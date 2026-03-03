Новини
Лавров: Не се очакват санкции на ООН срещу САЩ заради Иран

3 Март, 2026 12:10 1 413 62

  • сергей лавров-
  • русия-
  • сащ-
  • санкции-
  • оон

Все още не виждаме доказателства, че Иран разработва ядрени оръжия

Лавров: Не се очакват санкции на ООН срещу САЩ заради Иран - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви на пресконференция, че никое правителство не трябва да очаква санкции срещу САЩ заради ситуацията около Иран.

„Доколкото мога да преценя, никой няма да наложи едностранни санкции срещу САЩ“, отбеляза той.

Все още няма доказателства, че Техеран разработва ядрени оръжия, заяви руският външен министър след разговори с Ериван Юсоф, втори министър на външните работи на Бруней Дарусалам.

„Все още не виждаме доказателства, че Иран разработва ядрени оръжия, което беше основното, ако не и единственото, оправдание за войната“, добави той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Генерал ебнелрезе

    15 4 Отговор
    Ще направим сатаната на мармалад

    12:13 03.03.2026

  • 2 Хи хи хи . Голям майтап !

    32 9 Отговор
    Мафията "мой човек" върлува като КОВИДА във оон .....за едни може за други не може и има санкции !!!!!!

    12:14 03.03.2026

  • 3 Анджо

    19 38 Отговор
    Тоя какви санкции очаква към САЩ. Европа да се откаже да купуваме газ от тях и да започнем да купуваме руски газ пак, е няма да стане господин кон.

    12:14 03.03.2026

  • 4 Цвете

    16 25 Отговор
    ДАНО КАЗВА ИСТИНАТА. А, КОГА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ВОЙНАТА ПРИ ВАС? 4 ГОДИНИ МИНАХА, А СЛЕД ВСИЧКИТЕ ВИ ПРЕГОВОРИ НИЩО. 🤔

    12:14 03.03.2026

  • 5 Този откри топлата вода

    32 10 Отговор
    Че то ООН-то си е циониска собственост, бе тавариш. Все едно престъпник сам себе си да санкционира.

    12:15 03.03.2026

  • 6 Браво Урааа

    19 29 Отговор
    Тъжният Кон реве и треперя едновременно

    12:15 03.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Марш

    14 21 Отговор
    От тук бе!

    12:15 03.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    15 21 Отговор
    Обогатяват уран. Каво по голямо доказателство?

    Коментиран от #14, #28

    12:16 03.03.2026

  • 10 Ехааааааа

    17 8 Отговор
    Сега става ли ви ясно кои защитават тия международни организации ???

    12:16 03.03.2026

  • 11 Кубинки в зъбите

    22 6 Отговор
    Че то ООН, НАТО, Съветът за мир си е САЩ, какви санкции,какви 5 евро?

    12:17 03.03.2026

  • 12 Ние

    13 3 Отговор
    Води ни Путине, водини вожде, одини Йосифе!!!

    12:18 03.03.2026

  • 13 Атина Палада

    14 9 Отговор
    С.оро.сня,тук ли сте или на Шипка да развявате българското барабар с руското знаме. Нали все пак руснаците ви свалиха чалмите от главите и ви направиха държава .

    Коментиран от #34, #54

    12:18 03.03.2026

  • 14 Другата страна на медала

    12 4 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Както би0лабораториите ли?

    12:18 03.03.2026

  • 15 Ха ха ха

    13 14 Отговор
    В пРоссия ще забранят вноса на конски седла и самари от USто.....

    Коментиран от #22, #26

    12:19 03.03.2026

  • 16 Както

    10 7 Отговор
    Шиши е завладял всички институции в Бгстан така и краварите - в света

    12:20 03.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 КРАВИТЕ ЩЕ БЯГАТ И ОТ ИРАН

    10 7 Отговор
    Както от Авганистан.

