    11:41 03.03.2026

  • 17 Доню плаши

    35 5 Отговор
    Има ама друг път

    11:42 03.03.2026

  • 18 Хахахаха

    24 0 Отговор
    Като на гробищата в България където има опция за "вечни времена" .за гробище, но валидна докъдето не се спре плащането на таксата.

    11:42 03.03.2026

  • 19 Долен Трън

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е и ,да не мислиш ,че ще ги връщам

    11:42 03.03.2026

  • 20 Реалист

    36 4 Отговор
    В Афганистан още им се смея талибаните защото имат мн оръжия в Америчката

    11:43 03.03.2026

  • 21 Последния Софиянец

    19 3 Отговор
    Набутаха ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    11:43 03.03.2026

  • 22 Ъъъъъ

    42 4 Отговор
    "САЩ притежават практически неограничени оръжейни резерви, с които могат да водят война „вечно“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп."

    Ако ги имаше, изобщо нямаше да се налага да го коментира....😂
    Нали се сещате, че според Тръмп, САЩ имаха оръжия дето другите не са ги и сънували....Типично за Тръмп....След две седмици ще го видим...😂

    Коментиран от #28

    11:44 03.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Феникс

    38 4 Отговор
    Вечна война , "това звучи гордо"! Този май ще бие марулята Байда по тъпота и деменция, но има и друг фактор когато плющтиш малки дечица и мосад знаят за това, вече ти е спукана работата!

    Коментиран от #33

    11:44 03.03.2026

  • 25 Копейко

    16 18 Отговор
    А бе някой да даде инфо СВО то да не свърши ,че няма статии

    Коментиран от #66

    11:45 03.03.2026

  • 26 Обаче

    28 4 Отговор
    По-важно от резервите е способността за производство. На фона на не/приятелския кувейтски огън с три свалени самолети за ден се произвеждат до 4 Ф-16 месечно.

    11:45 03.03.2026

  • 27 Оранжевия май друса повече и от Зеления

    29 6 Отговор
    Злодеят Тръмп се провели и отново мина в ролята си на аматьор покерджия с нелепи блъфове. С тия си глупости и пустинните гарги не може да уплаши.

    11:45 03.03.2026

  • 28 Омазана ватенка

    7 11 Отговор

    До коментар #22 от "Ъъъъъ":

    Така да се разбрали в Аляска да пазят цивилните.

    11:45 03.03.2026

  • 29 хаха 🤣

    10 28 Отговор
    бай дончо направо разби всички надежди на копейките 🤣

    Коментиран от #43

    11:46 03.03.2026

  • 30 Мда

    15 9 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нищо работата
    За 2026-та година САЩ имат от 9,05 трилиона до 9,4 трилиона долара дълг

    Коментиран от #57

    11:48 03.03.2026

  • 31 Мишел

    26 5 Отговор
    Празноглавият самохвалко опитва да блъфира.

    11:49 03.03.2026

  • 32 така, така

    35 6 Отговор
    Чичо Дончо деградира ментално с всеки изминал ден.

    Явно американците ще трябва да изтърпят още един алцхаймер като президент.
    Завалийката вече не забавлява. Направо си е тъжно да наблюдаваме изку.фяването му. Лошото е, че неговия човешки упадък рефлектира върху всички. Байдън не успя да разпали ТСВ, ама Дончо има способността и хъса. Очевидно, не си е играл достатъчно на войни като дете и сега иска да навакса.

    Да се надяваме, че има трезвомислещи около Дончо, които да го държат поне на 5 см от земята, че полети ли във фантазиите си - и света ще улети

    11:49 03.03.2026

  • 33 М0CAД нe само знаят

    31 5 Отговор

    До коментар #24 от "Феникс":

    Те го имат закован със стотици компромати и точно заради това дъртия оранжев педофил предпочете да запали света пред другата алтернатива да си доизживее годинките в пандиза. Корупцията и покварата са най-добрите средства за контрол на политици и управници.

    11:50 03.03.2026

  • 34 Хабиби

    4 6 Отговор
    Русите ще идват ли!

    Коментиран от #40

    11:51 03.03.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "То и сега":

    Всъщност ДА❗ И за двете пера отива по над
    1 ООО ООО ООО ООО $$$❗
    Просто ШАШт все още НЕ го обявяват официално❗

    11:52 03.03.2026

  • 36 Колко

    7 21 Отговор
    руски генерали дадоха фира в Техеран?

