САЩ имат неограничени оръжейни резерви и могат да се бият вечно

САЩ притежават практически неограничени оръжейни резерви, с които могат да водят война „вечно“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.
„Запасите от боеприпаси на САЩ никога не са били по-високи или по-добри, отколкото са сега. Както бях информиран днес, ние разполагаме с практически неограничени запаси от оръжия. Войните могат да се водят „вечно“ и изключително успешно, използвайки само тези резерви (които превъзхождат най-добрите оръжия на други страни)“, написа Тръмп в Truth Social.
Той също така отново обвини бившия президент на САЩ Джо Байдън, че е подарил оръжия на Украйна: „За щастие, аз възстанових въоръжените сили по време на първия си мандат и продължавам да го правя. САЩ са добре екипирани и готови да спечелят големи победи.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 владѝмир
Коментиран от #74
11:37 03.03.2026
2 Бесен - Язовец
Коментиран от #11
11:37 03.03.2026
3 Удри бай Дончо!
Коментиран от #45
11:37 03.03.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
38 888 888 888 888 $$$🤠🤠🤠
Коментиран от #19, #30
11:38 03.03.2026
5 Зевс
11:38 03.03.2026
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Иран е решил да види кой какви карти държи, хахахахах.
На видела от снощи вече се втжда, се от времени на време" Педри Отите " Постреливать. Ама до кога?
11:38 03.03.2026
7 Георги
11:38 03.03.2026
8 Хахаха хахаха
Коментиран от #102
11:38 03.03.2026
9 хахахаха
11:38 03.03.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #15
11:39 03.03.2026
11 демократ
До коментар #2 от "Бесен - Язовец":Това да не са рускоте кавали дето китайци им оправят жените
Коментиран от #63, #90
11:40 03.03.2026
12 Град Козлодуй.
Коментиран от #23
11:40 03.03.2026
13 4780
11:40 03.03.2026
14 Бесен - Язовец
11:41 03.03.2026
15 То и сега
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":лихвите по външния дълг на говедapникa не са ли по трилион зелени гущера на година?
Коментиран от #35
11:41 03.03.2026
16 честен ционист
11:41 03.03.2026
17 Доню плаши
11:42 03.03.2026
18 Хахахаха
11:42 03.03.2026
19 Долен Трън
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Е и ,да не мислиш ,че ще ги връщам
11:42 03.03.2026
20 Реалист
11:43 03.03.2026
21 Последния Софиянец
11:43 03.03.2026
22 Ъъъъъ
Ако ги имаше, изобщо нямаше да се налага да го коментира....😂
Нали се сещате, че според Тръмп, САЩ имаха оръжия дето другите не са ги и сънували....Типично за Тръмп....След две седмици ще го видим...😂
Коментиран от #28
11:44 03.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Феникс
Коментиран от #33
11:44 03.03.2026
25 Копейко
Коментиран от #66
11:45 03.03.2026
26 Обаче
11:45 03.03.2026
27 Оранжевия май друса повече и от Зеления
11:45 03.03.2026
28 Омазана ватенка
До коментар #22 от "Ъъъъъ":Така да се разбрали в Аляска да пазят цивилните.
11:45 03.03.2026
29 хаха 🤣
Коментиран от #43
11:46 03.03.2026
30 Мда
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нищо работата
За 2026-та година САЩ имат от 9,05 трилиона до 9,4 трилиона долара дълг
Коментиран от #57
11:48 03.03.2026
31 Мишел
11:49 03.03.2026
32 така, така
Явно американците ще трябва да изтърпят още един алцхаймер като президент.
Завалийката вече не забавлява. Направо си е тъжно да наблюдаваме изку.фяването му. Лошото е, че неговия човешки упадък рефлектира върху всички. Байдън не успя да разпали ТСВ, ама Дончо има способността и хъса. Очевидно, не си е играл достатъчно на войни като дете и сега иска да навакса.
Да се надяваме, че има трезвомислещи около Дончо, които да го държат поне на 5 см от земята, че полети ли във фантазиите си - и света ще улети
11:49 03.03.2026
33 М0CAД нe само знаят
До коментар #24 от "Феникс":Те го имат закован със стотици компромати и точно заради това дъртия оранжев педофил предпочете да запали света пред другата алтернатива да си доизживее годинките в пандиза. Корупцията и покварата са най-добрите средства за контрол на политици и управници.
