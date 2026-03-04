Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ затварят три посолства в Близкия изток

САЩ затварят три посолства в Близкия изток

4 Март, 2026 04:21 1 062 13

  • сащ-
  • иран-
  • война-
  • близък изток-
  • посолства

Служителите в Саудитска Арабия, Кувейт и Бейрут ще бъдат евакуирани спешно

САЩ затварят три посолства в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ затварят три от дипломатическите си мисии в Близкия изток. Решението е взето, след зачестилите атаки с дронове срещу американски бази и посолства, информира NBC.

Служителите в Саудитска Арабия, Кувейт и Бейрут ще бъдат евакуирани спешно, а към всички американски граждани в района е отправено съобщение незабавно да го напуснат, уточни "Фокус".

Пожар избухна край американското консулство в Дубай, след като дрон падна близо до него. Незабавно са били изпратени противопожарни екипи, които да овладеят огъня.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че дронът е паднал на паркинг на съседна на консулството сграда. Няма пострадали при инцидента.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    15 0 Отговор
    Аз каква я мислих, тя каква стана

    04:27 04.03.2026

  • 2 Почва се

    10 0 Отговор
    Огин служба не остана
    пуцай куме
    завръзва се развръзката
    а в България експертите казаха
    че поради поскъпването на суровината т с петрола
    цените на горивата няма да се вдигат
    даже може и да понамалеят

    04:34 04.03.2026

  • 3 Кадет чалма

    9 1 Отговор
    А украинските цървули как са, добре ли са?

    04:39 04.03.2026

  • 4 Американски прелести

    13 0 Отговор
    Като трябва, ще затварят. Какво да правят завалиите- лошите араби искат да ги трепят..

    04:44 04.03.2026

  • 5 Не разбрал

    14 0 Отговор
    Добре де, но ЗАЩО?!
    Нали Тръмп каьа, че иранската армия е разбита и не е боеспособна..

    04:52 04.03.2026

  • 6 Бягането

    9 0 Отговор
    Му е майката

    04:54 04.03.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    9 0 Отговор
    Бягат! Видяха дебелия!

    Коментиран от #8

    04:56 04.03.2026

  • 8 До сега само го видяха

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа!🤔":

    Скоро ще го усетят.

    05:12 04.03.2026

  • 9 Питанка

    4 0 Отговор
    Ще има ли колесници за всички ?

    05:15 04.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха ха

    4 0 Отговор
    Взеха да бягат великите американци.След някой ден и самолетоносачите ще бягат.Тия американци не разбраха ли ,че не трябва да се мешят във този конфликт с евреи и мюсюлмани

    05:49 04.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шопо

    3 0 Отговор
    Затварайте бегайте, немате работа там.

    06:04 04.03.2026