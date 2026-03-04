Новини
Свят »
Белгия »
Белгия наложи гаранция от 10 милиона евро за задържан руски петролен танкер

Белгия наложи гаранция от 10 милиона евро за задържан руски петролен танкер

4 Март, 2026 05:09 751 5

  • белгия-
  • танкер-
  • етера-
  • руски сенчест флот

Корабът е част от така наречения руски сенчест флот

Белгия наложи гаранция от 10 милиона евро за задържан руски петролен танкер - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия поиска гаранция в размер на 10 милиона евро за руския танкер "Етера", който бе задържан в неделя, съобщи белгийското правителство, цитирано от Ройтерс.

Белгия задържа танкера, който е част от така наречения руски сенчест флот, припомня БТА.

Подозира се, че танкерът е плавал под фалшив флаг и с фалшиви документи, каза в неделя белгийският министър на отбраната, отговарящ за външната търговия Тео Франкен.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    1 7 Отговор
    Руснаците вече никой не ги бръсне за нищо.

    Коментиран от #2

    05:12 04.03.2026

  • 2 иван костов

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Отдавна трябваше да сменят техният аятолах, с някой по смел, който знае какво да прави с най съвременните оръжия в света!
    Иначе Белгия, донякъде е права, скоро няма да видят танкер с петрол!😂

    05:20 04.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    0 6 Отговор
    Белгия, която е три пъти по малка от България се бъзика с руснаците както си иска. Да не говорим за балтийските пинчери. Баба Меца си направи сепуко.

    05:24 04.03.2026

  • 4 Томи

    2 0 Отговор
    Подозира се!

    05:46 04.03.2026

  • 5 Шопо

    4 0 Отговор
    Орешарски ще посети Брюксел

    06:02 04.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания