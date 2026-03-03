Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ШОС призовава за мирно разрешаване на конфликта

3 Март, 2026 07:43 1 259 10

  • шос-
  • иран-
  • позиция-
  • близък изток

Държавите-членки считат употребата на сила за неприемлива

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавите-членки на ШОС изразяват сериозна загриженост относно развитието в Близкия изток и военните удари на територията на Ислямска република Иран“, се казва в официалното изявление на организацията, която призовава за мирно разрешаване на конфликта.

Държавите-членки на ШОС считат употребата на сила за неприемлива и се застъпват за разрешаване на съществуващите спорове изключително чрез мирни средства, основани на диалог, взаимно уважение и зачитане на законните интереси на всички страни“, отбелязва организацията.

В изявлението се поставя особен акцент върху защитата на суверенитета на страната.

„Държавите-членки на ШОС подчертават необходимостта от гарантиране на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на Иран и се застъпват за това всички страни да проявяват сдържаност и да се въздържат от действия, които биха могли да влошат ситуацията“, подчерта ШОС и призовава международните организации да предприемат действия.

„Държавите-членки на ШОС настоятелно призовават Организацията на обединените нации и Съвета за сигурност на ООН да предприемат незабавни мерки за противодействие на подкопаването на международния мир и сигурност“, продължава изявлението.

Шанхайската организация за сътрудничество изрази съболезнования на семействата на жертвите и изрази солидарност и подкрепа за правителството и народа на Иран.

На 28 февруари Израел, с подкрепата на САЩ, започна военна операция срещу Иран, с което откри нов етап от конфликта в Близкия изток. Президентът Доналд Тръмп, говорейки в Белия дом, заяви, че основната цел на операцията е да се предотврати разработването на ядрени оръжия от страна на Иран и да се неутрализира заплахата за Европа и САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 руззззНациии

    12 5 Отговор
    Нещо за Украйна казаха ли шос?

    07:45 03.03.2026

  • 3 Тити

    10 8 Отговор
    Кои бяха Шос ???? Аааааа групата на мизерниците

    07:48 03.03.2026

  • 4 Само

    6 9 Отговор
    призовават? Ужким е военен блок за защита пък само приказки. Толкова от руснаци и китайци

    07:57 03.03.2026

  • 5 Oня с коня

    5 7 Отговор
    Шос искат Иран да бъде оставен спокойно да си направи ЯО и да установи Абс. Контрол над Близкия Изток,да затваря и отваря От Иския Проток когато и за който си реши.А когато това се случи,Шос ще се чешат по тиквите и ще мърморят "Бе то каква я мислехме,пък тя каква стана..."

    07:57 03.03.2026

  • 6 Швейк

    4 2 Отговор
    Кокаляне и гара Бов също настояват за мирно уреждане на конфликта

    Коментиран от #8

    07:59 03.03.2026

  • 7 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    6 8 Отговор
    А БРИКС, БРИКС какво казва..че гледам нещо никакав го няма. Путлер и Си пуснаха по една-две декларации, няколко Валентинки със сърчица и сълзички..и до там..Оста Москва-Пекин Техеран май нещо се изкриви, а? Нищо не става от тия михлюзи, много приказки, ама само толкова..къде е варяг . нали до вчера правеше учения с иранските кораби в Персийския залив...? Побегна бръже из ниското май..непабедимая пак омаза процепа..

    08:04 03.03.2026

  • 8 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Швейк":

    ..и Тутраканската широка община....

    08:06 03.03.2026

  • 9 ФАЩ трябва да

    10 1 Отговор
    продават ОРЪЖИЕ иначе затъват. Те друго не могат !
    Д. Картър "От 1979 г. знаете ли колко пъти Китай е
    воювал с някого - нито един път. А ние сме във война",
    коментира той. САЩ е във война през всички 242 години от
    своята история, с изключение на 16 години, обяснява Картър.

    Картър определя САЩ като "най-войнствената нация в историята на
    света", поради склонността да се опитва да принуди другите да
    "възприемат американските ни принципи".

    08:28 03.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

