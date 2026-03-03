"Лавров: Не се очакват санкции на ООН срещу САЩ заради Иран"

Руският външен министър Сергей Лавров заяви на пресконференция, че никое правителство не трябва да очаква санкции срещу САЩ заради ситуацията около Иран.
„Доколкото мога да преценя, никой няма да наложи едностранни санкции срещу САЩ“, отбеляза той.
Все още няма доказателства, че Техеран разработва ядрени оръжия, заяви руският външен министър след разговори с Ериван Юсоф, втори министър на външните работи на Бруней Дарусалам.
„Все още не виждаме доказателства, че Иран разработва ядрени оръжия, което беше основното, ако не и единственото, оправдание за войната“, добави той.
1 Генерал ебнелрезе
12:13 03.03.2026
2 Хи хи хи . Голям майтап !
12:14 03.03.2026
3 Анджо
12:14 03.03.2026
4 Цвете
12:14 03.03.2026
5 Този откри топлата вода
12:15 03.03.2026
6 Браво Урааа
12:15 03.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Марш
12:15 03.03.2026
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #14, #28
12:16 03.03.2026
10 Ехааааааа
12:16 03.03.2026
11 Кубинки в зъбите
12:17 03.03.2026
12 Ние
12:18 03.03.2026
13 Атина Палада
Коментиран от #34, #54
12:18 03.03.2026
14 Другата страна на медала
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Както би0лабораториите ли?
12:18 03.03.2026
15 Ха ха ха
Коментиран от #22, #26
12:19 03.03.2026
16 Както
12:20 03.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 КРАВИТЕ ЩЕ БЯГАТ И ОТ ИРАН
Коментиран от #40
12:21 03.03.2026
19 гошо
12:22 03.03.2026
20 А руски
12:22 03.03.2026
21 павела митова
12:22 03.03.2026
22 накратко ✔️
До коментар #15 от "Ха ха ха":А в България трябва да се забрани на неУмните (като теб ) да драскат щуротии по сайтовете !
Коментиран от #62
12:23 03.03.2026
23 ООрана държава
12:23 03.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 хаха 🤣
12:23 03.03.2026
26 Атина Палада
До коментар #15 от "Ха ха ха":САЩ забраняват износа,тъй като нефта ставал 1000 долара за барел и търсенето им се увеличили драстично..
12:23 03.03.2026
27 Не думай
До коментар #7 от "Където и да са намесени Краварите":Мислех че поне коритата им в морето са наред
12:24 03.03.2026
28 Хахахайай
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":И аз обогатявам и какво?
Коментиран от #39, #57
12:24 03.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Щерка му
12:24 03.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Нямат край
12:25 03.03.2026
33 Из падмасковие
12:25 03.03.2026
34 Е..БЪ...
До коментар #13 от "Атина Палада":Копейки.
Коментиран от #41
12:25 03.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Тръмп
12:26 03.03.2026
37 Въш.кар.ис.тан
12:26 03.03.2026
38 Колективен руски крепостен
12:26 03.03.2026
39 Само
До коментар #28 от "Хахахайай":метан обогатяваш!
12:27 03.03.2026
40 Няма как да стане това
До коментар #18 от "КРАВИТЕ ЩЕ БЯГАТ И ОТ ИРАН":...защото ги е страх да стъпят в Иран и бомбят отдалече.
12:27 03.03.2026
41 ха-ха
До коментар #34 от "Е..БЪ...":С какво ?! С оня умрелия ли 🍌?! Ха-ха !
Коментиран от #56
12:28 03.03.2026
42 Серго
Коментиран от #45
12:29 03.03.2026
43 Шекдпир
12:29 03.03.2026
44 Търновец
12:29 03.03.2026
45 динго 🐕
До коментар #42 от "Серго":Много си зле , драги , и медицината е безсилна срещу такива като теб ...
12:30 03.03.2026
46 аz СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Коментиран от #52, #61
12:32 03.03.2026
47 Соваж бейби
Не си вкарвайте още един пирон в ковчега заради защита на терористие!
Коментиран от #55
12:33 03.03.2026
48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
12:33 03.03.2026
49 соломон идиота с трабанта
Катър мало...умен това го знаят и децата от детската градина ,че ще така ? Но това ,че ти го казваш никак не е хубаво могат да се обидят колегите , партньорите ти трябва да внимаваш да не ги обидиш защото са много чувствителни тъй като са добре образовани , културни , възпитани , интелигентни и имат изградена прекрасна демократическа система и либерална икономика трябва да се уважават .
Коментиран от #51
12:35 03.03.2026
50 Цъ,..конь,..санкции нема
АааааааХахахаха
12:37 03.03.2026
51 1944
До коментар #49 от "соломон идиота с трабанта":санкции се налагат само на терористични групи и държави
12:38 03.03.2026
52 да питам
До коментар #46 от "аz СВО Победа 80":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?
12:39 03.03.2026
53 Бикът от Шри Ланка
12:40 03.03.2026
54 Били сме държава
До коментар #13 от "Атина Палада":мнооого преди тях . Ама много .
12:40 03.03.2026
55 Атина Палада
До коментар #47 от "Соваж бейби":Защо тарамбуките у Франция да имат и н.егр.етата у САЩ а тази хилядолетна цивилизация -персите да нямат? Кой казва кой трябва да има ЯО и кой не?
Коментиран от #58, #60
12:42 03.03.2026
56 ха-ха
До коментар #41 от "ха-ха":има ли по умряло нещо на света от руснака
12:44 03.03.2026
57 Данко Харсъзина
До коментар #28 от "Хахахайай":Ти не обогатяваш, а произвеждаш. Особено големи количества, когато ядеш боб.
12:48 03.03.2026
58 Истината
До коментар #55 от "Атина Палада":Или абсолютно всеки трябва да има(включително и ние и македонците) или абсолютно никой. Е може и няколко заряда ексклузивно само и единствено срещу астероиди но да там и с контрол от ООН при необходимо абсолютно мнозинство на всички членове без изключение.
12:49 03.03.2026
59 Бай Араб
12:51 03.03.2026
60 Соваж бейби
До коментар #55 от "Атина Палада":Чакай сега Франция е европейска държава и единстенна с сувренитет !Америка хубави и лоши доминиращата раса са европейци наши братя и сестри протестанти такива онакива но на този етап са Третият Рим по кръвна линия .Русия не стана по обясними причини за произход,и те уж ни се водят братя християни и наши освободители респект за епохата и времето към тях.Но днес това което чувам и чета приятели бяха и на Сирия ,сега защита за Иран на два стана не можеш да работиш едновременно ,нещо ми замирисва на изгоряло дано не съм права ама .Ние трябва да сме силните и да не оставим другите да имат ЯО защото не искам да нося фередже разбираш ли ?Ние сме християни !
12:52 03.03.2026
61 варна
До коментар #46 от "аz СВО Победа 80":кой самолетоносач...димящия Кузя хехей
12:54 03.03.2026
62 Бай Араб
До коментар #22 от "накратко ✔️":Щом си много умен ще забраним вноса и на зоб за конете .
12:55 03.03.2026