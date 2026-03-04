Белгия наложи гаранция от 10 милиона евро за задържан руски петролен танкер

Белгия поиска гаранция в размер на 10 милиона евро за руския танкер "Етера", който бе задържан в неделя, съобщи белгийското правителство, цитирано от Ройтерс.
Белгия задържа танкера, който е част от така наречения руски сенчест флот, припомня БТА.
Подозира се, че танкерът е плавал под фалшив флаг и с фалшиви документи, каза в неделя белгийският министър на отбраната, отговарящ за външната търговия Тео Франкен.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #2
05:12 04.03.2026
2 иван костов
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Отдавна трябваше да сменят техният аятолах, с някой по смел, който знае какво да прави с най съвременните оръжия в света!
Иначе Белгия, донякъде е права, скоро няма да видят танкер с петрол!😂
05:20 04.03.2026
3 Данко Харсъзина
05:24 04.03.2026
4 Томи
05:46 04.03.2026
5 Шопо
06:02 04.03.2026