САЩ затварят три посолства в Близкия изток

САЩ затварят три от дипломатическите си мисии в Близкия изток. Решението е взето, след зачестилите атаки с дронове срещу американски бази и посолства, информира NBC.

Служителите в Саудитска Арабия, Кувейт и Бейрут ще бъдат евакуирани спешно, а към всички американски граждани в района е отправено съобщение незабавно да го напуснат, уточни "Фокус".

Пожар избухна край американското консулство в Дубай, след като дрон падна близо до него. Незабавно са били изпратени противопожарни екипи, които да овладеят огъня.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че дронът е паднал на паркинг на съседна на консулството сграда. Няма пострадали при инцидента.