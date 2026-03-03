Израелската армия атакува едновременно Техеран и Бейрут

Израелските военновъздушни сили предприеха две едновременни вълни от удари - срещу Техеран и Бейрут, съобщи пресслужбата на армията.

Целите на атаките в Иран бяха идентифицирани като правителствени военни съоръжения, а в Ливан - като цели на шиитската организация Хизбула.

В същото време посолството на САЩ в Катар призова всички американци в страната да потърсят безопасно убежище и да останат там до второ нареждане, според изявление на уебсайта на посолството.

„Посолството на САЩ в Катар продължава да спазва заповедите за оставане на място за целия персонал. Насърчаваме всички американци в Катар да правят същото до второ нареждане“, се казва в изявлението.

Посолството също така заяви, че няма да предоставя услуги на американски граждани през цялата седмица. Освен това посолството не евакуира, нито предоставя пряка помощ на американски граждани, напускащи Катар.