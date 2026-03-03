Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Н. Пр. Рим Ал Хашими: Иран незаконно атакува не само ОАЕ, но и останалите страни от Персийския залив

3 Март, 2026 11:28 1 884 27

Разполагаме с една от най-добрите системи за противоракетна отбрана в света, посочи посланикът

Н. Пр. Рим Ал Хашими: Иран незаконно атакува не само ОАЕ, но и останалите страни от Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Това е наистина безпрецедентен момент за нас. Това е нещо, което се опитвахме да избегнем през последните няколко седмици и месеца, тъй като насърчавахме диалога и деескалацията. За съжаление, в момента се намираме в ситуация, в която Иран, чрез напълно неоправдани и незаконни мерки, е предприел атаки не само срещу ОАЕ, но и срещу останалата част от Персийския залив и отвъд него. Това е нещо, което не приемаме.

Това заяви в интервю за Си Ен Ен държавният министър за международното сътрудничество Н. Пр. Рим ал Хашими.

Разполагаме с една от най-добрите отбранителни системи в света и сме уверени, че ще можем да продължим да подкрепяме нашата инфраструктура и да защитаваме хората, които живеят тук, каза министърът.

Затова мисля, че е важно да потвърдим пред хората в ОАЕ, както на чужденците, така и на гражданите, че разполагаме с една от най-добрите системи за противоракетна отбрана в света и че правим всичко възможно, за да продължим да бъдем в безопасност.

Много от щетите са от отломки, а не от директни удари на ракета или дрон, успокои Рим ал Хашими.

Така че, каквито и действия иранците да предприемат, ние ще бъдем готови за това. Разбира се, не желаем по-нататъшно ескалиране на конфликта.

Призоваваме за спокойствие и умерени реакции. Но, както отбелязахме по-рано, над 137 балистични ракети и над 200 дрона са били свалени от отбранителната система на ОАЕ, посочи Рим ал Хашими.

Продължаваме да призоваваме за деескалация. Работим с нашите партньори по целия свят и получаваме от тях не само уверения за подкрепа и координация, но и строго осъждане на факта, че това е придобило много по-голямо регионално значение, като всъщност засяга и други страни от Персийския залив, обобщи държавният министър за международното сътрудничество.

Тя посочи, че преди да започне последната криза ОАЕ ясно е посочила, че няма да позволи нейната територия да бъде използвана за атака срещу Иран. Винаги сме насърчавали диалога и сме искали да се уверим, че няма да се стигне дотам, защото нашият регион, не се нуждае от още една война, повтори Рим ал Хашими.

И всъщност, топката е в полето на Иран в момента, за това как искат да се справят със страна и съсед, който традиционно е бил много справедлив и добър съсед и към тях.

Вратата за дипломация никога не е била затваряна. Ние продължаваме да търсим други начини, други мерки за сигурност, които да са полезни за този по-голям регион, посочи държавният министър.

Иран е наш съсед, винаги ще бъде наш съсед от географска гледна точка, но също така споделяме много сходни екосистеми в един много близък и тясно свързан регион.

А на този етап виждате поредица от атаки не само срещу ОАЕ, но и срещу други страни в Персийския залив, Йордания, Ирак и др. И това е масивна ескалация от Техеран срещу традиционните му съседи, отбеляза Рим ал Хашими.

ОАЕ не се намесва в начина, по който се управляват различните страни, нито в начина, по който различните страни избират своето правителство.
Ние искаме приятелски настроен съсед, който иска да живее в мир с нас и с околните региони, и се надяваме, че в крайна сметка ще стигнем до това.

Така, че бъдещето на Иран трябва да се определи от самия ирански народ, каза Рим ал Хашими.

Имаме много силни стратегически отношения със Съединените щати и силни отношения с президента Тръмп.

Те са наши съюзници и наши приятели. По същия начин имаме и силни партньорства с държави в региона, но и извън него.

И в момента целта е да намерим изход от поредния конфликт и война в тази част на света, която вече е преживяла твърде много, посочи Рим ал Хашими.

Искам да подчертая, че сте в сигурни ръце с лидери, които се грижат за вас и които ще направят всичко възможно, за да гарантират, че тази сигурност ще продължи, отбеляза Рим ал Хашими.

И ние наистина ще направим всичко възможно, за да се уверим, че това ще продължи да бъде така за всички наши граждани и жители .


Обединени Арабски Емирства
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Саудитски радикален съюзник на САЩ

    34 3 Отговор
    Тая ханъма защо не е опакована в чувал за смет с цепка за очичките?! Ако при нас се носи така, ще остане без глава на третата минута!

    Коментиран от #20

    11:32 03.03.2026

  • 2 Чегевара

    29 3 Отговор
    Ama ,що не си гледаш работата!

    11:32 03.03.2026

  • 3 фен на сидеров

    24 1 Отговор
    щатска мЪсти.... !

    11:36 03.03.2026

  • 4 Е, закона е важен

    37 1 Отговор
    Нападнаха Иран напълно законно. И демократично. Но те да отвръщат, е незаконно. Друго си е да има закони и права - например правото да ядеш бой, без да отвръщаш :)

    Коментиран от #24

    11:37 03.03.2026

  • 5 Цензура

    30 3 Отговор
    Мургавата кака нещо се е оплела в изказването си. Все едно прави литературен анализ като прехвърли два-три листа и прочете края на произведението. Иран нападнал незаконно, добре, но е изпуснала главния герой - жандарм, който е атакувал незаконно друга независима държава - Иран.