11:50 03.03.2026
34 Хабиби
Коментиран от #40
11:51 03.03.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "То и сега":Всъщност ДА❗ И за двете пера отива по над
1 ООО ООО ООО ООО $$$❗
Просто ШАШт все още НЕ го обявяват официално❗
11:52 03.03.2026
36 Колко
Коментиран от #51
11:52 03.03.2026
37 Омбре
11:53 03.03.2026
38 Сталин
Коментиран от #48
11:53 03.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Глас от бункера
До коментар #34 от "Хабиби":Написахме декларация и изказахме съболезнования
11:53 03.03.2026
41 Радвате ли се
Коментиран от #85
11:54 03.03.2026
42 НАЛИ БЕШЕ
11:54 03.03.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "хаха 🤣":Едно е да обявиш, че държиш най-силните карти в покера, друго е да ги свалиш на масата❗
11:54 03.03.2026
44 Служебно правителство
11:54 03.03.2026
45 Мурка
До коментар #3 от "Удри бай Дончо!":петроханска евроатлантическа мантра -КОИТО ГИ ОСВОБОДИ ТОИ ЩЕ ГИ ЗАРОБИ
Коментиран от #62
11:54 03.03.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Колективен руски крепостен":Защото си на 2 скорост в ЕС
11:54 03.03.2026
47 Отреазвяващ
11:54 03.03.2026
48 Дуел
До коментар #38 от "Сталин":на коне между Тръмп и Хаменей!
Коментиран от #64
11:54 03.03.2026
49 А где
Коментиран от #81
11:55 03.03.2026
50 Иран
11:56 03.03.2026
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #36 от "Колко":17367436788
Така по добре ли ти е като се ду Пиш в сополството?
11:56 03.03.2026
52 Не е баш тъй
11:57 03.03.2026
53 защото
До коментар #23 от "Колективен руски крепостен":така ви казват да мислите розовите ви господари и вие понеже нямате мозък изпълнявате ! много знаеш ти как живет в русия обаче знаеш да пишеш глупости защото в главата ти няма друго…
Коментиран от #69
11:57 03.03.2026
54 Путин
11:57 03.03.2026
55 Браво бай Дончо!
11:57 03.03.2026
56 сменихте плочата нещо
11:58 03.03.2026
57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Мда":Като ирония е добро. Иначе е проблем. При това го знаят и истинските финансисти, и САШтинските ❗
11:58 03.03.2026
58 Путин
Коментиран от #84
11:59 03.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Евроатлантик
11:59 03.03.2026
61 Миролюбец
12:00 03.03.2026
62 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂
До коментар #45 от "Мурка":Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
12:00 03.03.2026
63 Хахаха
До коментар #11 от "демократ":А ТЕБ ТВОЯТА ЦИГАНИТЕ НА СЕЛО!😂
12:00 03.03.2026
64 Бой
До коментар #48 от "Дуел":с бастуни!
12:01 03.03.2026
65 Доообре
12:01 03.03.2026
66 Пак
До коментар #25 от "Копейко":си объркал класната стая. Тук урокът е за големите оръжия на сащ.
12:01 03.03.2026
67 Иран
12:02 03.03.2026
68 Само лудостта
Какъвто се раждаш, такъв си умираш.
В конкретния случай развратен, арогантен и кръвожаден. Всичко това е извън нормите нормални!
12:02 03.03.2026
69 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #53 от "защото":И ние сме розови като нашите розови братя в Русия 🌈 🇷🇺 🤣
12:03 03.03.2026
70 Гоце Делчев
12:03 03.03.2026
71 павела митова
12:03 03.03.2026
72 Виетнам
12:04 03.03.2026
73 Мишел
12:04 03.03.2026
74 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "владѝмир":ми рубли ли да печата?
Коментиран от #83
12:04 03.03.2026
75 Тотална
Коментиран от #79
12:04 03.03.2026
76 Меркел
Коментиран от #105
12:05 03.03.2026
77 ЗАВАЙ ДОНИ
12:05 03.03.2026
78 Запознат
А запасите от долари как са - близо 40 трилиона външен дълг и близо 70 трилиона вътрешен. Нали "богатите" американци всичко което купуват е на кредит - всичко което са си купили е с пари които още не са ги изкарали. Нали и твоето крадене на петрол и каквото има по света е тъкмо за да спасиш краварника от фалит.
Коментиран от #91
12:05 03.03.2026
79 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #75 от "Тотална":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌
Коментиран от #95
12:06 03.03.2026
80 Гаджева
Коментиран от #87
12:06 03.03.2026
81 К ПЕЙКИ с чалми
До коментар #49 от "А где":Обещаха ни по 40девствени кози като сменим световния ред!
12:08 03.03.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Икономист
До коментар #74 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ами рублата за 2025 има доходност от 21% а доходността от американски ДЦК е под 5% - пък вие си лайте.
