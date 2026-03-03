Новини
Израелската армия атакува едновременно Техеран и Бейрут

3 Март, 2026 08:00

САЩ призоваха американците в Катар да потърсят безопасно убежище и да останат там до второ нареждане

Израелската армия атакува едновременно Техеран и Бейрут - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелските военновъздушни сили предприеха две едновременни вълни от удари - срещу Техеран и Бейрут, съобщи пресслужбата на армията.

Целите на атаките в Иран бяха идентифицирани като правителствени военни съоръжения, а в Ливан - като цели на шиитската организация Хизбула.

В същото време посолството на САЩ в Катар призова всички американци в страната да потърсят безопасно убежище и да останат там до второ нареждане, според изявление на уебсайта на посолството.

„Посолството на САЩ в Катар продължава да спазва заповедите за оставане на място за целия персонал. Насърчаваме всички американци в Катар да правят същото до второ нареждане“, се казва в изявлението.

Посолството също така заяви, че няма да предоставя услуги на американски граждани през цялата седмица. Освен това посолството не евакуира, нито предоставя пряка помощ на американски граждани, напускащи Катар.


Израел

Оценка 2 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Швейк

    8 27 Отговор
    Мечът на Аллаха не струва нищо пред израелската армия.

    Коментиран от #4, #5, #6, #18

    08:03 03.03.2026

  • 2 Ционист

    28 5 Отговор
    Целите на атаките в Иран бяха идентифицирани като правителствени военни съоръжения - три училища и пет болници, а в Ливан - като цели на шиитската организация Хизбула - две детски градини.

    Коментиран от #25

    08:03 03.03.2026

  • 3 Пич

    32 6 Отговор
    Онзи ден, когато започна войната, като направих изчислене че САЩ нямат ни цел, ни посока, и че цялата им стратегия се гради върху представата как всички са длъжни да вдигат бялото знаме и да им се предават, се изхилих като магаре! Не не САЩ, а на себе си ! Помислих си, че няма как да има такива малоумници, и аз съм започнал да бъркам това което става, с това което ми се иска! Като качих поста и заваляха минусите, и си викам - бъркам някъде !!! И започнах още по добре да следя действията, и най вече кой какво говори!!!! И колкото повече следях, толкова повече ченето ми увисваше от изненада. И аз отказвах да повярвам, че съм изчислил точно. Нали знаете, момент в който виждаш че са прав, но мозъка ти отказва да повярва, че отсреща има такава тъпотия !!! И вчера, когато от САЩ си го признаха в прав текст, отново си казах - Абе няма как да има такива малоумнци !!! Ама говедарите ме опровергаха - има!!! И както казаха - не знаят какво ще правят, каквото дойдело! Е...... дойде им, ама до главата!!! Защото направиха това, което прогнозирах - ескалираха напрежението !!! И малоумната им гордост че убили тоя - оня доведе до това, че сега се провикват за преговори, а няма с кого!!! Защото в Иран дойдоха по твърдоглави и им казаха да си гледат работата!!! Е..... още ми е трудно да повярвам, че са такива малоумници, ама това е положението!!!

    Коментиран от #13

    08:03 03.03.2026

  • 4 Епичен срам

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Израелската армия е като железния купол, който се оказа стъклен:) Досега са ликвидирали няколко старци и двеста 7 годишни терористки в едно училище.

    Коментиран от #12

    08:06 03.03.2026

  • 5 Мурка

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    а мечът на дамокъл ВИСИ НАД ТВОЯТА

    08:06 03.03.2026

  • 6 Любопитен

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Затова ли извикаха краварите на помощ? Нито те, нито САЩ сами не смеят да нападнат никой.

    08:09 03.03.2026

  • 7 Дойде

    22 5 Отговор
    Края на това еврейското племе, а краварите от глад сами ще измират.

    08:09 03.03.2026

  • 8 Ако конфликтът

    16 6 Отговор
    Се проточи повече от 12 дни юдейте са капитулирали без ракети и логистика за патриотите

    08:11 03.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Путин- помощта идва

    7 21 Отговор
    Безаналогова армия от пияници, затворници и всякаква cволоч тръгва към Иран.

    Коментиран от #23

    08:14 03.03.2026

  • 11 Реалист 2

    6 7 Отговор
    Израел, САЩ и марионетките им от ЕС са недосегаеми. Те са над закона.

    08:19 03.03.2026

  • 12 Техеран за 3дни!😂

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Епичен срам":

    Същият купол, но много по евтин, можеха да си купят от сайта Тему!😂😂😂 Безсилието на USArmy поразява всички наблюдатели! Потрошиха им базите за два дни, а арабските им съюзници вият на умряло!🤣🤣🤣 Самолети падат като круши, уж от "приятелски огън"!😂🤣😂
    Пропагандата не е чувала за системата Свой-Чужд!😂😂😂 Да не говорим за стотиците жертви, от които признават за трима загинали! Останалите са починали от старост!😂🤣😂

    08:23 03.03.2026

  • 13 абе трепане на амуджите е истината

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    требе си трепане.

    08:24 03.03.2026

  • 14 Няма по-силен

    2 9 Отговор
    от Израилевия Бог.
    Всички потомци на робинята Агар го знаят много добре.
    Когато Бог е с Израел, кой ще е против Израел?

    08:24 03.03.2026

  • 15 ШЕФА

    7 3 Отговор
    Смъ... за чифута !!!!!!!!

    08:25 03.03.2026

  • 16 Представяте ли си

    14 2 Отговор
    Как ние ще се защитаваме? Ни стъклен купол, ни нищо! Оф, не ! МВР се събират да обсъдят как да защитят за сега, летището от дроновете на Иран! Ще ги ловят с ръце и ще ги гушкат! Оффф, срам! Поне да не дават никакви изявления, че мен ме е срам!

    Коментиран от #20

    08:25 03.03.2026

  • 17 От два стола

    8 0 Отговор
    Та ще се набоде на ура на Иран!

    08:26 03.03.2026

  • 18 Коста

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Рязаната карабина на мюсюлма е по-голяма от рязаната карабина на евреина. Затуй са и по-плодовити.

    Коментиран от #21

    08:27 03.03.2026

  • 19 Русия

    12 3 Отговор
    Ако искаш да направиш десет добрини,а нямаш време и възможности,уби... един евр.йн и това се равнява на десет добри неща.

    08:27 03.03.2026

  • 20 Коста

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Представяте ли си":

    Не се притеснявайте! 1 път ся мре!

    08:28 03.03.2026

  • 21 Хах

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Коста":

    Рязана ама с у@ отзад особено арабите където вият срещу Иран и те барабар петко с мъжете. Пфу червеи

    08:32 03.03.2026

  • 22 Васил

    1 1 Отговор
    Сащ и Израел имат едно много голямо предимство сателити по всяко време знаят какво става в Иран и за това нямат пропуснати цели.

    08:40 03.03.2026

  • 23 Олееее

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Путин- помощта идва":

    На Израел и САЩ ли ще помагат?
    Путин верно е жалостив, ама чак пък толкова! Нека малко си посърбат надробеното! Но наистина не вярвам да допусне Израел да бъде изтрит от катртата.

    08:42 03.03.2026

  • 24 долната израиля

    1 0 Отговор
    Израел атакува най-голямата петролна рафинерия на Saudi Aramco - иранска държавна медия.

    Източникът казва, че Иран не е атакувал петролни съоръжения в Саудитска Арабия, а Израел стои зад атаката

    Съобщава се също, че Израел планира да извърши подобна атака срещу пристанището Фуджейра в ОАЕ, обявявайки Техеран за виновен

    08:58 03.03.2026

  • 25 Ционут

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ционист":

    Още лъжи на рашистката пропаганда

    09:00 03.03.2026