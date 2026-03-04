САЩ затварят три посолства в Близкия изток

САЩ затварят три от дипломатическите си мисии в Близкия изток. Решението е взето, след зачестилите атаки с дронове срещу американски бази и посолства, информира NBC.
Служителите в Саудитска Арабия, Кувейт и Бейрут ще бъдат евакуирани спешно, а към всички американски граждани в района е отправено съобщение незабавно да го напуснат, уточни "Фокус".
Пожар избухна край американското консулство в Дубай, след като дрон падна близо до него. Незабавно са били изпратени противопожарни екипи, които да овладеят огъня.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че дронът е паднал на паркинг на съседна на консулството сграда. Няма пострадали при инцидента.
1 Тръмп
04:27 04.03.2026
2 Почва се
пуцай куме
завръзва се развръзката
а в България експертите казаха
че поради поскъпването на суровината т с петрола
цените на горивата няма да се вдигат
даже може и да понамалеят
04:34 04.03.2026
3 Кадет чалма
04:39 04.03.2026
4 Американски прелести
04:44 04.03.2026
5 Не разбрал
Нали Тръмп каьа, че иранската армия е разбита и не е боеспособна..
04:52 04.03.2026
6 Бягането
04:54 04.03.2026
7 Мдаа!🤔
Коментиран от #8
04:56 04.03.2026
8 До сега само го видяха
До коментар #7 от "Мдаа!🤔":Скоро ще го усетят.
05:12 04.03.2026
9 Питанка
05:15 04.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ха ха
05:49 04.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шопо
06:04 04.03.2026