Корпусът на гвардейците на Ислямската революция бил поразил втора американска ПВО система

Влиятелният в Иран Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е поразил втора американска система за противовъздушна отбрана THAAD в Залива.
Това съобщи официалната иранска новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.
"В региона на Западна Азия с високоточни ракети на въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция бе поразена и изведена от строя втора американска противоракетна система ТHААD. В понеделник е бил унищожен и ПВО радар, разположен в базата "Ер Рувайс" в Обединените арабски емирства", пише в изявлението на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.
1 Бил поразил
Коментиран от #2, #4
03:39 04.03.2026
2 Да, бе да
До коментар #1 от "Бил поразил":И седм самолетоносача са потопили вече знем. Накая мармота завива шоколада нали
Коментиран от #5
03:44 04.03.2026
3 Приказките на братя Грим
03:45 04.03.2026
4 ееее
До коментар #1 от "Бил поразил":Мълчи пъ ти, като лъжат винаги честните евроатлантици
03:46 04.03.2026
5 само питам
До коментар #2 от "Да, бе да":Аз от вчера питам къде е Линкълн, но не ми казваш. А явно си запознат
03:47 04.03.2026
6 Карго 200
За да платят иска, те вече планират да конфискуват руска „държавна“ собственост в чужбина.
Путин надхитри всички и тук 😁🤭
Коментиран от #9
03:47 04.03.2026
7 Карго 200
Украйнската бригада княгиня Мистислава Хороборого в този момент вари голям казан с руска лютеница.
04:08 04.03.2026
8 Мухахаха
04:08 04.03.2026
9 Защо
До коментар #6 от "Карго 200":пак бъркаш класната стая. Тук урокът е, как Иран унищожава врагът.
04:09 04.03.2026