    11:41 03.03.2026

  • 6 Държава

    28 1 Отговор
    която предостави територията си за нападение над друга държава се счита за съучастник и е легитимна военна цел. Това е в съответствие с международното право - Устава на ООН и женевските конвенции от 1949г.
    Какъв е този фалшив наратив, който се налага в момента.

    11:43 03.03.2026

  • 7 Да са

    23 1 Отговор
    мислили когато са отдавали територията си за чужди военни бази. В случая Иран атакува точно тези американски бази, но косвени жертви не са изключени.
    В случая, управлението на емирствата се е отнесло безотговорно към живота и здравето на своите граждани.

    Коментиран от #19

    11:47 03.03.2026

  • 8 Да,бе

    19 1 Отговор
    Е,как да не ги бомбиш такива нагли съседи...Даже им е малко.

    11:50 03.03.2026

  • 9 ?????

    21 1 Отговор
    Нали американските бази гарантираха сигурност.
    Що ревете сега когато тези бази се използват за атака срещу персите, които се оказва че има с какво да отговорят?

    11:52 03.03.2026

  • 11 Крали Марко

    15 1 Отговор
    А дали има в Бахрейн американски бази от които бият по Техеран!? Ако е Да, кво се чудите.

    12:00 03.03.2026

  • 12 Евреин

    11 2 Отговор
    Ама разбира се! Единствено евреите и краварите удрят законно. Нямам думи!

    12:05 03.03.2026

  • 13 Факти

    3 2 Отговор
    Думкайте ги с тактическо ядрено оръжие и да се приключва. Всичките им ключови обекти са поне на 30 км от градовете.

    12:16 03.03.2026

  • 14 То бива лицемерие

    3 0 Отговор
    Ама това взе да дразни много.

    12:24 03.03.2026

  • 15 ковача

    4 0 Отговор
    Ааа да....Много хуманни и законни бяха вероломните нападения на кр а варите и жид0вете?Нали,другарко?Еее,ама как може бе!

    12:24 03.03.2026

  • 17 Тракиец 🇺🇦

    4 0 Отговор
    А от вашите територии законно ли излитат самолети които избиват децата на Иран ? Мъ.рши сунитски

    12:27 03.03.2026

  • 18 Здрасти

    1 1 Отговор
    А Израел и САЩ законно ли удиха момиченцата в училището ма парцал??!

    Коментиран от #22

    12:28 03.03.2026

  • 19 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Да са":

    КАТО ПРИ НАС! И ТЕ СИ ИМАТ КОРУМПИРАНИ ПОЛИТИЦИ!

    12:30 03.03.2026

  • 20 хаха 🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Саудитски радикален съюзник на САЩ":

    тавариш, спирай самагона че изпържва мозъка🤣 🤣 🤣

    12:30 03.03.2026

  • 21 Сатана Z

    0 3 Отговор
    Исторически погледнато Българи и Перси са близки народи за разлика от арабите ,които са от едно котило с евреите.ОАЕ предостави своята територия за агресивни действия срещу Иран и трябва да знае за последствията вместо да запази неутралитет.

    Коментиран от #23

    12:33 03.03.2026

  • 22 Факти

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Здрасти":

    Ислямският режим законно ли е екзекутирал 40 000 жени? Затова жените сега се радват, че САЩ и Израел ги освобождават.

    12:34 03.03.2026

  • 23 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Кое ни е близкото? Виждал ли си иранец изобщо? Защото аз познавам такъв. Нищо общо нямаме с тях. Нито генетично, нито културно. Имаме разни общи думи, но това не означава нищо. Общи думи имаме и с индийците. Буда буквално значи буден, например. Близки сме с другите балканци, без гърците. После са другите европейци, като тръгнем от юг на север. С всички останали връзка нямаме, включително и с турците, които са дошли от Централна Азия и не сме се смесвали заради бруталните културни различия. Ние българите сме чисти европейци.

    12:44 03.03.2026

  • 24 ОАЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Е, закона е важен":

    не са нападали никого, така че да, Иран ги нападна незаконно. Сега ОАЕ имат право да се включат във войната на страната на САЩ ако искат

    12:45 03.03.2026

  • 25 .....

    1 0 Отговор
    Браво на ОАЕ жена министър. 👍

    12:49 03.03.2026

  • 26 Хисарски рок

    0 0 Отговор
    Чакайте да си запиша правилните разсъждения, за да не греша:

    1. Наличието на американски бази на територията на ОАЕ, от които се обстрелва Иран, е напълно законно, барабар с обстрелите.
    2. Ответните удари на Иран по същите тези бази е напълно незаконно.

    Е, сега съм подготвен за сериозен разговор по темата!
    Слава Кокайне! Гейроям слава!

    12:54 03.03.2026

  • 27 баце

    0 0 Отговор
    Американските бази са законна военна цел за Иран и международните правила. Тази да вземе да се образова малко.

    12:56 03.03.2026