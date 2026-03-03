САЩ имат неограничени оръжейни резерви и могат да се бият вечно

САЩ притежават практически неограничени оръжейни резерви, с които могат да водят война „вечно“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Запасите от боеприпаси на САЩ никога не са били по-високи или по-добри, отколкото са сега. Както бях информиран днес, ние разполагаме с практически неограничени запаси от оръжия. Войните могат да се водят „вечно“ и изключително успешно, използвайки само тези резерви (които превъзхождат най-добрите оръжия на други страни)“, написа Тръмп в Truth Social.

Той също така отново обвини бившия президент на САЩ Джо Байдън, че е подарил оръжия на Украйна: „За щастие, аз възстанових въоръжените сили по време на първия си мандат и продължавам да го правя. САЩ са добре екипирани и готови да спечелят големи победи.“