12:09 03.03.2026
84 хаха 🤣
До коментар #58 от "Путин":дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣
Коментиран от #89
12:10 03.03.2026
85 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #41 от "Радвате ли се":И, може ли подробности "как Иран мачкат САЩ" след, като президента на Иран, се изказа, че не могат да ударят САЩ, та затова бият по бази не далеч от, тях...... Ти, си като жълто-кафява централа за информация
Коментиран от #88
12:10 03.03.2026
86 Хи хи
12:10 03.03.2026
87 Питащ
До коментар #80 от "Гаджева":А защо всички евроатлантици са бивши комуняги или ченгета от ДС
12:11 03.03.2026
88 Учуден
До коментар #85 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":"президента на Иран, се изказа, че не могат да ударят САЩ, та затова бият по бази не далеч от, тях"
Значи според нашите козячета когато Иран удря американски бази той не удря САЩ и не убива американци - така ли да разбирам.
Коментиран от #107
12:14 03.03.2026
89 Антитрол
До коментар #84 от "хаха 🤣":Какво стана със зеления - съвсем го забравихте - жив ли е още.
12:16 03.03.2026
90 Гост
До коментар #11 от "демократ":Не, краварските кавали са, дето арабите им оправят жените.
12:17 03.03.2026
91 Банка ССК
До коментар #78 от "Запознат":Цирка е, че толко пари няма отпечатани да го отрефлектират. Пробвай да си представиш 110 трилиона наредени.
Е може и да има банкноти с номинал 1 трилион, но не знам как и кой и къде връща ресто.
Най-много да го вържат с някой токен и на крипто борсите.
Коментиран от #99
12:17 03.03.2026
92 Ъъъъъ
1. Ирански дронове прелетяха 2000км и удариха британска база в Кипър, преминавайки през въздушното пространство на един куп натовски държави, без да бъдат засечени от ПВО на нито една от тези държави.
2. След като ционистката хунта и полезния идиот на Израел - Доналд Тръмп нападнаха Иран и убиха Аятолаха, Иран удари 27 американски бази в 15 държави, включително и гореспомената британска база в Кипър и убиха американски войници, които са на хиляди километри от Иран....Иран! Който е санкциониран, бомбен и изолиран от десетилетия....Няма друга държава, която да е правила това в рамките на само 24 часа и то след такова "обезглавяване"...Направиха САЩ криви!
12:17 03.03.2026
93 Единия
Не се учудвам завладелите държавите не циха допуснали за президент някой истински мислещ !
Имам предвид изстрела нямаше да го одраска по ухото !
Коментиран от #96
12:18 03.03.2026
94 Боруна Лом
12:19 03.03.2026
95 хаха 🤣
До коментар #79 от "ЩЕКА 🤡🤩":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣 🤣 🤣
Коментиран от #98
12:21 03.03.2026
96 Историк
До коментар #93 от "Единия":Защо ли краварника все повече ми заприличва на късната римска империя когато все по луди и извратени императори го управляват.
12:22 03.03.2026
97 Джо Бонамасса
12:23 03.03.2026
98 Помнещ
До коментар #95 от "хаха 🤣":"и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни"
Така де той и третия Райх така приключи. Пък купоните за хляб в "богата" Великобритания бяха чак до 1958 - 10 години след СССР.
12:25 03.03.2026
99 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #91 от "Банка ССК":Натрупаният от ШАШт дълг ,
натрупан в банкноти... би стигнал до Луната❗
12:32 03.03.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 55555
До коментар #8 от "Хахаха хахаха":А ти им светиш че знаеш какво и колко сглобяват.!!!!
12:34 03.03.2026
103 Верваме ти!
12:36 03.03.2026
104 Ъъъъ
12:42 03.03.2026
105 фредерике шМерц
До коментар #76 от "Меркел":Хи хи хи
И шЪ дойди Кемал Харрис
КемалХаррис президент
КемалХаррис президент
КемалХаррис здрасти
12:44 03.03.2026
106 Некой
Не!
12:44 03.03.2026
107 Хи хи хи
До коментар #88 от "Учуден":Нямаш в предвид Тагарев ???!
Нали ???!
12:46 03.03.2026
108 Бомбят Иран и Русия
Коментиран от #110
12:47 03.03.2026
109 Путине, Путине...
12:49 03.03.2026
110 АБЕ УКР....ОП
До коментар #108 от "Бомбят Иран и Русия":МЪРШАВ
КО СТАНА ПРЕД ЗАПОРОЖИЕ
КАК Е ПИРИМОГАТА
НАЛА.....ПАХ ТЕ ЛИ ГО НА ГЕНЕРАЛ ИВАНАЕВ
АЙДЕ ГЪЛТАЙТЕ
Коментиран от #112
12:51 03.03.2026
111 Путинистче идиотче
12:52 03.03.2026
112 Перемогата.....
До коментар #110 от "АБЕ УКР....ОП":Като СВОто....и над два милиона Избити славяни от...Путин.
12:53 03.03.2026
113 Путине
12:54 03.03.2026
114 Ивелин Михайлов
12:56 03.03.2026