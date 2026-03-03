"Лавров: Не се очакват санкции на ООН срещу САЩ заради Иран"

Руският външен министър Сергей Лавров заяви на пресконференция, че никое правителство не трябва да очаква санкции срещу САЩ заради ситуацията около Иран.

„Доколкото мога да преценя, никой няма да наложи едностранни санкции срещу САЩ“, отбеляза той.

Все още няма доказателства, че Техеран разработва ядрени оръжия, заяви руският външен министър след разговори с Ериван Юсоф, втори министър на външните работи на Бруней Дарусалам.

„Все още не виждаме доказателства, че Иран разработва ядрени оръжия, което беше основното, ако не и единственото, оправдание за войната“, добави той.