    Коментиран от #40

    12:21 03.03.2026

  • 19 гошо

    12 6 Отговор
    ООН е ялова структура,на ционистките терористи и сатанисти не им пука.

    12:22 03.03.2026

  • 20 А руски

    7 5 Отговор
    санкции ще има ли?

    12:22 03.03.2026

  • 21 павела митова

    12 4 Отговор
    иранците остъкляват тел авив , все повече заприличва на газа...тромпета яко настъпа мотиката

    12:22 03.03.2026

  • 22 накратко ✔️

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха ха":

    А в България трябва да се забрани на неУмните (като теб ) да драскат щуротии по сайтовете !

    Коментиран от #62

    12:23 03.03.2026

  • 23 ООрана държава

    7 4 Отговор
    Само за урхайнци...

    12:23 03.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хаха 🤣

    6 10 Отговор
    Кон, бе кон...не сте ли виждали 🤣 🤣 🤣

    12:23 03.03.2026

  • 26 Атина Палада

    4 7 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха ха":

    САЩ забраняват износа,тъй като нефта ставал 1000 долара за барел и търсенето им се увеличили драстично..

    12:23 03.03.2026

  • 27 Не думай

    1 8 Отговор

    До коментар #7 от "Където и да са намесени Краварите":

    Мислех че поне коритата им в морето са наред

    12:24 03.03.2026

  • 28 Хахахайай

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    И аз обогатявам и какво?

    Коментиран от #39, #57

    12:24 03.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Щерка му

    7 5 Отговор
    в САЩ ли е,или в Иран?

    12:24 03.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Нямат край

    7 8 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    12:25 03.03.2026

  • 33 Из падмасковие

    4 8 Отговор
    Клякаме пред господаря англосакс

    12:25 03.03.2026

  • 34 Е..БЪ...

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Копейки.

    Коментиран от #41

    12:25 03.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тръмп

    5 5 Отговор
    е ученик на Путин!Добър ученик!

    12:26 03.03.2026

  • 37 Въш.кар.ис.тан

    8 5 Отговор
    Пиян дърт кон

    12:26 03.03.2026

  • 38 Колективен руски крепостен

    8 6 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    12:26 03.03.2026

  • 39 Само

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахайай":

    метан обогатяваш!

    12:27 03.03.2026

  • 40 Няма как да стане това

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "КРАВИТЕ ЩЕ БЯГАТ И ОТ ИРАН":

    ...защото ги е страх да стъпят в Иран и бомбят отдалече.

    12:27 03.03.2026

  • 41 ха-ха

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Е..БЪ...":

    С какво ?! С оня умрелия ли 🍌?! Ха-ха !

    Коментиран от #56

    12:28 03.03.2026

  • 42 Серго

    8 5 Отговор
    Серго, колкото и да се слагате на Запада, той никога няма да ви признае за хора - нито преди, нито сега, нито и за напред. А с изоставянето на съюзници и нападението на най-близкия ви народ, на което скоро няма да му се види и на него края ще си останете сами.

    Коментиран от #45

    12:29 03.03.2026

  • 43 Шекдпир

    3 4 Отговор
    Свобода или банан това е днес въпроса

    12:29 03.03.2026

  • 44 Търновец

    3 4 Отговор
    Ако Русия беше пратила две три ядрени подводници край Иран сега война нямаше да има, преди години след национализацията на Американските нефтени фирми в Ирак на Тюркяните беше заповядано да навлязат в Ирак и да но Варшавският договор ги предупреди и имаше Кубинска ракетна криза.

    12:29 03.03.2026

  • 45 динго 🐕​

    4 7 Отговор

    До коментар #42 от "Серго":

    Много си зле , драги , и медицината е безсилна срещу такива като теб ...

