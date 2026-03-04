Корпусът на гвардейците на Ислямската революция бил поразил втора американска ПВО система

Влиятелният в Иран Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е поразил втора американска система за противовъздушна отбрана THAAD в Залива.

Това съобщи официалната иранска новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

"В региона на Западна Азия с високоточни ракети на въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция бе поразена и изведена от строя втора американска противоракетна система ТHААD. В понеделник е бил унищожен и ПВО радар, разположен в базата "Ер Рувайс" в Обединените арабски емирства", пише в изявлението на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.