    Коментиран от #51

    11:52 03.03.2026

  • 37 Омбре

    19 1 Отговор
    На таково изказване какво да му коментираш......ахахаха

    11:53 03.03.2026

  • 38 Сталин

    26 7 Отговор
    Страхливи кучета ,като имате оръжие защо не се биете като мъже ,един на един а 19 държави бият по Иран и великите перси ви набиха грозната ционистка мутра

    Коментиран от #48

    11:53 03.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Глас от бункера

    8 10 Отговор

    До коментар #34 от "Хабиби":

    Написахме декларация и изказахме съболезнования

    11:53 03.03.2026

  • 41 Радвате ли се

    12 9 Отговор
    как Иран мачка САЩ и Израел?

    Коментиран от #85

    11:54 03.03.2026

  • 42 НАЛИ БЕШЕ

    24 6 Отговор
    Техеран за три дейс?!?? Сега стана вечно.

    11:54 03.03.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 2 Отговор

    До коментар #29 от "хаха 🤣":

    Едно е да обявиш, че държиш най-силните карти в покера, друго е да ги свалиш на масата❗

    11:54 03.03.2026

  • 44 Служебно правителство

    12 2 Отговор
    Защо искате подкрепа от ЕС? Сами сте решили да воювате, действайте! Имаш и много деца , пращай ги!

    11:54 03.03.2026

  • 45 Мурка

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Удри бай Дончо!":

    петроханска евроатлантическа мантра -КОИТО ГИ ОСВОБОДИ ТОИ ЩЕ ГИ ЗАРОБИ

    Коментиран от #62

    11:54 03.03.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 5 Отговор

    До коментар #23 от "Колективен руски крепостен":

    Защото си на 2 скорост в ЕС

    11:54 03.03.2026

  • 47 Отреазвяващ

    13 2 Отговор
    На чертеж и план,да,имат много.Реално?

    11:54 03.03.2026

  • 48 Дуел

    5 3 Отговор

    До коментар #38 от "Сталин":

    на коне между Тръмп и Хаменей!

    Коментиран от #64

    11:54 03.03.2026

  • 49 А где

    7 13 Отговор
    Хамейни духовният водач на копейките

    Коментиран от #81

    11:55 03.03.2026

  • 50 Иран

    4 2 Отговор
    има ли джапане Орешник?

    11:56 03.03.2026

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Колко":

    17367436788
    Така по добре ли ти е като се ду Пиш в сополството?

    11:56 03.03.2026

  • 52 Не е баш тъй

    16 4 Отговор
    Чакай да минат десетина дни и друго ще запеете с оня евреин

    11:57 03.03.2026

  • 53 защото

    13 14 Отговор

    До коментар #23 от "Колективен руски крепостен":

    така ви казват да мислите розовите ви господари и вие понеже нямате мозък изпълнявате ! много знаеш ти как живет в русия обаче знаеш да пишеш глупости защото в главата ти няма друго…

    Коментиран от #69

    11:57 03.03.2026

  • 54 Путин

    1 16 Отговор
    бие американците е Украйна,а Тръмп руснаците в Иран!

    11:57 03.03.2026

  • 55 Браво бай Дончо!

    9 19 Отговор
    Изтреби всички терористи от Иран. После ела при нас да ликвидираш копейките, че са много нагли и те мразят.

    11:57 03.03.2026

  • 56 сменихте плочата нещо

    18 6 Отговор
    абе какво става с наркомански ??? скоро не е превземал москва белото ли му спряха? или на вас ви спряха парите за пропаганда?

    11:58 03.03.2026

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #30 от "Мда":

    Като ирония е добро. Иначе е проблем. При това го знаят и истинските финансисти, и САШтинските ❗

    11:58 03.03.2026

  • 58 Путин

    3 9 Отговор
    вкара Тръмп в иранския капан!Над 4 години,не им мърдат!

    Коментиран от #84

    11:59 03.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Евроатлантик

    7 7 Отговор
    Може и да е вярно, но Дончо (и Путлер винаги преувеличава в пъти, всичко което казва...

    11:59 03.03.2026

  • 61 Миролюбец

    4 8 Отговор
    Ако не въоръжаваме Иран,мира ще настъпи по-бързо!

    12:00 03.03.2026

  • 62 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂

    4 9 Отговор

    До коментар #45 от "Мурка":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    12:00 03.03.2026

  • 63 Хахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "демократ":

    А ТЕБ ТВОЯТА ЦИГАНИТЕ НА СЕЛО!😂

    12:00 03.03.2026

  • 64 Бой

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Дуел":

    с бастуни!

    12:01 03.03.2026

  • 65 Доообре

    8 0 Отговор
    И тогава що негодува като Байдън е дал шепа ракети и разни други сандъци на Украйна? Каква е тази прашинка в сравнение с безграничния запас ?

    12:01 03.03.2026

  • 66 Пак

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Копейко":

    си объркал класната стая. Тук урокът е за големите оръжия на сащ.