    12:30 03.03.2026

  • 46 аz СВО Победа 80

    8 2 Отговор
    Поне един самолетоносач да бяхте изпратили на братята ви иранци
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #52, #61

    12:32 03.03.2026

  • 47 Соваж бейби

    7 5 Отговор
    Ами кога бе Лавров ?Когато Иран вече има ядрени оръжия тогава ли да се намеси някой при свъшен факт?
    Не си вкарвайте още един пирон в ковчега заради защита на терористие!

    Коментиран от #55

    12:33 03.03.2026

  • 48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 1 Отговор
    Клепар.

    12:33 03.03.2026

  • 49 соломон идиота с трабанта

    3 5 Отговор
    "Лавров: Не се очакват санкции на ООН срещу САЩ заради Иран"
    Катър мало...умен това го знаят и децата от детската градина ,че ще така ? Но това ,че ти го казваш никак не е хубаво могат да се обидят колегите , партньорите ти трябва да внимаваш да не ги обидиш защото са много чувствителни тъй като са добре образовани , културни , възпитани , интелигентни и имат изградена прекрасна демократическа система и либерална икономика трябва да се уважават .

    Коментиран от #51

    12:35 03.03.2026

  • 50 Цъ,..конь,..санкции нема

    6 2 Отговор
    Чакаме Отново Избегалия пеДо-фил да помогне на тия Чал мар братушки ,дето им цаливаше...КУ РАна
    АааааааХахахаха

    12:37 03.03.2026

  • 51 1944

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "соломон идиота с трабанта":

    санкции се налагат само на терористични групи и държави

    12:38 03.03.2026

  • 52 да питам

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "аz СВО Победа 80":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    12:39 03.03.2026

  • 53 Бикът от Шри Ланка

    3 2 Отговор
    ЦВИЛЕНЕ И ПРЪХТЕНЕ САМО ОТ ТОЯ СКОПЕН КАТЪР

    12:40 03.03.2026

  • 54 Били сме държава

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    мнооого преди тях . Ама много .

    12:40 03.03.2026

  • 55 Атина Палада

    2 5 Отговор

    До коментар #47 от "Соваж бейби":

    Защо тарамбуките у Франция да имат и н.егр.етата у САЩ а тази хилядолетна цивилизация -персите да нямат? Кой казва кой трябва да има ЯО и кой не?

    Коментиран от #58, #60

    12:42 03.03.2026

  • 56 ха-ха

    1 4 Отговор

    До коментар #41 от "ха-ха":

    има ли по умряло нещо на света от руснака

    12:44 03.03.2026

  • 57 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахайай":

    Ти не обогатяваш, а произвеждаш. Особено големи количества, когато ядеш боб.

    12:48 03.03.2026

  • 58 Истината

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Или абсолютно всеки трябва да има(включително и ние и македонците) или абсолютно никой. Е може и няколко заряда ексклузивно само и единствено срещу астероиди но да там и с контрол от ООН при необходимо абсолютно мнозинство на всички членове без изключение.

    12:49 03.03.2026

  • 59 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Казал коня от коневръза .

    12:51 03.03.2026

  • 60 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Чакай сега Франция е европейска държава и единстенна с сувренитет !Америка хубави и лоши доминиращата раса са европейци наши братя и сестри протестанти такива онакива но на този етап са Третият Рим по кръвна линия .Русия не стана по обясними причини за произход,и те уж ни се водят братя християни и наши освободители респект за епохата и времето към тях.Но днес това което чувам и чета приятели бяха и на Сирия ,сега защита за Иран на два стана не можеш да работиш едновременно ,нещо ми замирисва на изгоряло дано не съм права ама .Ние трябва да сме силните и да не оставим другите да имат ЯО защото не искам да нося фередже разбираш ли ?Ние сме християни !

    12:52 03.03.2026

  • 61 варна

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "аz СВО Победа 80":

    кой самолетоносач...димящия Кузя хехей

    12:54 03.03.2026

  • 62 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "накратко ✔️":

    Щом си много умен ще забраним вноса и на зоб за конете .

    12:55 03.03.2026

