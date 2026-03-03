Н. Пр. Рим Ал Хашими: Иран незаконно атакува не само ОАЕ, но и останалите страни от Персийския залив

Това е наистина безпрецедентен момент за нас. Това е нещо, което се опитвахме да избегнем през последните няколко седмици и месеца, тъй като насърчавахме диалога и деескалацията. За съжаление, в момента се намираме в ситуация, в която Иран, чрез напълно неоправдани и незаконни мерки, е предприел атаки не само срещу ОАЕ, но и срещу останалата част от Персийския залив и отвъд него. Това е нещо, което не приемаме.

Това заяви в интервю за Си Ен Ен държавният министър за международното сътрудничество Н. Пр. Рим ал Хашими.

Разполагаме с една от най-добрите отбранителни системи в света и сме уверени, че ще можем да продължим да подкрепяме нашата инфраструктура и да защитаваме хората, които живеят тук, каза министърът.

Затова мисля, че е важно да потвърдим пред хората в ОАЕ, както на чужденците, така и на гражданите, че разполагаме с една от най-добрите системи за противоракетна отбрана в света и че правим всичко възможно, за да продължим да бъдем в безопасност.

Много от щетите са от отломки, а не от директни удари на ракета или дрон, успокои Рим ал Хашими.

Така че, каквито и действия иранците да предприемат, ние ще бъдем готови за това. Разбира се, не желаем по-нататъшно ескалиране на конфликта.

Призоваваме за спокойствие и умерени реакции. Но, както отбелязахме по-рано, над 137 балистични ракети и над 200 дрона са били свалени от отбранителната система на ОАЕ, посочи Рим ал Хашими.

Продължаваме да призоваваме за деескалация. Работим с нашите партньори по целия свят и получаваме от тях не само уверения за подкрепа и координация, но и строго осъждане на факта, че това е придобило много по-голямо регионално значение, като всъщност засяга и други страни от Персийския залив, обобщи държавният министър за международното сътрудничество.

Тя посочи, че преди да започне последната криза ОАЕ ясно е посочила, че няма да позволи нейната територия да бъде използвана за атака срещу Иран. Винаги сме насърчавали диалога и сме искали да се уверим, че няма да се стигне дотам, защото нашият регион, не се нуждае от още една война, повтори Рим ал Хашими.

И всъщност, топката е в полето на Иран в момента, за това как искат да се справят със страна и съсед, който традиционно е бил много справедлив и добър съсед и към тях.

Вратата за дипломация никога не е била затваряна. Ние продължаваме да търсим други начини, други мерки за сигурност, които да са полезни за този по-голям регион, посочи държавният министър.

Иран е наш съсед, винаги ще бъде наш съсед от географска гледна точка, но също така споделяме много сходни екосистеми в един много близък и тясно свързан регион.

А на този етап виждате поредица от атаки не само срещу ОАЕ, но и срещу други страни в Персийския залив, Йордания, Ирак и др. И това е масивна ескалация от Техеран срещу традиционните му съседи, отбеляза Рим ал Хашими.

ОАЕ не се намесва в начина, по който се управляват различните страни, нито в начина, по който различните страни избират своето правителство.

Ние искаме приятелски настроен съсед, който иска да живее в мир с нас и с околните региони, и се надяваме, че в крайна сметка ще стигнем до това.

Така, че бъдещето на Иран трябва да се определи от самия ирански народ, каза Рим ал Хашими.

Имаме много силни стратегически отношения със Съединените щати и силни отношения с президента Тръмп.

Те са наши съюзници и наши приятели. По същия начин имаме и силни партньорства с държави в региона, но и извън него.

И в момента целта е да намерим изход от поредния конфликт и война в тази част на света, която вече е преживяла твърде много, посочи Рим ал Хашими.

Искам да подчертая, че сте в сигурни ръце с лидери, които се грижат за вас и които ще направят всичко възможно, за да гарантират, че тази сигурност ще продължи, отбеляза Рим ал Хашими.

И ние наистина ще направим всичко възможно, за да се уверим, че това ще продължи да бъде така за всички наши граждани и жители .