    12:01 03.03.2026

  • 67 Иран

    4 1 Отговор
    трябваше да спази женевските споразумения!

    12:02 03.03.2026

  • 68 Само лудостта

    5 1 Отговор
    Е до гроб.
    Какъвто се раждаш, такъв си умираш.
    В конкретния случай развратен, арогантен и кръвожаден. Всичко това е извън нормите нормални!

    12:02 03.03.2026

  • 69 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 4 Отговор

    До коментар #53 от "защото":

    И ние сме розови като нашите розови братя в Русия 🌈 🇷🇺 🤣

    12:03 03.03.2026

  • 70 Гоце Делчев

    1 0 Отговор
    Всички седим и гледаме.

    12:03 03.03.2026

  • 71 павела митова

    3 3 Отговор
    тромпета ,този път яко настъпа мотиката ще го папка рязан грилован

    12:03 03.03.2026

  • 72 Виетнам

    2 2 Отговор
    Да, да!- Така е... :)

    12:04 03.03.2026

  • 73 Мишел

    6 4 Отговор
    САЩ могат да се бият почти вечно само в гърдите.

    12:04 03.03.2026

  • 74 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "владѝмир":

    ми рубли ли да печата?

    Коментиран от #83

    12:04 03.03.2026

  • 75 Тотална

    4 3 Отговор
    излагация. След няколко месеца самите хамериканци ще го премахнат. Споко.

    Коментиран от #79

    12:04 03.03.2026

  • 76 Меркел

    5 2 Отговор
    Разигравахме Тръмп,за да дадем време Иран да се подготви!

    Коментиран от #105

    12:05 03.03.2026

  • 77 ЗАВАЙ ДОНИ

    3 2 Отговор
    Техеран за три дейс.

    12:05 03.03.2026

  • 78 Запознат

    6 4 Отговор
    "Запасите от боеприпаси на САЩ никога не са били по-високи или по-добри, отколкото са сега"

    А запасите от долари как са - близо 40 трилиона външен дълг и близо 70 трилиона вътрешен. Нали "богатите" американци всичко което купуват е на кредит - всичко което са си купили е с пари които още не са ги изкарали. Нали и твоето крадене на петрол и каквото има по света е тъкмо за да спасиш краварника от фалит.

    Коментиран от #91

    12:05 03.03.2026

  • 79 ЩЕКА 🤡🤩

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Тотална":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌

    Коментиран от #95

    12:06 03.03.2026

  • 80 Гаджева

    5 2 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #87

    12:06 03.03.2026

  • 81 К ПЕЙКИ с чалми

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "А где":

    Обещаха ни по 40девствени кози като сменим световния ред!

    12:08 03.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Икономист

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ами рублата за 2025 има доходност от 21% а доходността от американски ДЦК е под 5% - пък вие си лайте.

    12:09 03.03.2026

  • 84 хаха 🤣

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "Путин":

    дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    Коментиран от #89

    12:10 03.03.2026

  • 85 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "Радвате ли се":

    И, може ли подробности "как Иран мачкат САЩ" след, като президента на Иран, се изказа, че не могат да ударят САЩ, та затова бият по бази не далеч от, тях...... Ти, си като жълто-кафява централа за информация

    Коментиран от #88

    12:10 03.03.2026

  • 86 Хи хи

    3 3 Отговор
    урките незабавно да връщат оръжията от бидоня на Америка !!

    12:10 03.03.2026

  • 87 Питащ

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "Гаджева":

    А защо всички евроатлантици са бивши комуняги или ченгета от ДС

    12:11 03.03.2026

  • 88 Учуден

    5 2 Отговор

    До коментар #85 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    "президента на Иран, се изказа, че не могат да ударят САЩ, та затова бият по бази не далеч от, тях"

    Значи според нашите козячета когато Иран удря американски бази той не удря САЩ и не убива американци - така ли да разбирам.

    Коментиран от #107

    12:14 03.03.2026

  • 89 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "хаха 🤣":

    Какво стана със зеления - съвсем го забравихте - жив ли е още.

    12:16 03.03.2026

  • 90 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "демократ":

    Не, краварските кавали са, дето арабите им оправят жените.

    12:17 03.03.2026

  • 91 Банка ССК

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Запознат":

    Цирка е, че толко пари няма отпечатани да го отрефлектират. Пробвай да си представиш 110 трилиона наредени.
    Е може и да има банкноти с номинал 1 трилион, но не знам как и кой и къде връща ресто.
    Най-много да го вържат с някой токен и на крипто борсите.

    Коментиран от #99

    12:17 03.03.2026

  • 92 Ъъъъъ

    7 1 Отговор
    Не знам какво има САЩ, но...Едно голямо НО....Какво направи Иран?

