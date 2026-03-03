Извънредна среща при премиера за ситуацията в Близкия изток

Извънредна среща при служебния премиер Андрей Гюров за ситуацията в Близкия изток. Това съобщи "Нова телевизия"
На нея присъстват служебните министри на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и на отбраната Атанас Запрянов, както и директорът на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” Анелия Маринова.
Един от акцентите на разговора е евакуацията на българите в засегнатите от конфликта страни.
Очаквайте подробности!
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой бяга от безплатното 😀
12:45 03.03.2026
2 Последния Софиянец
12:45 03.03.2026
3 Боруна Лом
12:45 03.03.2026
4 Добре е, но
12:46 03.03.2026
5 Рамбо
12:50 03.03.2026
6 Мурка
12:51 03.03.2026
7 НА ШИПКА ОБЪРНАХМЕ ВОЙНАТА!!!!
12:51 03.03.2026
8 Ганя Путинофила
Даже по комунизма не е имало такива шествия на 3 март!
12:51 03.03.2026
9 Президентша- русофолка, не искам!
12:53 03.03.2026
10 Оня с коня
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
12:54 03.03.2026
11 Оня с коня
12:54 03.03.2026
12 Дони
12:54 03.03.2026
13 Оня с коня
12:55 03.03.2026