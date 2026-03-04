Белгия наложи гаранция от 10 милиона евро за задържан руски петролен танкер

Белгия поиска гаранция в размер на 10 милиона евро за руския танкер "Етера", който бе задържан в неделя, съобщи белгийското правителство, цитирано от Ройтерс.

Белгия задържа танкера, който е част от така наречения руски сенчест флот, припомня БТА.

Подозира се, че танкерът е плавал под фалшив флаг и с фалшиви документи, каза в неделя белгийският министър на отбраната, отговарящ за външната търговия Тео Франкен.