Извънредна среща при премиера за ситуацията в Близкия изток

Извънредна среща при премиера за ситуацията в Близкия изток

3 Март, 2026 12:41 448 13

  • андрей гюров-
  • среща-
  • близък изток-
  • надежда нейнски-
  • корман исмаилов

Един от акцентите на разговора е евакуацията на българите в засегнатите от конфликта страни

Извънредна среща при премиера за ситуацията в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Извънредна среща при служебния премиер Андрей Гюров за ситуацията в Близкия изток. Това съобщи "Нова телевизия"

На нея присъстват служебните министри на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и на отбраната Атанас Запрянов, както и директорът на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” Анелия Маринова.

Един от акцентите на разговора е евакуацията на българите в засегнатите от конфликта страни.

Очаквайте подробности!


София / България
  • 1 Кой бяга от безплатното 😀

    1 0 Отговор
    Безплатна евакуация билет.

    12:45 03.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Ама защо?Нали не участваме във войната?

    12:45 03.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ИЗГОНЕТЕ КРАВАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И БАЗИ ОТ БЪЛГАРИЯ И АРЕСТУВАЙТЕ ПАСИТО И ДОМАТА ЗА ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА! НЕМЕДЛЕНО!

    12:45 03.03.2026

  • 4 Добре е, но

    1 0 Отговор
    Всеки ден трябва да има среща и да се прави организация за вкарването на Борисов и Пеевски в затвора. Време е за празнуване, но след тяхното оковаване с вериги.

    12:46 03.03.2026

  • 5 Рамбо

    1 1 Отговор
    Ритаха мачле с Бербатко!

    12:50 03.03.2026

  • 6 Мурка

    0 1 Отговор
    Парапетка и Парапетко МРЪСНИТЕ ПРЕЛЮБОДЕИЦИ ще присъстват ли

    12:51 03.03.2026

  • 7 НА ШИПКА ОБЪРНАХМЕ ВОЙНАТА!!!!

    1 1 Отговор
    СЛАВА НА ОПЪЛЧЕНЦИТЕ - НАШИТЕ ДЕДИ!!!

    12:51 03.03.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    2 0 Отговор
    Племето яко издуха цилиндрите!
    Даже по комунизма не е имало такива шествия на 3 март!

    12:51 03.03.2026

  • 9 Президентша- русофолка, не искам!

    1 0 Отговор
    На Шипка спомена само руските войници!

    12:53 03.03.2026

  • 10 Оня с коня

    0 0 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    12:54 03.03.2026

  • 11 Оня с коня

    0 0 Отговор
    1300 години безмислено съществевание

    12:54 03.03.2026

  • 12 Дони

    0 0 Отговор
    нискочел дебил ----що не съм поканен а жужи генерала поканен ли е

    12:54 03.03.2026

  • 13 Оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмнеАEЦ-а и yнищожи тоя кoфти ГЕНбългaрcки

    12:55 03.03.2026