    1. Ирански дронове прелетяха 2000км и удариха британска база в Кипър, преминавайки през въздушното пространство на един куп натовски държави, без да бъдат засечени от ПВО на нито една от тези държави.
    2. След като ционистката хунта и полезния идиот на Израел - Доналд Тръмп нападнаха Иран и убиха Аятолаха, Иран удари 27 американски бази в 15 държави, включително и гореспомената британска база в Кипър и убиха американски войници, които са на хиляди километри от Иран....Иран! Който е санкциониран, бомбен и изолиран от десетилетия....Няма друга държава, която да е правила това в рамките на само 24 часа и то след такова "обезглавяване"...Направиха САЩ криви!

    12:17 03.03.2026

  • 93 Единия

    2 0 Отговор
    се здрависваше с невидими ! Тоя пък го пере кълвача по главата през ден от различни посоки !
    Не се учудвам завладелите държавите не циха допуснали за президент някой истински мислещ !
    Имам предвид изстрела нямаше да го одраска по ухото !

    Коментиран от #96

    12:18 03.03.2026

  • 94 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ТОЗИ ОБОР ДА БЪДЕ ДУМНАТ ПО СРЕДАТА В ЙЕЛОУСТОУН!

    12:19 03.03.2026

  • 95 хаха 🤣

    3 5 Отговор

    До коментар #79 от "ЩЕКА 🤡🤩":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #98

    12:21 03.03.2026

  • 96 Историк

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "Единия":

    Защо ли краварника все повече ми заприличва на късната римска империя когато все по луди и извратени императори го управляват.

    12:22 03.03.2026

  • 97 Джо Бонамасса

    1 1 Отговор
    Честит 3ти март!

    12:23 03.03.2026

  • 98 Помнещ

    6 2 Отговор

    До коментар #95 от "хаха 🤣":

    "и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни"

    Така де той и третия Райх така приключи. Пък купоните за хляб в "богата" Великобритания бяха чак до 1958 - 10 години след СССР.

    12:25 03.03.2026

  • 99 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Банка ССК":

    Натрупаният от ШАШт дълг ,
    натрупан в банкноти... би стигнал до Луната❗

    12:32 03.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 55555

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хахаха хахаха":

    А ти им светиш че знаеш какво и колко сглобяват.!!!!

    12:34 03.03.2026

  • 103 Верваме ти!

    2 1 Отговор
    Затова вече няма какво да давате на укрите! Иранците ще ви побъркат,терористи!

    12:36 03.03.2026

  • 104 Ъъъъ

    2 0 Отговор
    Не може да бъде. Копейките казаха, че складовете са празни.

    12:42 03.03.2026

  • 105 фредерике шМерц

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Меркел":

    Хи хи хи
    И шЪ дойди Кемал Харрис
    КемалХаррис президент
    КемалХаррис президент
    КемалХаррис здрасти

    12:44 03.03.2026

  • 106 Некой

    0 0 Отговор
    Ко.
    Не!

    12:44 03.03.2026

  • 107 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Учуден":

    Нямаш в предвид Тагарев ???!



    Нали ???!

    12:46 03.03.2026

  • 108 Бомбят Иран и Русия

    0 2 Отговор
    На поразия....Путине, пращай самолетоносача КУЗИ, поне на Аятоласите да помогнеш.

    Коментиран от #110

    12:47 03.03.2026

  • 109 Путине, Путине...

    0 0 Отговор
    Къде са С300, С400, Искандери, Калибри, Кинжали, Солцепеци, Фабове.....все БЕЗАНАЛОГОВИ.

    12:49 03.03.2026

  • 110 АБЕ УКР....ОП

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Бомбят Иран и Русия":

    МЪРШАВ
    КО СТАНА ПРЕД ЗАПОРОЖИЕ
    КАК Е ПИРИМОГАТА
    НАЛА.....ПАХ ТЕ ЛИ ГО НА ГЕНЕРАЛ ИВАНАЕВ
    АЙДЕ ГЪЛТАЙТЕ

    Коментиран от #112

    12:51 03.03.2026

  • 111 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор
    Май шахедите за Путин изчезват......

    12:52 03.03.2026

  • 112 Перемогата.....

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "АБЕ УКР....ОП":

    Като СВОто....и над два милиона Избити славяни от...Путин.

    12:53 03.03.2026

  • 113 Путине

    0 0 Отговор
    Дончо бомби теб и аятоласите. Къде го БРИКС да ви отърве

    12:54 03.03.2026

  • 114 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    щом казва вечно значи тая война няма да приключи в близките 20 години ;)

    12:56 03.03.2026