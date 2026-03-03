Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Израел удължава чуждестранните визи с 90 дни

Израел удължава чуждестранните визи с 90 дни

3 Март, 2026 12:45 343 6

Причината е ескалацията на напрежение в Иран

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В контекста на ситуацията около Иран, израелските власти обявиха автоматично удължаване на визите за чужденци, които понастоящем се намират в страната.

„Поради настоящата ситуация, Службата за население и миграция към израелското Министерство на вътрешните работи обяви автоматично удължаване на визите за чуждестранни граждани, законно пребиваващи в Израел, ако визите им изтекат между 22 февруари 2026 г. и 31 март 2026 г.“, се казва в изявлението.

Визите се удължават автоматично с три месеца. Не се изисква допълнително кандидатстване до израелското Министерство на вътрешните работи“, отбеляза руската дипломатическа мисия.

Автоматичното удължаване се отнася за туристическата виза B2, както и за валидността на ваучера, получен от туристите при пристигане на летището в случай на безвизово пътуване. Освен това, валидността на работната виза B1, студентската виза A2, визата A3 за духовници и визата A4 за придружаващи членове на семейството се удължава автоматично с 90 дни.


Израел
