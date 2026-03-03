ШОС призовава за мирно разрешаване на конфликта

„Държавите-членки на ШОС изразяват сериозна загриженост относно развитието в Близкия изток и военните удари на територията на Ислямска република Иран“, се казва в официалното изявление на организацията, която призовава за мирно разрешаване на конфликта.

„Държавите-членки на ШОС считат употребата на сила за неприемлива и се застъпват за разрешаване на съществуващите спорове изключително чрез мирни средства, основани на диалог, взаимно уважение и зачитане на законните интереси на всички страни“, отбелязва организацията.

В изявлението се поставя особен акцент върху защитата на суверенитета на страната.

„Държавите-членки на ШОС подчертават необходимостта от гарантиране на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на Иран и се застъпват за това всички страни да проявяват сдържаност и да се въздържат от действия, които биха могли да влошат ситуацията“, подчерта ШОС и призовава международните организации да предприемат действия.

„Държавите-членки на ШОС настоятелно призовават Организацията на обединените нации и Съвета за сигурност на ООН да предприемат незабавни мерки за противодействие на подкопаването на международния мир и сигурност“, продължава изявлението.

Шанхайската организация за сътрудничество изрази съболезнования на семействата на жертвите и изрази солидарност и подкрепа за правителството и народа на Иран.

На 28 февруари Израел, с подкрепата на САЩ, започна военна операция срещу Иран, с което откри нов етап от конфликта в Близкия изток. Президентът Доналд Тръмп, говорейки в Белия дом, заяви, че основната цел на операцията е да се предотврати разработването на ядрени оръжия от страна на Иран и да се неутрализира заплахата за Европа и САЩ.