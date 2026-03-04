Новини
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция бил поразил втора американска ПВО система

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция бил поразил втора американска ПВО система

4 Март, 2026 03:37 647 9

Техеран бил унищожил и американски радар в ОАЕ

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция бил поразил втора американска ПВО система - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влиятелният в Иран Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е поразил втора американска система за противовъздушна отбрана THAAD в Залива.

Това съобщи официалната иранска новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

"В региона на Западна Азия с високоточни ракети на въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция бе поразена и изведена от строя втора американска противоракетна система ТHААD. В понеделник е бил унищожен и ПВО радар, разположен в базата "Ер Рувайс" в Обединените арабски емирства", пише в изявлението на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бил поразил

    11 4 Отговор
    Значи е поразил

    Коментиран от #2, #4

    03:39 04.03.2026

  • 2 Да, бе да

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Бил поразил":

    И седм самолетоносача са потопили вече знем. Накая мармота завива шоколада нали

    Коментиран от #5

    03:44 04.03.2026

  • 3 Приказките на братя Грим

    4 12 Отговор
    по ирански сценарий. Учат се от рашистите.

    03:45 04.03.2026

  • 4 ееее

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бил поразил":

    Мълчи пъ ти, като лъжат винаги честните евроатлантици

    03:46 04.03.2026

  • 5 само питам

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да, бе да":

    Аз от вчера питам къде е Линкълн, но не ми казваш. А явно си запознат

    03:47 04.03.2026

  • 6 Карго 200

    3 5 Отговор
    Кремъл загуби историческия си съдебен процес срещу Юкос – британски съд отхвърли всички аргументи на путинистите и постанови, че Кремъл трябва да плати на акционерите на Юкос 65 милиарда долара.

    За да платят иска, те вече планират да конфискуват руска „държавна“ собственост в чужбина.
    Путин надхитри всички и тук 😁🤭

    Коментиран от #9

    03:47 04.03.2026

  • 7 Карго 200

    1 1 Отговор
    🤡 Руснаци свалиха собствения си хеликоптер КА-52, докато отблъскваха атака на украински безпилотни летателни апарати в Ростовска област.

    Украйнската бригада княгиня Мистислава Хороборого в този момент вари голям казан с руска лютеница.

    04:08 04.03.2026

  • 8 Мухахаха

    1 1 Отговор
    Еврейско краварската измет разбира само от яко млатене

    04:08 04.03.2026

  • 9 Защо

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Карго 200":

    пак бъркаш класната стая. Тук урокът е, как Иран унищожава врагът.

    04:09 04.03.2026

Новини по държави:
